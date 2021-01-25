Российские артистки Апина и Глебова внесены в перечень лиц, представляющих угрозу нацбезопасности Украины, - МКИП
Две артистки из РФ пополнили перечень лиц, которые представляют угрозу нацбезопасности Украины.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информационной политики.
"14 января 2021 г. в МКИП поступили письма Службы безопасности Украины о включении в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, гражданок РФ Юлии Глебовой (псевдоним Юлия Беретта - ред.) И Алены Апиной. Соответствующими приказами МКИП от 22 января российские артистки были включены в перечень. Процедура осуществляется автоматически ", - говорится в сообщении.
Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, составляет Министерство культуры Украины на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности Украины, Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.
Сейчас в перечне, который начали составлять в 2015 году, 159 человек.
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такій вишиваті як ти слід право голосувати відібрати. "естет" х..в.
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