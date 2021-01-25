Голосование по кандидатуре Витренко может состояться 27-29 января, - "слуга народа" Корниенко

Голосование за кандидатуру Юрия Витренко на должность министра энергетики может состояться в Верховной Раде 27-29 января.

Об этом сообщил после заседания фракции "Слуга народа" первый заместитель главы фракции Александр Корниенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Голосование за Витренко может быть или в среду, или в четверг, или в пятницу. Завтра точно не может быть, потому что нам нужно сформировать за него ещё необходимое количество голосов (внутри фракции, - ред.)", - сказал Корниенко во время брифинга. Он также отметил, что кандидатуру Витренко поддержал президент Владимир Зеленский.

Корниенко предположил, что на этот раз у Витренко будет больше поддержки со стороны фракции, поскольку он "за это время провел определенную работу".

Кроме того, политик уточнил, что общение с Витренко длилось около полутора часов, поэтому фракция не рассматривала законопроекты. Со слов первого замглавы фракции, возможно, это произойдёт или 26 января, или уже в рабочем режиме.

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"Коллеги задавали вопросы и ткекущие относительно ситуации с тарифами, и стратегические: как господин Витренко видит дальнейшую судьбу энергетики страны, реформирование отрасли", - добавил политик.