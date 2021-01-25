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На украинских ТЭС остался минимум угля. Дальше нужно будет или сжигать газ, или отключать потребителей, - главный диспетчер "Укрэнерго" Зайченко

На украинских ТЭС остался минимум угля. Дальше нужно будет или сжигать газ, или отключать потребителей, - главный диспетчер

Запасы угля на складах украинских тепловых электростанций по состоянию на 25 января составили 455 тыс. тонн. Этот показатель является историческим минимумом и не позволяет обеспечить энергетическую безопасность страны.

Об этом на заседании НКРЭКУ заявил директор по управлению ОЭС Украины - главный диспетчер НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"К сожалению, склады угольных электростанций выработаны до уровня, который, наверное, является самым низким за весь период независимости Украины. По состоянию на 25 января на складах ТЭС находится 455 тыс. тонн угля, из них антрацитовой группы 163 тыс. тонн и газовой группы 291 тыс. тонн. Хочу обратить внимание, что половина этого угля сосредоточена на двух станциях: 116 тыс. тонн антрацита на Луганской ТЭС и 105 тыс. тонн на Славянской ТЭС, которая, как вы знаете, не работает. Осталось на всех остальных станциях 220 тыс. тонн, которых абсолютно недостаточно для обеспечения энергетической безопасности страны", – сказал Зайченко.

Читайте на Цензор.НЕТ: Ситуация с запасами угля - критическая, - "Укрэнерго"

Как сообщил главный диспетчер "Укрэнерго", украинскую энергосистему в прошлую морозную неделю удалось сбалансировать благодаря наращиванию импорта электроэнергии из Беларуси.

По данным НЭК "Укрэнерго", беларусский импорт в период с 18 по 24 января увеличился с 6,3 до 9,4 млн кВт-ч в сутки.

В настоящее время дальнейшему наращиванию импорта из Беларуси препятствует недостаточная пропускная способность между энергосистемами двух стран, которая составляет 900 МВт при текущей потребности Украине в импорте на уровне 1,5 ГВт.

Также на Цензор.НЕТ: К веерным отключениям прибегать не будем. Ситуация непростая, но и не критически сложная, - Шмыгаль

"Без достаточных поставок угля сбалансироваться можно будет или при переходе на сжигание природного газа, или за счет отключения потребителей", – подчеркнул Зайченко.

Автор: 

ТЭС (280) уголь (1000) Укрэнерго (658) электроэнергия (772)


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Топ комментарии
+42
На украинских ТЭС остался минимум угля. Дальше нужно будет или сжигать газ, или отключать потребителей, - главный диспетчер "Укрэнерго" Зайченко - Цензор.НЕТ 9622
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25.01.2021 21:05
+39
клоун бухает. ему не до угля. беня занимается вопросом. и ахметов.
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25.01.2021 21:05
+26
На украинских ТЭС остался минимум угля. Дальше нужно будет или сжигать газ, или отключать потребителей, - главный диспетчер "Укрэнерго" Зайченко - Цензор.НЕТ 4085
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25.01.2021 21:14
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Страница 2 из 2
Хранилища электричества??
Это типа аккумуляторов? А сколько это будет стоить?
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25.01.2021 21:37 Ответить
Вообще-то Ахметов уже действительно строит хранилища электроэнергии. Это действительно большой аккумулятор и это никак не может быть дешево. Но если татарин в это решил вложиться, значит смысл есть. Скорей всего в перспективе электроэнергия будет дорожать.
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25.01.2021 22:00 Ответить
Лично я считаю Ахметова врагом Украины у которого просто много денег и ему их просто девать некуда, кроме недвижимости где то во Франции. У него нет идей как у Маска или Бренсона но есть желание и дальше грабить.Просто за дешево скупил всю энергетику при овоще. Докажите обратное если сможете.
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25.01.2021 22:43 Ответить
Зачем мне что-то доказывать? Естественно, он враг, как и любой олигарх, живущий на потоках (ресурсах). Но чутье у Ахметки просто замечательное. Скупал он энергетику не только при Овоще. Кроме того, у него же не только наша энергетика куплена. У него и в штатах компании, и в Австрии, и в Италии.
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25.01.2021 23:12 Ответить
https://nv.ua/biz/markets/dtek-kompaniya-ahmetova-stroit-pervyy-v-ukraine-hranilishche-**************-novosti-ukrainy-50101771.html
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25.01.2021 23:15 Ответить
Ну а сравнивать обычного барыгу с людьми, которые переводят человечество на новый уровень, конечно не стоит.
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25.01.2021 23:19 Ответить
скорее гидроаккумулирующие станции
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25.01.2021 22:14 Ответить
https://nv.ua/biz/markets/dtek-kompaniya-ahmetova-stroit-pervyy-v-ukraine-hranilishche-**************-novosti-ukrainy-50101771.html

