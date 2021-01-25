164 тыс. граждан Украины, проживающих на подконтрольной территории, получили паспорта РФ, - правозащитники
Паспорта РФ, выдаваемые по упрощённой системе, получили 164 тысячи граждан Украины проживающей на подконтрольной территории Украины.
Об этом сообщает Восточная правозащитная группа, информирует Цензор.НЕТ.
"По информации наших источников в ОРДЛО, а также наших сотрудников (мониторов) в ОРДЛО, паспорта РФ выдаваемые по упрощённой системе получили 164,34 тысячи граждан Украины проживающей на подконтрольной территории Украины.
Данные оформления паспортов РФ по территориальному признаку: ОРЛО - выдали 68,3 тыс. паспортов, ОРДО - выдали 95,93 тыс. паспортов (данные собраны на ноябрь 2020 года)", - говорится в сообщении.
Механизм выдачи:
Людям, которые проживают на подконтрольной украинскому правительству территории и имеют справку ВПЛ, а в паспорте гражданина Украины стоит прописка на территории ОРДЛО, также оформляют паспорта РФ и записывают в отдельную очередь при оформлении. В Миграционной службе РФ в Ростовской области фиксируется фактическое место проживание лиц, которые оформили паспорт РФ.
По мнению правозащитников, таким образом РФ готовится к политической дестабилизации в Украине и эскалации военного конфликта непрямыми действиями. "По крайней мере, РФ точно будет заявлять о защите прав своих граждан на территории Украины", отмечают они.
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А хто тобі сказав що український тут не дійсний? Харкни йому в тупу пику.
от оккупационной администрации.
Паспортов РФ выдано больше чем Кипра, Панамы и Гондураса вместе взятых.
И их никто не заставлял !!!
Я бросил дом в Донецке потому что расхожусь во взглядах с режимом Россия - ОРДЛО но тут же поехал оформлять себе российский паспорт.
тоесть у них было 2е гражданство?
с украинским по такой упрощенной схеме гражданство не дают
У цьому питанні не можна бути толерантним - поставити ці 164 тис. перед фактом, або одне громадянство, або ануляція громадянства України і картка на проживання на території України, це змусить замислитись, бо без паспорта України біопаспорт на отримаєш і в ЄС не помандруєш
Ото отак хлопя та.