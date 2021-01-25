Совет ЕС не определился с санкциями против России из-за ареста Навального и его сторонников, - Боррель

В Совете министров иностранных дел ЕС не было единой позиции по введению новых санкций против Российской Федерации, поэтому никакого решения по этому поводу не принято.

Об этом на пресс-конференции по итогам встречи руководителей внешнеполитических ведомств стран ЕС заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Некоторые из стран-членов поднимали вопрос о том, что могло бы стать хорошим ответом на ситуацию в России вокруг господина Навального и арестованных людей, а их более 3 тысяч… Но не появилось никаких конкретных предложений за столом переговоров", - отметил Боррель.

Он отметил, что любая позиция о введении санкций или их отсутствии всегда основывается на политических оценках.

Читайте на "Цензор.НЕТ": России не удалось отложить дебаты по Навальному в ПАСЕ

"Безусловно, Совет ЕС готов реагировать, выполнить необходимые действия, если того потребуют обстоятельства. Но сегодня не было никаких предложений, и в результате - нет никаких решений по этому поводу", - добавил Боррель.

Часть европейских министров перед началом заседания Совета ЕС в Брюсселе высказывали мнения, что лучшим ответом со стороны ЕС на арест российского оппозиционера Навального и жестокое подавление акций в его поддержку 23 января могло бы быть применение против России Глобального режима санкций ЕС за нарушение прав человека.

Напомним, российкого оппозиционера Алексея Навального задержали 17 января в аэропорту "Шереметьево", когда он вернулся в Россию после лечения из-за попытки отравления. По версии российских властей, Навальный уклонялся от контроля как условно-осужденный. Химкинский суд Российской федерации взял под стражу Алексея Навального на 30 суток - до 15 февраля 2021 года.

23 января во многих городах России проходили акции протеста в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Силовики действовали грубо. Задержаны тысячи человек.

Также читайте: У Навального анонсировали новые протесты по всей России на 31 января