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Новости Коронавирус и карантин
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Еврокомиссар Йоханссон о новых рекомендациях гражданам третьих стран из-за пандемии: не приезжайте без крайней необходимости в ЕС

В связи с нестабильной ситуацией, вызванной пандемией коронавируса COVID-19 и его новыми вариантами Европейская комиссия приняла новые рекомендации, которыми предлагает гражданам третьих стран не ехать в страны Европейского Союза, если только это не крайне необходимо.

Об этом в понедельник в Брюсселе, анонсируя новые предложения Еврокомиссии в связи с появлением и быстрым распространением новых вариантов коронавируса, сообщила европейский комиссар по вопросам внутренней политики Ильва Йоханссон, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Комиссия приняла новые рекомендации в отношении поездок в и из третьих стран. Они основаны на изменениях в эпидемиологической ситуации, произошедших за последние недели и месяцы. Настойчиво нужно не советовать ездить, если это действительно не важно, особенно из и в регионы с высоким уровнем риска, до тех пор, пока эпидемиологическая ситуация значительно не улучшится… Не приезжайте, (приезжайте. - Ред) если это только действительно необходимо. Если это необходимо, в этом случае мы просим государства-члены применить дополнительные меры", - сказала она.

Йоханссон отметила, что главная цель Еврокомиссии – "минимизировать передачу, и, соответственно, уровень заражений".

"Поэтому мы предлагаем новые меры, которые включают тестирование всех, кто приезжает в ЕС, включая тех, кто, действительно, едет в ЕС по важным причинам. Тест должен быть сделан за 72 часа до отправления. Государствам-членам рекомендуется применить дополнительные меры для (граждан) стран, где был обнаружен новый вариант вируса, такие, как самоизоляция, карантин и установление контактов на период до 14 дней", - детализировала еврокомиссар.

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Еврокомиссия (1446) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
Безвіз здох. порошенку тепер немає чим розмахувати.
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25.01.2021 15:14
+2
Звісно натовпів "мігрантів" це не стосується.
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25.01.2021 15:02
+2
ну правильно нечего холопским рылам лезть в барские покои демократия она такая
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25.01.2021 15:06
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Звісно натовпів "мігрантів" це не стосується.
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25.01.2021 15:02 Ответить
Безвіз здох. порошенку тепер немає чим розмахувати.
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25.01.2021 15:14 Ответить
Ты такой довольный что те я опять хотят загнать в стойло )))
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25.01.2021 15:22 Ответить
Петро Порошенко на Погоджувальній раді презентував стратегічний план боротьби з епідемією коронавірусу - https://www.youtube.com/watch?v=Tyodl9DjGWw&feature=emb_logo&ab_channel=%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
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25.01.2021 15:06 Ответить
ну правильно нечего холопским рылам лезть в барские покои демократия она такая
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25.01.2021 15:06 Ответить
Причем тут демократия? Да и вообще, ты еще типо веришь в эти сказки? Сильные диктуют условия бытия слабым. Простая формула выживания и деспотизма. Для человека это норма.
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25.01.2021 15:29 Ответить
вы к нам тоже не притесь толпами)
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25.01.2021 15:26 Ответить
Европа даже замыкается от себе подобных. Такой свободы перемещений как раньше уже не будет никогда.
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25.01.2021 15:46 Ответить
Ну изолироватся от остального мира и пировать - это уже было, в повести эдгара По. Если гипотетически взять горстку людей и изолировать от отстального мира на 1000 лет, а потом снять изоляцию - то вымрет 99% из изолированных, ибо не будет иммунитета до новомодных, эволюционировавших за это время болячек
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25.01.2021 17:15 Ответить
 
 