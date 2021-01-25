Шкарлет о возможных вариантах проведения ВНО: или в полноформатном режиме, или как ГИА в форме ВНО, или как ГИА в учебных заведениях
Министр образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что ведомство рассматривает в этом году три варианта проведения внешнего независимого оценивания.
Об этом сообщил Шкарлет в Telegram, передает Цензор.НЕТ
По его словам, регистрация для участия в основной сессии внешнего независимого оценивания начнется уже с 1 февраля
"Разработано несколько вариантов его проведения: или в полноформатном режиме, или как государственная итоговая аттестация в форме ВНО, или как ГИА в учебных заведениях (по выбору соискателя образования). Это варианты, которые могут быть приняты с учетом эпидемической ситуации в Украине. Целесообразность имплементации одного из них будет рассматриваться в марте на заседании Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций", - сообщил министр.
"Еще раз подчеркиваю: ВНО никуда не исчезает. А все манипуляции на эту тему - неблагодарное дело. Внешнее независимое оценивание является основным инструментом качественного и непредвзятого поступления в заведения высшего образования Украины", - добавил он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
1) "ЗНО в повноформатному режимі" - це, напевно, як було до минулого року: всі здають всі предмети на ЗНО, отримують сертифікати і паралельні підсумкові оцінки в свідоцтво.
2) "державна підсумкова атестація у формі ЗНО" - це схоже на перший варіант, тобто і випускні оцінки потрібно отримати на ЗНО.
3) "ДПА в закладах освіти" - ? Тобто загальноукраїнського ЗНО не буде?
Лякає...