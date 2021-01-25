Услуги на украинском: Креминь рассказал, куда следует жаловаться в случае нарушения права на получение информации на госязыке

Языковой омбудсмен Тарас Креминь предлагает в случае нарушения прав на получение информации или услуг на государственном языке в первую очередь попытаться разрешить ситуацию на месте, и только потом обращаться в соответствующие инстанции.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Креминь напомнил, что с сегодняшнего дня в Украине начинают работать торговые и развлекательные центры, кинотеатры и театры, спортивные залы и фитнес-центры, кафе и рестораны и тому подобное и, что 16 января вступила в силу 30 статья Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

"Согласно ей все поставщики услуг, независимо от формы собственности, должны обслуживать потребителей и по умолчанию предоставлять информацию о товарах и услугах на государственном языке.

Не исключаем, что количество нарушений может увеличиться. Поэтому напоминаем: если ваше право на получение информации или услуг на государственном языке нарушено, нужно, прежде всего, попытаться решить ситуацию на месте: обратиться с просьбой об обслуживании на украинском к персоналу, руководству заведения или на горячую линию торговой сети. Если же вашу просьбу проигнорировали, отправьте жалобу на нашу электронную почту: [email protected] или заполните соответствующую форму на сайте Уполномоченного: https://mova-ombudsman.gov.ua/", - написал Креминь.

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Также омбудсмен добавил, что в рабочие дни с 9:00 до 17:00 работает телефонная линия ведомства.

"В случае возникновения вопросов относительно механизмов защиты своих прав на получение информации и услуг на украинском обращайтесь по телефону: 044 293 11 79.

Давайте быть ответственными!" - добавил омбудсмен.