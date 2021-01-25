Кассационный суд в составе ВС закрыл дело о переименовании Кировограда в Кропивницкий
Кассационный суд в составе Верховного Суда закрыл производство по делу о переименовании Кировограда.
Соответствующее решение в понедельник приняла коллегия судей под председательством Ирины Гончаровой, сообщили Укринформу в пресс-службе суда, передает Цензор.НЕТ.
"Коллегия судей приняла решение закрыть производство по делу о переименовании Кировограда", - сообщила сотрудница пресс-службы.
Полный текст решения обнародуют в течение пяти дней. После этого его можно будет обжаловать в Большой палате Верховного Суда.
Напомним, в 2016 году Верховная Рада изменила название этого областного центра на Кропивницкий. К тому времени Кировоград оставался единственным областным центром, который не был переименован в рамках закона Украины о декоммунизации.
Народный депутат Сергей Ларин (ОПЗЖ) обжаловал переименования города в нескольких инстанциях.
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петрівську
Ну то , що пробував обжалувати , ну то питання до тих - які його обрали
Але усі судові витрати мають бути стягнені з Народный депутат Сергей Ларин (ОПЗЖ) ... і ніяк не інше , і щоб іншим не повадно було !