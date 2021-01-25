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Новости Агрессия России против Украины
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1 украинский воин ранен, со стороны наемников РФ зафиксированы 5 обстрелов, в т.ч. с применением минометов и ПТРК, - пресс-центр ОС

1 украинский воин ранен, со стороны наемников РФ зафиксированы 5 обстрелов, в т.ч. с применением минометов и ПТРК, - пресс-центр ОС

В течение текущих суток, 25 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня. 1 военнослужащий ранен.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Возле Пивденного, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", российско-оккупационные войска открывали огонь из минометов 120-го калибра, противотанкового ракетного комплекса, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Недалеко от населенного пункта Хутор Вильный вооруженные формирования РФ вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате вражеского обстрела один украинский воин был ранен. Военнослужащий оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", возле Тарамчука и Водяного, что на Приазовье противник открывал огонь из стрелкового оружия, а у Водяного - еще и из подствольного гранатомета.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Воин ВСУ ранен в результате обстрела около Золотого, состояние тяжелое, - украинская делегация в ТКГ

Отмечается, что на вражеские обстрелы украинские защитники открывали ответный огонь.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.

Также читайте: Украинский воин получил ранение в результате вражеского обстрела в районе Старогнатовки. За сутки - 2 нарушения режима "тишины", - штаб ОС

Автор: 

обстрел (27016) ранение (3379) Донбасс (26955) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+10
горіть в пеклі москалі, разом з нашими московськими гнидами!
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25.01.2021 18:29
+9
1 украинский воин ранен, со стороны наемников РФ зафиксированы 5 обстрелов, в т.ч. с применением минометов и ПТРК, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 9628
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25.01.2021 18:34
+8
молодцы зелупы - это ваши досягнення.
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25.01.2021 18:25
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молодцы зелупы - это ваши досягнення.
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25.01.2021 18:25 Ответить
Очень стойкое « перемирие « от лучших холуев ***** ,»повстанцы « постреливают
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25.01.2021 18:55 Ответить
горіть в пеклі москалі, разом з нашими московськими гнидами!
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25.01.2021 18:29 Ответить
З нового року почалось нове "перемир'я".
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25.01.2021 19:44 Ответить
Мириться хотят, отправьте туда Сувоху с Бондаренко, быстро добазарятся...
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25.01.2021 18:31 Ответить
1 украинский воин ранен, со стороны наемников РФ зафиксированы 5 обстрелов, в т.ч. с применением минометов и ПТРК, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 9628
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25.01.2021 18:34 Ответить
ужас...теперь штатный моэль офиса не уснёт до утра...
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25.01.2021 18:35 Ответить
"1 украинский воин ранен, со стороны наемников РФ зафиксированы 5 обстрелов, в т.ч. с применением минометов и ПТРК" - если бы сепары знали, что на ихний один выстрел к ним прилетит в десять раз больше, они бы не стреляли.
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25.01.2021 18:52 Ответить
Это понятно всем, только не нашим "керевникам жидокацорылым"...
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25.01.2021 19:15 Ответить
Еще годик-другой - и отвечать на российские обстрелы у нас будет нечем!
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25.01.2021 19:30 Ответить
Пораненому хлопцю швидкого та повного одужання.
Горіть у пеклі russische schweine!
P.S. Сьогодні опівдні, близько о 12-й годині дня, поруч із Золотим, свинорусы відкрили вогонь..... Пораненому бійцю була одразу надана медична допомога, але його стан медики оцінюють як важкий.
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25.01.2021 19:18 Ответить
Желаю скорейшего выздоровления, быстрого восстановления и возвращения в строй нашему защитнику, смерти и тяжелых ранений русским наемникам!
Чтобы минимизировать потери ВСУ надо больше убивать русских оккупантов. За Украину необходимо не погибать, а убивать!
Убей русского-очисти Украину от русской погани!

1 українського воїна поранено, з боку найманців РФ зафіксовано 5 обстрілів, зокрема із застосуванням мінометів і ПТРК, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 9315
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25.01.2021 19:31 Ответить
Россиянина, ты хотел сказать. А то ты сам русский)
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25.01.2021 19:52 Ответить
 
 