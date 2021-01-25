"Честный, умный и искренний. Я рад и горд", - Ермак поздравил Зеленского
Глава ОП Андрей Ермак поздравил президента Владимира Зеленского с днем рождения.
Об этом он написал в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.
"Я начал верить, что один человек способен изменить все. Способен установить совершенно новые правила игры", - поделился своими ощущениями Ермак.
"Владимир Зеленский, простой парень из Кривого Рога, который стал президентом в сложные времена. Честный, умный и искренний. Энергичный лидер страны энергичных людей... Я рад и горд работать с ним", - добавил Ермак, уточнив, что с Зеленским команда, которая очень в него верит.
"За вас - украинский народ", - подытожил глава ОП.
Как известно, Зеленский родился 25 января 1978 года.
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видно, что Армяк настоящий игрок, играет на чужие деньги, уплотнил взяточничество, призы нещадно отбирает у других. А его пассаж, что он не верил, что Зеленський в одиночку изменит правила игры - ну это просто приговор бубоносу. Правила он сумел поменять только при игре на клавишных. правда в международной политике зеленский с ермаком применяют новые правила игры - кидалово даже в межгосударственных отношениях. А в США приобрели паскудные оскорбительные клички. Как в старом анекдоте, - граф у Вас в рукаве бубновый туз (бубновую масть нашивали в царской рашке всяким мошенникам)