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"Смотрящему" за исправительной колонией на Буковине сообщено о подозрении в организации канала сбыта наркотиков

Его подозревают в распространении преступного влияния и в организации канала сбыта наркотических средств.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Оперативники управления стратегических расследований в Черновицкой области установили, что злоумышленник установил и распространял свое преступное влияние в учреждении отбывания наказаний. Он подстрекал других осужденных на совершение тяжких преступлений, следил за соблюдением так называемых воровских законов, нарушал правила пребывания в исправительном учреждении.

Сегодня, 25 января, на основании полученных доказательств, "смотрящему" сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 255-1 (установление или распространение преступного влияния в учреждении отбывания наказаний) и ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас досудебное расследование продолжается. Его осуществляют следователи областного управления полиции по процессуального руководства Черновицкой областной прокуратуры.

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Буковина (893) колония (419) МВД (9317) тюрьма (823)


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Хорошо хоть начальство колонии ни о чём не знало..
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25.01.2021 15:48 Ответить
 
 