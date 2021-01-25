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По Дубинскому есть 3 сценария действий фракции, будем проводить опрос, - "слуга народа" Корниенко

По Дубинскому есть 3 сценария действий фракции, будем проводить опрос, -

"Слуга народа" после проведения специального опроса внутри фракции относительно введения санкций США против народного депутата Александра Дубинского может собраться на отдельное заседание с целью принятия решения относительно этого вопроса.

Об этом сообщил журналистам после заседания фракции "Слуга народа" в понедельник первый заместитель главы фракции, председатель одноименной партии Александр Корниенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Вопрос, который касался господина Дубинского. Была продолжительная дискуссия, она была эмоциональной. В результате мы выходим на следующее предложение, которое будет обсуждаться с депутатами, - это проведение опроса относительно возможных действий фракции.

Первый вариант - это поддерживать господина Дубинского и направлять письма поддержки относительно него в определенные заграничные организации. Второй вариант - это исключение господина Дубинского из фракции. И третий вариант - это инициация к определенным структурам, которые могут это сделать, и внесение представления об увольнении Александра Дубинского с должности заместителя главы комитета по вопросам налогов.

Думаю, в ближайший день-два мы будем изучать эту ситуацию и возможно, потом опять собирать фракцию, чтобы принимать или нет определенное решение", - объяснил Корниенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дубинский о санкциях США: Ни о каком вмешательстве в выборы речь категорически не идет. Это ложь, выдуманная проворовавшимися грантоедами. ВИДЕО

Вместе с тем, нардеп подтвердил, что у Дубинского была дискуссия с президентом Владимиром Зеленским во время заседания фракции, во время которой глава государства предложил депутату выйти из фракции.

"Всю дискуссию я пересказывать не буду. Но факт этой дискуссии я подтверждаю и факт предложений тоже, они звучали", - уточнил Корниенко.

Также читайте: Дубинский отказался выполнить просьбу Зеленского и выйти из "СН", - СМИ

Автор: 

санкции (11276) Слуга народа (2629) Корниенко Александр (658) Дубинский Александр (429)


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Топ комментарии
+26
По Дубинскому есть 3 сценария действий фракции, будем проводить опрос, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 49
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25.01.2021 22:42
+23
...и тут все те же три пункта: 1) послать на... 2) послать в... 3) послать к...
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25.01.2021 22:37
+21
Я так зрозумів що харанта вже послали ..
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25.01.2021 22:40
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Правила форума Совет форумчан
давайте опросік від прєпіздента!!! щось на кшталт чи потрібна нам маріхуана? і чи можна зіграти на тупому собачому роті як на роялі, піпіскою?
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25.01.2021 22:36 Ответить
...и тут все те же три пункта: 1) послать на... 2) послать в... 3) послать к...
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25.01.2021 22:37 Ответить
Я так зрозумів що харанта вже послали ..
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25.01.2021 22:40 Ответить
Причем сразу в трех вариантах..
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25.01.2021 22:43 Ответить
...і на три літери.))))
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26.01.2021 12:09 Ответить
Ну какие, нахрен, сценарии, если говорящий анус по рангу выше напалечных кукол ?
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25.01.2021 22:43 Ответить
...оно уже родилось посланным
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25.01.2021 22:44 Ответить
все верно послали авторитет нулевой пока молчал лизали стал указывать послали
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25.01.2021 23:07 Ответить
Пізно, починаєте розуміти. Ще з березня 2019 року було зрозуміло, що то картнка для наріда та якихось зубажілих і не більше!!
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26.01.2021 09:33 Ответить
Там всё проще - это следующие варианты :
1 ударить по клавишам рояля
2 в тупой собачий рот
3 сцы в глаза всё равно божья роса
Насчёт третьего варианта могут быть вариации ...
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25.01.2021 23:20 Ответить
👍
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25.01.2021 23:39 Ответить
Ну, прям.
Возможны только такие варианты:
- письма поддержки
- дать Сашеньке пожизненный пансион
- причислить Сашеньку к лику святых
- обеспечить маму еще семнадцатью Ламборджини
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26.01.2021 08:50 Ответить
4) и пойти самим
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25.01.2021 23:55 Ответить
...ну, чувак, тут уж кто на что учился...
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26.01.2021 00:03 Ответить
Ну я в смысле как вариант для зе-слуг, а не то что ты подумал.
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26.01.2021 00:51 Ответить
...я понял, и ты понял, а вот шимпанЗЕ поймут вряд ли
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26.01.2021 01:11 Ответить
может все таки 4 тый? прикопать по тихому
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25.01.2021 22:40 Ответить
Только за то, чтот преступник ещё на свободе - надо разогнать такую позорную фракцию !
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26.01.2021 06:36 Ответить
После заклинания шоб ты здох падло есть просто слуга народа
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25.01.2021 22:40 Ответить
По Дубинскому есть 3 сценария действий фракции, будем проводить опрос, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 49
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25.01.2021 22:42 Ответить
а зачем ты попец свой рвал на британский флаг, шоб они стали властью ?
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25.01.2021 22:44 Ответить
я многих знаю которые думали что хуже чем барыга быть не может но шут могильный зэ-лупа доказал -что может
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25.01.2021 22:50 Ответить
которые думали



