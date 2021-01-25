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Новости Коронавирус и карантин
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Программа вакцинации в Украине должна содержать подробный план по каждой области, - Зеленский

Программа вакцинации в Украине должна содержать подробный план по каждой области, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский дал задание как можно быстрее представить подробную программу вакцинации против COVID-19 в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Премьер-министр Денис Шмыгаль доложил, что на сегодня в Украине 235,7 тыс. активных больных коронавирусом и 18,6 тыс. занятых коек в медучреждениях. Всего в больницах отведены под больных COVID-19 более 66,3 тыс. коек, из которых 55 тыс. обеспечены подачей кислорода.

По словам главы правительства, эти изменения в случае принятия вступят в силу через семь дней после принятия.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил об уменьшении процента положительных результатов тестов на COVID-19 среди всех протестированных людей: если раньше этот показатель в среднем был на уровне 34-35%, то сейчас - в пределах 21%.

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На завершающей стадии находятся переговоры по закупке вакцины. Украинская сторона положительно оценивает результаты переговоров.

Ожидается, что вакцинация в Украине может начаться с февраля. По словам министра здравоохранения, на первом этапе ее будут проводить мобильные бригады.

Зеленский отметил, что программа вакцинации в Украине должна содержать подробный план по каждой области.

"Надо определить количество вакцин, четкие сроки вакцинации, перечень категорий населения, которые должны вакцинироваться в первую очередь. Также должна быть налажена система менеджмента и логистики вакцины, в том числе созданные электронные системы записи, фиксации, мест прививок, и распределение поставок", - отметил глава государства.

Кроме того, должна быть проанализирована ситуация с теми, кто уже переболел COVID-19, чтобы определить, когда эту категорию людей нужно вакцинировать.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский будет присутствовать на сегодняшнем заседании фракции "Слуга народа", - СМИ

Автор: 

вакцина (3815) Зеленский Владимир (20271) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
а шо, с вакциной уже все ОК?
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25.01.2021 15:58
+4
чтото риторика и наполнение сайта похоже на руснявый RT
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25.01.2021 16:06
+3
чем вакцинироваться? 50% синоваком? пусть сами им колятся хоть каждый день.
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25.01.2021 16:03
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а шо, с вакциной уже все ОК?
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25.01.2021 15:58 Ответить
С вакциной ОК, а вот без вакцины - не ОК.
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25.01.2021 16:06 Ответить
так мы пока и без вакцины и без "подробного плана"
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25.01.2021 16:10 Ответить
Зато "слуги" и с "планом" и герыча им тонну недавно пдогнали... Вакцинируйся хоть до вср@чки...
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25.01.2021 16:11 Ответить
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25.01.2021 16:14 Ответить
Українців потрібно вакцинувати Пфайзером та Модерною, щоб українці мали можливість їздити в ЄС.
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25.01.2021 16:40 Ответить
подробный план:
Администрация Зеленского составляет перечни вакцинирования объемом в 80-90 тысяч человек гипотермической вакциной производства BioNTech \Pfizer. Источники поступления выясняются.
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25.01.2021 17:45 Ответить
https://twitter.com/DetectorLugen/status/1351291159692406792

Отказ медицинских работников от вакцины - новая растущая проблема США.
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25.01.2021 15:58 Ответить
чтото риторика и наполнение сайта похоже на руснявый RT
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25.01.2021 16:06 Ответить
ну да ето же не спутник - г
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25.01.2021 19:53 Ответить
Первыми уже вакцинировались "слуги"... в ближайшем подъезде...
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25.01.2021 15:58 Ответить
помнится, вовка-шмаркля взял вакцинацию "под личный контроль" еще летом))
И - ни вакцин, ни денег - все ушло в офшоры омана))
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25.01.2021 15:59 Ответить
п.с. зебильная власть зашкварилась на брехне:
Премьер-министр Денис Шмыгаль доложил, что на сегодня в Украине 235,7 тысяч...

опс.. это если болеют (активно) по 2-3 недели - значит количество заболевших за январь ЕЖЕДНЕВНО по 12-15 тысяч.. ))
а по статистике - 3-5 тысяч.. откуда-то 237 тыс взялись.. "активных больных"?))
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25.01.2021 16:02 Ответить
не дай боже возьмет под личный контроль, хана вакцинации...
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25.01.2021 16:01 Ответить
Так он ещё летом прошлого года взял, и что? Правильно - хана вакцинации, ибо хоть какая вакцинация при зелёной власти возможна исключительно по коррупционным схемам и никак иначе.
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25.01.2021 18:45 Ответить
Думаю что вакцинация в первую очередь должна проходить там где есть угроза перехода из зеленой в помаранчевую зону или если неосталось зеленых то из помаранчевой в красную.В первую очередь нужно вакцинировать тех кто еще не заболел тем более что даже носителя вируса вакцинировать нельзя.
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25.01.2021 16:02 Ответить
чем вакцинироваться? 50% синоваком? пусть сами им колятся хоть каждый день.
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25.01.2021 16:03 Ответить
т.е еще даже программы нет )))
офигеть...
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25.01.2021 16:05 Ответить
В Египте и Тунисе началась массовая вакцинация от COVID.
Это всё что нужно знать об Украине эпохи Зеленского.
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25.01.2021 16:06 Ответить
которые должны вакцинироваться.
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25.01.2021 16:16 Ответить
Нужно всё что касается вакцинации возложить на области, и закупку вакцины в том числе
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25.01.2021 16:45 Ответить
 
 