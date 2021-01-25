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Услуги на украинском: Креминь рассказал, куда следует жаловаться в случае нарушения права на получение информации на госязыке

Услуги на украинском: Креминь рассказал, куда следует жаловаться в случае нарушения права на получение информации на госязыке

Языковой омбудсмен Тарас Креминь предлагает в случае нарушения прав на получение информации или услуг на государственном языке в первую очередь попытаться разрешить ситуацию на месте, и только потом обращаться в соответствующие инстанции.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Креминь напомнил, что с сегодняшнего дня в Украине начинают работать торговые и развлекательные центры, кинотеатры и театры, спортивные залы и фитнес-центры, кафе и рестораны и тому подобное и, что 16 января вступила в силу 30 статья Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

"Согласно ей все поставщики услуг, независимо от формы собственности, должны обслуживать потребителей и по умолчанию предоставлять информацию о товарах и услугах на государственном языке. 

Не исключаем, что количество нарушений может увеличиться. Поэтому напоминаем: если ваше право на получение информации или услуг на государственном языке нарушено, нужно, прежде всего, попытаться решить ситуацию на месте: обратиться с просьбой об обслуживании на украинском к персоналу, руководству заведения или на горячую линию торговой сети. Если же вашу просьбу проигнорировали, отправьте жалобу на нашу электронную почту: [email protected]  или заполните соответствующую форму на сайте Уполномоченного: https://mova-ombudsman.gov.ua/", - написал Креминь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В 2021 ожидается создание сети бесплатных курсов по изучению украинского языка, - языковой омбудсмен Креминь

Также омбудсмен добавил, что в рабочие дни с 9:00 до 17:00 работает телефонная линия ведомства.

"В случае возникновения вопросов относительно механизмов защиты своих прав на получение информации и услуг на украинском обращайтесь по телефону: 044 293 11 79.

Давайте быть ответственными!" - добавил омбудсмен.

Услуги на украинском: Креминь рассказал, куда следует жаловаться в случае нарушения права на получение информации на госязыке 01

омбудсмен (597) Креминь Тарас (131)


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Топ комментарии
+8
Не встигли викласти статтю, а казламорді вже тут як тут...
Пече, недолугим кацапам в дупі від солов"їної, ох і пече, бідолашним !!!
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25.01.2021 14:45
+5
закону мають дотримуватись всі.
скарга лише спрямує на шлях істини
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25.01.2021 14:43
+4
Інші питання тебе не стосуються, коцап...
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25.01.2021 14:48
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Правила форума Совет форумчан
"На месте", по законам военного времени... Счас же война...
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25.01.2021 14:41 Ответить
На місці не треба, не естетично. Потрібно вивести за ріг найближчого будинку, поближче до смітника...
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25.01.2021 14:47 Ответить
жаловаться будет только такая психбольница, как фарион, чтоб напомнить о себе
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25.01.2021 14:42 Ответить
закону мають дотримуватись всі.
скарга лише спрямує на шлях істини
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25.01.2021 14:43 Ответить
Пиши загальнозрозумілою!
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25.01.2021 15:15 Ответить
Не встигли викласти статтю, а казламорді вже тут як тут...
Пече, недолугим кацапам в дупі від солов"їної, ох і пече, бідолашним !!!
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25.01.2021 14:45 Ответить
похоже других вопросов нет -грабительские тарифы обнищание населения преступность ?
очередные певуны из Собачьего сердца только вектор политический развернулся
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25.01.2021 14:46 Ответить
Інші питання тебе не стосуються, коцап...
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25.01.2021 14:48 Ответить
"...всед за ними другие прихоодят, они будут тоже трудны"
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25.01.2021 14:51 Ответить
Неужели реально будут стучать?
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25.01.2021 14:50 Ответить
на держчиновників обов'язково, бо це повинен робити кожний свідомий громадянин, якщо в нього на це є час і жага
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25.01.2021 14:58 Ответить
С чиновниками это одно, и уже давно. А сейчас совсем другое, придется писать доносы на всех подряд.
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25.01.2021 15:02 Ответить
не вигадуй дурниць, на всіх пишуть тільки хворі люди, і це їх право хворої людини
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25.01.2021 15:13 Ответить
закон как закон..человек и правда имеет право (а госслужащий обязан) предоставить информацию на государственном языке... что тут обсуждать?
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25.01.2021 14:50 Ответить
А кому жаловаться,ведь те кто должен рассматиривать жалобы и сами незнают украинского языка.
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25.01.2021 14:53 Ответить
Кремінь такий саме державний бовдур. Якщо з тебою не хочуть спілкуватись українською, то просто скажи тим ідіотам, щоб йшли собі у сраку та більше до них ніколи не звертайся. То і буде тому бізнесу кінець. Гроші від покупців мають отримувати українці, а не хрюцькі свині.
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25.01.2021 14:53 Ответить
Та розповсюдити про цей магазин чи заклад друзям у фейсбуці а ті хай розповсюжують своїм друзям і т.д..Тоді цей магазин чи заклад точно вилетить в трубу.
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25.01.2021 14:59 Ответить
Или наоборот, хорошо поднимется.
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25.01.2021 15:03 Ответить
Думаю що не підніметься,так як майже із кождої родини хтось із родичів побував в АТО або ООС і вони із уст родичів знають що собою являє кацапія.
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25.01.2021 15:12 Ответить
У нас в столовой уже на второй день: "повыделывались, и хватит, говорите по-русски", "поздоровались, и достаточно" и тому подобные.

Так что магазины, где нужна консультация/ рестораны где точно можно получить обслуживание на русском будут достаточно востребованы.

