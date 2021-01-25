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Новости Коронавирус и карантин
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Есть много людей, которые нуждаются в такой вакцине больше, чем я, - Разумков рассказал, будет ли он прививаться Sinovac

Есть много людей, которые нуждаются в такой вакцине больше, чем я, - Разумков рассказал, будет ли он прививаться Sinovac

Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков ответил на вопрос относительно того, планирует ли он вакцинироваться китайской вакциной от коронавируса Sinovac, которую намерена закупить Украина.

"Я думаю, что вакцинироваться можно и нужно только теми вакцинами, которые будут признаны и у нас, и в мире, и пройдут все необходимые для этого процедуры", заявил он в ходе брифинга, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Разумков напомнил, что недавно переболел, а потому у него есть антитела.

"Сегодня гораздо больше людей, которые будут нуждаться в такой вакцине, чем я. У меня достаточная заработная плата, когда я буду делать вакцинацию, я буду делать ее за свой счет, чтобы не использовать бюджетные ресурсы", - заверил спикер Рады.

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Он отметил, что в случае необходимости готов вакцинироваться на камеру.

"Относительно вакцинации на камеры, я не знаю, насколько это необходимо. Если будет необходимо, то для меня это не проблема", - сказал Разумков.

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вакцина (3815) карантин (16729) Разумков Дмитрий (1520) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+15
_Разумков сказал: этот шмурдяк для народа и чтобы прибарахлиться. Я по-вашему ******** этим колоться?!
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25.01.2021 16:57
+10
Після неї можливо вже й недоїхати до тої ЄС.
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25.01.2021 16:57
+9
Им надо насильно колоть то что они завозят для народа.
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25.01.2021 17:07
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Якщо вакцинуватись китайською вакциною то в ЄС не пустять.
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25.01.2021 16:56 Ответить
Після неї можливо вже й недоїхати до тої ЄС.
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25.01.2021 16:57 Ответить
...ляшенко, привет, тебя уже выпустили из бана?
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25.01.2021 17:00 Ответить
Простыми словами прививаться он не собирается. И остальным не советую.....
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25.01.2021 21:48 Ответить
Да Дмитрий многие нуждаются в такой вакцине, которую нормальные страны не регистрируют.
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25.01.2021 16:56 Ответить
Есть много людей, которые нуждаются в такой вакцине больше, чем я, - Разумков рассказал, будет ли он прививаться Sinovac - Цензор.НЕТ 3538
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25.01.2021 16:56 Ответить
_Разумков сказал: этот шмурдяк для народа и чтобы прибарахлиться. Я по-вашему ******** этим колоться?!
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25.01.2021 16:57 Ответить
И заметьте не Я это сказал.
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25.01.2021 16:58 Ответить
абрыдались все...
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25.01.2021 16:58 Ответить
Особенно в части бюджетных ресурсов.
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25.01.2021 16:59 Ответить
Не хочет китайской.)
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25.01.2021 16:59 Ответить
вот это отбазарился !
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25.01.2021 16:59 Ответить
Он уже привился втихаря.\. Модерной или файзер. И не только он.
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25.01.2021 17:00 Ответить
Это и есть правда.
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25.01.2021 17:39 Ответить
Просто он нуждается в Пфайзере и мы ему, в данном случае, не конкуренты.
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25.01.2021 17:00 Ответить
он уже привился американской....
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25.01.2021 17:00 Ответить
А какой уже привился?
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25.01.2021 17:00 Ответить
Обнять и плакать...
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25.01.2021 17:01 Ответить
Разумков, ты кинь клич, тебе пол Украины свои вакцины вколет. Народ у нас жалостливый.
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25.01.2021 17:01 Ответить
Так их же уже крадуцкий из под полы контрабандным пфайзером вакцЫнировал или я чота пропустил?
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25.01.2021 17:01 Ответить
