"Зеленскому - 43, он научился покрывать коррупционные преступления, торговать должностями, ездить в кортежах, полюбил систему", - Парасюк поздравил президента с днем рождения
Экс-нардеп Владимир Парасюк поздравил президента Украины Владимира Зеленского с 43-м днем рождения.
Об этом Парасюк сообщил на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня нашему президенту - 43. И за этот год он научился много нового. Научился покрывать свое окружение, которое замешано в коррупционных преступлениях. Научился делать себе политическую рекламу за счет государственных средств. Научился манипулировать и говорить неправду. Научился торговать должностями и избавляться от неугодных. Научился ездить с кортежами и жить на президенских дачах. Как говорится, он полюбил ситему, а система полюбила его", - говорится в сообщении.
По словам Парасюка, Зеленский "с легкостью лишился своей искренности и открытости. В его словах мы больше не услышим импровизации и затупов, теперь все четко по написанному кем-то тексту".
Год за пять. Ловит все на ходу. С днем рождения, Владимир Александрович! Желаем вам здоровья и счастья!" - подытожил экс-нардеп.
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Батя,ты чего ненавидишь Порошенко и Яценюка образца 2014 года?
Сынок,а зачем мне быдло, которое не знает,что Краматорск,Славянск,Мариуполь,Доброполье,Красноармейск,Селидово,Ясиноватую,и т.д....,ОСВОБОЖДАЛ я,Путлер Фуфел ввсея Чечении... Рюсские бараны..а праавда что Чечню от ЧЕЧЕНОВ освобождал рюсский МУДАК***?