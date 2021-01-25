1 украинский воин ранен, со стороны наемников РФ зафиксированы 5 обстрелов, в т.ч. с применением минометов и ПТРК, - пресс-центр ОС

В течение текущих суток, 25 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня. 1 военнослужащий ранен.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Возле Пивденного, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", российско-оккупационные войска открывали огонь из минометов 120-го калибра, противотанкового ракетного комплекса, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Недалеко от населенного пункта Хутор Вильный вооруженные формирования РФ вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате вражеского обстрела один украинский воин был ранен. Военнослужащий оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", возле Тарамчука и Водяного, что на Приазовье противник открывал огонь из стрелкового оружия, а у Водяного - еще и из подствольного гранатомета.

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Отмечается, что на вражеские обстрелы украинские защитники открывали ответный огонь.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.

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