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Новости Санкции против России
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Совет ЕС не определился с санкциями против России из-за ареста Навального и его сторонников, - Боррель

Совет ЕС не определился с санкциями против России из-за ареста Навального и его сторонников, - Боррель

В Совете министров иностранных дел ЕС не было единой позиции по введению новых санкций против Российской Федерации, поэтому никакого решения по этому поводу не принято.

Об этом на пресс-конференции по итогам встречи руководителей внешнеполитических ведомств стран ЕС заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Некоторые из стран-членов поднимали вопрос о том, что могло бы стать хорошим ответом на ситуацию в России вокруг господина Навального и арестованных людей, а их более 3 тысяч… Но не появилось никаких конкретных предложений за столом переговоров", - отметил Боррель.

Он отметил, что любая позиция о введении санкций или их отсутствии всегда основывается на политических оценках.

Читайте на "Цензор.НЕТ": России не удалось отложить дебаты по Навальному в ПАСЕ

"Безусловно, Совет ЕС готов реагировать, выполнить необходимые действия, если того потребуют обстоятельства. Но сегодня не было никаких предложений, и в результате - нет никаких решений по этому поводу", - добавил Боррель.

Часть европейских министров перед началом заседания Совета ЕС в Брюсселе высказывали мнения, что лучшим ответом со стороны ЕС на арест российского оппозиционера Навального и жестокое подавление акций в его поддержку 23 января могло бы быть применение против России Глобального режима санкций ЕС за нарушение прав человека.

Напомним, российкого оппозиционера Алексея Навального задержали 17 января в аэропорту "Шереметьево", когда он вернулся в Россию после лечения из-за попытки отравления. По версии российских властей, Навальный уклонялся от контроля как условно-осужденный. Химкинский суд Российской федерации взял под стражу Алексея Навального на 30 суток - до 15 февраля 2021 года.

23 января во многих городах России проходили акции протеста в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Силовики действовали грубо. Задержаны тысячи человек.

Также читайте: У Навального анонсировали новые протесты по всей России на 31 января

Автор: 

санкции (11276) Навальный Алексей (855) Боррель Жозеп (784)


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Топ комментарии
+20
настоящая крепостная - на таких и держится Земля Русская !
долго выводили такую породу..
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25.01.2021 21:35
+12
Совет ЕС не определился с санкциями против России из-за ареста Навального и его сторонников, - Боррель - Цензор.НЕТ 762
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25.01.2021 21:31
+11
не с нашим счастьем, но вот..

https://twitter.com/Ogrysko
https://twitter.com/Ogrysko

Совет ЕС не определился с санкциями против России из-за ареста Навального и его сторонников, - Боррель - Цензор.НЕТ 2704 Volodymyr Ogrysko

@Ogrysko

·https://twitter.com/Ogrysko/status/1353783104108957699 31 мин

Чергова приємна новина: США прийняли закон, який дозволить їхнім Мінфіну і Мінюсту робити запити до будь-яких іноземних банків щодо підозрілих осіб.
Так що привіт усім нашим олігархам та московській гидоті. А діватися банкам нікуди, бо штрафи великі.
Може Україні нарешті пощастить?
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25.01.2021 21:46
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Совет ЕС не определился с санкциями против России из-за ареста Навального и его сторонников, - Боррель - Цензор.НЕТ 762
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25.01.2021 21:31 Ответить
Могла бы командиру ОМОНа подарить этот букет и попросить ,чтобы ещё с другой стороны сделал такие благие намерения
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25.01.2021 21:35 Ответить
В Беларуси ОМОН покруче будет. Там ему дарят цвяты, а не наоборот!!!!
Совет ЕС не определился с санкциями против России из-за ареста Навального и его сторонников, - Боррель - Цензор.НЕТ 2454
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25.01.2021 21:51 Ответить
настоящая крепостная - на таких и держится Земля Русская !
долго выводили такую породу..
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25.01.2021 21:35 Ответить
да скорее всего денег насыпали
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25.01.2021 21:37 Ответить
Браво! Бис! Зарядите-ка ей ещё пару раз...для ума.
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25.01.2021 21:38 Ответить
Представляю как у диссидентки Новодворской лечили ногу в московской больничке, что она больше не вернулась с больницы
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25.01.2021 21:39 Ответить
скрєпнінько і високодуховненько.
вата нємножко любить садо мазо!
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25.01.2021 21:46 Ответить
мухахаха, тебе прилетело с носака в живот, ты получила сострясение чего похожего на мозг, но ты благодаришь омоновца шо он защитил страну от тебя, тупорылой марамойки
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25.01.2021 21:50 Ответить
Рада ЄС не визначилася з санкціями проти Росії через арешт Навального і його прихильників, - Боррель - Цензор.НЕТ 7804
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25.01.2021 22:24 Ответить
это рашаСМИ... вы им верите?
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25.01.2021 21:59 Ответить
😂 "убивать россиян с любовью"

