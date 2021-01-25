Внезапная проверка боевой и мобилизационной готовности началась в армии Беларуси, - Минобороны РБ

Действия белорусских войск пройдут практически на всех полигонах Вооруженных сил РБ и отдельных участках местности.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны Беларуси, 25 января "по распоряжению министра обороны Республики Беларусь под руководством начальника Генерального штаба - первого заместителя министра обороны Республики Беларусь" начата "комплексная проверка боевой и мобилизационной готовности Вооруженных сил".

"Основной целью проводимых мероприятий является проверка и повышение уровня боевой и мобилизационной готовности и способности соединений и воинских частей выполнять свои задачи по предназначению в современных условиях. Некоторые воинские части и подразделения уже получили задачу на приведение в высшие степени боевой готовности. Так, в частности, отдано соответствующее распоряжение на доукомплектование и приведение в боевую готовность одной из воинских частей 120-й гвардейской механизированной бригады", - отмечается в сообщении.

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Также сообщается, что действия войск пройдут "практически на всех полигонах Вооруженных сил и отдельных участках местности".

"Учитывая специфику выполняемых задач, войскам предстоит действовать в различных условиях - преодолевать водные преграды, отрабатывать учебно-боевые задачи днем и ночью, как в лесных массивах, так и в населенных пунктах. Пристальное внимание будет уделено состоянию техники и вооружения, а также работе обеспечивающих систем. Завершить данную проверку планируется проведением контрольных занятий и тактических учений с боевой стрельбой различного уровня", - уточняют в пресс-службе.

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