По Дубинскому есть 3 сценария действий фракции, будем проводить опрос, - "слуга народа" Корниенко
"Слуга народа" после проведения специального опроса внутри фракции относительно введения санкций США против народного депутата Александра Дубинского может собраться на отдельное заседание с целью принятия решения относительно этого вопроса.
Об этом сообщил журналистам после заседания фракции "Слуга народа" в понедельник первый заместитель главы фракции, председатель одноименной партии Александр Корниенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Вопрос, который касался господина Дубинского. Была продолжительная дискуссия, она была эмоциональной. В результате мы выходим на следующее предложение, которое будет обсуждаться с депутатами, - это проведение опроса относительно возможных действий фракции.
Первый вариант - это поддерживать господина Дубинского и направлять письма поддержки относительно него в определенные заграничные организации. Второй вариант - это исключение господина Дубинского из фракции. И третий вариант - это инициация к определенным структурам, которые могут это сделать, и внесение представления об увольнении Александра Дубинского с должности заместителя главы комитета по вопросам налогов.
Думаю, в ближайший день-два мы будем изучать эту ситуацию и возможно, потом опять собирать фракцию, чтобы принимать или нет определенное решение", - объяснил Корниенко.
Вместе с тем, нардеп подтвердил, что у Дубинского была дискуссия с президентом Владимиром Зеленским во время заседания фракции, во время которой глава государства предложил депутату выйти из фракции.
"Всю дискуссию я пересказывать не буду. Но факт этой дискуссии я подтверждаю и факт предложений тоже, они звучали", - уточнил Корниенко.
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1 ударить по клавишам рояля
2 в тупой собачий рот
3 сцы в глаза всё равно божья роса
Насчёт третьего варианта могут быть вариации ...
Возможны только такие варианты:
- письма поддержки
- дать Сашеньке пожизненный пансион
- причислить Сашеньку к лику святых
- обеспечить маму еще семнадцатью Ламборджини
нечем там было думать
ты просто назови тот источник, который тебе рассказал о тех стараниях
достичь интеллекта тех, кто считает, что в каком-то положении "хуже быть не может" для меня возможно только путём деградации
Корнвєнко навіть не здогадується, з якою цікавість за факційними манерами спостерігають представники американських спецслужб з олівчиками в руках. 😁
Визовый бан, арест всех вкладов... ну и дальше, Джо, как вы это умеете=)
И третий вариант - это инициация к определенным структурам Источник: https://censor.net/ru/n3243997 млять какой слог я плякаль
Скандальний "слуга" Олександр Дубінський заявив, що "соросята" вибрали наступною жертвою своїх "провокацій" голову президентської фракції Давіда Арахамію і, можливо, президента Володимира Зеленського
Скандальний "слуга" Олександр Дубінський виклав на своєму каналі повний текст виступу на засіданні фракції "Слуга народу".
Із його виступу випливає, що у всьому - зокрема, у санкціях проти нього самого, які Дубінський назвав провокацією - винні так звані "соросята". Конкретно він назвав Центр протидії корупції та нардепку від "Слуги народу" Анастасію Радіну.
Наступними жертвами їхньої "незаконної діяльності" Дубінський назвав голову фракції "Слуга народу" Давіда Арахамію та "нескладно здогадатися" кого, вочевидь, натякаючи на президента Зеленського. Як повідомляє https://www.depo.ua/ Depo.ua із посиланням на Telegram-канал Дубінського, у своїй промові він повторив, що іти з президентської фракції не збирається.
*****, это не партия, а какая-то ОПГ.
"На скамье подсудимых друзей нет... Есть только подельники...".
Якщо дубина, який так швидко з бульдога пертворився на помийного кота залишиться в фракціїї то під санкції попадуть всі та все пов'язане. Як частина депуттів (тає мільйонери, фотографам це не грозить) голова фракції і сам главнакамандуючій зеленою масою. Тількт ц останнього як він і бвжав приключенія впереді.
Дебилы, блд...