Гидроаккумулирующие станции действительно в мире используются, но это тоже недешевое удовольствие.
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25.01.2021 23:17 Ответить
Максимальная доля генерации АЭС для стран с развитой промышленностью где-то процентов 70. Для нас потолок - 60% (на данном этапе даже это недостижимая цифра). Да, хранилища электричества могут исправить ситуацию, но тогда уже это не будет дешевая электроэнергия атомной генерации, а будет дорогая энергия литиевых аккумуляторов. Кроме того, с чего Вы вообще взяли, что атомная генерация дешевая? Стоимость электроэнергии во Франции около 1 евро. У них 70% на АЭС. Дешево? Кроме того, мы не можем сами строить АЭС. Их строит либо паРаша, либо США. И топливо поставляется оттуда же. А добывать уголь по цене дороже, чем на мировых рынках, а потом продавать его себе в убыток - еще то удовольствие. В общем, как ни крути, а электроэнергия скоро будет стоить дорого - очень дорого.
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25.01.2021 22:13 Ответить
по идее электроэнергия продукт переработки сырья,она и должна стоить дороже угля,газа и твэлов
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25.01.2021 22:16 Ответить
100%.
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25.01.2021 22:24 Ответить
ресурсы Земли исчерпаемы и все страны рано или поздно все перейдут на электричество. Это все будет по любому рано или поздно сделано, а чем раньше начнется делаться, тем лучше будет потом ибо дефицит ресурсов приведет к их дрожанию. Чем раньше Украина начнет делать страну полностью на электричестве, тем в будущем будет лучше для Украинцев!
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25.01.2021 23:47 Ответить
А электричество будем брать из ниоткуда? Не хочется Вас разочаровывать. Нет, где-то так оно и будет. Но стоить это будет огромных денег.
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25.01.2021 23:51 Ответить
Электричество можно брать много откуда. начиная от солнца, ветра и воды, заканчивая АЭС, и термоядерных реакторов. А ископаемые ресурсы типа угля и газа закончатся в земле и будет это в этом веке.
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26.01.2021 00:50 Ответить
А ты смешной. Ты школу хоть закончил? Физику учил? Чтобы брать электроэнергию от солнца, нужно купить панели в Китае (что и сделал Ахметка и сотоварищи). Но видишь ли, в чем проблема, днем, когда эти панели отдают электроэнергию, она в таком количестве нахрен не нужна. Строить аккумуляторные станции ну просто очень затратно - электроэнергия золотой выйдет. Вот и получается, что в качестве регулирующих мощностей эту энергию использовать не получится. А вот мощность АЭС придется снизить. А так как по твоей хотелке нельзя ночью увеличивать генерацию электроэнергии на АЭС, а днем уменьшать, приходится увеличивать процент тепловой генерации, ну или использовать гидроэлектростанции. Мощность последних мала, поэтому никуда ты от тепловой генерации в ближайшие лет 10-20 лет точно не денешься.
И еще раз повторюсь, что атомная генерация не настолько дешевая, как ты думаешь. Да, она дешевая, если не считать затраты на постройку и запуск блоков и захоронение отходов. Но это нужно делать. Ты в курсе, что отработанное топливо у нас только паРаша забирала? Штатам же наше дерьмо не нужно. Поэтому Украина уже построила хранилища ядерных отходов. Думаешь, это дешево и безопасно? Кроме того, повторюсь, что поставщиков топлива для АЭС всего 2, один из которых страна-агрессор, а второй находится хрен знает где за океаном. А с термоядерными реакторами ты вообще повеселил. Много ты знаешь промышленных термоядерных реакторов? Если это и будет реализовываться, то явно не скоро, а в нашей стране тем более.
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26.01.2021 02:09 Ответить
Комп'ютери і мобілки теж виготовляють "хрін знає де". І що з того?
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26.01.2021 21:46 Ответить
Производителей мобилок много, а производителей топлива для АЭС мало. В этом суть. Дефицитный товар, рынок практически монополизирован. Более того, нет возможности даже поставщика менять, если тебя не устраивает цена или качество. Решат США наложить санкции на Украину, если кто-то из верхушки окончательно обосрется, и все - приехали. Я понимаю, что на данном этапе США наш друг, но всецело полагаться на них не стоит. Вот если бы мы сами сборки делали, тогда другое дело.

