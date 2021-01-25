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Легализация каннабиса - это не политика, а вопрос уменьшения боли для тяжелобольных, - Ляшко

Легализация каннабиса - это не политика, а вопрос уменьшения боли для тяжелобольных, - Ляшко

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сделал важное заявление о легализации марихуаны. Он считает, что решение этого вопроса важен для тяжелобольных пациентов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

"Как врач, убежден, что нужно говорить и объяснять про медицинский каннабис. Легализация каннабиса в медицинских целях – это в первую очередь, о решении вопроса уменьшения боли для тяжелобольных. А не политика. Терапевтическое применение каннабиса подтверждено учеными для тяжелобольных пациентов, в частности, онкобольных и паллиативных больных, детей с эпилепсией, пациентов с депрессией и тревожными состояниями, военных с посттравматическим синдромом, людей с болезнями Альцгеймера, Паркинсона, рассеянным склерозом и псориазом", - объяснил главный санитарный врач.

Ляшко добавил, что марихуану разрешили использовать в лечебных странах и Украине также стоило бы пересмотреть этот вопрос.

"Украине уже также стоит пересмотреть вопрос разрешения использования каннабиса в медицинских целях для лиц, которым требуется такой вид лечения. Употребление каннабиса в медицинских целях разрешен в - Дании, Австрии, Италии, Канаде, Швейцарии, Польше, Финляндии, Северной Македонии. Также, медицинская марихуана разрешена в Турции, Израиле, России, Замбии, Зимбабве, Перу, Таиланде, Вануату и Панаме", - рассказал Ляшко и добавил, что легализовать марихуану нужно без ажиотажа, так как в приоритете - помощь тяжелобольным людям.

"Как показывает практика этих стран, легализовать медицинский каннабис вполне реально без ажиотажа. Но при условии, что в приоритете стоят люди, которые зависимы от боли", - подытожил главный санитарный врач.

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Автор: 

легализация наркотиков (37) марихуана (135) Ляшко Виктор (1364)


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Топ комментарии
+6
Це все брехня-ніякі болі канабіс не знижує! Це вся щоб держава взяла під контроль грошові потоки. На здоров'я людей їм насрати.
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25.01.2021 15:20
+6
Покажіть будь ласка ваш диплом лікаря
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25.01.2021 15:28
+5
пошел нахер со своей дурьЛегализация каннабиса - это не политика, а вопрос уменьшения боли для тяжелобольных, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4748ю !
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25.01.2021 15:22
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Легализация каннабиса - это не политика, а вопрос уменьшения боли для тяжелобольных, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7177
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25.01.2021 15:16 Ответить
Нужное дело...
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25.01.2021 15:16 Ответить
какие нафиг тарифы, когда есть конопля и казино?
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25.01.2021 15:17 Ответить
Это не политика и не уменьшение боли-это чистый бизнес !
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25.01.2021 15:17 Ответить
можно арестовать человека за то что он хотел совершить самоубийство?-употребление алкоголя и наркотиков-одно и тоже-самоубийство-и это мое право!!!!-хочу выращивать и долбить).хочу и буду, так же как вы бухаете).
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25.01.2021 19:15 Ответить
Це все брехня-ніякі болі канабіс не знижує! Це вся щоб держава взяла під контроль грошові потоки. На здоров'я людей їм насрати.
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25.01.2021 15:20 Ответить
Покажіть будь ласка ваш диплом лікаря
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25.01.2021 15:28 Ответить
Ідіотам не показую.
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25.01.2021 15:43 Ответить
Антоша, хочеш вдути чи тобі болить?
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25.01.2021 15:43 Ответить
йой, вибач, не знав що пишу дитині...
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25.01.2021 15:44 Ответить
Я тебе не лікувати пропоную, ідіоте, а лише висказую свою особисту думку на форумі ! «Покажіть диплом лікаря»!-звідки в Україні раптом така кількість відвертих дурнів?!
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25.01.2021 15:46 Ответить
Чуваче! Якщо ти висказуєш свою думку на медичну тему, то цілком логічно спитати тебе чи маєш ти в цій темі хист )) Якщо ти не розумієш таких простих речей, то дурень це ти )
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25.01.2021 16:42 Ответить
Та йому до лампочки. Він хоче дути коли заманеться і де заманеться.
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25.01.2021 16:03 Ответить
"косяк с марихуаной". С кортанов надо видно встать, чтобы в гугл написать вопрос и узреть - О ЧУДО, в мире было проведено крайне много квалифицированных клинических испытаний, подтверждающих именно такое действие каннабиоидов.
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25.01.2021 16:07 Ответить
Спочатку Ви. А потім я. Так влаштує?
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25.01.2021 15:57 Ответить
А Вам звідки відома дія?

