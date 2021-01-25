На украинских ТЭС остался минимум угля. Дальше нужно будет или сжигать газ, или отключать потребителей, - главный диспетчер "Укрэнерго" Зайченко
Запасы угля на складах украинских тепловых электростанций по состоянию на 25 января составили 455 тыс. тонн. Этот показатель является историческим минимумом и не позволяет обеспечить энергетическую безопасность страны.
Об этом на заседании НКРЭКУ заявил директор по управлению ОЭС Украины - главный диспетчер НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"К сожалению, склады угольных электростанций выработаны до уровня, который, наверное, является самым низким за весь период независимости Украины. По состоянию на 25 января на складах ТЭС находится 455 тыс. тонн угля, из них антрацитовой группы 163 тыс. тонн и газовой группы 291 тыс. тонн. Хочу обратить внимание, что половина этого угля сосредоточена на двух станциях: 116 тыс. тонн антрацита на Луганской ТЭС и 105 тыс. тонн на Славянской ТЭС, которая, как вы знаете, не работает. Осталось на всех остальных станциях 220 тыс. тонн, которых абсолютно недостаточно для обеспечения энергетической безопасности страны", – сказал Зайченко.
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Как сообщил главный диспетчер "Укрэнерго", украинскую энергосистему в прошлую морозную неделю удалось сбалансировать благодаря наращиванию импорта электроэнергии из Беларуси.
По данным НЭК "Укрэнерго", беларусский импорт в период с 18 по 24 января увеличился с 6,3 до 9,4 млн кВт-ч в сутки.
В настоящее время дальнейшему наращиванию импорта из Беларуси препятствует недостаточная пропускная способность между энергосистемами двух стран, которая составляет 900 МВт при текущей потребности Украине в импорте на уровне 1,5 ГВт.
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"Без достаточных поставок угля сбалансироваться можно будет или при переходе на сжигание природного газа, или за счет отключения потребителей", – подчеркнул Зайченко.
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Это типа аккумуляторов? А сколько это будет стоить?
Гидроаккумулирующие станции действительно в мире используются, но это тоже недешевое удовольствие.
И еще раз повторюсь, что атомная генерация не настолько дешевая, как ты думаешь. Да, она дешевая, если не считать затраты на постройку и запуск блоков и захоронение отходов. Но это нужно делать. Ты в курсе, что отработанное топливо у нас только паРаша забирала? Штатам же наше дерьмо не нужно. Поэтому Украина уже построила хранилища ядерных отходов. Думаешь, это дешево и безопасно? Кроме того, повторюсь, что поставщиков топлива для АЭС всего 2, один из которых страна-агрессор, а второй находится хрен знает где за океаном. А с термоядерными реакторами ты вообще повеселил. Много ты знаешь промышленных термоядерных реакторов? Если это и будет реализовываться, то явно не скоро, а в нашей стране тем более.
Кроме того, напомню, что дешевая энергия АЭС всего лишь миф, который не учитывает затрат на строительство блоков и захоронение отходов. Да, эксплуатация дешевая, но проблем тоже хватает.
Только при большой разнице температур можно ещё о чем-то говорить.
правда нужна довольно приличная свободная сумма средств...
Перевіряйте брехунів.
Для индустрии дешевле. Где ты 1 евро увидел?
Компанія «ДТЕК Київські регіональні електромережі» оприлюднила графік відключень електропостачання на території Ірпінської громади, запланованих на найближчий тиждень.
Електроенергію відключатимуть у такі дні й години:
27 січня (з 8:00 до 18:00)
Ірпінь: вулиці Чехова, Київська, Пушкінська, Лермонтова, Лисенка, Квіткова, Виговського, Соборна, Університетська, Тургенєвська, Степанівська, Садова, Гагаріна, Павленка;
28 січня (з 8:00 до 18:00)
Ірпінь: вулиці Зелена, Незалежності, О. Кошового, Зарічна, Ф. Кричевського, Бучанська, Ворзельська, Висоцького, Сонячна; провулок Бучанський;
29 січня (з 8:00 до 18:00)
Ірпінь: Грибоєдова, Троїцька, Садова, Соборна, Миру, З. Алієвої, Котляревського, 6-та лінія, Антонова, Північна, Шевченка, Ярославська, Пушкінська, Гагаріна, Центральна, Личака, Лісова, Лисенка;
30 січня (з 8:00 до 18:00)
Ірпінь: вулиці Степанівська, Північна, Ломоносова, Героїв, 9-та лінія, Варшавська, Львівська, Северинівська, Лесі Українки.
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Блин Украина же хотела отрезать провода и подключится к энергосистеме ЕС.
на днях писали!
Беларусь конечно хорошая прокладка для РФ. АЭС в Беларуси еще не работает, а ЭЭ хоть сколько
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а какую цену платите вы ?
не слышу воплей восторга по случаю выплаты компенсации ЗЭ производителям, которые нас спасут...!?
А еще народ ЗЕ выбрал. Народ в большинстве - клинические дебилы.
На вопрос о том, продвигают ли лидеры ОПЗЖ пророссийские взгляды в личном общении, Арахамия ответил: «Вы знаете, нет. У Бойко вообще очень проукраинская позиция практически по всем вопросам. У многих активы здесь, хотят работать и инвестировать в Украину».
А вы ходите и дальше за тарифы на массовочки ОПЗЖ.
ціна цього вугілля в америці, в юар 30 баксів. Ротердам плюс передбачав 80, зараз буде 100. При пороху так само було, америкоси продали по 33, ахметов здався(тимчасово). На виході, ахметов бере бариш ще до виробництва самої електроенергії, а Ігор Валерійович ніколи не буде платити за енергоатом. Як співав боярський пара-пара-парадуємось на своєм веку, красавицам и кубку, счастливому клинку. Піпл схаваєт, на то він біомаса.
Вугля в Україні повно але, як відомо шахти з антрацитом майже всі на окупованих територіях. Нюанс в тому що, ніде в світі не використовують антрацит для видобутку електроенергії, всюди палять більш дешеве вугілля. І тільки Ахметов бажає використовувати свій власний антрацит. То ж, тут маємо симбіоз жадібності та політичного впливу.