Кроме того, напомню, что дешевая энергия АЭС всего лишь миф, который не учитывает затрат на строительство блоков и захоронение отходов. Да, эксплуатация дешевая, но проблем тоже хватает.
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26.01.2021 23:55 Ответить
Сколько ты платишь в платежках за электричество и сколько за отопление и за горячую воду. что дешевле???
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25.01.2021 23:44 Ответить
А зачем сравнивать несравнимые вещи? Вот если бы Вы сравнили новый газовый двухконтурный котел с электрическим котлом, то смысл бы был. И я скажу что на данный момент по текущим ценам газовый котел все же выгодней. Кроме того, учитывайте, что в ближайшие несколько лет цена на электричество уже вырастет раза в два. А в будущем ориентируйтесь на цены Западной Европы.
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25.01.2021 23:58 Ответить
ты на газпром работаешь или че???
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26.01.2021 00:51 Ответить
Нет, у меня просто мозги есть, в отличие от некоторых. Я знаю, что электроэнергия будет дорогой и готов за это платить. А ты? Кроме того, каким боком здесь Газпром? Ты вообще в курсе, что залежей газа в Украине достаточно для полного закрытия ее потребностей. У нас больше 800-900 млрд куб м извлекаемых запасов газа, а расходуем мы около 30. Посчитаешь сам, на сколько лет его нам хватит? А еще есть сланцевый газ. Просто пока паРаша продавала нам дешевый газ, наше руководство предпочитало сидеть на потоках и ничего не делать. А к тому моменту, как газ закончится, возможно, уже и реакторы термоядерного синтеза будут строить - всему свое время.
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26.01.2021 02:20 Ответить
А если тепловой насос, без учета амортизации?
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26.01.2021 00:57 Ответить
Это уже немного другое. Скажу честно - не просчитывал. Слышал, что там много факторов: и от оборудования к.п.д. зависит, и от глубины скважин. К тому же первоначальные вложения в такое отопление не все потянут. Думаю, если бы технология была бессмысленна, в нее бы не вкладывали деньги. А так она вполне успешно развивается, значит смысл в ней есть. Здесь я просто указал человеку, что он не то сравнивает.
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26.01.2021 01:47 Ответить
Я просчитывал: ровно в тот день, когда он себя окупит, нужно его менять на новый. Это я образно, конечно, но суть отражает. Считал для самой холодной области Украины.
Только при большой разнице температур можно ещё о чем-то говорить.
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26.01.2021 07:23 Ответить
ну и то дело...в нулях остаешься.а за газ и электричество платишь всегда в минус.
правда нужна довольно приличная свободная сумма средств...
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26.01.2021 08:34 Ответить
А что в нем изнашивается кроме насосов, что его нужно весь менять?
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26.01.2021 10:17 Ответить
Скорей всего это так и есть. Но это пока. Ресурсы будут дорожать, а технологии совершенствоваться. Так что ситуация должна поменяться.
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26.01.2021 12:25 Ответить
В Украина способна БЫЛА строить АЭС в 90-е(мини АЭС) Сейчас уже нет ни морозов ни простых строительно-монтажных организаций( а для этого нужны специалисты,а не просто шаражмонтад) Во вторых у Вас информация не верная. Первая по строительству АЭС Раша,затем Франция( была,но у нее технологии переработки отходов),затем Китай и только НОМИНАЛЬНО США,которые опять национализировали свою компанию,занимающуюся ядерной энергетикой( после ее фактического банкротства). Франция ДЕСЯТЬ лет( по контракту три года) строет АЭС у финнов и ещё не достроить. А технологиями очистки обладает именно Раша,США НЕ обладает и ПОКУПАЕТ топливо у Раши ,а затем делает топливные элементы для себя и для Украины. И ЖОПА,связанная с уменьшением выработки электроэнергии на АЭС связанная и с этим обстоятельством,топлива НЕ хватает. Поэтому при возможности производить до 130 млрд.квт ядерной энергетикой производят 70. ( Потребляем 149) При "овоще" АЭС работали на 73-75%( при том что Саша контролировал ТЭС) на рашинских теплоэлементах( ТВЭЛ). А наша беда в отсутствии национальной элиты и национальных спецслужб. Создали предприятие с казахами и рашистами по производству топливных элементов.Чем тридцать лет занимались,куда деньги тратили? Как и все в нашей стране- СОТНИ миллиардов туда,сюда списали! Супсидии 200 млрд!!! дали МИЛЛИАРДЕРАМ! А на космос денег нет,на авиацию нет,на науку нет,на развитие ЯЭ нет,на образование нет,на медицину нет. Потому что у "нарида" примитивное "трошки для себе",а элиты ,способной поставить государство выше "Кеша" тоже нет. Поэтому и ЯЭ в Украине тоже нет и НЕ будет. Будет нация заробитчан и примитивных менчендайзеров,продающих чужие айфоны,управляемая клоунами.
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26.01.2021 07:14 Ответить
Шо ты несешь? США для ЯО умеют обогащать, а для АЭС не умеют очищать? Кто тебе такую методичку дал? Они могут просто не занимались этим в 1990-2015, потому что выгоднее было купить в раше за копейки. Точно как с космическими запусками, пользовались чужими ракетами ибо было банально дешевле и позволяло утилизировать военку бывшего совка.
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26.01.2021 10:22 Ответить
Le prix de l'électricité à Paris avec EDFAvec EDF, le prix du d'électricité est de : 0,14 490 € en option Base. 0,15 600 € en option Heures pleines. 0,12 700 € en option Heures creuses.

