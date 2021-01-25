Бутусов: Зеленский возмутился избиением украинца в Париже. Надеюсь, он даст оценку и ранению украинского бойца на Донбассе
Президент не выполнил свое обещание закончить войну до конца 2020 года. Его ответственность - реагировать на агрессию РФ, признать неэффективность действующего курса и предложить новый.
Об этом пишет в Фейсбуке главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
Он напомнил, что сегодня на Донбассе тяжело ранен защитник Украины.
"Надеюсь, Верховный главнокомандующий, который сегодня возмутился тем, что хулиганы избили украинца в Париже 15-го января, будет последовательным и даст оценку очередному нападению российских войск", - написал Бутусов.
Журналист отметил, что президент не смог выполнить свое обещание и закончить войну до конца 2020 года.
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"И ответственность президента - реагировать на вооруженную агрессию, признать неэффективность действующего политического курса и предложить новый. Не надо громких лозунгов о "плане Б"- нужна настоящая стратегия в военной, политической, экономической и информационной сфере, а не пустые мольбы и лозунги", - добавил он.
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24 січня виповнилося 6-ть років з дня обстрілу бойовиками Маріуполя з реактивних систем залпового вогню БМ-21 «Град» та «Ураган». Тоді загинуло 30 осіб, з них 2 дітей, 108 - було поранено, пошкоджено 30 житлових будинків, 7 закладів освіти, об'єкти інфраструктури.
Президент України, верховний головнокомандувач жодним чином не згадав загиблих, не засудив агресора, не звернувся до рідних. Так, як не робив цього і у попередні місяці.
Але у нього знайшовся час і можливість написати окремий пост про важко побитого у Франції українця, і вжити слова: "те, що не відпускає".
Сьогодні до того ж стало відомо, що ДБР звернулося до суду, оскаржуючи попереднє судове рішення, яким бюро забов'язується відкрити справу за позовом батька іншого загиблого морпіха, Ярослава Журавля. ДБР пішло в суд, щоб не реєструвати цю справу проти Зеленського, якого звинуватили у діях і бездіяльності, які призвели до загибелі військового.»Yevhen Bulavka
https://www.youtube.com/watch?v=TBjnQx8Xzw8
апять он ищет в гугл картах
границу меж добром и злом
чтоб по своим координатам
понять на чьей он стороне