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Голосование по кандидатуре Витренко может состояться 27-29 января, - "слуга народа" Корниенко

Голосование по кандидатуре Витренко может состояться 27-29 января, -

Голосование за кандидатуру Юрия Витренко на должность министра энергетики может состояться в Верховной Раде 27-29 января.

Об этом сообщил после заседания фракции "Слуга народа" первый заместитель главы фракции Александр Корниенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Голосование за Витренко может быть или в среду, или в четверг, или в пятницу. Завтра точно не может быть, потому что нам нужно сформировать за него ещё необходимое количество голосов (внутри фракции, - ред.)", - сказал Корниенко во время брифинга. Он также отметил, что кандидатуру Витренко поддержал президент Владимир Зеленский.

Корниенко предположил, что на этот раз у Витренко будет больше поддержки со стороны фракции, поскольку он "за это время провел определенную работу".

Кроме того, политик уточнил, что общение с Витренко длилось около полутора часов, поэтому фракция не рассматривала законопроекты. Со слов первого замглавы фракции, возможно, это произойдёт или 26 января, или уже в рабочем режиме.

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"Коллеги задавали вопросы и ткекущие относительно ситуации с тарифами, и стратегические: как господин Витренко видит дальнейшую судьбу энергетики страны, реформирование отрасли", - добавил политик.

Автор: 

ВР (29234) Витренко Юрий (377) Слуга народа (2629) Корниенко Александр (658)


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Топ комментарии
+2
Да задрали, неужели кроме этого Витренко больше никого нет, чего они его второй раз пытаются пропихнуть.
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25.01.2021 22:16
+2
https://twitter.com/ukrainesinger

https://twitter.com/ukrainesinger Sofiya Fedyna

Глава фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія заявив, що один із лідерів ОПЗЖ Юрій Бойко має "проукраїнську позицію майже з усіх питань".
Я так розумію, готується https://twitter.com/hashtag/%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%B0?src=hashtag_click #ширка слуг з опзж. Відкрито.
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25.01.2021 22:18
+1
...что сложного в том, чтобы выбрать один из трех пунктов:
1. Послать на...
2. Послать в...
3. Послать к...
???
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25.01.2021 22:24
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А за исключение из фракции Дубинского когда будут голосовать?
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25.01.2021 22:13 Ответить
Да задрали, неужели кроме этого Витренко больше никого нет, чего они его второй раз пытаются пропихнуть.
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25.01.2021 22:16 Ответить
Іншого, який хоч трохи шарить у цій галузі і готовий замаратись у зеленому лайні, не має. Всі порядні фахівці шарахаються від шапіто як від прокаженого.
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25.01.2021 23:18 Ответить
на станциях угля нет а они голосуют...
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25.01.2021 22:16 Ответить
Кстати да, этот кадр уже месяц ио а положение тольку хуже стало.
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25.01.2021 22:19 Ответить
https://twitter.com/ukrainesinger

https://twitter.com/ukrainesinger Sofiya Fedyna

Глава фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія заявив, що один із лідерів ОПЗЖ Юрій Бойко має "проукраїнську позицію майже з усіх питань".
Я так розумію, готується https://twitter.com/hashtag/%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%B0?src=hashtag_click #ширка слуг з опзж. Відкрито.
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25.01.2021 22:18 Ответить
пойдем с протянутой рукой к рашке или белорашке - дайте угля или прям чисто электроэнергию, а то мы свои ас остановили, чтобы побираться..., а витренко все это дело возглавит...
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25.01.2021 22:20 Ответить
ще маму до себе першим заступником хай візьме. от тоді буде зовсім класно...
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25.01.2021 22:22 Ответить
...что сложного в том, чтобы выбрать один из трех пунктов:
1. Послать на...
2. Послать в...
3. Послать к...
???
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25.01.2021 22:24 Ответить
різнокольорові мандатовані, за деякими виключеннями, таких не посилають, вони їх облизують!
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25.01.2021 22:33 Ответить
Синок рашистської підошви наташі вітренко, дивним чином, за сцарювання сивочолого гетьмана, опинився одним з чільників квасового бізнеса! За сцарювання віслюка він вже в уряді! Що далі?!
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25.01.2021 22:28 Ответить
Зовите маму - она в 2004-м вихревой бульбулятор предлагала, если ее позовут. Типа, решение всех энергетических проблем, вечный двигатель и счастье народное.
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25.01.2021 22:47 Ответить
Та оберіть вже ту вєтрєнко міністром, гроші вана має...))))
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25.01.2021 22:48 Ответить
..поскольку он "за это время провел определенную работу"

- раздал депутанам конвертики
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25.01.2021 23:07 Ответить
Тут и к Ванге не ходи. 100 % купил себе кресло министра.
Вот и посмотрим результат голосования в ЗРАДе.
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26.01.2021 01:09 Ответить
Зря смеетесь над Витренко. Этот невинный монстр .в тандеме с Коблевым угробят Украину.
Куда смотрит СБУ?
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26.01.2021 01:05 Ответить
 
 