Экс-судья Грица, 10 лет назад сбивший насмерть ремонтника, ушел в почетную отставку со всеми выплатами и будет получать 106 тыс. грн ежемесячно, - ЦПК

Экс-судья Хозсуда Юрий Грица ежемесячно будет получать пособие в размере 106 тыс. грн. Грица известен тем, что в 2011 году сбил коммунальных работников, выполнявших работы, один из них скончался.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает ЦПК.

"Судья сидит? Конечно, нет. Дело о ДТП уже почти 10 лет лежит в суде. Грица почти все это время продолжал судить и только в 2019 году был уволен. Но не из-за совершенное ДТП, а из-за заявления об отставке по собственному желанию. В итоге Высший совет правосудия отправила судью в почетную отставку со всеми выплатами", - говорится в сообщении.

Грица прописался в горах, теперь как горный житель имеет право на льготы и денежную надбавку в 20%.

"Проживать в доме на 337 квадратов в Яремче - это тяжелая судьба и без надбавки не обойтись. Это не все. Как сообщает Prosud, Грица также обратился в суд с просьбой пересчитать размер его пожизненного содержания, мотивируя это тем, что судейский оклад за это время увеличился. Ивано-Франковский окружной админсуд удовлетворил ходатайство и теперь экс-судья будет ежемесячно получать 106 129 грн. за наш с вами счет", - добавили в ЦПК.

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