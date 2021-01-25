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Министр соцполитики Лазебная в пятницу расскажет о теневом рынке социальных услуг, - "слуга народа" Корниенко

Министр соцполитики Лазебная в пятницу расскажет о теневом рынке социальных услуг, -

Министр социальной политики Марина Лазебная в пятницу расскажет о теневом рынке социальных услуг в Украине. Доклад состоится в парламенте во время "Часа вопросов к правительству".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом во время заседания согласительного совета заявил председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

По его словам, поводом для приглашения министра стала трагедия в частном доме для пожилых людей в Харькове.

"После трагедии в харьковском доме для пожилых людей оказалось, что у нас в стране есть не просто большой теневой рынок социальных услуг. А он еще и в таком состоянии, что даже министр социальной политики говорит, что его надо упорядочивать. Думаю, будет справедливо пригласить Марину Лазебную на час вопросов к правительству с докладом о теневом рынке социальных услуг", - заявил Александр Корниенко.

Он также добавил, что такой теневой рынок существует не только среди домов для людей пожилого возраста, но и в отношении наркозависимых и других уязвимых категорий граждан. Поэтому эта сфера нуждается в комплексной реформе и законодательного урегулирования, подчеркнул Корниенко.

"С этим вопросом нужно срочно разбираться. Есть посыл от правительства, что пока недостаточно законодательного регулирования в этой плоскости. Думаю, Верховная рада и наша партия будут оперативно реагировать и предлагать необходимые проекты решений", - анонсировал глава "Слуги народа".

Напомним, пожар в доме престарелых в Харькове унес жизни 15 человек, еще пятеро попали в больницы с ожогами и отравлением угарным газом. Девять человек удалось спасти. Дом престарелых был частным и работал без разрешительных документов, его даже не было на карте. ГСЧС проведет проверки в домах престарелых, а Минсоцполитики займется выявлением нелегальных учреждений для пожилых людей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 67-летний собственник домовладения арестован на 2 месяца по делу о пожаре в Харькове, - Нацполиция

Прокуратура с полицией оперативно задержали группу лиц, причастных к организации частного дома престарелых, где произошел пожар с 15 жертвами. В настоящее время уже четверо задержанных.

По данным следствия, проверяются три основные версии происшествия.

В ГСЧС отметили, что пожар в доме престарелых в Харькове квалифицирован как чрезвычайная ситуация государственного уровня.

Ранее суд взял под стражу на 60 суток без права внесения залога всех четырех подозреваемых по делу о пожаре в доме престарелых в Харькове.

25 января число жертв пожара в доме престарелых в Харькове увеличилось до 16 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Финансирование программы субсидий нужно увеличить на 10 млрд грн, - глава Минсоцполитики Лазебная

Автор: 

Министерство социальной политики (882) Корниенко Александр (658) Лазебная Марина (141)


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Топ комментарии
+1
Запретить и разогнать?
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25.01.2021 17:04
+1
скоро психбольницы будут частные
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25.01.2021 17:05
+1
У нас половина економіки працює в тіні і це не питання міністра соцполітики, а питання прем'єр-міністра, всього складу Кабміну, Президента, Верховної Ради України, нацкомісій та нацрад які регулюють незнама що, поки весь бізнес сидить в тіні! Хлопці у Вас все в тіні і не сплачує податки! Чи ви, курви, там займаєтесь в робочий час?
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25.01.2021 17:06
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Запретить и разогнать?
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25.01.2021 17:04 Ответить
У нас половина економіки працює в тіні і це не питання міністра соцполітики, а питання прем'єр-міністра, всього складу Кабміну, Президента, Верховної Ради України, нацкомісій та нацрад які регулюють незнама що, поки весь бізнес сидить в тіні! Хлопці у Вас все в тіні і не сплачує податки! Чи ви, курви, там займаєтесь в робочий час?
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25.01.2021 17:06 Ответить
скоро психбольницы будут частные
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25.01.2021 17:05 Ответить
Прозеленским правительствам лучше ничего не делать. Так меньше вреда для страны. После Майдана придут другие люди, тогда и будем делать.
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25.01.2021 17:06 Ответить
про проституцию...
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25.01.2021 17:14 Ответить
Это отголоски вашей заботы о людях преклонного возраста.
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25.01.2021 17:15 Ответить
про людей похилого віку тут ще успішно піклується "здоровоохоронно" - похоронна мафія за великі гроші родичів
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25.01.2021 17:22 Ответить
Особенно рынок торговли регрессами для работников угольной промышленности!!!Ну туда она скорее всего не полезет..иначе не доедет до дома...Там такие бабки крутятся что лучше про это молчать.Да и в случае чего проверять некому..Так как те кто назначает и берет за это деньги.( от 70 к грн за 40 %)..они же и возглавят комиссии по проверке фактов..Ну а кто же себя будет ловить.)))
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25.01.2021 17:20 Ответить
та ще успішно працюють "монетизації" різних виплат та субсидій, яких насправді не було призначено, або призначено не тим
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25.01.2021 17:24 Ответить
Чекайте,це той Корнієнко якому навіть проститутки сказали "табу"?..А він вже доріс до голови партіі "Слуг"?..І рекомендує нам якусь Лазебную,щоб вона нам сказала щось мудре про "соціальні послуги"?..Чесне слово,хочеться підняти стиснутий кулак вгору і крикнути - рот фронт,анал нє пройдьот!..
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25.01.2021 17:51 Ответить
"Законодательное урегулирование" - звучит устрашающе. Лучше не надо.
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25.01.2021 18:18 Ответить
Да,и пусть Лазебная расскажет,почему она ветировала законопроект 4566 об увеличении минимальной пенсии до реального прожиточного минимума(около 3500гр.)!
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25.01.2021 19:41 Ответить
 
 