Разумков отказался комментировать санкции США против "слуги народа" Дубинского: "Некорректно будет"

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков отказался комментировать введенные министерством финансов США санкции против народного депутата от фракции "Слуга народа" Александра Дубинского.

Об этом глава парламента заявил на брифинге после завершения заседания Согласительного совета, передает Цензор.НЕТ со ссылкой Укринформ.

"Что касается санкций ... Я не общался с Александром Анатольевичем, и мне некорректно будет комментировать", - заметил Разумков.

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Напомним, 11 января Министерство финансов США ввело санкции против 7 граждан и 4 организаций из Украины, которые, по его информации, связаны с народным депутатом Деркачом. Среди прочих в списке попавших под санкции - депутат СН Александр Дубинский.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак пообещал сделать все, чтобы "привлечь ответственных за вмешательство в выборы в США".

19 января стало известно, что Офис генпрокурора начал против Дубинского два уголовных производства - по подозрению в уклонении от уплаты налогов и в легализации имущества, полученного преступным путем.