Про грошові потоки - а що в цьому поганого? Ну от уявляємо, легалізовано каннабіс як медичний засіб. Це що значить? Сертифікація, регуляція та контроль якості з боку держави - по іншому Ви на ринок України медичні засоби не поставите. Всі ці операції коштують грошей, які ідуть в казну. Потім податок з доходу фірми-виробника - теж в казну.
Питання до аудиторії - що поганого в доходах в казну держави? Не кажучи вже про доведену дослідженнями позитивну дію препаратів для людей з хронічними больовими синдромами.
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25.01.2021 16:12 Ответить
О, бачу співробітника офісу простих рішень. Діючий чи тільки подаєтесь на вакансію?
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25.01.2021 16:31 Ответить
О, бачу бота авакова якому заплатили гроші, щоб ваваков не втратив можливість заробляти на нелегальному продажу конопель
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25.01.2021 16:44 Ответить
Але я відповідав https://censor.net/ru/user/421358
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25.01.2021 18:31 Ответить
Вибачте, тут така дурна система, що не завжди можна зрозуміти хто кому пише.
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25.01.2021 21:13 Ответить
Та хоч з цього добре щоб почали, бо легалізація коноплі є знищення статті ментівських незаконних наддоходів. Ще вумники б прийняли сухий закон з алкоголю, це вже всі проходили
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25.01.2021 15:20 Ответить
По одному пакетику до кожної платіжки.
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25.01.2021 15:20 Ответить
пошел нахер со своей дурьЛегализация каннабиса - это не политика, а вопрос уменьшения боли для тяжелобольных, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4748ю !
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25.01.2021 15:22 Ответить
Шото имеете против фоттки и сигаретов?
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25.01.2021 15:24 Ответить
Фотка и сигаретовы не наркотики потому что они не запрещены, а трава выросшая в естественной среде наркотик потому что она запрещена.
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25.01.2021 15:29 Ответить
Фоттка и сигареты гораздо более сильные наркотики, чем конопля.
Проблема ф том, что их относительно не просто сделать - ну там для фоттки нужны дисцилляторы - решаемо, но размер большой и запретить можно, а траву хоть на огороде можно растить.

Отсюдова прямой убыток государству на недополученный акциз.

Вот и запрещено.
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25.01.2021 15:38 Ответить
Алкоголь и никотин вызывают зависимость. Каннабис - нет. Это доказано медиками. Кроме того, в организме человека есть эндоканнабиноидная система. Слышал? Конечно не слышал. Никто ведь не расскажет. Огромное количество наших органов и систем располагают клетками с рецепторами, воспринимающими каннабиноиды, содержащиеся в марихуане. Загугли, ты прозреешь. Рецепторов для водки в клетках организма почему-то нет. Кроме того, каннабис использовался в медицине еще 5000 лет назад. А когда и как использовалась водка?
Чем больше я интересуюсь этой темой, тем больше убеждаюсь, что для развития фармпромышленности каннабис НУЖНО было запретить. И еще пара маленьких фактов: один га технической конопли дает в 4 раза больше бумаги, чем один га леса. Но лес растет 50 лет, а конопля... Одежда и обувь из конопли практически не изнашиваются...
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25.01.2021 15:47 Ответить
Какімі мєдікамі даказана?
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25.01.2021 15:56 Ответить
США, Канади та Європи. Погугліть, гугл-перекладач Вам допоможе.
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25.01.2021 16:15 Ответить
В основному там пропаганда наркотиків.

