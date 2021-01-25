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Новости Агрессия России против Украины Война
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Бутусов: Зеленский возмутился избиением украинца в Париже. Надеюсь, он даст оценку и ранению украинского бойца на Донбассе

Бутусов: Зеленский возмутился избиением украинца в Париже. Надеюсь, он даст оценку и ранению украинского бойца на Донбассе

Президент не выполнил свое обещание закончить войну до конца 2020 года. Его ответственность - реагировать на агрессию РФ, признать неэффективность действующего курса и предложить новый.

Об этом пишет в Фейсбуке главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Он напомнил, что сегодня на Донбассе тяжело ранен защитник Украины.

"Надеюсь, Верховный главнокомандующий, который сегодня возмутился тем, что хулиганы избили украинца в Париже 15-го января, будет последовательным и даст оценку очередному нападению российских войск", - написал Бутусов.

Журналист отметил, что президент не смог выполнить свое обещание и закончить войну до конца 2020 года.

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"И ответственность президента - реагировать на вооруженную агрессию, признать неэффективность действующего политического курса и предложить новый. Не надо громких лозунгов о "плане Б"- нужна настоящая стратегия в военной, политической, экономической и информационной сфере, а не пустые мольбы и лозунги", - добавил он.

Бутусов: Зеленский возмутился избиением украинца в Париже. Надеюсь, он даст оценку и ранению украинского бойца на Донбассе 01

Автор: 

Зеленский Владимир (20290) обстрел (27036) ранение (3379) Донбасс (26955) Бутусов Юрий (4353) потери (4379)