нечем там было думать
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25.01.2021 22:52 Ответить
согласен но Петя тоже постарался этого у него не отнять
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25.01.2021 22:58 Ответить
тебе Дубинский рассказал про результат его стараний или Скабеева ?
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25.01.2021 23:00 Ответить
зачем мы будем на ромашке гадать ?

ты просто назови тот источник, который тебе рассказал о тех стараниях
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25.01.2021 23:19 Ответить
шо есть, то есть.

достичь интеллекта тех, кто считает, что в каком-то положении "хуже быть не может" для меня возможно только путём деградации
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25.01.2021 23:31 Ответить
Петро дав людям можливість вибору - але "нарід" - бидло вибрало найгірше... телевізор переміг розум, або чим вони там думали...
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26.01.2021 12:34 Ответить
Звиздец 🙄🤔🤫🐏🐏🐏🐏🐏
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25.01.2021 22:44 Ответить
В переводе на нормальный язык: дубина послал на#уй клоуна. Раньше он послал ермака, теперь клоуна.
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25.01.2021 22:46 Ответить
А послати Байдена йому слабо?
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26.01.2021 11:53 Ответить
По Дубинскому есть 3 сценария действий фракции, будем проводить опрос, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 9242
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25.01.2021 22:53 Ответить
Думаю, в ближайший день-два мы будем изучать эту ситуацию и возможно, потом опять собирать фракцию, чтобы принимать или нет определенное решение", - объяснил Корниенко.Источник: https://censor.net/ru/n3243997
Корнвєнко навіть не здогадується, з якою цікавість за факційними манерами спостерігають представники американських спецслужб з олівчиками в руках. 😁
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25.01.2021 22:54 Ответить
По Дубинскому есть 3 сценария действий фракции,которые в настоящий момент поданы на рассмотрение руководству ФСБ мацковии.Ждем указаний - "слуга народа" Корниенко
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25.01.2021 22:58 Ответить
корабельную сосну ему дайте постругать)
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25.01.2021 23:01 Ответить
Начинать можно с буквы "А", Арахамия... на и дальше по списку..
Визовый бан, арест всех вкладов... ну и дальше, Джо, как вы это умеете=)
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25.01.2021 23:02 Ответить
Первый вариант - это поддерживать господина Дубинского и направлять письма поддержки относительно него в определенные заграничные организации Источник: https://censor.net/ru/n3243997 это в какие такие организации-Белый дом, Капитолий ?

И третий вариант - это инициация к определенным структурам Источник: https://censor.net/ru/n3243997 млять какой слог я плякаль
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25.01.2021 23:05 Ответить
спортлото - перший варіант.
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25.01.2021 23:22 Ответить
Справжні бариги і мародери на крові, наскрізь продажні і нікчемні.
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26.01.2021 09:44 Ответить
идиоты -против вашей фракции начнут играть дяди из Минфина США
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25.01.2021 23:08 Ответить
По Дубинскому есть 3 сценария действий фракции "слугурода": 1. Будем проводить опрос Дубинского о том, хочет ли Дубинский покинуть фракцию? 2. Будем проводить опрос Дубинского почему он не хочет покинуть фракцию? 3. Будем проводить опрос Дубинского на предмет того, может ли фракция выйти и оставить Дубинского одного, наедине с Беней, чтобы они там подумали и решили, возвращаться ли фракции обратно или все-таки ну его нах...? Фракция СН примет любое, даже самое непопулярное решение, принятое Беней и озвученное его говорящей задницей, Дубинским, вот такие мы принципиальные "слугиурода"...
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25.01.2021 23:09 Ответить
может рассосётся
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25.01.2021 23:10 Ответить
И третий вариант - это инициация к определенным структурам, которые могут это сделать, и внесение представления об увольнении Александра Дубинского с должности заместителя главы комитета по вопросам налогов..... и где же #мамалюбитскорость столоваться будет?
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25.01.2021 23:12 Ответить
Сміх і горе.
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26.01.2021 09:47 Ответить
жопу коломойши хотят прогнать
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25.01.2021 23:22 Ответить
Байдену про опрос расскажите... 😂
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25.01.2021 23:26 Ответить
думаєш, візьме трубку від Зе?
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26.01.2021 01:14 Ответить
Другий варіант не пройшов...
Стосовно Дубінського є 3 сценарії дій фракції, проводитимемо опитування, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 3420
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25.01.2021 23:27 Ответить
биоматериал под зеилю и тишина.
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25.01.2021 23:28 Ответить
https://www.depo.ua/ukr/politics/dubinskiy-rozpoviv-yak-zakhishchavsya-na-fraktsii-i-nazvav-arakhamiyu-nastupnoyu-zhertvoyu-shabunina-202101261276329 Дубінський розповів, як захищався на фракції і назвав Арахамію наступною жертвою Шабуніна
Скандальний "слуга" Олександр Дубінський заявив, що "соросята" вибрали наступною жертвою своїх "провокацій" голову президентської фракції Давіда Арахамію і, можливо, президента Володимира Зеленського

