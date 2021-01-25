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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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164 тыс. граждан Украины, проживающих на подконтрольной территории, получили паспорта РФ, - правозащитники

164 тыс. граждан Украины, проживающих на подконтрольной территории, получили паспорта РФ, - правозащитники

Паспорта РФ, выдаваемые по упрощённой системе, получили 164 тысячи граждан Украины проживающей на подконтрольной территории Украины.

Об этом сообщает Восточная правозащитная группа, информирует Цензор.НЕТ.

"По информации наших источников в ОРДЛО, а также наших сотрудников (мониторов) в ОРДЛО, паспорта РФ выдаваемые по упрощённой системе получили 164,34 тысячи граждан Украины проживающей на подконтрольной территории Украины.

Данные оформления паспортов РФ по территориальному признаку: ОРЛО - выдали 68,3 тыс. паспортов, ОРДО - выдали 95,93 тыс. паспортов (данные собраны на ноябрь 2020 года)", - говорится в сообщении.

Механизм выдачи:

Людям, которые проживают на подконтрольной украинскому правительству территории и имеют справку ВПЛ, а в паспорте гражданина Украины стоит прописка на территории ОРДЛО, также оформляют паспорта РФ и записывают в отдельную очередь при оформлении. В Миграционной службе РФ в Ростовской области фиксируется фактическое место проживание лиц, которые оформили паспорт РФ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты выдали в ОРДЛО 440 тыс. паспортов РФ, - правозащитники

По мнению правозащитников, таким образом РФ готовится к политической дестабилизации в Украине и эскалации военного конфликта непрямыми действиями. "По крайней мере, РФ точно будет заявлять о защите прав своих граждан на территории Украины", отмечают они.

164 тыс. граждан Украины, проживающих на подконтрольной территории, получили паспорта РФ, - правозащитники 01

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гражданство (1314) паспорт (1179) россия (95441) Донбасс (26955)


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Топ комментарии
+24
...всем любителям коллекционировать паспорта выдать еще один
164 тыс. граждан Украины, проживающих на подконтрольной территории, получили паспорта РФ, - правозащитники - Цензор.НЕТ 6639
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25.01.2021 19:08
+22
Проблема вирішується дуже просто. Треба прийняти закон, що громадяни РФії не мають право мати в Україні: землю, бізнес, нерухомість. І всі зразу викинуть російські паспорти. Причому такий захід, з українського беку вимушений, спровокований діями РФії.
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25.01.2021 19:16
+17
Интересно, сколько паспортов получили жители других регионов Украины. И когда начнут лишать гражданства за добровольное получения паспорта страны оккупанта.
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25.01.2021 19:09
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Страница 2 из 2
Стоп, а по какому ты живешь там паспорту? Украинский там не проходит, а днровский, угадал.
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25.01.2021 19:54 Ответить
Не вгадав, нема у мене дирівського.
А хто тобі сказав що український тут не дійсний? Харкни йому в тупу пику.
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25.01.2021 20:02 Ответить
А скажи это правда, что пишут, что вы две пенсии получаете: украинскую и расейскую.
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25.01.2021 20:05 Ответить
Хто має можливість той отримує. Зараз кількість таких скоротилась через ускладнення перетину лінії розмежування. Знову з'явилися пункти обналу пенсійних карток, у кого вони не заблоковані.
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25.01.2021 20:11 Ответить
Зрозумів.
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25.01.2021 20:13 Ответить
Я тебе могу ответить. Нет. Нельзя получить украинскую и российскую. Можно украинскую и
от оккупационной администрации.
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25.01.2021 20:16 Ответить
Так. Неуважно прочитав питання.
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25.01.2021 20:46 Ответить
НЕ ЗАПРЕЩЕНЫ
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25.01.2021 20:06 Ответить
Він так само і громадянин України.
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25.01.2021 19:48 Ответить
А так само і ще чий громадянин?
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25.01.2021 19:50 Ответить
Громодянин окупованної України, так буде точніше.
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25.01.2021 19:51 Ответить
Сорі, громадянин.
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25.01.2021 19:52 Ответить
"Горіть у пеклі москалі!"
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25.01.2021 19:45 Ответить
Люцик не москаль, он просто оказался не в то время и не в том месте.
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25.01.2021 19:48 Ответить
А интересно, если к обладателям российских паспортов на подконтрольной Украине территории добавить обладателей румынских и венгерских паспортов, до миллиона дотянет? Демографическая и территориальная дезинтеграции украинского государства не только идут полным ходом, но и продолжают обоюдно усиливать друг друга. Это не будет продолжаться бесконечно - рано или поздно достигнувшее критического значения количество перейдёт в новое качество.
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25.01.2021 19:41 Ответить
Какая политическая дестабилизация?
Паспортов РФ выдано больше чем Кипра, Панамы и Гондураса вместе взятых.
И их никто не заставлял !!!
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25.01.2021 19:55 Ответить
Пока не будет запрета на двойное гражданство,будет бардак. И раз на подконтрольной выдают,то скоро по всем областям раздадут.
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25.01.2021 19:57 Ответить
Если на подконтрольной столько, то сколько на неподконтрольной? Там уже наверное 90%.
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25.01.2021 19:58 Ответить
Их там,кстати,несколько миллионов,так что процент на удивление не большой
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25.01.2021 20:00 Ответить
читаєш такі новини, і, думаєш, а може і треба так тим підарам..... живуть в Україні а мріють за кАЦАПСТАН. До сьомого покоління їм та їхній родині ходити в туалети до ями на вулиці
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25.01.2021 20:11 Ответить
А у нас министры иностранных дел, шо зелёный, шо Климкин - ратовали за двойное гражданство! Вас тварей, представителей ОРДЛО, надо топить в говне как бешенных собак... министры... А мы им пенсии! Надо вводить смертную казнь и сжать их на кол, начиная с янелоха. И вдоль дорог - справа СН, слева ЖОПаблок и матькивщина.
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25.01.2021 20:11 Ответить
Вот какого хрена до сих пор не принят закон об лишении гражданства . Сколько бы проблем решилось , и пенсионному фонду легче и любых сепаров , не только даунбассов , но каких угодно можно депортировать , тем более если человек добровольно принимает чужое гражданство.
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25.01.2021 20:11 Ответить
Депутати не хочуть лишатись великої частини свого ватного електорату, бо хто на виборах буде за ригів голосувати або за клоунів слуг ?
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26.01.2021 01:04 Ответить
Коли же прийде час, коли знову будуть Донецьк, Луганськ і Сімферополь вільними українськими містами.
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25.01.2021 20:17 Ответить
Пусть едут нахер с Украинского Донбасса на дальний восток России, пусть там осваивают вечную мерзлоту. )))
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25.01.2021 20:38 Ответить
Какой то когнити́вный диссона́нс. 164 тис. громадян України, які проживають на підконтрольній території, отримали паспорти РФ, - правозахисники - Цензор.НЕТ 6831

