Еврокомиссар Йоханссон о новых рекомендациях гражданам третьих стран из-за пандемии: не приезжайте без крайней необходимости в ЕС

В связи с нестабильной ситуацией, вызванной пандемией коронавируса COVID-19 и его новыми вариантами Европейская комиссия приняла новые рекомендации, которыми предлагает гражданам третьих стран не ехать в страны Европейского Союза, если только это не крайне необходимо.

Об этом в понедельник в Брюсселе, анонсируя новые предложения Еврокомиссии в связи с появлением и быстрым распространением новых вариантов коронавируса, сообщила европейский комиссар по вопросам внутренней политики Ильва Йоханссон, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Комиссия приняла новые рекомендации в отношении поездок в и из третьих стран. Они основаны на изменениях в эпидемиологической ситуации, произошедших за последние недели и месяцы. Настойчиво нужно не советовать ездить, если это действительно не важно, особенно из и в регионы с высоким уровнем риска, до тех пор, пока эпидемиологическая ситуация значительно не улучшится… Не приезжайте, (приезжайте. - Ред) если это только действительно необходимо. Если это необходимо, в этом случае мы просим государства-члены применить дополнительные меры", - сказала она.

Йоханссон отметила, что главная цель Еврокомиссии – "минимизировать передачу, и, соответственно, уровень заражений".

"Поэтому мы предлагаем новые меры, которые включают тестирование всех, кто приезжает в ЕС, включая тех, кто, действительно, едет в ЕС по важным причинам. Тест должен быть сделан за 72 часа до отправления. Государствам-членам рекомендуется применить дополнительные меры для (граждан) стран, где был обнаружен новый вариант вируса, такие, как самоизоляция, карантин и установление контактов на период до 14 дней", - детализировала еврокомиссар.