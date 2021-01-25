В Одессе и области "заминировали" 373 объекта - детсады, школы и учебно-воспитательные комплексы, - Нацполиция

Сегодня, 25 января, на электронный адрес полиции поступило сообщение о том, что 373 объекта, среди которых - детские сады, школы, лицеи и учебно-воспитательные комплексы Одессы и области - заминированы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции Одесской области.

"Для проверки информации направлены следственно-оперативные группы территориальных подразделений полиции, взрывотехники, кинологи и спасатели", - подчеркивают правоохранители.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Информация о минировании почти двухсот детсадов Одессы не подтвердилась, - Нацполиция

Отметим, что это уже не первый случай "минирования" многочисленных учебных учреждений и детских садов в регионе. Позже информация о минировании не подтверждалась.