россияне друг друга избивают - милые милуются 😂
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25.01.2021 22:01 Ответить
_Ха-ха... ну это... ха-ха-ха, нимагу! Это уже просто... ха-ха... просто лютый абсурд, просто сюрреализмъ. Причём адский, людоедского толка. Полное единение маньяков и распиливаемых ими живьём на кусочки жертв Рада ЄС не визначилася з санкціями проти Росії через арешт Навального і його прихильників, - Боррель - Цензор.НЕТ 8052. Это торжественное сошествие (восхождение?) антихриста на Землю.

_Если честно - я в ****!
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25.01.2021 22:01 Ответить
Рабы есть рабы..
Зачем им свобода..
Зачем им жизнь
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25.01.2021 22:08 Ответить
https://censor.net/ru/user/326221 - руский свиноскот херячит руских свиноскотов Лучший руский свинокацап - мертвый свинокацап
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25.01.2021 22:22 Ответить
Просит добавки! Ох и сложная эта работа, из говна тащить )(уйлобота!
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25.01.2021 22:44 Ответить
Деньги мешают определиться. Это к вопросу о принципах и свободах
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25.01.2021 21:34 Ответить
"За лагерное время хорошо я узнал и понял советских врагов человечества: КУЛАК они уважают, больше ничего, чем сильнее кулаком их улупишь - тем и безопасней. Западные люди никак этого не поймут, они всё уступками надеются смягчить."
А. Солженицын, "Бодался теленок с дубом"
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25.01.2021 21:34 Ответить
Назва "Бодался теленок с дубом" (так само як пісенька "Танцювала риба з раком") чомусь одразу викликає асоціації з коханням жаби та гадюки... )))))
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25.01.2021 21:43 Ответить
Песня класс. И фильм афигенный!
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25.01.2021 22:35 Ответить
_А в конце - до мурашек по коже! - "Твоя служба - вірний кінь і чисте поле. Людям служи!", и музыка!
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25.01.2021 22:37 Ответить
Совет ЕС не определился с санкциями против России из-за ареста Навального и его сторонников, - Боррель - Цензор.НЕТ 5717 це що за новий ґелемент таблиці Менделєєва?

Но не появилось никаких конкретных предложений за столом переговоров", - отметил боррелий.
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25.01.2021 21:36 Ответить
Какой цирк! В проект "Северного потока" вложились ЧЕТЫРЕ европейских гиганта. Чехия и Германия протянули трубы по своей территории. Да они кроме 10 ярдов рашинских ещё столько же своих туда закопали! Какие санкции? Русский дешёвый газ и бабло,все остальное постная мина с выражением бооольшой озабоченности.
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25.01.2021 21:38 Ответить
_Ну да. Озабоченность у них распухла и мешает ходить теперь огромная гигантская. Исполинская озабоченность...
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25.01.2021 22:06 Ответить
бе бе ...бее, мне насрать сколько они там вложились твои гиганты и пох скоко стоит их гас,
понятно, что твои гиганты хотят отбить бабки побыстрей и начать зарабатывать...
а мы хотим чтоб паРаша вернула Крым, убралась из Донбасса и заплатила реперации и шоб был мир и шоб не убивали !
а кое кто хочет и рыбку съесть и на ... поток сесть
токо США мешает ...
отож ...
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25.01.2021 22:24 Ответить
Стурбовані занепокоєностю?
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25.01.2021 21:41 Ответить
прямо з язика зірвав саме найчастіші слова ЄСовців
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25.01.2021 21:54 Ответить
не с нашим счастьем, но вот..

