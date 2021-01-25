В Одессе и области "заминировали" 373 объекта - детсады, школы и учебно-воспитательные комплексы, - Нацполиция
Сегодня, 25 января, на электронный адрес полиции поступило сообщение о том, что 373 объекта, среди которых - детские сады, школы, лицеи и учебно-воспитательные комплексы Одессы и области - заминированы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции Одесской области.
"Для проверки информации направлены следственно-оперативные группы территориальных подразделений полиции, взрывотехники, кинологи и спасатели", - подчеркивают правоохранители.
Отметим, что это уже не первый случай "минирования" многочисленных учебных учреждений и детских садов в регионе. Позже информация о минировании не подтверждалась.
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+4 Андрей Сафhjyjd
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показать весь комментарий25.01.2021 15:25
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Ты предлагаешь сепаратизм.
Вот на это и надеются сепары.
А ты продвигаешь эту тему.
Может патриоты проверяют работу полиции.
Большинство в Одессе и так ватники, зачем им раскачивать качели?
Гораздо проще поднять против тарифов и языка.
в Київі, наприклад, якусь контору по теплогенерації, чомусь шманає, не податкова і, навіть, не поліція, а сомусь СБУ.. Зато вибухами, та іншими терактами чомусь поліція.. як так?. чому?.