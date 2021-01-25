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"Дело Роттердам+": Интерпол отклонил запрос НАБУ объявить в розыск экс-главу НКРЭКУ Вовка

Интерпол отклонил требование Национального антикоррупционного бюро объявить в розыск бывшего главу Национальной комиссии государственного регулирования в сфере энергетики и коммунальных услуг Дмитрия Вовка, подозреваемого по делу "Роттердам+".

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook и выложил скан-копию документа, передает Цензор.НЕТ.

"После почти полуторагодичного рассмотрения сегодня получили известие из штаб-квартиры Интерпола в Лионе, Франция - вступило в силу решение об удалении данных в отношении меня из баз Интерпола. Решение об удалении было принято на 114-й сессии Комиссии по контролю за файлами Интерпола (проходила 5-9 октября 2020 года) и является логическим продолжением их предыдущего решения от 21 февраля 2020 года о превентивной блокировке запроса НАБУ по мне", - написал Вовк.

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По словам экс-главы НКРЭКУ, Интерпол призвал все национальные полицейские бюро обеспечить обновление национальных баз и подтвердить отсутствие в них данных о нем.

Дело Роттердам+: Интерпол отклонил запрос НАБУ объявить в розыск экс-главу НКРЭКУ Вовка 01

Дело Роттердам+: Интерпол отклонил запрос НАБУ объявить в розыск экс-главу НКРЭКУ Вовка 02

НАБУ (4219) Интерпол (538) Вовк Дмитрий (126) Роттердам+ (165)


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Топ комментарии
+14
В Интерполе не дураки и все давно поняли про нашу зеленую власть.
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25.01.2021 15:07
+8
Давно вже відомо,що ті роттердами зі свинарчуками-частина кремлівської спецоперації.
До речі,чомусь пан редактор не розтиражував сенсаційну заяву свого товариша,агента НАБУ. Ду-у-уже дивно
"Дело Роттердам+": Интерпол отклонил запрос НАБУ объявить в розыск экс-главу НКРЭКУ Вовка - Цензор.НЕТ 8014
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25.01.2021 15:12
+8
Та й справді, яка повинна бути реакція Інтерполу на особу, кримінальна справа по котрій в Україні закрита потужно-рехвормованим судом по вказівці Ританушки Ахметова?
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25.01.2021 15:16
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В Интерполе не дураки и все давно поняли про нашу зеленую власть.
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25.01.2021 15:07 Ответить
"Дело Роттердам+": Интерпол отклонил запрос НАБУ объявить в розыск экс-главу НКРЭКУ Вовка - Цензор.НЕТ 8397
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25.01.2021 15:27 Ответить
Когда Зе-нарик говорил "весна придет - сажать будем",
он явно имел в виду весну 2024-го года!
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25.01.2021 15:09 Ответить
бланк Интерпола весьма занятный немецкий французский и английский и арабский остальных языков Интерпол не признает??!! подстилки лягушачьи..в Интерполе давно чествуется влияние рук олигархов и крупных политиков... все мировые конторы ОБСЕ Совет Европы ЕСПЧ Суд ГААГИ ООН ВОЗ Интерпол и прочие давно превратились в профанации и обменный киоск ты мне- а я вам - и сколько...
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25.01.2021 15:10 Ответить
Давно вже відомо,що ті роттердами зі свинарчуками-частина кремлівської спецоперації.
До речі,чомусь пан редактор не розтиражував сенсаційну заяву свого товариша,агента НАБУ. Ду-у-уже дивно
"Дело Роттердам+": Интерпол отклонил запрос НАБУ объявить в розыск экс-главу НКРЭКУ Вовка - Цензор.НЕТ 8014
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25.01.2021 15:12 Ответить
Да уж.... А как розовыми свинками то кидались! То ли дело- Вагнеровцы, уже все забыли.
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25.01.2021 15:20 Ответить
Лига смеха. Отвод войск.Остановка блоков АЭС.
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25.01.2021 15:48 Ответить
Липецкая фабрикаааааааа
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25.01.2021 15:46 Ответить
Та й справді, яка повинна бути реакція Інтерполу на особу, кримінальна справа по котрій в Україні закрита потужно-рехвормованим судом по вказівці Ританушки Ахметова?
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25.01.2021 15:16 Ответить
Это называется воровская система защищает своих все что надо знать об устройстве стрнаы
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25.01.2021 15:22 Ответить
...протоже ПЕТИ !!!
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25.01.2021 15:26 Ответить
не бреши брехунець, на твою сторону інтерпол ніяк не поставав. Просто навіщо ментівським бовдурам оголушувати розшук інтерполом, як розшукуваний не ховався? Це просто маніпуляція міжнародной установой з боку недолугих чиновників.
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25.01.2021 15:28 Ответить
Ничего страшного. Сейчас президент Зеленский издаст указ о роспуске Интерпола
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25.01.2021 15:31 Ответить
Коментувати нічого. Це не Печерський суд і не ОАСК. 😊 От, як нема складу злочину - то не а. Тому і жити там краще. Навіть Марківна італійський суд таки звільнив, хоча за логікою зебілів мав би засудити в інтересах італійської держави, яка буде платити за неправомірне утримання під вартою. Аналогічний приклад відносин українських судів і Антоненка показує зворотній результат - садити нема за що, але чинушам треба. Тому і сидить. Вовка є за що садити, але точно не за РОТТЕРДАМ+. Бо той Роттердам, тепер згадують, як рай самі ж розбагатілі зебіли. 😊
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25.01.2021 15:33 Ответить
Ну, прям біда в нас з цими "вовками".... Вже час їх починати відстрілювати.
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25.01.2021 18:34 Ответить
Вовк чмо ! Накрало, народ продало и выехало заграницу как Гонтарева !
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25.01.2021 19:45 Ответить
а чего вовк этот сбежал? а, ясно, его кристально честная душа не вынесла местной коррупции.
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26.01.2021 04:59 Ответить
 
 