А ти знаєш що героїн знеболює в сотні разів краще від канабісу?
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25.01.2021 16:22 Ответить
Знаю. Але я також знаю, що каннабіс не викликає такої залежності як героїн або інші системні обезболюючі засоби. І не має такої психоактивної дії як загальнопоширений алкоголь - ви хоч раз чули про людину, яка покуривши каннабіс комусь заподіяла будь-яку шкоду? Ніхто не чув. А доказів негативного впливу алкоголю - прорва. І тим не менше він не те що не заборонений - заборона продажу бухла після 10-11 вечора завжди сприймається з нечуваним опором. І від лоббістів, і від споживачів.
Про які залежності від каннабісу ще можна вести розмову?
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25.01.2021 16:35 Ответить
Вы так интересно пишете, как будто никогда не видели как от алкоголя людям крышу рвет. И какие потом последствия. Или про пьяных водителей тоже не слыхали, которые людей пачками давят?
То что оно не запрещено, не означает что оно безопасно. Вон в диких частях Африки до сих пор для шаманских целей альбиносов калечат - традиция. И у нас традиция - бухать. Ни то ни другое безопасным не является.
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25.01.2021 16:39 Ответить
Причому ганж до болі, впарують дурням туфту.
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25.01.2021 15:24 Ответить
Ты раковых больных спроси. Янину Соколову, например. Она откровенно говорит, что спаслась этим. Найди в ютубе "масло Рика Симпсона". Поудивляйся.
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25.01.2021 15:50 Ответить
рюкзаков будет против - это его корова)
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25.01.2021 15:24 Ответить
Я вот не пойму. в 21 веке неужели не придумали другого обезболивающего? Сотни лет медицине, миллионы разных лекарств понапридумывали, а вот обезболивающее только конопля?
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25.01.2021 15:25 Ответить
Ну, болит у них все без конопли. Бабло есть, казино есть, а вот конопли нет.
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25.01.2021 15:29 Ответить
хорошо, что у тебя ничего не болит... особенно голова, так как в ней ничего нет.
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25.01.2021 15:40 Ответить
Вот и первый больной болван без головы голос подал. Антоша, ляпни еще что-нибудь
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25.01.2021 16:16 Ответить
конопля дешево и сердито. Не нравится, предложи варианты из фармакологии которые будут иметь такое же действие и такое же влияние на организм
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25.01.2021 15:39 Ответить
Ею 5000 лет назад уже пользовались. Но когда развилась фармпромышленность, с каннабисом пришлось "что-то делать", иначе каждая домохозяйка, имея в распоряжении пучок травы, лечила всю семью и ложила на аптеки.
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25.01.2021 15:51 Ответить
Ото й жили до 30 років в основному.
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25.01.2021 16:05 Ответить
"в 21 веке" напридумували купу різних обезболюючих, але всі вони або викликають важку фізіологічну залежність, або банально пошкоджують організм - удар по печінці та імунній системі сильний. А каннабіс цього всього позбавлений.
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25.01.2021 16:18 Ответить
Ну не поц? Комплексные аналгетики с содержанием кодеина уже давно строго настрого запрещены и изъяты, а наркоту даешь в массы! Чемпионы по идиотизму....
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25.01.2021 15:27 Ответить
Конопля может сравнится с аналгетиками на основе морфина по наркотическим характеристикам? С дуба рухнул?
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25.01.2021 15:42 Ответить
Рухнул. На твою плешь. Ноль, научись сперва вежливости, затем встревай....
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25.01.2021 16:03 Ответить
Вежливости? С кем, с глупым ботом которому платят за создание разногласий и нагнетания истерии?
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25.01.2021 16:40 Ответить
Приводи пруф о том, что я бот. Тем более оплачиваемый. Пока не будет пруфа, ты - опущенный петушара
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25.01.2021 17:16 Ответить
"опущенный петушара"??? Тюремный жаргон, серьезно??? идар ты гнойный, вот ты кто, а не бот...
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25.01.2021 21:14 Ответить
Если быть точным, каннабис не наркотик. Это психоделик. Механизмы воздействия на организм принципиально разные. Психоделики не вызывают привыкания. А вот опиаты - наркотики в чистом виде. Это опасно. Хотя хз, что опаснее, водка или опиаты.
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25.01.2021 15:54 Ответить
Тяжєло больним випісивають знаболююче, а свАбодная прАдажа коноплі для нашої країни це легалізація наркоти. Ось і все.
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25.01.2021 15:27 Ответить
А кто сказал про свободную продажу? Сам выдумал?
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25.01.2021 15:40 Ответить
Ляшко, ты про конфетку или про ее обвертку?
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25.01.2021 15:27 Ответить
Точно, бо бідний бубочка так страдає від болі-ломки.
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25.01.2021 15:28 Ответить
Голодній курці просо на думці. А наркоману канабіс, навіть якщо й він сидить на вищих щаблях державної влади. На сьогоднішній день не має проблеми з призначенням важкохворим, в тому числі і онкохворим для знеболення наркотиків. Ця дискусія для професійного медичного середовища. А якщо клоуни виносять це питання для обговорення на загал, то це означає тільки одне: легалізація наркотиків з метою збагачення.
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25.01.2021 15:29 Ответить
Я сам за легалізацію.Але давайте на чистоту,тих хто його буде вживати в медичних цілях,мізер.