Я бросил дом в Донецке потому что расхожусь во взглядах с режимом Россия - ОРДЛО но тут же поехал оформлять себе российский паспорт.164 тис. громадян України, які проживають на підконтрольній території, отримали паспорти РФ, - правозахисники - Цензор.НЕТ 4512
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25.01.2021 20:41 Ответить
164 тис. громадян України, які проживають на підконтрольній території, отримали паспорти РФ, - правозахисники - Цензор.НЕТ 1482
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25.01.2021 20:45 Ответить
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25.01.2021 21:07 Ответить
не исключено ,что все, кто получили рашистский паспорт дают присягу верного служения рашисту и по приказу оного будут мобилизированы для участия в боевых действиях против Украины
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25.01.2021 21:01 Ответить
паспорт раба путенского
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25.01.2021 21:21 Ответить
Всего на сегодняшний день в ЛНР и ДНР постоянно проживает 357 тысяч граждан России.
тоесть у них было 2е гражданство?
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25.01.2021 22:41 Ответить
14/12/2020
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25.01.2021 22:42 Ответить
в разных источниках цифры разнятся, даже на сайтах республик другое.
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25.01.2021 22:44 Ответить
ну что бы получить пастпорт РФ надо иметь паспорт ДНР или ЛНР.
с украинским по такой упрощенной схеме гражданство не дают
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25.01.2021 22:46 Ответить
А може до таких вже час застосовувати статтю "Втрата громадянства України Закону України "Про громадянство України"?
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26.01.2021 00:01 Ответить
Зачем путин раздает российские паспорта в лднр?Первое, нужно хоть что-то дать людям,которые рвут попку и воюют ради россии ,вместо русских срочников,за россию.Или посылать воевать и умирать российских срочников ,или нанять за три копейки местную быдломассу.Это первое, дать хоть что-то местному быдлому населению.Пусть думают,что они типа уже русские и вошли в состав рф.Второе.Чтобы валили оттуда в Сибирь,так как у кремля нет денег на Донбасс.Третье,абсолютно все граждани лднр, получившие паспорта рф ,являются теперь военнообязаными и будут служить в российской армии и призываться на любую войну!!!путин имеет донбасс как сам захочет)))
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26.01.2021 00:54 Ответить
Паспорта РФ, выдаваемые по упрощённой системе, получили 164 тысячи граждан Украины проживающей на подконтрольной территории Украины. Источник: https://censor.net/ru/n3243970

У цьому питанні не можна бути толерантним - поставити ці 164 тис. перед фактом, або одне громадянство, або ануляція громадянства України і картка на проживання на території України, це змусить замислитись, бо без паспорта України біопаспорт на отримаєш і в ЄС не помандруєш
Ото отак хлопя та.
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26.01.2021 01:01 Ответить
Тих 164 тис. особин треба позбавити громадянства України назавжди
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26.01.2021 19:11 Ответить
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