Скандальний "слуга" Олександр Дубінський виклав на своєму каналі повний текст виступу на засіданні фракції "Слуга народу".
Із його виступу випливає, що у всьому - зокрема, у санкціях проти нього самого, які Дубінський назвав провокацією - винні так звані "соросята". Конкретно він назвав Центр протидії корупції та нардепку від "Слуги народу" Анастасію Радіну.
Наступними жертвами їхньої "незаконної діяльності" Дубінський назвав голову фракції "Слуга народу" Давіда Арахамію та "нескладно здогадатися" кого, вочевидь, натякаючи на президента Зеленського. Як повідомляє https://www.depo.ua/ Depo.ua із посиланням на Telegram-канал Дубінського, у своїй промові він повторив, що іти з президентської фракції не збирається.
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26.01.2021 01:13 Ответить
Класична ситуація - Дубінський, як пійманий злодюжка, що "маляву" скинув на волю, натякає : "Пацани, хочете-не хочете, витягуйте, бо ми "пов"язані", і "сидимо в одному човні"... Утоплять мене - візьмуться за вас... А може я і вас за собою потягну...".
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26.01.2021 08:50 Ответить
Дубиняку -- на гілляку!
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26.01.2021 09:50 Ответить
Навіщо "руки бруднить"? Та й без нього буде сумно... Трішки зачекайте, скоро почнеться справжній "цирк" - вони, спочатку почнуть вішать на нього усіх собак, а потім повісять його самого...
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26.01.2021 10:00 Ответить
Так Фокс и сказал - если не захотят его дружки выручать, то он всех с чистой душой сдаст. Ему одному вожака на себя брать неохота...(с)
*****, это не партия, а какая-то ОПГ.
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26.01.2021 11:41 Ответить
А хтось у цьому, ще сумнівається?
"На скамье подсудимых друзей нет... Есть только подельники...".
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26.01.2021 11:44 Ответить
А його не турбує, що держава вже стає жертвою "діяльності" таких "слуг", але фактично не слуг народу?
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26.01.2021 11:46 Ответить
Де пункт: "повісити"?
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26.01.2021 01:14 Ответить
Сценаристы.
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26.01.2021 04:59 Ответить
Це вони вміють, це їх "коник".
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26.01.2021 11:43 Ответить
сольют дубину-крота, вот это тогда срач начнется
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26.01.2021 08:51 Ответить
ЗЕбила помножили на ноль...
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26.01.2021 09:16 Ответить
Хтось із знаючих людей сказав - потрапити під сануції американської фінансової системи, все одно що чорноморський флот рф випустити проти 6-го флоту США. Єдине що встигнуть рфяни, так вистрілити куди встигнуть і як завжд героїчно загинути.
Якщо дубина, який так швидко з бульдога пертворився на помийного кота залишиться в фракціїї то під санкції попадуть всі та все пов'язане. Як частина депуттів (тає мільйонери, фотографам це не грозить) голова фракції і сам главнакамандуючій зеленою масою. Тількт ц останнього як він і бвжав приключенія впереді.
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26.01.2021 09:38 Ответить
"Вот я слушал вас всех долго,терпеливо и внимательно,и понял наконец- ну и дураки же вы все!" (с)
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26.01.2021 10:41 Ответить
Даешь всенародный референдум по делу Дубинского!
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26.01.2021 11:18 Ответить
Первый вариант - это поддерживать господина Дубинского и направлять письма поддержки относительно него в определенные заграничные организации.

Дебилы, блд...
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26.01.2021 11:38 Ответить
Сценарії пишіть до виступів свого "Кварталу". а в цьому випадку потрібно діяти в інтересах держави, яку ви випадково представляєте, як писала одна дама - на жаль.
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26.01.2021 11:39 Ответить
Байдену підійшов би четвертий варіант: Дубінеску - в тюрьмі.))))
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26.01.2021 12:18 Ответить
У меня такое ощущение, что "слуга народа" Корниенко злоупотребляет алкоголем.
Стосовно Дубінського є 3 сценарії дій фракції, проводитимемо опитування, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 8123
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26.01.2021 13:37 Ответить
 
 