"Честный, умный и искренний. Я рад и горд", - Ермак поздравил Зеленского

Глава ОП Андрей Ермак поздравил президента Владимира Зеленского с днем рождения.

Об этом он написал в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я начал верить, что один человек способен изменить все. Способен установить совершенно новые правила игры", - поделился своими ощущениями Ермак.

"Владимир Зеленский, простой парень из Кривого Рога, который стал президентом в сложные времена. Честный, умный и искренний. Энергичный лидер страны энергичных людей... Я рад и горд работать с ним", - добавил Ермак, уточнив, что с Зеленским команда, которая очень в него верит.

"За вас - украинский народ", - подытожил глава ОП.

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Как известно, Зеленский родился 25 января 1978 года.