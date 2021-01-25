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Шкарлет о возможных вариантах проведения ВНО: или в полноформатном режиме, или как ГИА в форме ВНО, или как ГИА в учебных заведениях

Шкарлет о возможных вариантах проведения ВНО: или в полноформатном режиме, или как ГИА в форме ВНО, или как ГИА в учебных заведениях

Министр образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что ведомство рассматривает в этом году три варианта проведения внешнего независимого оценивания.

Об этом сообщил Шкарлет в Telegram, передает Цензор.НЕТ

По его словам, регистрация для участия в основной сессии внешнего независимого оценивания начнется уже с 1 февраля

"Разработано несколько вариантов его проведения: или в полноформатном режиме, или как государственная итоговая аттестация в форме ВНО, или как ГИА в учебных заведениях (по выбору соискателя образования). Это варианты, которые могут быть приняты с учетом эпидемической ситуации в Украине. Целесообразность имплементации одного из них будет рассматриваться в марте на заседании Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций", - сообщил министр.

"Еще раз подчеркиваю: ВНО никуда не исчезает. А все манипуляции на эту тему - неблагодарное дело. Внешнее независимое оценивание является основным инструментом качественного и непредвзятого поступления в заведения высшего образования Украины", - добавил он.

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Автор: 

экзамены (156) Минобразования (1735) ВНО (417) Шкарлет Сергей (297)


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наперсточник...
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25.01.2021 17:04 Ответить
У пацана мрія повернути вступ до ВНЗ із усіма "прєлєстями" (конверти, "рєшатєлі ат рєктора" і т.ін.), а там і до міністра Шкарлета грошові струмочки від ректорів потягнуться. А потім струмочки перетворяться на річки. І заживе Шкарлет як учив його гуру Табачник.
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25.01.2021 18:01 Ответить
Думала, що знаю багато про ЗНО, бо діти були і є випускниками, але...
1) "ЗНО в повноформатному режимі" - це, напевно, як було до минулого року: всі здають всі предмети на ЗНО, отримують сертифікати і паралельні підсумкові оцінки в свідоцтво.
2) "державна підсумкова атестація у формі ЗНО" - це схоже на перший варіант, тобто і випускні оцінки потрібно отримати на ЗНО.
3) "ДПА в закладах освіти" - ? Тобто загальноукраїнського ЗНО не буде?
Лякає...
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25.01.2021 18:27 Ответить
Коррупция при приёме в вузы возвращается. В полном объёме. Даже при Януковиче такого не было.
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25.01.2021 18:50 Ответить
 
 