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За год уровень официальной безработицы в Украине вырос на 33%, - Госслужба занятости

За год уровень официальной безработицы в Украине вырос на 33%, - Госслужба занятости

По состоянию на 25 января 2021 года 485,3 тысяч украинцев имеют статус безработного. Это на 33% больше, чем на эту же дату 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы занятости, передает Цензор.НЕТ.

По данным пресс-службы, 420,7 тысяч человек получали пособие по безработице (на 136,7% больше, чем на эту же дату 2020 года).

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В базе данных Государственной службы занятости насчитывается 44 тысяч вакансий (20,5% меньше, чем на эту же дату 2020 года).

Услугами Государственной службы занятости в течение 2020 года воспользовались 2,2 млн граждан, которые искали работу, из них 1,2 млн человек имели статус зарегистрированного безработного. Помощь по безработице получали 1,1 млн человек.

На учете в Государственной службе занятости по состоянию на 1 января 2021 года находились 459 тысяч безработных. Диплом о высшем образовании имеют 49% соискателей работы, 34% - окончили профессионально-техническое учебное заведение, а 17% - общеобразовательную школу.

Автор: 

безработица (451) Госслужба занятости (115)


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Топ комментарии
+7
"Кінець епохи гідності", или как там орал вiслюк...
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25.01.2021 16:00
+3
А гдеж до 65 пенсию зарабатывать?
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25.01.2021 16:01
+2
А для этого завезут кацапскую вакцину и проблема отпадет сама собой.
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25.01.2021 16:03
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"Кінець епохи гідності", или как там орал вiслюк...
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25.01.2021 16:00 Ответить
"Країна чудес" - стала бувальщиною...

-Україну очолюють ті, хто вважає її власною коморою!

-Державні органи - ті хто вважає народ України - безплатним матеріалом для експериментів
-Фінансові інституції та монополії - ті, хто самі "зберігають" власні кошти не в гривні і не в Україні.
- Медицину- ті хто лікує свої сім'ї і самі лікуються за кордоном
-Освіту- ті, хо своїх дітей навчають по "європах-америках"
-Культуру - безкультурні та ворожі до неї
-Безпеку - зрадники
-Прокуратуру- ті, хто не знає та не бажає знати законів
-Права громадян - "охороняють" правопорушники і криміналітет
-Боротьбу з агресором - слуги агресора
-Очолюють боротьбу з корупцією - самі злісні корупціонери
-Судді- ті , хто вважає суди власними "монетними дворами"
- Закони пишуть -"бєспрєдєльщики" і пишуть "під себе" і проти інтересів їхніх виборців
-Виборці - раби, які на виборах обирають лише "своїх" рабовласників
-Верховний Головнокомандувач ЗСУ- тричі уклоніст від служби в ЗСУ
-Начальник Генштабу - аналог фельдмаршала Паулюса
-"Гарантує" дотримання Конституції України той, кому Україна -місце тимчасового проживання, мародерства та розрабування
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25.01.2021 16:10 Ответить
А гдеж до 65 пенсию зарабатывать?
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25.01.2021 16:01 Ответить
А для этого завезут кацапскую вакцину и проблема отпадет сама собой.
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25.01.2021 16:03 Ответить
Даешь 500 000 рабочих мест!
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25.01.2021 16:05 Ответить
Чего теперь удивляться, если увеличивать тарифы и ждать, что пойдет рост экономики, это всего коснется, уже начался отток инвестиций и остановка предприятий.
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25.01.2021 16:05 Ответить
Экономика упала, безработица выросла, тарифы растут, бюджет дефицитный, но зебилы квакали весной 19-го что хуже уже быть просто не может.
Сейчас наглядно видно какие зебилы туповатые существа.
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25.01.2021 16:06 Ответить
Ну так 400 тьіщщ рабочих мест организовалося. Я ничо не попутал?
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25.01.2021 16:08 Ответить
А сколько всего безработных в стране?
А сколько "работающих" и ничего не производящих а только учитывающих, контролирующих, служащих ...
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25.01.2021 16:13 Ответить
...не кидайте в меня тапками, но если законодательно определить, что "безработный(ая)" - это не статус, а профессия... Суперпрофит!
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25.01.2021 16:13 Ответить
Свидетель Сороса? В скрепостане все ипанутые?
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25.01.2021 18:04 Ответить
Через год рост приостановится, все будут безработными.
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25.01.2021 16:20 Ответить
Люди перестають працювати тому що епоха бідності закінчилася!Нема куда гроші вже класти!
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25.01.2021 16:36 Ответить
А говорят при Зеленском нет достижений!
Тотальный рост: безработица, тарифы, коррупция.....
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25.01.2021 16:37 Ответить
Робота була при комуняках , і асьо я думаю її ніколи вже не буде.
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25.01.2021 18:36 Ответить
Любопытно, как это можно скомпоновать с 500-ми тысячами новых рабочих мест от Шмыгаля?
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25.01.2021 18:44 Ответить
а бараны в правительстве кичаться тем что заробитчан 11 лямов выезжает..
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25.01.2021 20:35 Ответить
,Зато глобальные трансы рады ,как все уродцы по стойке смирно локдаун,локдаун. Скоро от голода будут дохнуть( когда по 10 000 га земельки продадут транснациональным корпорациям) . Ибо село не вытравить ,трошки вкрасти и вкось утро будет ! Всех выбирали ,даже клоуна без команды,а человека ЕДИНСТВЕННОГО в бывшем СНГ давшего результат СААКАШВИЛИ- с его народовластие,энергией,неподкупностью - НЕТ. Хавайте. И Вову клоуна,затем ОПЗЖ торговцев оружием( Рабиновичей),пилильщиков бюджета и заводов( Боек) и т.п. Тарифы,долги,юристы и ГОЛАЯ ЖОПА с безработицей. Нарид достоен своей участи.
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25.01.2021 21:07 Ответить
Нужно создавать новые рабочие места и привлекать в страну ивестров.Тогда и безработицы не будет и пенсионный фонд будет забит под завязку.Страна должна расти и развиваться.
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26.01.2021 01:01 Ответить
 
 