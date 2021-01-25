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Новости Конституционный кризис
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Послы стран G7 представили комплексную дорожную карту судебной и антикоррупционной реформ в Украине

Послы стран G7 представили комплексную дорожную карту судебной и антикоррупционной реформ в Украине

Послы стран "Большой семерки" представили перечень приоритетных мероприятий, которые помогут восстановить доверие общественности к украинской судебной власти и антикоррупционной инфраструктуре.

"Эти приоритетные меры отражают комплексную реформу, проведение которой необходимо для укрепления независимости, ответственности и добродетели судебной системы, и обеспечения восстановления полномочий антикоррупционных учреждений, что отвечает ожиданиям украинского народа", - говорится в документе, опубликованном на странице послов G7 в Украине в понедельник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В частности, послы считают, что необходимо срочно восстановить правовые нормы по борьбе с коррупцией, недавно признанные неконституционными, с обеспечением надежной правовой основы, и обеспечить, чтобы кандидаты на ключевые должности в судебные и правоохранительные органы назначались прозрачно.

"Мы подчеркиваем, что наряду с необходимостью срочного внедрения действий по устранению ущерба, нанесенного КС (Конституционным судом. – Ред.) антикоррупционным учреждениям Украины, не менее важным является обеспечение процесса выхода этих учреждений из кризиса с предоставлением им возможности эффективно выполнять свою миссию. В связи с этим положения, направленные на восстановление ответственности за ложное декларирование или умышленное непредставление декларации об имуществе, которые были приняты Верховной Радой 4 декабря, не имеют достаточно сдерживающего эффекта и, следовательно, не являются эффективным инструментом предотвращения коррупции", - указывается в документе.

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В частности, послы советуют временно и минимально увеличить кворум для принятия решений КС, отложить продолжающиеся процедуры отбора судей КС до введения новых правил отбора, безотлагательно ввести четкий и прозрачный процесс отбора на должности судей КС с обеспечением существенной роли представителей международных партнеров в проверке всех кандидатов, усилить дисциплинарную ответственность и этические требования к судьям КС, обязать судей КСУ оставаться беспристрастными при рассмотрении дел и проводить открытое голосование.

Дипломаты рекомендовали срочно провести реформирование Высшего совета правосудия (ВСП), как необходимую предпосылку для эффективной судебной реформы; создать независимую комиссию по вопросам этики, которая имеет полномочия проверять действующих членов ВСП и подавать при необходимости представление об увольнении членов ВСП, ввести новый прозрачный процесс отбора членов ВСП с эффективным содержательным привлечением международных представителей в этот процесс. Комиссия по вопросам этики составит для ВСП список квалифицированных кандидатов с высоким уровнем добродетели, из которого органы, ответственные за отбор и назначение на должности, будут обязаны выбирать.

Были высказаны также рекомендации обеспечить прозрачную перезагрузку Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) с содержательным привлечением к этому процессу международных представителей и созданием независимой конкурсной комиссии с полномочиями устанавливать свои внутренние правила для конкурсного отбора членов ВККС. Также рекомендуется обеспечить независимость обновленной ВККС с полномочиями принимать регламент своей работы и внутренние инструкции; после обеспечения добропорядочности членов ВСП и заполнения комиссией вакантных должностей судей в судах первой и апелляционной инстанций, ВККС следует интегрировать в ВСП с целью оптимизации структуры институтов судейского самоуправления.

Напомним, 29 декабря 2020 года президент Украины Владимир Зеленский на 2 месяца отстранил от исполнения обязанностей главу Конституционного Суда Александра Тупицкого. Позже Конституционный Суд сообщил, что проведет спецзаседание из-за отстранения Тупицкого. Указ Зеленского об отстранении Тупицкого Конституционный Суд считает юридически ничтожным и требует его отменить.

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5 января 2021 года судьи Конституционного Суда провели собрание и утвердили общее заявление, в котором напомнили, что основы и порядок увольнения судьи КС или прекращения его полномочий определены Конституцией.

19 января 2021 года Тупицкому сообщили о подозрении и не пустили его на работу в КСУ. Тупицкий заявил, что указ президента отстраняет его только от обязанностей судьи, а кроме них он как глава КСУ выполняет и другие функции. Также он пожаловался на попытки вмешательства в свою деятельность и написал заявление в полицию. Пресс-служба КС распространила сообщение, что следователи ГБР в соответствии с действующим законодательством не имеют полномочий сообщать о подозрении судье Конституционного суда.

Автор: 

G7 (833) КС (2248) Высший совет правосудия (568)


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Топ комментарии
+20
Первый и безоговорочный пункт -- Беню и его куклу нахрен с пляжа.

Послы стран G7 представили комплексную дорожную карту судебной и антикоррупционной реформ в Украине - Цензор.НЕТ 2519
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25.01.2021 17:43
+15
Нам надо , что бы ЕС прислало своих прокуроров, своих судей и свою полицию . Посадить их на процент от пойманых коррупционеров и воров! Озолотиться!
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25.01.2021 17:43
+9
А избирателей новых прислать не нужно?. Сейчас все именно так, как нарид проголосовал в 2019 году.
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25.01.2021 17:48
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Правила форума Совет форумчан
теперь ермаки с менделями зачитают до дзюр эту карту...
недалёкие,однако,послы...
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25.01.2021 17:43 Ответить
в них таких карт все ціла колода назбиралась, тепер можна і в "дурника" пограти
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25.01.2021 18:01 Ответить
Первый и безоговорочный пункт -- Беню и его куклу нахрен с пляжа.

