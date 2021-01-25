Программа вакцинации в Украине должна содержать подробный план по каждой области, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский дал задание как можно быстрее представить подробную программу вакцинации против COVID-19 в Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
Премьер-министр Денис Шмыгаль доложил, что на сегодня в Украине 235,7 тыс. активных больных коронавирусом и 18,6 тыс. занятых коек в медучреждениях. Всего в больницах отведены под больных COVID-19 более 66,3 тыс. коек, из которых 55 тыс. обеспечены подачей кислорода.
По словам главы правительства, эти изменения в случае принятия вступят в силу через семь дней после принятия.
Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил об уменьшении процента положительных результатов тестов на COVID-19 среди всех протестированных людей: если раньше этот показатель в среднем был на уровне 34-35%, то сейчас - в пределах 21%.
На завершающей стадии находятся переговоры по закупке вакцины. Украинская сторона положительно оценивает результаты переговоров.
Ожидается, что вакцинация в Украине может начаться с февраля. По словам министра здравоохранения, на первом этапе ее будут проводить мобильные бригады.
Зеленский отметил, что программа вакцинации в Украине должна содержать подробный план по каждой области.
"Надо определить количество вакцин, четкие сроки вакцинации, перечень категорий населения, которые должны вакцинироваться в первую очередь. Также должна быть налажена система менеджмента и логистики вакцины, в том числе созданные электронные системы записи, фиксации, мест прививок, и распределение поставок", - отметил глава государства.
Кроме того, должна быть проанализирована ситуация с теми, кто уже переболел COVID-19, чтобы определить, когда эту категорию людей нужно вакцинировать.
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Администрация Зеленского составляет перечни вакцинирования объемом в 80-90 тысяч человек гипотермической вакциной производства BioNTech \Pfizer. Источники поступления выясняются.
Отказ медицинских работников от вакцины - новая растущая проблема США.
И - ни вакцин, ни денег - все ушло в офшоры омана))
Премьер-министр Денис Шмыгаль доложил, что на сегодня в Украине 235,7 тысяч...
опс.. это если болеют (активно) по 2-3 недели - значит количество заболевших за январь ЕЖЕДНЕВНО по 12-15 тысяч.. ))
а по статистике - 3-5 тысяч.. откуда-то 237 тыс взялись.. "активных больных"?))
офигеть...
Это всё что нужно знать об Украине эпохи Зеленского.