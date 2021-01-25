Услуги на украинском: Креминь рассказал, куда следует жаловаться в случае нарушения права на получение информации на госязыке
Языковой омбудсмен Тарас Креминь предлагает в случае нарушения прав на получение информации или услуг на государственном языке в первую очередь попытаться разрешить ситуацию на месте, и только потом обращаться в соответствующие инстанции.
Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Креминь напомнил, что с сегодняшнего дня в Украине начинают работать торговые и развлекательные центры, кинотеатры и театры, спортивные залы и фитнес-центры, кафе и рестораны и тому подобное и, что 16 января вступила в силу 30 статья Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
"Согласно ей все поставщики услуг, независимо от формы собственности, должны обслуживать потребителей и по умолчанию предоставлять информацию о товарах и услугах на государственном языке.
Не исключаем, что количество нарушений может увеличиться. Поэтому напоминаем: если ваше право на получение информации или услуг на государственном языке нарушено, нужно, прежде всего, попытаться решить ситуацию на месте: обратиться с просьбой об обслуживании на украинском к персоналу, руководству заведения или на горячую линию торговой сети. Если же вашу просьбу проигнорировали, отправьте жалобу на нашу электронную почту: [email protected] или заполните соответствующую форму на сайте Уполномоченного: https://mova-ombudsman.gov.ua/", - написал Креминь.
Также омбудсмен добавил, что в рабочие дни с 9:00 до 17:00 работает телефонная линия ведомства.
"В случае возникновения вопросов относительно механизмов защиты своих прав на получение информации и услуг на украинском обращайтесь по телефону: 044 293 11 79.
Давайте быть ответственными!" - добавил омбудсмен.
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скарга лише спрямує на шлях істини
Пече, недолугим кацапам в дупі від солов"їної, ох і пече, бідолашним !!!
очередные певуны из Собачьего сердца только вектор политический развернулся
Так что магазины, где нужна консультация/ рестораны где точно можно получить обслуживание на русском будут достаточно востребованы.
Да, естественно что в разных регионах картина разная.
Но за эту неделю, все нормально переходили, единственное, приходилось конкретно указывать.
"Їxaлaлa я вчopa в тaкci Bolt…. В кiнцi пoїздки cкaзaлa вoдiю "Дякyю", вiн poзвepнyвcя i з єxиднoю пocмiшкoю yїдливo випaлив: "Aж пiдcкaкyю!". У мeнe вce в cepeдинi aж пepeвepнyлocя….
Вiн щe щocь кaзaв типy "Нє зaбивaєм вєщi в caлoнє", aлe я мoвчки вийшлa, пocтaвилa oднy зipкy зa пoїздкy i нaпиcaлa cкapгy в cлyжбy пiдтpимки нa нeaдeквaтнy пoвeдiнкy вoдiя чepeз мoю yкpaїнcькy.
Зa 5 xв. пpийшoв лиcт з вибaчeннями, oбiцянкoю пpoвecти poзмoвy з тим вoдiєм тa 25 гpн. кoмпeнcaцiї зa мopaльний збитoк.
Я бyдy пocтiйнo нaгaдyвaти yciм нaxaбaм чи нeвiглacaм, щo в Укpaїнi дepжaвнa мoвa oднa i її тpeбa пoвaжaти! Я дoклaдy вcix мoжливиx зycиль, щoб пpишвидшити чac, кoли вoнa бyдe пaнiвнoю y cвoїй кpaїнi. Бo мoвa - цe вaжливa cклaдoвa нaцioнaльнoї iдeнтичнocтi. Цe збpoя i зaxucт, i цe тe, щo нe пiдлягaє oбгoвopeнню…". https://proholovne.com.ua/bchopa-vuklykala-takci-idy-b-kintsi-poizdky-vvichlyvo-ckazala-vodiiu-diakyiu-bin-pozvepnyvcia-do-mene-i-z-iexydnoiu-pocmishkoiu-uidluvo-kazhe/?fbclid=IwAR1LvbOvKs6AB8T4-IzZQIvze6lyys81_4rC3638TktzaLWi6cn94FRWeb4
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