Перевіряйте брехунів.
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26.01.2021 09:45 Ответить
Согласен. Брал отсюда https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8 - стоимость электроэнергии в пиковое время. Каюсь, не проверил.
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26.01.2021 12:22 Ответить
Франция 0,1913 евро в 2019, 0,1899 в 2020
Для индустрии дешевле. Где ты 1 евро увидел?
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26.01.2021 10:14 Ответить
Взял со статьи про АЭС цену на электроэнергию в пиковое время. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8
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26.01.2021 12:20 Ответить
Отключи себя урод пока тебя люди не отключили
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25.01.2021 21:32 Ответить
а
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25.01.2021 21:36 Ответить
Хозяйственники идите вы на....й
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25.01.2021 21:37 Ответить
зеБильные дебилы 'зробылы разом'
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25.01.2021 21:39 Ответить
Зима прийшла вкрай несподівано. Чуваки з космічними прибутками такого ніяк не очікували. Геніяльний менеджмент.🤮
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25.01.2021 21:39 Ответить
Ураааа! таварисчи 73відсоткові...))))
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25.01.2021 21:41 Ответить
а,за що я був декілька днів забанений. Не матюкався, нікого окрім путіна не ображав? адміни поясніть.
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25.01.2021 21:42 Ответить
Такі новини, щоб виправдати закіпівлю вугілля з дирляндіі та рашки, коли наші шахтарі на Волині без роботи сидять
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25.01.2021 21:47 Ответить
Намекает, гад, на " Роттердам+++++++...". Хотят нас опять на деньги шмыгальнуть.
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25.01.2021 21:48 Ответить
Відключайте! В темряві очі краще бачать!
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25.01.2021 21:49 Ответить
Інтернета не буде, айфоні не зарядять від свічки. Найкращий варіант для прозріння! ВІДКЛЮЧАЙ!
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25.01.2021 21:52 Ответить
И что ж вы, курвы, летом делали, почему уголек не завозили? Или думали, что его как мимозу, только к 8 Марта можно покупать?!!
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25.01.2021 21:52 Ответить
Стесняюсь спросить: А куда подевались наши АЭС?
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25.01.2021 21:52 Ответить
Биткоины майнят.
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25.01.2021 22:00 Ответить
Остановлены по команде *********** в угоду Орде. Жопаблок и СН вынуждают Украину покупать энергоресурсы у Орды. Спасибо быдлу за их выбор.
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25.01.2021 22:14 Ответить
Допанувались, *****...
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25.01.2021 21:54 Ответить
А куда делся уголь, если из-за прошлой теплой зимы у вас должны быть огромные запасы угля.
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25.01.2021 21:58 Ответить
