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Разумков отказался комментировать санкции США против "слуги народа" Дубинского: "Некорректно будет"

Разумков отказался комментировать санкции США против

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков отказался комментировать введенные министерством финансов США санкции против народного депутата от фракции "Слуга народа" Александра Дубинского.

Об этом глава парламента заявил на брифинге после завершения заседания Согласительного совета, передает Цензор.НЕТ со ссылкой Укринформ.

"Что касается санкций ... Я не общался с Александром Анатольевичем, и мне некорректно будет комментировать", - заметил Разумков.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дубинский о санкциях США: Ни о каком вмешательстве в выборы речь категорически не идет. Это ложь, выдуманная проворовавшимися грантоедами. ВИДЕО

Напомним, 11 января Министерство финансов США ввело санкции против 7 граждан и 4 организаций из Украины, которые, по его информации, связаны с народным депутатом Деркачом. Среди прочих в списке попавших под санкции - депутат СН Александр Дубинский.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак пообещал сделать все, чтобы "привлечь ответственных за вмешательство в выборы в США".

19 января стало известно, что Офис генпрокурора начал против Дубинского два уголовных производства - по подозрению в уклонении от уплаты налогов и в легализации имущества, полученного преступным путем.

Автор: 

санкции (11268) США (26513) Разумков Дмитрий (1520) Дубинский Александр (429)


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Топ комментарии
+10
Перед кем неккоректоно? Дубинским, Коломойским, Трампом или Байденом? Туману, блин, напускает.
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25.01.2021 15:39
+4
Конечно не корректно-своего выкормыша,отмазывать.
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25.01.2021 15:38
+4
Значить Разумков співчуває "дубові", як товаришу-однодумцю...
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25.01.2021 16:12
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Витий , мля.
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25.01.2021 15:38 Ответить
Значить Разумков співчуває "дубові", як товаришу-однодумцю...
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25.01.2021 16:12 Ответить
Конечно не корректно-своего выкормыша,отмазывать.
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25.01.2021 15:38 Ответить
"Сцыкотно будет"
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25.01.2021 19:43 Ответить
Перед кем неккоректоно? Дубинским, Коломойским, Трампом или Байденом? Туману, блин, напускает.
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25.01.2021 15:39 Ответить
Вы правильно написали первые две фамилии ))
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25.01.2021 15:40 Ответить
а вот если их поддержать то уже сцыкотно будет перед амерами 🙂
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25.01.2021 16:04 Ответить
А то ещё не то ляпнет, а так нужно и своего не подставить, и со штатами не ругаться
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25.01.2021 15:40 Ответить
к санкциям от США - еще бы санкции от Британии и ЕС добавить..
"внешнее управление" - так по-полной))
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25.01.2021 15:40 Ответить
Склизький мошко
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25.01.2021 15:41 Ответить
Цензор, верстка статьи поломана.
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25.01.2021 15:41 Ответить
Кого Разумков сцытся больше - США или Коломойского?
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25.01.2021 15:46 Ответить
Он от одних сцыкается, а от других какается 😏
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25.01.2021 16:06 Ответить
Мацкви
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25.01.2021 16:48 Ответить
Правильный ответ " мне сцыкотно, могут оторвать от кормушки".
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25.01.2021 15:48 Ответить
Джо, тут еще один хитрожопый нарисовался, - нужно чуть-чуть расширить=)
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25.01.2021 15:50 Ответить
також зелена прокацапська мразота ...
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25.01.2021 16:04 Ответить
100% этот мальчик стоит на довольствии у бени коломойши.
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25.01.2021 16:14 Ответить
выкормыш партии рыгов что с него взять и чему удивляться
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25.01.2021 16:40 Ответить
"Я не я и жопа не моя".
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25.01.2021 18:06 Ответить
Йо#@ний сором, твій **** однопартієць, депутат ВР - російський агент, це бл@ть коректно, а висловити свою думку з цього приводу ні .????

Щоб ви повиздихали запроданці
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25.01.2021 18:40 Ответить
Вор вору глаз не выколет!!
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25.01.2021 20:17 Ответить
 
 