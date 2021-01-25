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Новости
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Главный бухгалтер столичного вуза присвоила почти 3 млн грн, уплаченных за обучение, - Нацполиция

Главный бухгалтер столичного вуза присвоила почти 3 млн грн, уплаченных за обучение, - Нацполиция

Столичные полицейские обнаружили крупную недостачу денежных средств в одном из вузов Киева. Проведенная аудиторская проверка подтвердила факт незаконного завладения бюджетными деньгами.

По данным правоохранителей, в ходе досудебного расследования установлено, что злоумышленница, которая занимала должность главного бухгалтера столичного вуза с 2016 по 2020 годы, незаконно завладела почти 3 миллионами гривен, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

"Женщина действовала по следующей схеме: бухгалтеру приносили средства за обучение, после чего она должна была внести их в кассу. Однако злоумышленница часть денег не вносила и незаконно присваивала их себе. Проведена кропотливая работа, опрошены сотрудники заведения, отдела учета банковских операций и студенты, проведен ряд экспертиз. После проведения следственных действий была доказана причастность главного бухгалтера, 1967 года, к ряду преступлений. Женщине объявили о подозрении. Кроме того, правонарушительница уволена из учебного заведения", - подчеркивается в сообщении правоохранителей.

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Следователи Шевченковского управления полиции завершили досудебное расследование по ч. 2,3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время правоохранители направили в суд обвинительный акт вместе с материалами уголовного производства. Фигурантке грозит ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Автор: 

вуз (905) мошенничество (1220) Нацполиция (16437)


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Топ комментарии
+4
якби сплачували безготівкою за офіційними рахунками, такого б не було
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25.01.2021 16:39
+3
В этой стране есть хоть какая то сфера деятельности где не пиз..ят????!
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25.01.2021 16:34
+1
наказание сильнее чем за госизмену.
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25.01.2021 16:41
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В этой стране есть хоть какая то сфера деятельности где не пиз..ят????!
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25.01.2021 16:34 Ответить
якби сплачували безготівкою за офіційними рахунками, такого б не було
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25.01.2021 16:39 Ответить
наказание сильнее чем за госизмену.
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25.01.2021 16:41 Ответить
И тем более чем за коррупцию, особенно в особо крупных масштабах)
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25.01.2021 16:42 Ответить
ну и народ ) что власти,что народ заслужывают один одного ) разворовали бедную нещасную Украину до нитки и ждут от Байдена и Европы чтобы те пришли навели порядок,взяли их в ЕС и НАТО,подняли уровень жизни,зарплаты,построили инфраструктуру и остальное ) Не будет добра на этой многострадальной земле с такими вот людьми...
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25.01.2021 16:45 Ответить
Разруха не в клозетах, разруха в первую очередь в головах....
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25.01.2021 16:57 Ответить
А шо робити зараз це в порядку речей.
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25.01.2021 18:33 Ответить
норм а письку без соли ем
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25.01.2021 19:24 Ответить
Главный бухгалтер столичного вуза присвоила почти 3 млн грн, уплаченных за обучение, - Нацполиция

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Скучно...Это же классика жанра...Никакого креатива!
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25.01.2021 19:39 Ответить
 
 