Миші зїли, як і зерно і маски з держрезерву.
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25.01.2021 22:45 Ответить
Яка гарна новина для топтунів по трасах ,відключать енергію, зупиняться насоси опалення , і в платіжках буде меньше ..
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25.01.2021 21:59 Ответить
На українських ТЕС залишилося мінімум вугілля. Далі потрібно буде або спалювати газ, або відключати споживачів, - головний диспетчер "Укренерго" Зайченко - Цензор.НЕТ 7793
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25.01.2021 22:00 Ответить
Можно с Крыма электричество покупать. Сименс позаботился об этом.
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25.01.2021 22:05 Ответить
а деж все пропало внезапно? У Ріната брат помер, не хвата? Прости Боже за запитання.
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25.01.2021 22:06 Ответить
Ірпінців попередили про відключення світла
Компанія «ДТЕК Київські регіональні електромережі» оприлюднила графік відключень електропостачання на території Ірпінської громади, запланованих на найближчий тиждень.
Електроенергію відключатимуть у такі дні й години:
27 січня (з 8:00 до 18:00)
Ірпінь: вулиці Чехова, Київська, Пушкінська, Лермонтова, Лисенка, Квіткова, Виговського, Соборна, Університетська, Тургенєвська, Степанівська, Садова, Гагаріна, Павленка;
28 січня (з 8:00 до 18:00)
Ірпінь: вулиці Зелена, Незалежності, О. Кошового, Зарічна, Ф. Кричевського, Бучанська, Ворзельська, Висоцького, Сонячна; провулок Бучанський;
29 січня (з 8:00 до 18:00)
Ірпінь: Грибоєдова, Троїцька, Садова, Соборна, Миру, З. Алієвої, Котляревського, 6-та лінія, Антонова, Північна, Шевченка, Ярославська, Пушкінська, Гагаріна, Центральна, Личака, Лісова, Лисенка;
30 січня (з 8:00 до 18:00)
Ірпінь: вулиці Степанівська, Північна, Ломоносова, Героїв, 9-та лінія, Варшавська, Львівська, Северинівська, Лесі Українки.
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25.01.2021 22:07 Ответить
А скільки жителів Ірпіня госували за зе та зеко манду не підчажете часом?
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25.01.2021 22:51 Ответить
хуже не будет?не?
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25.01.2021 22:07 Ответить
уродам повторяю. или запустить на полную мощьность АЭС. но то не выгодно ахметке. так на кого работаете презервуары???
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25.01.2021 22:07 Ответить
У нас газа в хранилищах исторический максимум осенью говорили. Что за искуственные 'или'.? Или его уже продали, а интересами и здоровьем граждан минэнерго подтерся?
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25.01.2021 22:13 Ответить
а что с атомными случилось, вроде ж были совсем не нужны..., одной мне кажется, что это какой-то редкий дебилизм происходит...
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25.01.2021 22:16 Ответить
В настоящее время дальнейшему наращиванию импорта из Беларуси препятствует недостаточная пропускная способность между энергосистемами двух стран, которая составляет 900 МВт при текущей потребности Украине в импорте на уровне 1,5 ГВт.Источник: https://censor.net/ru/n3243987
---------

