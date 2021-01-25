За год уровень официальной безработицы в Украине вырос на 33%, - Госслужба занятости
По состоянию на 25 января 2021 года 485,3 тысяч украинцев имеют статус безработного. Это на 33% больше, чем на эту же дату 2020 года.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы занятости, передает Цензор.НЕТ.
По данным пресс-службы, 420,7 тысяч человек получали пособие по безработице (на 136,7% больше, чем на эту же дату 2020 года).
В базе данных Государственной службы занятости насчитывается 44 тысяч вакансий (20,5% меньше, чем на эту же дату 2020 года).
Услугами Государственной службы занятости в течение 2020 года воспользовались 2,2 млн граждан, которые искали работу, из них 1,2 млн человек имели статус зарегистрированного безработного. Помощь по безработице получали 1,1 млн человек.
На учете в Государственной службе занятости по состоянию на 1 января 2021 года находились 459 тысяч безработных. Диплом о высшем образовании имеют 49% соискателей работы, 34% - окончили профессионально-техническое учебное заведение, а 17% - общеобразовательную школу.
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Сейчас наглядно видно какие зебилы туповатые существа.
А сколько "работающих" и ничего не производящих а только учитывающих, контролирующих, служащих ...
Тотальный рост: безработица, тарифы, коррупция.....