В Крыму есть объекты, на которых можно разместить ядерное оружие, но пока РФ считает это нецелесообразным, - представитель ГУР МО Скибицкий
На сегодняшний день Россия считает, что размещение, перемещение ядерного оружия на территории Крыма проводить нецелесообразно.
Об этом представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий заявил в комментарии Крым.Реалии, передает Цензор.НЕТ.
"Само размещение ядерного оружия связано с носителями. Это подводные лодки, самолеты, боевые корабли, то же самое крейсер "Москва" - это те объекты, те средства, которые могут нести боевое ядерное оружие. Соответственно, на них направлено первоочередное внимание военной разведки Украины и других, для того, чтобы не допустить нарушения баланса сил, который сейчас есть в Черноморском регионе. Ну, и не допустить размещения ядерного оружия непосредственно уже на территории Крыма", - сказал Скибицкий.
Он отмечает, что на данный момент Россия изучила все возможности и состояние тех объектов, которые использовались во времена СССР.
"Наибольший интерес они проявили к объекту "Феодосия 13", сделали его проверку, инспекцию, определили, какие необходимые работы, скажем, для обсервации, для охраны этого объекта. Но на сегодняшний день Россия считает, что размещение, перемещение ядерного оружия на территории Крыма проводить нецелесообразно и обеспечивается это все теми базами, которые размещены на территории Краснодарского края, Ростовской области", - отметил представитель украинской разведки.
Российская власть пока не комментировала заявление Скибицкого.
Вопрос присутствия российского ядерного оружия в Крыму до сих пор дискуссионный. В 2016 году на полуострове замечали ракетные установки, которые могут транспортировать ядерные заряды.
Напомним, министр обороны Украины Андрей Таран утверждал, что Россия осуществляет подготовку к размещению ядерного оружия на территории Крыма.
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Лидер крымских татар Мустафа Джемилев http://blacksea.tv/news/rossiya-narashhivaet-yadernuyu-moshh-v-krymu-dzhemilev/ заявил о размещении Россией в Крыму шести ядерных боеголовок. Об этом народный депутат Украины заявил во время международного форума в Вашингтоне. Других подтверждений этой информации нет: пока ее не комментировали официальный Киев и Москва.
как там у них есаул-то , пел :
марячок-марячок что ж скакал ты как конь
пристрелить не паднялась рука
марячок-марячок от тебя токо вонь
и смеютца все как с дурачка
А нецелесообразно потому что еще не готовы шахты для приема ядерного оружия тем более что ядерные генераторы электричества для обеспечения пусковых шахт используют море воды и не морской.