https://twitter.com/Ogrysko
https://twitter.com/Ogrysko

Совет ЕС не определился с санкциями против России из-за ареста Навального и его сторонников, - Боррель - Цензор.НЕТ 2704 Volodymyr Ogrysko

@Ogrysko

·https://twitter.com/Ogrysko/status/1353783104108957699 31 мин

Чергова приємна новина: США прийняли закон, який дозволить їхнім Мінфіну і Мінюсту робити запити до будь-яких іноземних банків щодо підозрілих осіб.
Так що привіт усім нашим олігархам та московській гидоті. А діватися банкам нікуди, бо штрафи великі.
Може Україні нарешті пощастить?
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25.01.2021 21:46 Ответить
як на мене Огризко був найкращим і найпатріотичнішим міністром закордонних справ... і новина добра!
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25.01.2021 22:02 Ответить
Ну, на нет - и суда нет.
Бей, пуйло, свой народ и дальше!
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25.01.2021 21:47 Ответить
Генеральный секретарь ПАСЕ Мария Пейчинович-Бурич планировала в прошлом году посетить Украину, но Киев не создал для этого соответствующих условий.
Как сообщает "https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2021/01/25/7118960/ Европейская правда ", об этом она рассказала во время выступления на пленарной сессии, отвечая на вопрос члена украинской делегации Алексея Гончаренко относительно ее визита в Москву.
Пейчинович-Бурич заявила, что первая страна, которую она хотела посетить, была Украина, и среди первых чиновников, с которыми она встречалась, готовясь к вступлению в должность генсека, был президент Зеленский. Они виделись в Нью-Йорке в сентябре 2019 года на полях Генассамблеи ООН.
"Относительно визита в Россию. Россия является членом Совета Европы и перед моим вторым визитом в РФ я хотела сначала посетить Украину, но Украина не создала такой возможности, но я считала важным из-за большого количества открытых вопросов между Советом Европы и Россией поехать туда", - сказала Пейчинович-Бурич, которая находилась с визитом в Москве 19-20 октября прошлого года.
Отметим, что источники ЕвроПравды подтверждают: в конце 2019-го Пейчинович-Бурич действительно намеревалась посетить Украину, велась подготовка данного визита, также ее встреч вне официальной программы. Впрочем, официальный Киев не дал согласия на встречу генсека СЕ с президентом Владимиром Зеленским, из-за чего в Страсбурге, по данным нескольких собеседников ЕП, решили вообще отменить ее визит. Вероятно, именно на это она сослалась во фразе о том, со "Украина не создала возможности" для приезда.
Генсек Совета Европы впрочем, подчеркнула, что суверенитет и территориальная целостность Украины очень четко упоминаются в многочисленных документах организации.
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25.01.2021 21:50 Ответить
зачем ей встречаться с Зеленским
когда его шеф )(уйло все держит под контролем
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25.01.2021 22:03 Ответить
Ну 30 сребреников частенько перевешивали разные там декларации, законы и моральные принципы.
Только вот Европе стоило бы подумать о том, что рашка никогда не давала денег просто так...
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25.01.2021 21:53 Ответить
А что, кто-то кому-то даёт деньги просто так?
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25.01.2021 21:59 Ответить
Есть разница между ситуацией, когда дают деньги что бы заработать и когда дают деньги для того что бы уничтожить получателя?
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25.01.2021 22:02 Ответить
РФ хочет уничтожить Германию? Она же в НАТО.
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25.01.2021 22:04 Ответить
А ты - в лахте. И пинком улетаешь в спам, животное!
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25.01.2021 22:10 Ответить
Я так и знал, все эти ата-та и но-но-но закончатся пуком в лужу. А с другой стороны.... пусть вату дальше ******, да и бутерброд надеюсь присядет
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25.01.2021 21:55 Ответить
_ЕС хочет и вроде как имитацию санкций устроить, и чтобы при этом расия ни в коем случае никак не пострадала... Сидят, думают... Мыслители уевы! Введут санкции против Сомали!
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25.01.2021 21:56 Ответить
Ха...санкции
)(уло всех купил-продал и опять купил..
Ждите ответа...
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25.01.2021 22:00 Ответить
