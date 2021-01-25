164 тыс. граждан Украины, проживающих на подконтрольной территории, получили паспорта РФ, - правозащитники

Паспорта РФ, выдаваемые по упрощённой системе, получили 164 тысячи граждан Украины проживающей на подконтрольной территории Украины.

Об этом сообщает Восточная правозащитная группа, информирует Цензор.НЕТ.

"По информации наших источников в ОРДЛО, а также наших сотрудников (мониторов) в ОРДЛО, паспорта РФ выдаваемые по упрощённой системе получили 164,34 тысячи граждан Украины проживающей на подконтрольной территории Украины.

Данные оформления паспортов РФ по территориальному признаку: ОРЛО - выдали 68,3 тыс. паспортов, ОРДО - выдали 95,93 тыс. паспортов (данные собраны на ноябрь 2020 года)", - говорится в сообщении.

Механизм выдачи:

Людям, которые проживают на подконтрольной украинскому правительству территории и имеют справку ВПЛ, а в паспорте гражданина Украины стоит прописка на территории ОРДЛО, также оформляют паспорта РФ и записывают в отдельную очередь при оформлении. В Миграционной службе РФ в Ростовской области фиксируется фактическое место проживание лиц, которые оформили паспорт РФ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты выдали в ОРДЛО 440 тыс. паспортов РФ, - правозащитники

По мнению правозащитников, таким образом РФ готовится к политической дестабилизации в Украине и эскалации военного конфликта непрямыми действиями. "По крайней мере, РФ точно будет заявлять о защите прав своих граждан на территории Украины", отмечают они.