а не нужно нам от вас таких ЖЕРТВ. тем более что большая часть вашей шоблы уже укололись. сделай по закону и по нужде. медики, тяжолые старики. учителя и тд. велосипед уже придумали....
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25.01.2021 17:01 Ответить
Разумков парень хитрый и даже через чур у такого всегда есть неплохие шансы в итоге обдурить самого себя ...
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25.01.2021 17:05 Ответить
какое благородство!!!??? ОТ ТАКОЙ ВАКЦИНЫ МОЖНО ОТКАЗАТЬСЯ СПОКОЙНО ....ТАМ ГОВОРЯТ ПФАЙЗЕР ДОЛЖНЫ ЗАВЕЗТИ-ЕСЛИ КТО ИЗ СЛУГ ОТКАЖЕТСЯ В МОЮ ПОЛЬЗУ СОГЛАСЕН...
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25.01.2021 17:06 Ответить
Детям эту рыбу... Детям!
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25.01.2021 17:06 Ответить
Им надо насильно колоть то что они завозят для народа.
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25.01.2021 17:07 Ответить
И мне тоже китайской не хочется.
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25.01.2021 17:13 Ответить
А Эрдоган укололся.
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25.01.2021 17:32 Ответить
Если Разумный сильно радеет за бюджетные средства, что будет вакцинироваться за свой счет, тогда зачем потратили пять с половиной лямов на китайскую вакцину, и кто за это ответит.
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25.01.2021 17:36 Ответить
Если Разумный сильно радеет за бюджетные средства, что будет вакцинироваться за свой счет, тогда зачем потратили пять с половиной лямов на китайскую вакцину, и кто за это ответт.
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25.01.2021 17:38 Ответить
"Разумков напомнил, что недавно переболел, а потому у него есть антитела".
Всё, на этом закончи. А вот эта херь:
"Сегодня гораздо больше людей, которые будут нуждаться в такой вакцине, чем я"
просто лишняя. Блюститель народных интересов, шоб тебя диарея реактивная скрутила.
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25.01.2021 17:41 Ответить
разумкова примусово тільки китайскою чи з параші на крайняк
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25.01.2021 17:41 Ответить
Димына отмазка выглядит следующим образом: да шо ж я вам лох педальный всякой дрянью колоться? Отдайте лохторату, они все равно ни хрена не понимают, им и это за счастье.
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25.01.2021 17:42 Ответить
ці курви вередують лікуються тим, що сами купують
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25.01.2021 17:43 Ответить
бродский на обозревателе писал что они (слуги) уже все укололись у этого, как его черта гольдвассера или гольдмана по моему , в клинике. так шо за пацанов не волнуйтесь у них все домбас! о зохен вей!!!!
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25.01.2021 17:48 Ответить
Є багато людей,які нуждаються.І тут Разумкову треба поставити крапку і забути про вакцину,а згадати про тарифи...І почати з цього...От тоді він справді має шанси стати державником...А так це голімий піар і більше нічого...
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25.01.2021 17:58 Ответить
Я теж такої думки.....
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25.01.2021 18:32 Ответить
який я добрий. Спочатку самі вакцинуйтеся, а потім народ України. Як усі блага то впершу чергу для себе, а як вакцину то народу. Суки .
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25.01.2021 18:34 Ответить
Вакцина протипоказана тим, хто перехворів на коронавірус і в кого є антитіла.
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25.01.2021 18:38 Ответить
Дурне та хитре.
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25.01.2021 20:02 Ответить
Дурне та хитре.
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25.01.2021 20:03 Ответить
элитка зеленая давно пфайзером вакцинировалась, а для стада холопов по дешевке и с откатом закупили фуфломицин китайский. Ну а ****, их много, все не передохнут
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25.01.2021 21:17 Ответить
Я может он уже втихаря сделал себе контробандной вакциной - хорошего качества... ?
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25.01.2021 23:49 Ответить
Есть много людей, которые нуждаются в такой вакцине больше, чем я.

А я нуждаюсь в качественной вакцине. Так, Разумков?
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26.01.2021 05:55 Ответить
он что, дебил вакцинироваться Sinovac, эту хрень для нас дебилов купили, а сами они уколятся тем чем положено.
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26.01.2021 09:32 Ответить
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26.01.2021 17:50 Ответить
Так он же вроде переболел, не?
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26.01.2021 18:02 Ответить
 
 