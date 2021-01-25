Есть много людей, которые нуждаются в такой вакцине больше, чем я, - Разумков рассказал, будет ли он прививаться Sinovac

Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков ответил на вопрос относительно того, планирует ли он вакцинироваться китайской вакциной от коронавируса Sinovac, которую намерена закупить Украина.

"Я думаю, что вакцинироваться можно и нужно только теми вакцинами, которые будут признаны и у нас, и в мире, и пройдут все необходимые для этого процедуры", заявил он в ходе брифинга, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Разумков напомнил, что недавно переболел, а потому у него есть антитела.

"Сегодня гораздо больше людей, которые будут нуждаться в такой вакцине, чем я. У меня достаточная заработная плата, когда я буду делать вакцинацию, я буду делать ее за свой счет, чтобы не использовать бюджетные ресурсы", - заверил спикер Рады.

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Он отметил, что в случае необходимости готов вакцинироваться на камеру.

"Относительно вакцинации на камеры, я не знаю, насколько это необходимо. Если будет необходимо, то для меня это не проблема", - сказал Разумков.