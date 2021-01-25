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"Зеленскому - 43, он научился покрывать коррупционные преступления, торговать должностями, ездить в кортежах, полюбил систему", - Парасюк поздравил президента с днем рождения

Экс-нардеп Владимир Парасюк поздравил президента Украины Владимира Зеленского с 43-м днем рождения.

Об этом Парасюк сообщил на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня нашему президенту - 43. И за этот год он научился много нового. Научился покрывать свое окружение, которое замешано в коррупционных преступлениях. Научился делать себе политическую рекламу за счет государственных средств. Научился манипулировать и говорить неправду. Научился торговать должностями и избавляться от неугодных. Научился ездить с кортежами и жить на президенских дачах. Как говорится, он полюбил ситему, а система полюбила его", - говорится в сообщении.

По словам Парасюка, Зеленский "с легкостью лишился своей искренности и открытости. В его словах мы больше не услышим импровизации и затупов, теперь все четко по написанному кем-то тексту".

Год за пять. Ловит все на ходу. С днем рождения, Владимир Александрович! Желаем вам здоровья и счастья!" - подытожил экс-нардеп.

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Автор: 

день рождения (396) Зеленский Владимир (20271) поздравление (1057) Парасюк Владимир (248)


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Топ комментарии
+35
"Зеленскому - 43, он научился покрывать коррупционные преступления, торговать должностями, ездить в кортежах, полюбил систему", - Парасюк поздравил президента с днем рождения - Цензор.НЕТ 37
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25.01.2021 16:55
+29
Вовчик, та аби не Порох!
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25.01.2021 16:53
+27
"Зеленскому - 43, он научился покрывать коррупционные преступления, торговать должностями, ездить в кортежах, полюбил систему", - Парасюк поздравил президента с днем рождения - Цензор.НЕТ 3760
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25.01.2021 16:56
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Лет 30 назад президент Польши Лех Валенса начальник профсоюза СОЛИДАРНОСТЬ и его единогмышленники Яцек Куронь,Тадеуш Мазовецкий,а в 1995 году и Александр Квасневский сказали тогда..советское дерьмо ГОВНО..._)) краткую фразу...без СВОБОДЫ мы НИКТО... сказала жена Леха Валенсы... ДАНУТА...без свободы..вы бараны...
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25.01.2021 17:28 Ответить
Ты же Петю победил - так торжествуй, а не критикуй!
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25.01.2021 17:40 Ответить
Сегодня в Польше работают механиками автосервиса 2 моих племянника,а в Чехии брат и его старший сын...,хрен я вам чего заплачу Зелемоские КУЧМИСТЫ
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25.01.2021 17:41 Ответить
Зеленский ,когда избирался то заявлял - Я только на одну каденцию Теперь - Я буду баллотироваться снова . Узнал вкус халвы Все они так.....
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25.01.2021 17:51 Ответить
Вчера позвонил сын из Японии...вопрос...
Батя,ты чего ненавидишь Порошенко и Яценюка образца 2014 года?
Сынок,а зачем мне быдло, которое не знает,что Краматорск,Славянск,Мариуполь,Доброполье,Красноармейск,Селидово,Ясиноватую,и т.д....,ОСВОБОЖДАЛ я,Путлер Фуфел ввсея Чечении... Рюсские бараны..а праавда что Чечню от ЧЕЧЕНОВ освобождал рюсский МУДАК***?
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25.01.2021 17:59 Ответить
не сідай за комп бухим
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25.01.2021 18:57 Ответить
Шось у вас здоровий глузд десь загубився.
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25.01.2021 19:20 Ответить
Володимире Зеленський, не слухайте нікого!!! Лишайтесь таким, яким Ви є. Нехай всі пам'ятатимуть Вас 43-річним!!!
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25.01.2021 18:06 Ответить
некролог)))))?
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25.01.2021 18:33 Ответить
З етичних та юридичних міркувань я не можу відповісти на Ваше питання)))
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25.01.2021 18:53 Ответить
Я устал, я ухожу?
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25.01.2021 19:22 Ответить
)))))
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25.01.2021 22:45 Ответить
Жена вчера звонит и говорит..Андрей,ты почему Зелебыдлу телеграмму не чирркнул,ну типа Тошни козел гнусявым тусом на всю Матусю Украину*?
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25.01.2021 18:12 Ответить
А коксяру или фэн нюхачить конфискованый или присланый с параши?))))
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25.01.2021 18:32 Ответить
Вова, коли ви нарешті визнаєте, що москальня разом із ІгарьВалєричем (просто той був дуже ображений на Порошенка) використали вас проти України. Коли ви це публічно визнаєте, ситуація почне мінятися потроху, і мова не про Порошенка
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25.01.2021 18:33 Ответить
Поросюк, Гришин, Соболев, Шабуня, Серлещ, Найом..Их тысячи, они прожигали в неокрепших умах "наріда" -"Халасуй, хуже ж не будет"! Причем все эти мрази надеялись, шо при Халабаротьке они обязательно возглавят чего -нибудь. Но Соболева и Поросюка-послали в пешее путешествие и им теперь Вава не нравицца. А Серлещу и Найому-все как раз ооочень нравицца, они теперь с Поросюком на одном гектаре не сядут... Но и те и другие-мерзкие слизняки.
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25.01.2021 18:57 Ответить
Дурко - не лох! Что тут скажешь! Даже о нем вспоминать не хочется - г@вно!
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25.01.2021 19:35 Ответить
що он там научился ....зеля был мразью и останется .до конца своих дней .
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25.01.2021 19:39 Ответить
Вова, тот который парашют, где пропал? что? как? чего тебя невидно? как Липец? фабрики? мародьор? что ж здал назад?
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25.01.2021 21:42 Ответить
Когда же все увидят вот такое фото на 25.01 file:///D:/%D0%9A%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/93303.jpg
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25.01.2021 23:57 Ответить
"Зеленському - 43, він навчився покривати корупційні злочини, торгувати посадами, їздити в кортежі, полюбив систему", - Парасюк привітав президента з днем ​​народження - Цензор.НЕТ 3988
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26.01.2021 01:18 Ответить
В точку
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26.01.2021 03:18 Ответить
брехня.
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26.01.2021 05:19 Ответить
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