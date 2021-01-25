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Новости Агрессия России против Украины
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Российские артистки Апина и Глебова внесены в перечень лиц, представляющих угрозу нацбезопасности Украины, - МКИП

Российские артистки Апина и Глебова внесены в перечень лиц, представляющих угрозу нацбезопасности Украины, - МКИП

Две артистки из РФ пополнили перечень лиц, которые представляют угрозу нацбезопасности Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информационной политики.

"14 января 2021 г. в МКИП поступили письма Службы безопасности Украины о включении в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, гражданок РФ Юлии Глебовой (псевдоним Юлия Беретта - ред.) И Алены Апиной. Соответствующими приказами МКИП от 22 января российские артистки были включены в перечень. Процедура осуществляется автоматически ", - говорится в сообщении.

Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, составляет Министерство культуры Украины на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности Украины, Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

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Сейчас в перечне, который начали составлять в 2015 году, 159 человек.

Автор: 

запрет (1705) Министерство культуры и информационной политики (773) черный список (107) артисты (281)


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Топ комментарии
+22
Угрозу рвотного рефлекса они представляют
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25.01.2021 21:09
+19
узелок завяжется а пупок развяжется
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25.01.2021 21:08
+16
І знову російський нафталін заявляє про себе...
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25.01.2021 21:09
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узелок завяжется а пупок развяжется
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25.01.2021 21:08 Ответить
совок пригадав молодість?)
такій вишиваті як ти слід право голосувати відібрати. "естет" х..в.
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25.01.2021 22:32 Ответить
І знову російський нафталін заявляє про себе...
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25.01.2021 21:09 Ответить
Угрозу рвотного рефлекса они представляют
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25.01.2021 21:09 Ответить
Бильченко подружки?
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25.01.2021 21:11 Ответить
сестри младшенькіє..
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25.01.2021 21:12 Ответить
една з них ну дуже схожа , як звизда на ёжа
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25.01.2021 21:17 Ответить
Ватная шизофреничка Бильченко- не представляет угрозу безопасности - а траченные молью "юбочки из плюша"-представляют! Бу га га!
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25.01.2021 21:29 Ответить
А что, старушка Апина еще воет?
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25.01.2021 21:13 Ответить
ага, она воет- волчицей , а винник - волком
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25.01.2021 21:15 Ответить
винник это украинский https://www.youtube.com/watch?v=6si5Xe2oe-k коростель ))
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25.01.2021 21:20 Ответить
Сползает по крыше старик Козлодоев,

Пронырливый, как коростель.

Стремится в окошко залезть Козлодоев

К какой-нибудь бабе в постель.
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25.01.2021 21:24 Ответить
))
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25.01.2021 21:29 Ответить
знаю самого крупного "потребителя" -
дворец ахмета в плютах...
отключайте!
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25.01.2021 21:14 Ответить
Так на фото машка захерова, не?
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25.01.2021 21:33 Ответить
Ну незнаю насчет угрозы, а вот вонь от этих мокшанских ************ нам точно ни к чему
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25.01.2021 21:34 Ответить
И шо ж они все такие опухшие?
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25.01.2021 21:36 Ответить
Это на правах рекламы? Забытый полк 90х.
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25.01.2021 21:48 Ответить
Апина когда-то пела: "Америкен бой, уеду с тобой!" Уже рашку любит, а не Америку?
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25.01.2021 22:02 Ответить
Так это было предложение, но не возник спрос...
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25.01.2021 22:04 Ответить
Отвергнутые бабы они такие, мстительные...
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25.01.2021 22:22 Ответить
Подозреваю, что там не нашлось, кому отвергать...
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25.01.2021 22:28 Ответить
сразу видно у СБУ очень тяжёлая работа такое не каждый сможет
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25.01.2021 22:10 Ответить
Не, ну Апина - угроза явная. Рост 164 см. И я не удивлюсь, что она на корпаративах с Зё пересекалась. И уже тогда коварные планы строила. Стоит только послушать "Узелок завяжется"
Вот такие наши разведчики - все знают, и никогда не спят
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25.01.2021 22:27 Ответить
не ну норм рост чуть выше ***** а он угроза ого-го
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25.01.2021 23:01 Ответить
Російських артисток Апіну і Глібову внесено до переліку осіб, які становлять загрозу нацбезпеці України, - МКІП - Цензор.НЕТ 7808
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25.01.2021 22:52 Ответить
А бужинський менша загроза для безпеки України за апіну...?)))
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25.01.2021 22:53 Ответить
ну и видон у старой вешалки...коронавирус по симпатичнне будет
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25.01.2021 23:23 Ответить
Что то судя по фото мне кажется что под видом Алены Апиной к нам собиралась ехать Машка Захарова.
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26.01.2021 00:38 Ответить
Я так и не понял, что за опасность они представляют? Можно предположить, что Алина опасна, т. к. на Захарову похожа, а вторую до кучи?
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26.01.2021 04:49 Ответить
Своих жидов достаточно. Хм, артистка .... народная..
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26.01.2021 07:31 Ответить
Её девичья фамилия Лёвочкина.
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26.01.2021 07:55 Ответить
Слишком много чести для никому ненужной апиной называться национально опасной для Украины . Это просто пыль придорожная, всеми забытая недопевица непотребств для людей с одной извилиной. Какая из неё угроза?
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26.01.2021 08:04 Ответить
 
 