Блин Украина же хотела отрезать провода и подключится к энергосистеме ЕС.
на днях писали!
Беларусь конечно хорошая прокладка для РФ. АЭС в Беларуси еще не работает, а ЭЭ хоть сколько
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25.01.2021 22:23 Ответить
Розберемо на дрова порошенкові будки, там на всіх тепла вистачить.
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25.01.2021 22:27 Ответить
По данным ГП "Оператор рынка", на торгах на рынке "на сутки вперед" (РСВ) в Украинской объединенной энергосистеме (ОЭС Украины) на 26 января средневзвешенная цена электроэнергии составила 1 657,96 грн/МВт-час.

--------
а какую цену платите вы ?
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25.01.2021 22:28 Ответить
а как же зеленая энергетика?? что случилось??
не слышу воплей восторга по случаю выплаты компенсации ЗЭ производителям, которые нас спасут...!?
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25.01.2021 22:33 Ответить
ПЕРВЫМ ДЕЛОМ НЕОБХОДИМО ОТКЛЮЧАТЬ ЧАСТНЫЕ ДОМА С БАССЕЙНАМИ БОЛЬШЕ 300 М.КВ. !!!
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25.01.2021 22:33 Ответить
И не надейся.
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26.01.2021 00:26 Ответить
ПОСМОТРИ У КОГО БОЛЬШЕ ЛАЙКОВ !) НАРОД ВСЕГДА ПРАВ !!!
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27.01.2021 01:25 Ответить
Вот только отключает не народ.

А еще народ ЗЕ выбрал. Народ в большинстве - клинические дебилы.
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27.01.2021 01:27 Ответить
На шахті працюю. Кожен день розказують що вугілля непотрібне. Одну шахту в цьому році закривають, другу в 23 році. Пилять гроші по страшному, запчастин нема. Зарплату вже три роки не піднімали. Всі тікають за кордон. В першу зміну на нашій дільниці було більше 10 слюсарів, зараз два, бува три. Часто просто один. Не про які ремонти мова не йде. Шахта донедавна була в дуде хорошому стані, зараз важко сказати скільки вона протяне. Ще недавно казали що у нас ресурс на десяики років. Ахметка й інші можновладці спеціально знищують шахти України, та й не тільки шахти, й другі підприємства. Дуже сумно дивитись як робоче, відносно нове обладнання просто знищують.
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25.01.2021 22:37 Ответить
Зате дотують видобуток антрациту шахтами Ахметова на окупованих територіях.
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26.01.2021 09:55 Ответить
От що буває, коли президент не українець.
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25.01.2021 22:48 Ответить
Я думаю як мінімум 73% тепер зобов'язані підключити власну дупу до газомагістралі і міцно туди пукати. Підтримати президента, так сказати.
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25.01.2021 22:57 Ответить
Головне шоб не Ротердам+ . Правильно я говорю , зебільчики .? .
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25.01.2021 23:14 Ответить
Ротердам то просто корумпована нажива узаконена Радою та президентом. Могли використовувати вугілля з українських копалень але треба було дотувати антрацитові копальні Ахметова на окупованих територіях.
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26.01.2021 09:53 Ответить
Хитроіопані J2 морди, мовчать сцуки скільки електрики пішло на експорт і скільки їм за це ще й пдв відшкодували
На українських ТЕС залишилося мінімум вугілля. Далі потрібно буде або спалювати газ, або відключати споживачів, - головний диспетчер "Укренерго" Зайченко - Цензор.НЕТ 9444
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25.01.2021 23:23 Ответить
Да конечно. отключайте. Но чтобы ваших платёжек никогда никто больше не видел.
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26.01.2021 00:09 Ответить
Если кому-то не понятно, что происходит с энергетикой, углем, газом и белыми ходоками на трассе и кажется, что СН и ЗЕ не причем:
На вопрос о том, продвигают ли лидеры ОПЗЖ пророссийские взгляды в личном общении, Арахамия ответил: «Вы знаете, нет. У Бойко вообще очень проукраинская позиция практически по всем вопросам. У многих активы здесь, хотят работать и инвестировать в Украину».



