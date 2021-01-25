Программа вакцинации в Украине должна содержать подробный план по каждой области, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский дал задание как можно быстрее представить подробную программу вакцинации против COVID-19 в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Премьер-министр Денис Шмыгаль доложил, что на сегодня в Украине 235,7 тыс. активных больных коронавирусом и 18,6 тыс. занятых коек в медучреждениях. Всего в больницах отведены под больных COVID-19 более 66,3 тыс. коек, из которых 55 тыс. обеспечены подачей кислорода.

По словам главы правительства, эти изменения в случае принятия вступят в силу через семь дней после принятия.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил об уменьшении процента положительных результатов тестов на COVID-19 среди всех протестированных людей: если раньше этот показатель в среднем был на уровне 34-35%, то сейчас - в пределах 21%.

Также читайте: Зеленский просил желающих поздравить его с днем рождения в качестве подарка перечислять средства на криворожскую больницу, - Разумков

На завершающей стадии находятся переговоры по закупке вакцины. Украинская сторона положительно оценивает результаты переговоров.

Ожидается, что вакцинация в Украине может начаться с февраля. По словам министра здравоохранения, на первом этапе ее будут проводить мобильные бригады.

Зеленский отметил, что программа вакцинации в Украине должна содержать подробный план по каждой области.

"Надо определить количество вакцин, четкие сроки вакцинации, перечень категорий населения, которые должны вакцинироваться в первую очередь. Также должна быть налажена система менеджмента и логистики вакцины, в том числе созданные электронные системы записи, фиксации, мест прививок, и распределение поставок", - отметил глава государства.

Кроме того, должна быть проанализирована ситуация с теми, кто уже переболел COVID-19, чтобы определить, когда эту категорию людей нужно вакцинировать.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский будет присутствовать на сегодняшнем заседании фракции "Слуга народа", - СМИ