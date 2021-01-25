Легализация каннабиса - это не политика, а вопрос уменьшения боли для тяжелобольных, - Ляшко
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сделал важное заявление о легализации марихуаны. Он считает, что решение этого вопроса важен для тяжелобольных пациентов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".
"Как врач, убежден, что нужно говорить и объяснять про медицинский каннабис. Легализация каннабиса в медицинских целях – это в первую очередь, о решении вопроса уменьшения боли для тяжелобольных. А не политика. Терапевтическое применение каннабиса подтверждено учеными для тяжелобольных пациентов, в частности, онкобольных и паллиативных больных, детей с эпилепсией, пациентов с депрессией и тревожными состояниями, военных с посттравматическим синдромом, людей с болезнями Альцгеймера, Паркинсона, рассеянным склерозом и псориазом", - объяснил главный санитарный врач.
Ляшко добавил, что марихуану разрешили использовать в лечебных странах и Украине также стоило бы пересмотреть этот вопрос.
"Украине уже также стоит пересмотреть вопрос разрешения использования каннабиса в медицинских целях для лиц, которым требуется такой вид лечения. Употребление каннабиса в медицинских целях разрешен в - Дании, Австрии, Италии, Канаде, Швейцарии, Польше, Финляндии, Северной Македонии. Также, медицинская марихуана разрешена в Турции, Израиле, России, Замбии, Зимбабве, Перу, Таиланде, Вануату и Панаме", - рассказал Ляшко и добавил, что легализовать марихуану нужно без ажиотажа, так как в приоритете - помощь тяжелобольным людям.
"Как показывает практика этих стран, легализовать медицинский каннабис вполне реально без ажиотажа. Но при условии, что в приоритете стоят люди, которые зависимы от боли", - подытожил главный санитарный врач.
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Про грошові потоки - а що в цьому поганого? Ну от уявляємо, легалізовано каннабіс як медичний засіб. Це що значить? Сертифікація, регуляція та контроль якості з боку держави - по іншому Ви на ринок України медичні засоби не поставите. Всі ці операції коштують грошей, які ідуть в казну. Потім податок з доходу фірми-виробника - теж в казну.
Питання до аудиторії - що поганого в доходах в казну держави? Не кажучи вже про доведену дослідженнями позитивну дію препаратів для людей з хронічними больовими синдромами.
Проблема ф том, что их относительно не просто сделать - ну там для фоттки нужны дисцилляторы - решаемо, но размер большой и запретить можно, а траву хоть на огороде можно растить.
Отсюдова прямой убыток государству на недополученный акциз.
Вот и запрещено.
Чем больше я интересуюсь этой темой, тем больше убеждаюсь, что для развития фармпромышленности каннабис НУЖНО было запретить. И еще пара маленьких фактов: один га технической конопли дает в 4 раза больше бумаги, чем один га леса. Но лес растет 50 лет, а конопля... Одежда и обувь из конопли практически не изнашиваются...
А ти знаєш що героїн знеболює в сотні разів краще від канабісу?
Про які залежності від каннабісу ще можна вести розмову?
То что оно не запрещено, не означает что оно безопасно. Вон в диких частях Африки до сих пор для шаманских целей альбиносов калечат - традиция. И у нас традиция - бухать. Ни то ни другое безопасным не является.
Короче, народ! Гуглим "история запрета марихуаны", "эндоканнабиноидная система организма", а потом на равных говорим по теме. Иначе получится разговор слепого с глухим.
Різниця між ;медичним; канабісом і просто канабісом- саме в слові;медичний;. І курять Ваш ;медичний; канабіс точнісінько як і ;звичайний;. І росте він на одному полі. Призначають в деяких країнах його взагалі-то при шизофренії, синдромі Туретта, при остеохондрозі. Плюс- якщо тебе спіймають обкуреним за кермом- просто покажеш рецепта. За легалізацію ;медичного; канабісу ратують саме наркомани- початківці.
Они то зачем?
PS:кстати отлично снимает (уменьшает) боли в суставах, убирает бессонницу и т.д.
Но при очень сильных болях (онко 3-4 стадия) вряд ли поможет.