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Топ комментарии
+26
у вас х%%ло упало!)) от Андрея Полтавы..
https://www.youtube.com/watch?v=TBjnQx8Xzw8
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25.01.2021 20:38
+24
«22 січня стало відомо, що на Донбасі від пострілу снайпера загинув боєць 36-ї окремої бригади морської піхоти Олександр Отрєп'єв.
24 січня виповнилося 6-ть років з дня обстрілу бойовиками Маріуполя з реактивних систем залпового вогню БМ-21 «Град» та «Ураган». Тоді загинуло 30 осіб, з них 2 дітей, 108 - було поранено, пошкоджено 30 житлових будинків, 7 закладів освіти, об'єкти інфраструктури.
Президент України, верховний головнокомандувач жодним чином не згадав загиблих, не засудив агресора, не звернувся до рідних. Так, як не робив цього і у попередні місяці.
Але у нього знайшовся час і можливість написати окремий пост про важко побитого у Франції українця, і вжити слова: "те, що не відпускає".
Сьогодні до того ж стало відомо, що ДБР звернулося до суду, оскаржуючи попереднє судове рішення, яким бюро забов'язується відкрити справу за позовом батька іншого загиблого морпіха, Ярослава Журавля. ДБР пішло в суд, щоб не реєструвати цю справу проти Зеленського, якого звинуватили у діях і бездіяльності, які призвели до загибелі військового.»Yevhen Bulavka
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25.01.2021 20:37
+18
Бутусов: Зеленський обурився побиттям українця в Парижі. Сподіваюся, він дасть оцінку і пораненню українського бійця на Донбасі - Цензор.НЕТ 6576
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25.01.2021 20:58
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«22 січня стало відомо, що на Донбасі від пострілу снайпера загинув боєць 36-ї окремої бригади морської піхоти Олександр Отрєп'єв.
24 січня виповнилося 6-ть років з дня обстрілу бойовиками Маріуполя з реактивних систем залпового вогню БМ-21 «Град» та «Ураган». Тоді загинуло 30 осіб, з них 2 дітей, 108 - було поранено, пошкоджено 30 житлових будинків, 7 закладів освіти, об'єкти інфраструктури.
Президент України, верховний головнокомандувач жодним чином не згадав загиблих, не засудив агресора, не звернувся до рідних. Так, як не робив цього і у попередні місяці.
Але у нього знайшовся час і можливість написати окремий пост про важко побитого у Франції українця, і вжити слова: "те, що не відпускає".
Сьогодні до того ж стало відомо, що ДБР звернулося до суду, оскаржуючи попереднє судове рішення, яким бюро забов'язується відкрити справу за позовом батька іншого загиблого морпіха, Ярослава Журавля. ДБР пішло в суд, щоб не реєструвати цю справу проти Зеленського, якого звинуватили у діях і бездіяльності, які призвели до загибелі військового.»Yevhen Bulavka
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25.01.2021 20:37 Ответить
Бутусов: Зеленський обурився побиттям українця в Парижі. Сподіваюся, він дасть оцінку і пораненню українського бійця на Донбасі - Цензор.НЕТ 6576
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25.01.2021 20:58 Ответить
А як там справи по Вагнерівцям?
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25.01.2021 21:00 Ответить
100%+++++++++++
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25.01.2021 21:01 Ответить
а це доречі пройоп сивочолого, який створив ціле міністерство інфополітики яке ніхvя не робило.
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26.01.2021 12:45 Ответить
у вас х%%ло упало!)) от Андрея Полтавы..
https://www.youtube.com/watch?v=TBjnQx8Xzw8
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25.01.2021 20:38 Ответить
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25.01.2021 20:40 Ответить
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25.01.2021 20:49 Ответить
+++
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25.01.2021 20:58 Ответить
Не, Юр. Это не его армия, его - с той стороны.
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25.01.2021 20:38 Ответить
***хокку...как бы)))
апять он ищет в гугл картах
границу меж добром и злом
чтоб по своим координатам
понять на чьей он стороне
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25.01.2021 20:41 Ответить
И в принципе без разницы чья и какая там армия.
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26.01.2021 06:59 Ответить
зелины возмущения делятся на типы: типа свои и очень заграничные
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25.01.2021 20:38 Ответить
вчера побили малолетнего пацана в Париже, а завтра могут навалять нелоху которому 43 рочки
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25.01.2021 20:39 Ответить
facepalm
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25.01.2021 20:38 Ответить
У зелені зараз інші проблеми, як прожити одну добу, аби вляпатися у черговий зашквар.
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25.01.2021 20:39 Ответить
теперь можешь пойти прийти в чувство. И как говорил Порох - подумать. Это сложно, но надо. Без этого никуда.
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25.01.2021 20:46 Ответить
а домбас для него не париж и даже не рио де жанейро! чё ему возмущаться?
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25.01.2021 20:40 Ответить
Ніколи. Днюха.
Бутусов: Зеленский возмутился избиением украинца в Париже. Надеюсь, он даст оценку и ранению украинского бойца на Донбассе - Цензор.НЕТ 2380
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25.01.2021 20:42 Ответить
поближе к кассе....
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25.01.2021 20:45 Ответить
Он же сказал что сожалеет.
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25.01.2021 20:46 Ответить
У зеЛеніна знайшовся час і можливість написати окремий пост про побитого у Франції українця, і вжити слова: "те, що не відпускає". Це теж біда для родини..... Але Президент - це не про вуличні бійки. Подібні випадки на жаль трапляються і в Україні регулярно. Він не хоче говорити про війну, і вже навіть не заікається про перемир'я. Умисно не говорить про тих, хто загинув від російських куль та снарядів, і згадує лише про трагедії серед цивільних. Знецінюючи тим самим і одне, і друге.
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25.01.2021 20:59 Ответить
Бутусов: Зеленський обурився побиттям українця в Парижі. Сподіваюся, він дасть оцінку і пораненню українського бійця на Донбасі - Цензор.НЕТ 6755
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25.01.2021 20:53 Ответить
Та трус он этот зеленский, позорник.
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25.01.2021 20:57 Ответить
При чём тут "трус" когда оно вообще на врага работает?!
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25.01.2021 22:16 Ответить
нізя, іщьо путєн нападьот
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25.01.2021 20:57 Ответить
Буратино уже 43, а мы - лохи. По си поры.
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25.01.2021 21:24 Ответить
О! Слог настоящего выбарца THE!
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25.01.2021 21:59 Ответить
неееееееее... воно не тне, воно вже аж смердить
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25.01.2021 22:14 Ответить
Адміни, цій потворі ( https://censor.net/ru/user/481400) потрібна кастрація.
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25.01.2021 22:27 Ответить
треба простіше. пане Юрій, передайте що маркля дотого ще й гооовно і жив би він в Ізраілі, його вже давно передалиб палестинцям
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25.01.2021 22:19 Ответить
Вообще то, персонаж в открытую и еще до выборов заявлял:- " Я вам НИЧЕГО не должен"! Шо ж вы ему не поверили?
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25.01.2021 21:54 Ответить
Дебилы мало-мало. В буквальном, медицинском смысле - умственно неполноценные.
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25.01.2021 22:19 Ответить
Каков молодец! Возмутился! Вот, что значит Париж для Зеленского. Це не Водяне якесь...Європа!!
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25.01.2021 22:44 Ответить
Это вряд ли...
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26.01.2021 00:30 Ответить
zgoden z Butusovim
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26.01.2021 00:32 Ответить
В мене питання до Бутусова, як до військового спеціаліста: так з чого снайпер влучив в українського солдата? З підствольного гранатомета? Чи з великокаліберного кулемета? А то з тексту не дуже зрозуміло )
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26.01.2021 07:42 Ответить
Коли вже президент почне діяти проти ворога , а не заглядати в його очі
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26.01.2021 15:54 Ответить
 
 