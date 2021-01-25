"Дело Роттердам+": Интерпол отклонил запрос НАБУ объявить в розыск экс-главу НКРЭКУ Вовка

Интерпол отклонил требование Национального антикоррупционного бюро объявить в розыск бывшего главу Национальной комиссии государственного регулирования в сфере энергетики и коммунальных услуг Дмитрия Вовка, подозреваемого по делу "Роттердам+".

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook и выложил скан-копию документа, передает Цензор.НЕТ.

"После почти полуторагодичного рассмотрения сегодня получили известие из штаб-квартиры Интерпола в Лионе, Франция - вступило в силу решение об удалении данных в отношении меня из баз Интерпола. Решение об удалении было принято на 114-й сессии Комиссии по контролю за файлами Интерпола (проходила 5-9 октября 2020 года) и является логическим продолжением их предыдущего решения от 21 февраля 2020 года о превентивной блокировке запроса НАБУ по мне", - написал Вовк.

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По словам экс-главы НКРЭКУ, Интерпол призвал все национальные полицейские бюро обеспечить обновление национальных баз и подтвердить отсутствие в них данных о нем.