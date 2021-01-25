1 украинский воин ранен, со стороны наемников РФ зафиксированы 5 обстрелов, в т.ч. с применением минометов и ПТРК, - пресс-центр ОС
В течение текущих суток, 25 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня. 1 военнослужащий ранен.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
Возле Пивденного, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", российско-оккупационные войска открывали огонь из минометов 120-го калибра, противотанкового ракетного комплекса, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Недалеко от населенного пункта Хутор Вильный вооруженные формирования РФ вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате вражеского обстрела один украинский воин был ранен. Военнослужащий оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", возле Тарамчука и Водяного, что на Приазовье противник открывал огонь из стрелкового оружия, а у Водяного - еще и из подствольного гранатомета.
Отмечается, что на вражеские обстрелы украинские защитники открывали ответный огонь.
О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.
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Горіть у пеклі russische schweine!
P.S. Сьогодні опівдні, близько о 12-й годині дня, поруч із Золотим, свинорусы відкрили вогонь..... Пораненому бійцю була одразу надана медична допомога, але його стан медики оцінюють як важкий.
Чтобы минимизировать потери ВСУ надо больше убивать русских оккупантов. За Украину необходимо не погибать, а убивать!
Убей русского-очисти Украину от русской погани!