Экс-судья Грица, 10 лет назад сбивший насмерть ремонтника, ушел в почетную отставку со всеми выплатами и будет получать 106 тыс. грн ежемесячно, - ЦПК
Экс-судья Хозсуда Юрий Грица ежемесячно будет получать пособие в размере 106 тыс. грн. Грица известен тем, что в 2011 году сбил коммунальных работников, выполнявших работы, один из них скончался.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает ЦПК.
"Судья сидит? Конечно, нет. Дело о ДТП уже почти 10 лет лежит в суде. Грица почти все это время продолжал судить и только в 2019 году был уволен. Но не из-за совершенное ДТП, а из-за заявления об отставке по собственному желанию. В итоге Высший совет правосудия отправила судью в почетную отставку со всеми выплатами", - говорится в сообщении.
Грица прописался в горах, теперь как горный житель имеет право на льготы и денежную надбавку в 20%.
"Проживать в доме на 337 квадратов в Яремче - это тяжелая судьба и без надбавки не обойтись. Это не все. Как сообщает Prosud, Грица также обратился в суд с просьбой пересчитать размер его пожизненного содержания, мотивируя это тем, что судейский оклад за это время увеличился. Ивано-Франковский окружной админсуд удовлетворил ходатайство и теперь экс-судья будет ежемесячно получать 106 129 грн. за наш с вами счет", - добавили в ЦПК.
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Виплати військових за цей же період збільшилися всього на 300 грн, а соціальні пенсії підвищили на 100 грн.
Про це йдеться в https://www.pfu.gov.ua/2128328-dani-pro-serednij-rozmir-pensiyi-stanom-na-01-01-2021/ даних Пенсійного фонду України. Всього в країні пенсії отримують 11,1 млн осіб, середня пенсія становить 3,5 тис. грн.
Які пенсії отримують українці:судді - 67,9 тис. грн (рік тому було 45,8 тис.)
військові - 5,5 тис. грн; (5,2 тис.)
соціальні пенсії - 1,7 тис. грн (1,6 тис. грн)
пенсія за загальними правилами - 3,5 тис. (близько 3 тис. грн).