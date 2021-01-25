Голосование по кандидатуре Витренко может состояться 27-29 января, - "слуга народа" Корниенко
Голосование за кандидатуру Юрия Витренко на должность министра энергетики может состояться в Верховной Раде 27-29 января.
Об этом сообщил после заседания фракции "Слуга народа" первый заместитель главы фракции Александр Корниенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Голосование за Витренко может быть или в среду, или в четверг, или в пятницу. Завтра точно не может быть, потому что нам нужно сформировать за него ещё необходимое количество голосов (внутри фракции, - ред.)", - сказал Корниенко во время брифинга. Он также отметил, что кандидатуру Витренко поддержал президент Владимир Зеленский.
Корниенко предположил, что на этот раз у Витренко будет больше поддержки со стороны фракции, поскольку он "за это время провел определенную работу".
Кроме того, политик уточнил, что общение с Витренко длилось около полутора часов, поэтому фракция не рассматривала законопроекты. Со слов первого замглавы фракции, возможно, это произойдёт или 26 января, или уже в рабочем режиме.
"Коллеги задавали вопросы и ткекущие относительно ситуации с тарифами, и стратегические: как господин Витренко видит дальнейшую судьбу энергетики страны, реформирование отрасли", - добавил политик.
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https://twitter.com/ukrainesinger Sofiya Fedyna
Глава фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія заявив, що один із лідерів ОПЗЖ Юрій Бойко має "проукраїнську позицію майже з усіх питань".
Я так розумію, готується https://twitter.com/hashtag/%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%B0?src=hashtag_click #ширка слуг з опзж. Відкрито.
1. Послать на...
2. Послать в...
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???
- раздал депутанам конвертики
Вот и посмотрим результат голосования в ЗРАДе.
Куда смотрит СБУ?