Послы стран G7 представили комплексную дорожную карту судебной и антикоррупционной реформ в Украине - Цензор.НЕТ 2519
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25.01.2021 17:43 Ответить
Короче говоря - верните всё на место, как было до вашей власти.
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25.01.2021 17:43 Ответить
А это все при нынешней власти куда то уходило?
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25.01.2021 18:01 Ответить
Прочитайте статью. Довольно доходчиво объяснили что и куда ушло.
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25.01.2021 21:13 Ответить
Нам надо , что бы ЕС прислало своих прокуроров, своих судей и свою полицию . Посадить их на процент от пойманых коррупционеров и воров! Озолотиться!
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25.01.2021 17:43 Ответить
А избирателей новых прислать не нужно?. Сейчас все именно так, как нарид проголосовал в 2019 году.
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25.01.2021 17:48 Ответить
Свята правда.
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25.01.2021 17:49 Ответить
Как я хочу прямого управления США в судебной ветке власти, как об этом воют рашистские пдрсы ! Поменять судейский корпус хотя бы на 50% за счет откровенных ********* ,типа тупицкого,вовка и тд.
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25.01.2021 19:44 Ответить
Послы стран G7 представили комплексную дорожную карту судебной и антикоррупционной реформ в Украине - Цензор.НЕТ 3833
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25.01.2021 17:48 Ответить
О!!! Про дороги ЗЕ любит поговорить.

А в картишки хай между собой поиграют.
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25.01.2021 17:56 Ответить
Та бросте.
Фуйло дало команду протягти закон про референдум, а ви пропонуєте боротися зі спонсорами ВАЗеленського та "слуг наріду".
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25.01.2021 17:58 Ответить
Если предоставили, то не только пойдем по этой карте, а побежим, даже за ее пределы.
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25.01.2021 18:04 Ответить
Посли країн G7 представили комплексну дорожню карту судової та антикорупційної реформ в Україні - Цензор.НЕТ 58
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25.01.2021 18:04 Ответить
жаль шо моск не бицуха...тренажёрофф нима для зюзи...
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25.01.2021 18:08 Ответить
Тренировать можно если есть что тренировать
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25.01.2021 18:18 Ответить
тоже верно...ватное междоушие не напомпуешь...
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25.01.2021 18:20 Ответить
а я вже давно кажу, що потрібно на загальному референдумі проголосувати за приєднання до Сполучених Штатів, то і зникнуть в нас отакі проблеми зі скурвленою владою
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25.01.2021 18:05 Ответить
...а как королева отнесется к вашему предложению? Джонсон тоже не будет против? Да и в Шотландии у вас непонятки...
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25.01.2021 18:08 Ответить
А киров так любил кировоград...
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25.01.2021 18:11 Ответить
Кто это делать будет? Ребятам на верху-как труппе незадачливых артистов в провинциальном театрике-как можно дольше продержаться на сцене, прежде чем зрители начнут швырять в них гнилые помидоры.
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25.01.2021 18:16 Ответить
Осталось только внедрить полноценный общественный контроль.
Где почитать полный список?
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25.01.2021 18:52 Ответить
Будет вам "реформа" от Ермака и Портнова. Какие там, нафиг, послы G7? "Русский мир" зелёного оттенка рулит в Украине.
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25.01.2021 18:56 Ответить
Поки тут править кацапо-юдейський олігархат будь які системні реформи є неможливі.
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25.01.2021 18:59 Ответить
Я конечно понимаю, что наших надо в одно место пинать, чтобы что-то делать, но:

Послы G7, а Вы не офигели ли раздавать ценные указания стране аккредитации ?
Вы послы в независимой стране или гауляйтеры райхспротектората Украина ?
Оставьте при себе свои дорожные карты на тему что Украине делать со своими конституционными органами, без Вас своим коррупционерам по ушам надаём как-нибудь . . .
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25.01.2021 19:14 Ответить
Они не офигели, они нам помогают. Украина вправе не принимать их рекомендации во внимание и действовать на своё, коррупционное усмотрение, но тогда и интеграции в Европу не будет, а останется одна дорога - в "русский мир", где нас и ждёт уже настоящее, а не вымышленное внешнее управление.
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25.01.2021 19:21 Ответить
Это ты что ли надаешь, пригожинский ефрейтор? Идите к своей чертовой матери...
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25.01.2021 19:49 Ответить
Если долина не видит что у неё, поэтому с горы долину лучше видно.
В долине явно офигели, а карта реальная
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25.01.2021 20:05 Ответить
Вражає те, що ШКОДУ Україпі завдали судді КС!!!, а їм нічого з того не буде, ще й зарплатню з преміями і компенсаціями отримують.
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25.01.2021 19:18 Ответить
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1353750495626715136 14 мин

Послы G-7 представили Зеленскому програму и мероприятия для борьбы с коррупцией. Это не подарок на день рождения - процедурный акт. Так сказать - предупредительный выстрел вверх. Вова конечно не послушает, да они и не особо на это надеются
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25.01.2021 19:18 Ответить
Гарне "привітання" Зеленському до дня народження від G-7!
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25.01.2021 21:44 Ответить
Вы сколько хотите, хоть каждый год или пятилетку всё подряд реформируйте, но всё равно это похоже на некие рокировки.
Чтобы ваши все правила заработали нужно изменить, заменить на иной качество человеческого материала (подразумевается работников этих институций).
И всё станет на места само собой.
Это аксиома, блин.
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26.01.2021 23:01 Ответить
 
 