Главный бухгалтер столичного вуза присвоила почти 3 млн грн, уплаченных за обучение, - Нацполиция
Столичные полицейские обнаружили крупную недостачу денежных средств в одном из вузов Киева. Проведенная аудиторская проверка подтвердила факт незаконного завладения бюджетными деньгами.
По данным правоохранителей, в ходе досудебного расследования установлено, что злоумышленница, которая занимала должность главного бухгалтера столичного вуза с 2016 по 2020 годы, незаконно завладела почти 3 миллионами гривен, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.
"Женщина действовала по следующей схеме: бухгалтеру приносили средства за обучение, после чего она должна была внести их в кассу. Однако злоумышленница часть денег не вносила и незаконно присваивала их себе. Проведена кропотливая работа, опрошены сотрудники заведения, отдела учета банковских операций и студенты, проведен ряд экспертиз. После проведения следственных действий была доказана причастность главного бухгалтера, 1967 года, к ряду преступлений. Женщине объявили о подозрении. Кроме того, правонарушительница уволена из учебного заведения", - подчеркивается в сообщении правоохранителей.
Следователи Шевченковского управления полиции завершили досудебное расследование по ч. 2,3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.
В настоящее время правоохранители направили в суд обвинительный акт вместе с материалами уголовного производства. Фигурантке грозит ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
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