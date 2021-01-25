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"Честный, умный и искренний. Я рад и горд", - Ермак поздравил Зеленского

Глава ОП Андрей Ермак поздравил президента Владимира Зеленского с днем рождения.

Об этом он написал в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я начал верить, что один человек способен изменить все. Способен установить совершенно новые правила игры", - поделился своими ощущениями Ермак.

"Владимир Зеленский, простой парень из Кривого Рога, который стал президентом в сложные времена. Честный, умный и искренний. Энергичный лидер страны энергичных людей... Я рад и горд работать с ним", - добавил Ермак, уточнив, что с Зеленским команда, которая очень в него верит.

"За вас - украинский народ", - подытожил глава ОП.

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Как известно, Зеленский родился 25 января 1978 года.

Честный, умный и искренний. Я рад и горд, - Ермак поздравил Зеленского 01

день рождения (396) Зеленский Владимир (20271) Ермак Андрей (1259)


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Топ комментарии
+28
"Честный, умный и искренний. Я рад и горд", - Ермак поздравил Зеленского - Цензор.НЕТ 1702
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25.01.2021 16:56
+27
зебуины залижут
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25.01.2021 16:50
+27
Во даёт, кацапский сраколиз!
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25.01.2021 16:51
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Страница 2 из 2
Люди добрые,ну как вам такие здравицы из собачьего черного рта*козыря*-агента фсб ? Ну что ,зебараны и зеовцы ,какое то просветление в мозгах у вас еще возможно ?
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25.01.2021 18:02 Ответить
Оці по східному витончені лестощі говорять лишень про одне - Єрмак по садистському ,з задоволенням розіпне Зєлю у свій час...Вся історична правда,весь досвід з життя правителів минулого говорить,що найбільшими катами можновладців стають слуги,які найбільше їм підлизували...Можливо,в нас буде шанс це побачити...
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25.01.2021 18:05 Ответить
Тупой, еще тупее.
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25.01.2021 18:11 Ответить
Хохлуїнські жидокацапи лижуть до дірок один в одного!
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25.01.2021 18:20 Ответить
Зализал до блеска!
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25.01.2021 18:26 Ответить
не факт, возможно просто смеёться над дурачком и тот аж тает, думает что и в правду так считает его окружение.
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25.01.2021 18:28 Ответить
не понимаю, они так издеваеться над зебилом чтоли. Хотя, если даже издеваеться, это не важно, важно то что малой шмырла этому верит и благодатье аж глазки закатывает.
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25.01.2021 18:27 Ответить
На дурака не нужен нож. Ему тихонько подпоешь и делай с ним что хож.
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25.01.2021 18:41 Ответить
мамо ,мамо ,та нас так люди хвалять!-Це хто?- - А я Вас ,а Ви мене,
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25.01.2021 18:43 Ответить
"Чесний, розумний і щирий. Я радий і гордий", - Єрмак привітав Зеленського - Цензор.НЕТ 4544
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25.01.2021 18:52 Ответить
если для ермака установление,развитие государства Украины это игра, это не политик, это обычный прохвост. Эрмак в жизни не скажет в Государстве Израиль что там одни игроки, Пинком под зад вышибут. Также не скажет этого и в США -там его сразу арестуют при приезде.
видно, что Армяк настоящий игрок, играет на чужие деньги, уплотнил взяточничество, призы нещадно отбирает у других. А его пассаж, что он не верил, что Зеленський в одиночку изменит правила игры - ну это просто приговор бубоносу. Правила он сумел поменять только при игре на клавишных. правда в международной политике зеленский с ермаком применяют новые правила игры - кидалово даже в межгосударственных отношениях. А в США приобрели паскудные оскорбительные клички. Как в старом анекдоте, - граф у Вас в рукаве бубновый туз (бубновую масть нашивали в царской рашке всяким мошенникам)
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25.01.2021 18:53 Ответить
рад, что честный, делиться не надо будет
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25.01.2021 19:01 Ответить
Конечно рад!Козел!
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25.01.2021 19:31 Ответить
Кто бы сомневался! Кацапский сраколиз как всегда на месте!
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25.01.2021 19:37 Ответить
Татьянин День, *****, испоганил!
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25.01.2021 20:00 Ответить
Если Этот жидяра Зеленский честний, умний и искренный!! Тогда я папа римский!!.... А если серьёзно то: почему Зеленский постоянно врёт по видосикам ?? тогда пусть он скажет : 1. где офшоры ПОРОШЕНКО?? 2 Кто обогащается на крови, Порошенко или ублюдки из банды Зеленского??? .3 Почему Гладковский не в тюрьме?? 4.Где ворюги по бронежелетам 5. Почему Деркач не в тюрьме. 6. Почему колесников стал хозяйном Кузни на Рыбальском , если это объект воровства??.:8 Если он чемпион по борьбе с коронавирусом, то почему народ до сих пор не вакцинируется- бесплатно!! 9 Почему братья Ермаки до сир пор на свободе?? 10. Почему медведчук и Рабинаовичи свободно гуляют по стране , а не в тюрьме как предатели интересов Украины?? 11. Почему тарифы на газ, электороэнергию и тепло выше чем при Порошенко??? и ещё много . много почему?????....
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25.01.2021 20:15 Ответить
І Богдан, свого часу, оди співав!
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25.01.2021 21:22 Ответить
Вот это подлизал
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25.01.2021 21:39 Ответить
.. а ми тут думаємо... коли ж хоч один зелений ідіот сюди зайде...? Здрасте!! Зачекалися!!!
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25.01.2021 22:23 Ответить
нужно чтоб следующее день рожденье предатель зеленский встретил в тюрьме
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25.01.2021 22:40 Ответить
"Чесний, розумний і щирий. Я радий і гордий", - Єрмак привітав Зеленського - Цензор.НЕТ 376
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26.01.2021 01:11 Ответить
"Чесний, розумний і щирий. Я радий і гордий", - Єрмак привітав Зеленського - Цензор.НЕТ 9024
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26.01.2021 01:13 Ответить
Вот вам и теплая ванна
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26.01.2021 03:21 Ответить
ууу какое зрадненькое поздравление.
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26.01.2021 05:20 Ответить
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