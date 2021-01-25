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Кассационный суд в составе ВС закрыл дело о переименовании Кировограда в Кропивницкий

Кассационный суд в составе ВС закрыл дело о переименовании Кировограда в Кропивницкий

Кассационный суд в составе Верховного Суда закрыл производство по делу о переименовании Кировограда.

Соответствующее решение в понедельник приняла коллегия судей под председательством Ирины Гончаровой, сообщили Укринформу в пресс-службе суда, передает Цензор.НЕТ.

"Коллегия судей приняла решение закрыть производство по делу о переименовании Кировограда", - сообщила сотрудница пресс-службы.

Полный текст решения обнародуют в течение пяти дней. После этого его можно будет обжаловать в Большой палате Верховного Суда.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Конституционный суд признал законным переименование Кировоградской области в Кропивницкую

Напомним, в 2016 году Верховная Рада изменила название этого областного центра на Кропивницкий. К тому времени Кировоград оставался единственным областным центром, который не был переименован в рамках закона Украины о декоммунизации.

Народный депутат Сергей Ларин (ОПЗЖ) обжаловал переименования города в нескольких инстанциях.

Автор: 

Верховный Суд (1096) Кропивницький (540) Ларин Сергей (11) Кировоградская область (630)


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Топ комментарии
+5
тебе кацапе ніхто не запитує, ти на свій сралінабад істарічєскій молись
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25.01.2021 16:43
+4
от і добре. Тепер потрібно Дніпропетрівську область перейменувати
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25.01.2021 16:36
+1
И правильно сделали!
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25.01.2021 16:41
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Правила форума Совет форумчан
от і добре. Тепер потрібно Дніпропетрівську область перейменувати
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25.01.2021 16:36 Ответить
у Дніпропетрівську
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25.01.2021 16:44 Ответить
І Кіровоградську...
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25.01.2021 19:33 Ответить
Лучше бы вернули старое историческое название -Елизаветград, большинство жителей было за это название, но в ВР протолкнули нынешнее.
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25.01.2021 16:38 Ответить
И правильно сделали!
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25.01.2021 16:41 Ответить
тебе кацапе ніхто не запитує, ти на свій сралінабад істарічєскій молись
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25.01.2021 16:43 Ответить
Сталінобаду повернули історичну назву Душанбе, а от Сталінграду чи Кірову з Калінінградом чомусь ні, але від українців вимагають .
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25.01.2021 17:03 Ответить
Воно перші 20 років називалось просто Єлізавет, Єлізаветград це русифіцірована назва.
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25.01.2021 16:55 Ответить
Первое название:Крепость св.Елисаветы,затем Елисавет,Елисаветград, название не в честь царицы Елизаветы,а в честь Святой Елисаветы-покровительницы города..При коммуняках:-Зиновьевск,Кирово,Кировоград..
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25.01.2021 17:39 Ответить
Народный депутат Сергей Ларин (ОПЗЖ) обжаловал переименования города в нескольких инстанциях.Источник: https://censor.net/ru/n3243923

Ну то , що пробував обжалувати , ну то питання до тих - які його обрали
Але усі судові витрати мають бути стягнені з Народный депутат Сергей Ларин (ОПЗЖ) ... і ніяк не інше , і щоб іншим не повадно було !
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25.01.2021 22:04 Ответить
Грілка була в 90 х -Елісаветградская фортеция, мне нравилась
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25.01.2021 23:31 Ответить
 
 