Да, естественно что в разных регионах картина разная.
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25.01.2021 15:20 Ответить
Возможно Вы и правы.Начинать надо было не из сферы обслуживания а из самых верхов начиная из Президента и заканчивая секретарем сельсовета.
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25.01.2021 15:25 Ответить
Да и цензор почему-то принимает русскоязычные публиказии.
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25.01.2021 15:29 Ответить
Вот это правильный подход. Не устраивает язык общения продавца/официанта/мастера - идем к другому, а этот курит бамбук и подсчитывает сколько он не заработал, хотя мог.

Но за эту неделю, все нормально переходили, единственное, приходилось конкретно указывать.
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25.01.2021 15:02 Ответить
але якщо покупець хоче, щоб з ним спілкувались іншой мовой ніж українська, то це вже на власний розсуд продавців, ніхто їм того не забороняє.
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25.01.2021 15:08 Ответить
кому на дурку.. а кому проще быть надо.. но УКРАИНСКИЙ - единственный государственный язык..
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25.01.2021 14:57 Ответить
это самое важное первое язык второе тарифы
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25.01.2021 15:10 Ответить
Послуги українською: Кремінь розповів, куди потрібно скаржитися в разі порушення права на отримання інформації державною мовою - Цензор.НЕТ 2689
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25.01.2021 15:24 Ответить
Услуги на украинском: Креминь рассказал, куда следует жаловаться в случае нарушения права на получение информации на госязыке - Цензор.НЕТ 3744
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25.01.2021 15:13 Ответить
Цікаво як кацапня пов'язує закон про мову із тарифами.
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25.01.2021 15:17 Ответить
Эх, если бы еще и платили за доносы, не чего было бы ездить по зарубежам, накатал - получи.
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25.01.2021 15:25 Ответить
Послуги українською: Кремінь розповів, куди потрібно скаржитися в разі порушення права на отримання інформації державною мовою - Цензор.НЕТ 8127
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25.01.2021 15:26 Ответить
На замітку як діяти усім хто зіткнувся з хамською поведінкою щодо державної мови у сфері прслуг.

"Їxaлaлa я вчopa в тaкci Bolt…. В кiнцi пoїздки cкaзaлa вoдiю "Дякyю", вiн poзвepнyвcя i з єxиднoю пocмiшкoю yїдливo випaлив: "Aж пiдcкaкyю!". У мeнe вce в cepeдинi aж пepeвepнyлocя….
Вiн щe щocь кaзaв типy "Нє зaбивaєм вєщi в caлoнє", aлe я мoвчки вийшлa, пocтaвилa oднy зipкy зa пoїздкy i нaпиcaлa cкapгy в cлyжбy пiдтpимки нa нeaдeквaтнy пoвeдiнкy вoдiя чepeз мoю yкpaїнcькy.
Зa 5 xв. пpийшoв лиcт з вибaчeннями, oбiцянкoю пpoвecти poзмoвy з тим вoдiєм тa 25 гpн. кoмпeнcaцiї зa мopaльний збитoк.
Я бyдy пocтiйнo нaгaдyвaти yciм нaxaбaм чи нeвiглacaм, щo в Укpaїнi дepжaвнa мoвa oднa i її тpeбa пoвaжaти! Я дoклaдy вcix мoжливиx зycиль, щoб пpишвидшити чac, кoли вoнa бyдe пaнiвнoю y cвoїй кpaїнi. Бo мoвa - цe вaжливa cклaдoвa нaцioнaльнoї iдeнтичнocтi. Цe збpoя i зaxucт, i цe тe, щo нe пiдлягaє oбгoвopeнню…". https://proholovne.com.ua/bchopa-vuklykala-takci-idy-b-kintsi-poizdky-vvichlyvo-ckazala-vodiiu-diakyiu-bin-pozvepnyvcia-do-mene-i-z-iexydnoiu-pocmishkoiu-uidluvo-kazhe/?fbclid=IwAR1LvbOvKs6AB8T4-IzZQIvze6lyys81_4rC3638TktzaLWi6cn94FRWeb4
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25.01.2021 15:41 Ответить
А салон грязный? Или что ещё придумать , чтобы на бабло разводить, предпринимателей в Украине? Чтобы они поскорее закрылись и покинули Украину , ехали в Польшу например, и там платили налоги.
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25.01.2021 16:30 Ответить
Куда жаловаться?
В Европейский суд по правам человека!

Статья 14. Запрещение дискриминации
Пользование правами и свободами, признанными в настоящей Конвенции, должно быть обеспечено без какой бы то ни было дискриминации по признаку пола, расы, цвета кожи, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, принадлежности к национальным меньшинствам, имущественного положения, рождения или по любым иным признакам.
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25.01.2021 16:30 Ответить
Лучше пожаловаться в Совет Безопасности ООН!
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25.01.2021 16:35 Ответить
Зря они эти лазейки сделали.Нужно было прописать норму где сфера обслуживание говорит с клиентом только на украинском и ни на каком иначе и не переходит на русский по просьбе клиента.Исключение можно сделать для англоязычных туристов и всё.
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25.01.2021 16:45 Ответить
Вам бы самому сначала выучить мову.
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25.01.2021 16:56 Ответить
треба вправляти їм щелепи безпосередньо на місці, а не жалітися по холопські
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25.01.2021 21:35 Ответить
мені сьогодні один кацапопітек в будинку іграшок з ходу включив російську - селюкам здається, що якщо вони балакають російською, то це додає їм ваги в очах клієнтів. можливо так, але за умови, що клієнти з одного з тобою села. ще раз почую в будинку іграшок російську мову влаштую їм мовний день
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25.01.2021 23:08 Ответить
 
 