А вы ходите и дальше за тарифы на массовочки ОПЗЖ.
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26.01.2021 00:24 Ответить
в цивілізованих країнах це називаеться локаут від ахметова. мета локауту проста- припинити подачу вугілля. вибити ціну. і поставляти своє вугілля втридорога по формулі Екібазтуз плюс.
ціна цього вугілля в америці, в юар 30 баксів. Ротердам плюс передбачав 80, зараз буде 100. При пороху так само було, америкоси продали по 33, ахметов здався(тимчасово). На виході, ахметов бере бариш ще до виробництва самої електроенергії, а Ігор Валерійович ніколи не буде платити за енергоатом. Як співав боярський пара-пара-парадуємось на своєм веку, красавицам и кубку, счастливому клинку. Піпл схаваєт, на то він біомаса.
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26.01.2021 00:35 Ответить
дорогой говоришь, но уголь был, а щас тоже недешевый, но его нет
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26.01.2021 02:10 Ответить
вугілля повно але Ахметов хоче використовувати власний антрацит зі своїх копалень на окупованій території.
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26.01.2021 09:51 Ответить
Смотрите ,мощности остались почти те же,что при развале ссср.Абсооютно все аэс,тэс,грэс работают кроме Чернобыльской аэс.Но сейчас плюс зеленая энергетика.Но потребление упало в разы по сравнением с ссср.Очень много предприятий закрылось и перестало существовать.Так куда девается генерация электроэнергии?Значит или продают за рубеж или отдают бесплатно в рф...Если у нас половина предприятий стоит или перестало существовать.Нужно строить новые энергоблоки аэс,открывать новые шахты.Сейчас банкротят специально украинские шахты в пользу дешевого угля из рф.Лично я считаю закрытие украинских шахт диверсией.
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26.01.2021 00:40 Ответить
куда куда, воздух греют. потребления нет а электростанции жарят, закачивают воду а потом спускают. в прямом смысле в трубу. надо пересчитывать энергобаланс, или или иметь технологии быстрого изменения выработки, это пока газ - отрутил/прикрутил, а даже уголь надо планировать поставки... зебилам это не под силу
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26.01.2021 02:15 Ответить
а поставки газу планувати не потрібно?
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26.01.2021 09:49 Ответить
При Порошенко такого дурдома в стране небыло
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26.01.2021 09:05 Ответить
ще й як було.
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26.01.2021 09:48 Ответить
Старий ти не кінь--ти пеньок!
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26.01.2021 19:31 Ответить
Так зеленої енергетики вже більше теплової. Вона ж мала забезпечити енергетичну незалежність. Чи ні?
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26.01.2021 09:14 Ответить
Взагалі то, в котлах теплових електростанцій горіти може будь-що що, здатно горіти. Від товариша давно чув що, в радянські часи вони проводили експерименти навіть на соняшниковому лушпинні. Питання тільки в перебудові системи подачи палива в топку. Вся процедура займає максимум два тижні і не такі вже й високі витрати.
Вугля в Україні повно але, як відомо шахти з антрацитом майже всі на окупованих територіях. Нюанс в тому що, ніде в світі не використовують антрацит для видобутку електроенергії, всюди палять більш дешеве вугілля. І тільки Ахметов бажає використовувати свій власний антрацит. То ж, тут маємо симбіоз жадібності та політичного впливу.
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26.01.2021 09:47 Ответить
Вы далеки от темы. Гореть действительно может все. Вот только под антрацит даже никакик складов не нужно. Он может лежать под открытым небом любым слоем. Газовые угли склонны к самовозгоранию, кроме того могут выделять газ (и выделяют), что может привести к взрыву. Вот и получается ,что, возможно, переделывать придется и склад, и систему доставки, ну и саму топку. Кстати, именно наш антрацит больше не для чего, кроме как для сжигания на электростанциях, и не подходит.
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26.01.2021 12:36 Ответить
Похоже, что украинскую энергетику сознательно убивают - у нас избыточные не используемые мощности АЭС и ТЭС, полно угля, и при этом АЭС простаивают, ТЭС без угля, а мы платим бешеные деньги за самую дорогую возобновляемую энергию. Эта ублюдошная власть уже давно заслужила чтобы ее смели к чертовой матери.
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26.01.2021 10:16 Ответить
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