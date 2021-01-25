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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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В Крыму есть объекты, на которых можно разместить ядерное оружие, но пока РФ считает это нецелесообразным, - представитель ГУР МО Скибицкий

В Крыму есть объекты, на которых можно разместить ядерное оружие, но пока РФ считает это нецелесообразным, - представитель ГУР МО Скибицкий

На сегодняшний день Россия считает, что размещение, перемещение ядерного оружия на территории Крыма проводить нецелесообразно.

Об этом представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий заявил в комментарии Крым.Реалии, передает Цензор.НЕТ.

"Само размещение ядерного оружия связано с носителями. Это подводные лодки, самолеты, боевые корабли, то же самое крейсер "Москва" - это те объекты, те средства, которые могут нести боевое ядерное оружие. Соответственно, на них направлено первоочередное внимание военной разведки Украины и других, для того, чтобы не допустить нарушения баланса сил, который сейчас есть в Черноморском регионе. Ну, и не допустить размещения ядерного оружия непосредственно уже на территории Крыма", - сказал Скибицкий.

Он отмечает, что на данный момент Россия изучила все возможности и состояние тех объектов, которые использовались во времена СССР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия ведет подготовку к размещению ядерного оружия в оккупированном Крыму, - глава Минобороны Таран

"Наибольший интерес они проявили к объекту "Феодосия 13", сделали его проверку, инспекцию, определили, какие необходимые работы, скажем, для обсервации, для охраны этого объекта. Но на сегодняшний день Россия считает, что размещение, перемещение ядерного оружия на территории Крыма проводить нецелесообразно и обеспечивается это все теми базами, которые размещены на территории Краснодарского края, Ростовской области", - отметил представитель украинской разведки.

Российская власть пока не комментировала заявление Скибицкого.

Вопрос присутствия российского ядерного оружия в Крыму до сих пор дискуссионный. В 2016 году на полуострове замечали ракетные установки, которые могут транспортировать ядерные заряды.

Напомним, министр обороны Украины Андрей Таран утверждал, что Россия осуществляет подготовку к размещению ядерного оружия на территории Крыма.

Также читайте: В ближайшее время Россия может разместить ядерное оружие в оккупированном Крыму, - Данилов

Автор: 

Крым (26375) россия (95441) ядерное оружие (1330) Скибицкий Вадим (290)


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Топ комментарии
+3
это марячок винаватый, он кацапам бяду натанцевал у 2014 -м году
как там у них есаул-то , пел :
марячок-марячок что ж скакал ты как конь
пристрелить не паднялась рука
марячок-марячок от тебя токо вонь
и смеютца все как с дурачка
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25.01.2021 21:24
+2
Про який баланс сил може йти мова між ядерною та не ядерними країнами.
А нецелесообразно потому что еще не готовы шахты для приема ядерного оружия тем более что ядерные генераторы электричества для обеспечения пусковых шахт используют море воды и не морской.
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25.01.2021 21:20
+2
еге ж, яка там уже вода в Кизилташі... скрізь "мьортвий обйом"
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25.01.2021 21:28
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Правила форума Совет форумчан
если "можно" - значит есть

Лидер крымских татар Мустафа Джемилев http://blacksea.tv/news/rossiya-narashhivaet-yadernuyu-moshh-v-krymu-dzhemilev/ заявил о размещении Россией в Крыму шести ядерных боеголовок. Об этом народный депутат Украины заявил во время международного форума в Вашингтоне. Других подтверждений этой информации нет: пока ее не комментировали официальный Киев и Москва.
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25.01.2021 21:04 Ответить
вангую, кацапы бздят землетрясения в украинском Крыму ?
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25.01.2021 21:05 Ответить
Ненормальных это не останавливает.
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25.01.2021 21:28 Ответить
да нет просто знают на 100% бежать придётся быстро и в чем мать родила какие уж тут к черту бимбочки ракеты побросают нахрен... а Украина обзаведется с десятком ЯО на беду России же...абидно понимаешь ли...
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25.01.2021 21:31 Ответить
конечно не целесообразно, когда цапы будут бежать из крыма, в попыхах могут не успеть металлолом с собой забрать.
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25.01.2021 21:13 Ответить
это марячок винаватый, он кацапам бяду натанцевал у 2014 -м году
как там у них есаул-то , пел :
марячок-марячок что ж скакал ты как конь
пристрелить не паднялась рука
марячок-марячок от тебя токо вонь
и смеютца все как с дурачка
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25.01.2021 21:24 Ответить
нет уже того морячка придурковатого.
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25.01.2021 21:29 Ответить
Про який баланс сил може йти мова між ядерною та не ядерними країнами.
А нецелесообразно потому что еще не готовы шахты для приема ядерного оружия тем более что ядерные генераторы электричества для обеспечения пусковых шахт используют море воды и не морской.
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25.01.2021 21:20 Ответить
еге ж, яка там уже вода в Кизилташі... скрізь "мьортвий обйом"
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25.01.2021 21:28 Ответить
в совке тоже была ядреная дубина, сильно помогла?
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25.01.2021 21:30 Ответить
Поезжай в Первомайск и пройдись с єкскурсией на шахту.
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25.01.2021 21:33 Ответить
наверное, скибицкий уже успел сделать вакцинацию от коронавируса - потому как дурь его стала видна всему миру... его выражение напоминает рогатого мужа, узнавшего последним что его жену перелюбил уже весь город...
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26.01.2021 07:15 Ответить
 
 