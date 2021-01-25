Легализация каннабиса - это не политика, а вопрос уменьшения боли для тяжелобольных, - Ляшко

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сделал важное заявление о легализации марихуаны. Он считает, что решение этого вопроса важен для тяжелобольных пациентов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

"Как врач, убежден, что нужно говорить и объяснять про медицинский каннабис. Легализация каннабиса в медицинских целях – это в первую очередь, о решении вопроса уменьшения боли для тяжелобольных. А не политика. Терапевтическое применение каннабиса подтверждено учеными для тяжелобольных пациентов, в частности, онкобольных и паллиативных больных, детей с эпилепсией, пациентов с депрессией и тревожными состояниями, военных с посттравматическим синдромом, людей с болезнями Альцгеймера, Паркинсона, рассеянным склерозом и псориазом", - объяснил главный санитарный врач.

Ляшко добавил, что марихуану разрешили использовать в лечебных странах и Украине также стоило бы пересмотреть этот вопрос.

"Украине уже также стоит пересмотреть вопрос разрешения использования каннабиса в медицинских целях для лиц, которым требуется такой вид лечения. Употребление каннабиса в медицинских целях разрешен в - Дании, Австрии, Италии, Канаде, Швейцарии, Польше, Финляндии, Северной Македонии. Также, медицинская марихуана разрешена в Турции, Израиле, России, Замбии, Зимбабве, Перу, Таиланде, Вануату и Панаме", - рассказал Ляшко и добавил, что легализовать марихуану нужно без ажиотажа, так как в приоритете - помощь тяжелобольным людям.

"Как показывает практика этих стран, легализовать медицинский каннабис вполне реально без ажиотажа. Но при условии, что в приоритете стоят люди, которые зависимы от боли", - подытожил главный санитарный врач.

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