_Вот так под молчаливое бездействие безответственных, близоруких тупиц и разгоралась Вторая Мировая Всемирная. А на наших глазах разгорается Третья. С одним важнейшим отличием: зло уже обладает ЯО и готово его применять. Самое время писать "Хроники Последней Войны", как всё это стало возможным - и произошло. Вот только, боюсь, читать их будет уже некому...
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25.01.2021 22:29 Ответить
только эмбарго на оренбургские пуховые платки, матрешки и самовары с балалайками защитит демократические ценности ойропы
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25.01.2021 22:09 Ответить
Хаха, а чего тогда вообще собирались если никто даже предложения варианта санкций не смог сделать.Уверен что по итогу будут персональные санкции против пары чинуш от которых толку ноль.
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25.01.2021 22:10 Ответить
немецко- французское рашистское лобби способствует ,отрабатывая монеты Юды
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25.01.2021 22:11 Ответить
Это ладно, почему Польша и Прибалтика ничего не предложили, сомневаюсь что можно купить всех.
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25.01.2021 22:13 Ответить
кто Тебе сказал,что они ничего не предложили?"Некоторые из стран-членов поднимали вопрос о том, что могло бы стать хорошим ответом на ситуацию в России вокруг господина Навального и арестованных людей, а их более 3 тысяч… но есть прорашистское лобби, которым руководяд фрицы и любители лягушек .
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25.01.2021 22:19 Ответить
Поднимать вопрос что могло бы стать ответом и конкретно предлагать это разные вещи.
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25.01.2021 22:24 Ответить
"""что могло бы стать хорошим ответом " - это и есть конкретное предложение ,которое расейские подельники заблокировали.
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25.01.2021 22:35 Ответить
Устали предлагать. Там же вроде голосование единогласным должно быть? Нах тогда нужно время тратить на документы? Потрындели и поехали по своим делам.
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25.01.2021 22:21 Ответить
А где глубокая озабоченность???!!!
Непорядок...
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25.01.2021 22:13 Ответить
Уже даже озабоченности нет, просто собрались, потрындели и разошлись.))
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25.01.2021 22:14 Ответить
Конченые , безяйцевые животные.
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25.01.2021 22:25 Ответить
Імпотенти! Їх скоро в дупу почнуть жарити, а вони будуть лише виказувати чергове занепокоєння!
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25.01.2021 22:37 Ответить
их уже и давно)) им нравится)
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25.01.2021 22:52 Ответить
Их уже!
1. Атака на страну ЕС и НАТО и массовое убийство высшего военного и политического руководства.
2. Теракты и отравления в ЕС с применением химического и радиактивного оружия.
3. Каталония.
4. Черногория.
5. Жёлтые жилеты Франция.
6. Устроили поток беженцев в ЕС.
7. Коррумпировали политиков (руководство) европейских стран.
8. Наводнение Европы наркотой.
9. Разжигание сепаратистких настроений - повсевместно, антиевропейская пропаганда, организация и финансирование радикалов и террористов.
10. СП-2 - это придуманный кремлём клин для раскола ЕС и НАТО.
11. Брекзит.
И это - лишь по открытым источникам, так список - неполон.
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25.01.2021 23:00 Ответить
Брекзит тоже организовала РФ? Как это возможно?
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25.01.2021 23:43 Ответить
Зачем ЕС какие-то санкции,если большая половина того же ЕС любит принимать от кацапов в табу.
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25.01.2021 22:51 Ответить
Англичане правильно сделали,что свалили,как в будущее смотрели.
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25.01.2021 22:53 Ответить
Единственное , что хорошо получается у этой ЕС-и, это не определяться ..
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25.01.2021 22:56 Ответить
_Хлебать из одной тарелки с людоедами. А после - смотреть как эти людоеды пожарают их собственных детей. Дегенераты!
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25.01.2021 23:07 Ответить
 
 