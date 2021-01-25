Совет ЕС не определился с санкциями против России из-за ареста Навального и его сторонников, - Боррель
В Совете министров иностранных дел ЕС не было единой позиции по введению новых санкций против Российской Федерации, поэтому никакого решения по этому поводу не принято.
Об этом на пресс-конференции по итогам встречи руководителей внешнеполитических ведомств стран ЕС заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Некоторые из стран-членов поднимали вопрос о том, что могло бы стать хорошим ответом на ситуацию в России вокруг господина Навального и арестованных людей, а их более 3 тысяч… Но не появилось никаких конкретных предложений за столом переговоров", - отметил Боррель.
Он отметил, что любая позиция о введении санкций или их отсутствии всегда основывается на политических оценках.
"Безусловно, Совет ЕС готов реагировать, выполнить необходимые действия, если того потребуют обстоятельства. Но сегодня не было никаких предложений, и в результате - нет никаких решений по этому поводу", - добавил Боррель.
Часть европейских министров перед началом заседания Совета ЕС в Брюсселе высказывали мнения, что лучшим ответом со стороны ЕС на арест российского оппозиционера Навального и жестокое подавление акций в его поддержку 23 января могло бы быть применение против России Глобального режима санкций ЕС за нарушение прав человека.
Напомним, российкого оппозиционера Алексея Навального задержали 17 января в аэропорту "Шереметьево", когда он вернулся в Россию после лечения из-за попытки отравления. По версии российских властей, Навальный уклонялся от контроля как условно-осужденный. Химкинский суд Российской федерации взял под стражу Алексея Навального на 30 суток - до 15 февраля 2021 года.
23 января во многих городах России проходили акции протеста в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Силовики действовали грубо. Задержаны тысячи человек.
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долго выводили такую породу..
вата нємножко любить садо мазо!
россияне друг друга избивают - милые милуются 😂
_Если честно - я в ****!
Зачем им свобода..
Зачем им жизнь
А. Солженицын, "Бодался теленок с дубом"
Но не появилось никаких конкретных предложений за столом переговоров", - отметил боррелий.
мешает ходитьтеперь огромнаягигантская. Исполинская озабоченность...
понятно, что твои гиганты хотят отбить бабки побыстрей и начать зарабатывать...
а мы хотим чтоб паРаша вернула Крым, убралась из Донбасса и заплатила реперации и шоб был мир и шоб не убивали !
а кое кто хочет и рыбку съесть и на ... поток сесть
токо США мешает ...
отож ...
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Volodymyr Ogrysko
@Ogrysko
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Чергова приємна новина: США прийняли закон, який дозволить їхнім Мінфіну і Мінюсту робити запити до будь-яких іноземних банків щодо підозрілих осіб.
Так що привіт усім нашим олігархам та московській гидоті. А діватися банкам нікуди, бо штрафи великі.
Може Україні нарешті пощастить?
Бей, пуйло, свой народ и дальше!
Как сообщает "https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2021/01/25/7118960/ Европейская правда ", об этом она рассказала во время выступления на пленарной сессии, отвечая на вопрос члена украинской делегации Алексея Гончаренко относительно ее визита в Москву.
Пейчинович-Бурич заявила, что первая страна, которую она хотела посетить, была Украина, и среди первых чиновников, с которыми она встречалась, готовясь к вступлению в должность генсека, был президент Зеленский. Они виделись в Нью-Йорке в сентябре 2019 года на полях Генассамблеи ООН.
"Относительно визита в Россию. Россия является членом Совета Европы и перед моим вторым визитом в РФ я хотела сначала посетить Украину, но Украина не создала такой возможности, но я считала важным из-за большого количества открытых вопросов между Советом Европы и Россией поехать туда", - сказала Пейчинович-Бурич, которая находилась с визитом в Москве 19-20 октября прошлого года.
Отметим, что источники ЕвроПравды подтверждают: в конце 2019-го Пейчинович-Бурич действительно намеревалась посетить Украину, велась подготовка данного визита, также ее встреч вне официальной программы. Впрочем, официальный Киев не дал согласия на встречу генсека СЕ с президентом Владимиром Зеленским, из-за чего в Страсбурге, по данным нескольких собеседников ЕП, решили вообще отменить ее визит. Вероятно, именно на это она сослалась во фразе о том, со "Украина не создала возможности" для приезда.
Генсек Совета Европы впрочем, подчеркнула, что суверенитет и территориальная целостность Украины очень четко упоминаются в многочисленных документах организации.
когда его шеф )(уйло все держит под контролем
Только вот Европе стоило бы подумать о том, что рашка никогда не давала денег просто так...
)(уло всех купил-продал и опять купил..
Ждите ответа...
МироваяВсемирная. А на наших глазах разгорается Третья. С одним важнейшим отличием: зло уже обладает ЯО и готово его применять. Самое время писать "Хроники Последней Войны", как всё это стало возможным - и произошло. Вот только, боюсь, читать их будет уже некому...
Непорядок...
1. Атака на страну ЕС и НАТО и массовое убийство высшего военного и политического руководства.
2. Теракты и отравления в ЕС с применением химического и радиактивного оружия.
3. Каталония.
4. Черногория.
5. Жёлтые жилеты Франция.
6. Устроили поток беженцев в ЕС.
7. Коррумпировали политиков (руководство) европейских стран.
8. Наводнение Европы наркотой.
9. Разжигание сепаратистких настроений - повсевместно, антиевропейская пропаганда, организация и финансирование радикалов и террористов.
10. СП-2 - это придуманный кремлём клин для раскола ЕС и НАТО.
11. Брекзит.
И это - лишь по открытым источникам, так список - неполон.