Российские артистки Апина и Глебова внесены в перечень лиц, представляющих угрозу нацбезопасности Украины, - МКИП

Две артистки из РФ пополнили перечень лиц, которые представляют угрозу нацбезопасности Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информационной политики.

"14 января 2021 г. в МКИП поступили письма Службы безопасности Украины о включении в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, гражданок РФ Юлии Глебовой (псевдоним Юлия Беретта - ред.) И Алены Апиной. Соответствующими приказами МКИП от 22 января российские артистки были включены в перечень. Процедура осуществляется автоматически ", - говорится в сообщении.

Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, составляет Министерство культуры Украины на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности Украины, Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Смотрите также: Нардеп "ЕС" Гончаренко интересовался возможностью въезда российских актеров, одобряющих оккупацию Крыма. Он уверяет, что просто хотел узнать, а не просил впустить. ВИДЕО

Сейчас в перечне, который начали составлять в 2015 году, 159 человек.