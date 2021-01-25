Четырех наемников РФ, похищавших людей в 2014 году, будут заочно судить на Луганщине, - прокуратура

Луганская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении четырех участников организованной преступной группы по фактам незаконного лишения свободы и похищения людей.

Об этом сообщила пресс-служба Луганской областной прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.

По результатам специального предварительного расследования Луганская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении четырех участников организованной преступной группы по фактам незаконного лишения свободы и похищения людей, участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований, незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами, ведение агрессивной войны, нарушение законов и обычаев войны (ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 260, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины). Сейчас обвиняемые находятся в розыске.

По данным следствия, в апреле 2014 года житель города Лисичанска, находясь в составе "казацкой национальной гвардии Всевеликого войска Донского им. М. И. Платова", организовал и возглавил преступную группировку с целью похищения людей, незаконного лишения свободы и использования их труда.

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Участники организованной преступной группы, одетые в камуфлированную одежду военного образца, под предлогом нарушения гражданами "комендантского часа" и по другим причинам в течение апреля-июля 2014 года похитили и незаконно лишили свободы пятерых жителей в то время оккупированного города Лисичанска.

Угрожая применением автоматического огнестрельного оружия и физическим насилием, они поместили и насильно удерживали потерпевших под вооруженной охраной в помещениях городского отдела СБУ в Луганской области, городского военного комиссариата и стеклозавода "Пролетарий".

Граждан заставляли копать окопы и траншеи, строить фортификационные сооружения, строить защитные баррикады в направлении города Горское, решая таким образом стратегические и тактические задачи оккупационного войска.

Деятельность преступной группы была остановлена ​​в конце июля 2014 года после освобождения города подразделениями Вооруженных сил Украины от незаконных вооруженных формирований.

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В ходе досудебного расследования во время обысков по местам проживания участников группы обнаружено и изъято взрывчатое вещество на основе тротила и нитрата аммония весом около 210 кг, две реактивные противотанковые гранаты РПГ-22, боеприпасы и тому подобное.

Деятельность преступной группировки разоблачена по материалам Управления стратегических расследований в Луганской области ДВР Нацполиции Украины.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось следственным управлением Главного управления Нацполиции в Луганской области.