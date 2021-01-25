Бутусов: Зеленский возмутился избиением украинца в Париже. Надеюсь, он даст оценку и ранению украинского бойца на Донбассе

Президент не выполнил свое обещание закончить войну до конца 2020 года. Его ответственность - реагировать на агрессию РФ, признать неэффективность действующего курса и предложить новый.

Об этом пишет в Фейсбуке главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Он напомнил, что сегодня на Донбассе тяжело ранен защитник Украины.

"Надеюсь, Верховный главнокомандующий, который сегодня возмутился тем, что хулиганы избили украинца в Париже 15-го января, будет последовательным и даст оценку очередному нападению российских войск", - написал Бутусов.

Журналист отметил, что президент не смог выполнить свое обещание и закончить войну до конца 2020 года.

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"И ответственность президента - реагировать на вооруженную агрессию, признать неэффективность действующего политического курса и предложить новый. Не надо громких лозунгов о "плане Б"- нужна настоящая стратегия в военной, политической, экономической и информационной сфере, а не пустые мольбы и лозунги", - добавил он.