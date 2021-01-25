По Дубинскому есть 3 сценария действий фракции, будем проводить опрос, - "слуга народа" Корниенко

"Слуга народа" после проведения специального опроса внутри фракции относительно введения санкций США против народного депутата Александра Дубинского может собраться на отдельное заседание с целью принятия решения относительно этого вопроса.

Об этом сообщил журналистам после заседания фракции "Слуга народа" в понедельник первый заместитель главы фракции, председатель одноименной партии Александр Корниенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Вопрос, который касался господина Дубинского. Была продолжительная дискуссия, она была эмоциональной. В результате мы выходим на следующее предложение, которое будет обсуждаться с депутатами, - это проведение опроса относительно возможных действий фракции.

Первый вариант - это поддерживать господина Дубинского и направлять письма поддержки относительно него в определенные заграничные организации. Второй вариант - это исключение господина Дубинского из фракции. И третий вариант - это инициация к определенным структурам, которые могут это сделать, и внесение представления об увольнении Александра Дубинского с должности заместителя главы комитета по вопросам налогов.

Думаю, в ближайший день-два мы будем изучать эту ситуацию и возможно, потом опять собирать фракцию, чтобы принимать или нет определенное решение", - объяснил Корниенко.

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Вместе с тем, нардеп подтвердил, что у Дубинского была дискуссия с президентом Владимиром Зеленским во время заседания фракции, во время которой глава государства предложил депутату выйти из фракции.

"Всю дискуссию я пересказывать не буду. Но факт этой дискуссии я подтверждаю и факт предложений тоже, они звучали", - уточнил Корниенко.

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