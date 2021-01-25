Шкарлет о возможных вариантах проведения ВНО: или в полноформатном режиме, или как ГИА в форме ВНО, или как ГИА в учебных заведениях

Министр образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что ведомство рассматривает в этом году три варианта проведения внешнего независимого оценивания.

Об этом сообщил Шкарлет в Telegram, передает Цензор.НЕТ

По его словам, регистрация для участия в основной сессии внешнего независимого оценивания начнется уже с 1 февраля

"Разработано несколько вариантов его проведения: или в полноформатном режиме, или как государственная итоговая аттестация в форме ВНО, или как ГИА в учебных заведениях (по выбору соискателя образования). Это варианты, которые могут быть приняты с учетом эпидемической ситуации в Украине. Целесообразность имплементации одного из них будет рассматриваться в марте на заседании Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций", - сообщил министр.

"Еще раз подчеркиваю: ВНО никуда не исчезает. А все манипуляции на эту тему - неблагодарное дело. Внешнее независимое оценивание является основным инструментом качественного и непредвзятого поступления в заведения высшего образования Украины", - добавил он.

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