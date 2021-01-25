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Экс-судья Грица, 10 лет назад сбивший насмерть ремонтника, ушел в почетную отставку со всеми выплатами и будет получать 106 тыс. грн ежемесячно, - ЦПК

Экс-судья Грица, 10 лет назад сбивший насмерть ремонтника, ушел в почетную отставку со всеми выплатами и будет получать 106 тыс. грн ежемесячно, - ЦПК

Экс-судья Хозсуда Юрий Грица ежемесячно будет получать пособие в размере 106 тыс. грн. Грица известен тем, что в 2011 году сбил коммунальных работников, выполнявших работы, один из них скончался.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает ЦПК.

"Судья сидит? Конечно, нет. Дело о ДТП уже почти 10 лет лежит в суде. Грица почти все это время продолжал судить и только в 2019 году был уволен. Но не из-за совершенное ДТП, а из-за заявления об отставке по собственному желанию. В итоге Высший совет правосудия отправила судью в почетную отставку со всеми выплатами", - говорится в сообщении.

Грица прописался в горах, теперь как горный житель имеет право на льготы и денежную надбавку в 20%.

"Проживать в доме на 337 квадратов в Яремче - это тяжелая судьба и без надбавки не обойтись. Это не все. Как сообщает Prosud, Грица также обратился в суд с просьбой пересчитать размер его пожизненного содержания, мотивируя это тем, что судейский оклад за это время увеличился. Ивано-Франковский окружной админсуд удовлетворил ходатайство и теперь экс-судья будет ежемесячно получать 106 129 грн. за наш с вами счет", - добавили в ЦПК.

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Автор: 

компенсации (479) судья (2645) Центр противодействия коррупции (247)


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Топ комментарии
+62
Нет слов. Одни матюки на языке.
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25.01.2021 16:09
+46
За что им такие зарплаты пенсии .а вот это вообще бредятена пожизненное содержание за какой йух?????люди на 2 тысячи живут а тут цари.пожизненное должно быть у них только заключение
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25.01.2021 16:11
+40
Будете смеяться,но и их похороны проходят за счет государства.Мало того:даже содержание могил тоже за наш счет.Другими словами:даже когда подобная мразь сдохнет,то все равно не перестанет тянуть с нас деньги.ДАЖЕ ДОХЛОЕ,****...
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25.01.2021 16:19
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Рыговские судьи со времен кучмы и яныка меняются разве что на своих детей и внуков
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25.01.2021 18:42 Ответить
Кожних кілька років нам підвищують пенсійний вік і придумують мутки типу страхового стажу. Воно й не дивно - який пенсійний фонд витримає цілу купу довічно утримуваних упирів.
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25.01.2021 19:01 Ответить
Чим раніше, тим краще потрібно створювати народний трибунал по перегляду подібних справ. Надавно суддя Лариса Гольник написала, що недоброчесному судді Струку, який її переслідував призначили утримання 90 000 і виплатили 1 000 000, а потім ще й нагородили. Потрібно знайти і покарати негідників, які підготовили до прийняття такі закони. Країна живе в борг для того, щоб зробити цим упирям життя, як при комунізмі. ВР прийняла закон, що мінімальна пенсія не може відрізнятися від максимальної більше ніж в 10 раз. Але негідники обійшли цей закон, вони назвали пенсію утриманням. Невже Україні потрібна перехідна адміністрація під американським керівництвом, як в післявоєнній Німеччині?
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25.01.2021 19:21 Ответить
Потрібна !
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25.01.2021 19:55 Ответить
Золотой человек ! Крепкого тебе забора и долгих лет жизни в Яремче.
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25.01.2021 20:19 Ответить
за какой хрен такие деньжищи ?? в америке столько не платят. мы что самая богатая страна и у всех прет из горла ???
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25.01.2021 20:33 Ответить
твари под себя все законы написали и жируют суки.
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25.01.2021 20:33 Ответить
3 700 долларов .нехило .оно как в европе .((
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25.01.2021 20:38 Ответить
і хто ж собак зупинить?
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25.01.2021 21:31 Ответить
Вот интересно посмотреть на рожи тех, кто принимал подобные законы.
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25.01.2021 21:53 Ответить
Одним 1700 грн. в месяц пенсия, а коррупционерам 3.500 грн. пенсия в день!!!
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25.01.2021 21:57 Ответить
У 2020 році середня пенсія судді зросла з 45,8 до 67,9 тис. грн.
Виплати військових за цей же період збільшилися всього на 300 грн, а соціальні пенсії підвищили на 100 грн.
Про це йдеться в https://www.pfu.gov.ua/2128328-dani-pro-serednij-rozmir-pensiyi-stanom-na-01-01-2021/ даних Пенсійного фонду України. Всього в країні пенсії отримують 11,1 млн осіб, середня пенсія становить 3,5 тис. грн.
Які пенсії отримують українці:судді - 67,9 тис. грн (рік тому було 45,8 тис.)
військові - 5,5 тис. грн; (5,2 тис.)
соціальні пенсії - 1,7 тис. грн (1,6 тис. грн)
пенсія за загальними правилами - 3,5 тис. (близько 3 тис. грн).
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25.01.2021 22:03 Ответить
спасибо за службу.
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26.01.2021 05:40 Ответить
Господи прости за слова!Слів немає,знаю цих падлюк у мантіях-хабарі,заноси,кришування,право сильного таку систему правосуддя збудували Кучма й Янукович з олігархатом українським.ЕЄдиний вихід -грабувати тварин,просто грабувати банально
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26.01.2021 05:44 Ответить
Є такий суддя за фамілєїю Козлов десь у Запоріжській області,по головам йшов до суддівської посади , дак воно грабувало торгівельні мережі за ради кайфу й Справедливості,стати суддею це була золота мрія,не зважаючи на вік під 50 років знав за що боровся.
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26.01.2021 05:55 Ответить
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