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25.01.2021 15:34 Ответить
"Легализация каннабиса - это не политика, а..." - прибарахлиться!
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25.01.2021 15:36 Ответить
Идиоты, не говоря даже о медицине, марихуанна намного слабее чем алкоголь. Если не планонокурить каждый день влияния на организм не оказывает, почки, печень, желудок не разрушает как спирт. Агрессивности не добавляет. Раз в неделю совсем не плохо покопаться в себе или весело провести время в компании. Это не алкоголь для быдла, это для Ылиты ) Шучу, конечно. Сейчас из- за запретов нормальной травы молодежь гибнет от химки, солей - это гадость страшная.
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25.01.2021 15:47 Ответить
Людям столько лет вбивали в голову хрень о "легких наркотиках", что теперь это вытравить получится не скоро.
Короче, народ! Гуглим "история запрета марихуаны", "эндоканнабиноидная система организма", а потом на равных говорим по теме. Иначе получится разговор слепого с глухим.
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25.01.2021 15:58 Ответить
Да ладно это вопрос нового жил обекта для Ляшко
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25.01.2021 15:52 Ответить
Да,как и игорный бизнес и ломбарды.
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25.01.2021 15:53 Ответить
Таблетка анальгіну для онкохворого буде вдесятеро дієвіша за косяк. Хотів би написати що хворий мо хоч помре хіхікаючи, але при болю на хі-хі навряд чи попре. Онкохворим зараз можна без проблем виписати трамадол чи морфін. Єдиний плюс коноплі- це те що при регулярній накурці вона призводить до чоловічої стерильності. Менше плодяться наркомани.
Різниця між ;медичним; канабісом і просто канабісом- саме в слові;медичний;. І курять Ваш ;медичний; канабіс точнісінько як і ;звичайний;. І росте він на одному полі. Призначають в деяких країнах його взагалі-то при шизофренії, синдромі Туретта, при остеохондрозі. Плюс- якщо тебе спіймають обкуреним за кермом- просто покажеш рецепта. За легалізацію ;медичного; канабісу ратують саме наркомани- початківці.
Легалізація канабісу - це не політика, а питання зменшення болю для тяжкохворих, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6049
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25.01.2021 15:55 Ответить
Прив сем уважении, не соглашусь в принципе. Я не наркоман и не курю траву. Но я прекрасно знаю, что существуют разные сорта конопли. Поржать - это сорт "сатива". Кстати, именно она применяется при шизофрении и подобных расстройствах. Есть сорт "индика", этот наоборот, имеет сугубо успокаивающий эффект. Есть среди специалистов даже понятие "стоун-эффект". Короче, человек спокоен, як камень. Если интересно, расскажу, что знаю. А знаю много, интересовался темой.
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25.01.2021 16:05 Ответить
Так, від індіки на умняк висаджує.
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25.01.2021 16:24 Ответить
На умняк высаживает от водки! И то ненадолго.
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25.01.2021 16:39 Ответить
это легализация наркотиков и что удивляет это то с какой настойчивостью власть хочет легализацию провести
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25.01.2021 15:57 Ответить
А Украина разве уже не Европа? Или чем США и Канада хуже Украины? Самое интересное что мусора и наркоторговцы боятся легализации марихуаны. Первые потому что 90% их *раскрытых дел* ето планокуры, с помощью которых они себе делают карьеру вместо того чтобы ловить реальных преступников. А вторые потому что боятся что цены на марихуану упадут и они останутся никому не нужные.
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25.01.2021 16:29 Ответить
В очередной раз пытаются народу фуфло втюхать. Дать бесплатно тяжелобольным людям кокаин и морфий слабо?
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25.01.2021 16:12 Ответить
Для онкохворих морфій зараз видається без проблем. Достатньо рецепта сімейного лікаря.
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25.01.2021 16:24 Ответить
Давайте запретим водку, коньяк, виски ...
Они то зачем?
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25.01.2021 16:19 Ответить
привыкание
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25.01.2021 16:38 Ответить
Мусора и наркобароны против легализации. Задумайтесь почему
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25.01.2021 16:26 Ответить
В случае легализации мы будем лидерами в Европе по площадям и производству продуктов из конопли.Все аграрии перейдут на выращивание конопли, благо она у нас хорошо растет - климат и земля подходящие.
PS:кстати отлично снимает (уменьшает) боли в суставах, убирает бессонницу и т.д.
Но при очень сильных болях (онко 3-4 стадия) вряд ли поможет.
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25.01.2021 16:45 Ответить
Зато здорово поддерживает сердце, печень и почки при лютой химиотерапии. И при радиотерапии хорошо защизает и поддерживает. Улучшает сон и аппетит, устраняет тошноту. Недаром ее аптекари и хлопкоробы в наркотики определили. А дело было в 1936 году. Лоббисты долго и упорно втюхивали каннабис в список опасных наркотиков.
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25.01.2021 16:56 Ответить
ВОЗ (Всемирная Организация Здравоохранения) дает такое поредление наркотикам - химический агент, вызывающий ступор, кому или нечувствительность к боли.
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25.01.2021 17:47 Ответить
Ой... пора бы ВОЗ разобраться в вопросе.
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25.01.2021 17:49 Ответить
это еще раз подтверждает .зеля наркоман .лобби своего хобби...))
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25.01.2021 21:18 Ответить
верно.
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26.01.2021 05:17 Ответить
 
 