На украинских ТЭС остался минимум угля. Дальше нужно будет или сжигать газ, или отключать потребителей, - главный диспетчер "Укрэнерго" Зайченко

Запасы угля на складах украинских тепловых электростанций по состоянию на 25 января составили 455 тыс. тонн. Этот показатель является историческим минимумом и не позволяет обеспечить энергетическую безопасность страны.

Об этом на заседании НКРЭКУ заявил директор по управлению ОЭС Украины - главный диспетчер НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"К сожалению, склады угольных электростанций выработаны до уровня, который, наверное, является самым низким за весь период независимости Украины. По состоянию на 25 января на складах ТЭС находится 455 тыс. тонн угля, из них антрацитовой группы 163 тыс. тонн и газовой группы 291 тыс. тонн. Хочу обратить внимание, что половина этого угля сосредоточена на двух станциях: 116 тыс. тонн антрацита на Луганской ТЭС и 105 тыс. тонн на Славянской ТЭС, которая, как вы знаете, не работает. Осталось на всех остальных станциях 220 тыс. тонн, которых абсолютно недостаточно для обеспечения энергетической безопасности страны", – сказал Зайченко.

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Как сообщил главный диспетчер "Укрэнерго", украинскую энергосистему в прошлую морозную неделю удалось сбалансировать благодаря наращиванию импорта электроэнергии из Беларуси.

По данным НЭК "Укрэнерго", беларусский импорт в период с 18 по 24 января увеличился с 6,3 до 9,4 млн кВт-ч в сутки.

В настоящее время дальнейшему наращиванию импорта из Беларуси препятствует недостаточная пропускная способность между энергосистемами двух стран, которая составляет 900 МВт при текущей потребности Украине в импорте на уровне 1,5 ГВт.

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"Без достаточных поставок угля сбалансироваться можно будет или при переходе на сжигание природного газа, или за счет отключения потребителей", – подчеркнул Зайченко.