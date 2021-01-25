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Новости
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В Одессе и области "заминировали" 373 объекта - детсады, школы и учебно-воспитательные комплексы, - Нацполиция

В Одессе и области

Сегодня, 25 января, на электронный адрес полиции поступило сообщение о том, что 373 объекта, среди которых - детские сады, школы, лицеи и учебно-воспитательные комплексы Одессы и области - заминированы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции Одесской области.

"Для проверки информации направлены следственно-оперативные группы территориальных подразделений полиции, взрывотехники, кинологи и спасатели", - подчеркивают правоохранители.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Информация о минировании почти двухсот детсадов Одессы не подтвердилась, - Нацполиция

Отметим, что это уже не первый случай "минирования" многочисленных учебных учреждений и детских садов в регионе. Позже информация о минировании не подтверждалась.

Автор: 

минирование (1445) Одесская область (3552) Нацполиция (16437)


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Топ комментарии
+4
Одессу шатают и, причем, очень давно. Запишитесь в фейсбук группу "Моя Одесса" для поддержки борьбы против ватной части города. Спасибо
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25.01.2021 15:21
+3
Тошнит от этой ваты, из-за них практически два года назад забрала детей с хоккея. Праздновали 23 февраля, красные флаги постили с кучей лайков на День Победы , осуждали 'бандеровцев', и тд. Причём , вроде, не пенсионеры. В общем клоака. Пришлось покинуть это болото.
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25.01.2021 15:32
+1
Шо, до сих пір цю гниду не затримали? Чи це там не одна гнида?
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25.01.2021 15:25
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Одессу шатают и, причем, очень давно. Запишитесь в фейсбук группу "Моя Одесса" для поддержки борьбы против ватной части города. Спасибо
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25.01.2021 15:21 Ответить
Это, против большинства, значит придётся записаться..
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25.01.2021 15:23 Ответить
Потрібно вводити особливий правовий режим воєнного стану в Донецькій, Луганській, Харківській, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській та Одеській областях.
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25.01.2021 15:35 Ответить
С внесением поправок в конституцию, ага.
Ты предлагаешь сепаратизм.
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25.01.2021 15:40 Ответить
Я пропоную Вам жувати замість того щоб говорити всяку куйню!
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25.01.2021 15:42 Ответить
Ну а как надо реагировать про особый правовой статус отдельных юго- восточных областей?
Вот на это и надеются сепары.
А ты продвигаешь эту тему.
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25.01.2021 15:45 Ответить
особливий правовий режим воєнного стану не плутайте з особливим статусом областей! Млять це пістець
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25.01.2021 15:49 Ответить
Лиза беда начала..
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25.01.2021 15:51 Ответить
Откуда инфа про ватников?
Может патриоты проверяют работу полиции.
Большинство в Одессе и так ватники, зачем им раскачивать качели?
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25.01.2021 15:31 Ответить
розкачують ватників що спровокувати її на протести проти України.
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25.01.2021 15:36 Ответить
На основании минирования детских садов?
Гораздо проще поднять против тарифов и языка.
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25.01.2021 15:38 Ответить
Поки що у проросійських крисоловів не виходить сколихнути Одесу. Одеса більш заможна і їх покуй на тарифи, а до української мови якось звикли навіть ті хто її не знає а розмовляє румунською або болгарською з народження. Тому запускають фейки про мінування дитячих закладів, щоб налякати жінок, найбільш перелякану верству населення, а потім почнуть закликати на протести проти України. Готується нова ескалація війни проти України і російські диверсанти та агенти активізували свою роботу.
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25.01.2021 15:41 Ответить
Тошнит от этой ваты, из-за них практически два года назад забрала детей с хоккея. Праздновали 23 февраля, красные флаги постили с кучей лайков на День Победы , осуждали 'бандеровцев', и тд. Причём , вроде, не пенсионеры. В общем клоака. Пришлось покинуть это болото.
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25.01.2021 15:32 Ответить
Кому то понадобились пробки на дорогах, та как за 40минут с момента сообщения о минировании все родители поехали за детьми и образовались сумасшедшие заторы.
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25.01.2021 15:24 Ответить
Шо, до сих пір цю гниду не затримали? Чи це там не одна гнида?
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25.01.2021 15:25 Ответить
и до сих пор не нашлось у вавакова ни одного подручного хрякера, чтобы отыскать ай-пи, с которого сообщение было послано?...
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25.01.2021 15:31 Ответить
що у цим всим мені подобається, так це демонстрація повної відсутності логіки..
в Київі, наприклад, якусь контору по теплогенерації, чомусь шманає, не податкова і, навіть, не поліція, а сомусь СБУ.. Зато вибухами, та іншими терактами чомусь поліція.. як так?. чому?.
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25.01.2021 15:39 Ответить
Поки вата у владі,буде мінуватись і горіти бо то є суть тієї влади.
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25.01.2021 15:52 Ответить
Когда отрубят кацапам интернет и мобильную связь, минирования прекрататся.
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25.01.2021 20:23 Ответить
 
 