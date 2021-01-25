С начала оккупации в армию РФ незаконно призвали 28 тыс. крымчан, - правозащитники

В оккупированном Крыму с 2014 года в армию незаконно призвали более 28 тыс. жителей полуострова.

Об этом сообщает Крымская правозащитная группа (КПГ), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Более 28 000 человек были призваны с начала оккупации. Параллельно с этим оккупанты преследуют тех, кто не хочет служить в их армии, возбуждают против них уголовные дела", - отметил заместитель руководителя Крымской правозащитной группы Владимир Чекрыгин.

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Наряду с незаконным призывом, сообщил правозащитник, участились политически мотивированные преследования крымчан.

"По нашим данным, 109 человек являются политическими заключенными, из них 69 человек - это крымские мусульмане, которые преследуются в основном за участие в Хизб ут-Тахрир или в других мусульманских организациях", - сообщил заместитель председателя КПГ.

Он отметил, что ежемесячные итоги мониторинга нарушений прав человека и документирования военных преступлений на оккупированном полуострове КПГ направляет в посольства иностранных государств и в международные организации.

"На основе этого мониторинга мы делаем ежемесячные отчеты и рассылаем их по посольствам иностранных государств, международным организациям, нашим иностранным партнерам", - пояснил Чекрыгин.