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Новости Коронавирус и карантин
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Закон о досрочной регистрации вакцин от COVID-19 могут принять на этой неделе, - "слуга народа" Корниенко

Закон о досрочной регистрации вакцин от COVID-19 могут принять на этой неделе, -

Верховная Рада может на текущей неделе принять законопроект о возможности регистрации вакцин от коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом журналистам сказал после заседания фракции "Слуга народа" первый заместитель главы фракции, лидер одноименной партии Александр Корниенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы обсуждали (на заседании фракции в понедельник. - Ред.) технический законопроект №4613, он сегодня только был зарегистрирован. Он важный, поскольку фактически открывает по вакцинам от COVID возможность emergency use, которую сейчас не предусматривает украинское законодательство. Соответственно, все существующие вакцины не прошли так называемую третью стадию исследований, на это нужно больше времени, год ещё, и все страны начинают их использовать в режиме emergency use. В Украине нет для этого правовых оснований из-за несовершенства законодательства. Поэтому, я думаю, что мы этот законопроект оперативно примем на этой неделе, и он вступит в силу быстро", - отметил Корниенко.

Также на Цензор.НЕТ: Локдаун себя оправдал, в феврале начинаем вакцинацию от COVID-19, - Зеленский. ВИДЕО

Политик подчеркнул, что благодаря принятию данного законодательного акта Украина сможет рассчитывать на получение первых партий вакцины в начале февраля.

Автор: 

вакцина (3815) ВР (29234) законопроект (3220) карантин (16729) Корниенко Александр (658) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Откаты, откатики, мы заждались.
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25.01.2021 23:02 Ответить
Досрочная регистрация - это как ? Раньше результатов экспертизы?
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25.01.2021 23:02 Ответить
Из воды не успели сделать вакцину, а у нас уже можно будет ей вакцинировать.
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25.01.2021 23:04 Ответить
спутнік будемо легалізовувати?
Коли совєцкі паспорти почнуть роздавати?
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25.01.2021 23:07 Ответить
тут можно неплохо прибарахлиться..) на несколько корабельных сосен хватит
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25.01.2021 23:07 Ответить
Нужно быстрее протолкнуть фуфломецин
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25.01.2021 23:08 Ответить
это чтобы китайскиое лайно за откаты закупить
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25.01.2021 23:19 Ответить
Похоже, что речь уже идет даже не о китайчатине, а о чем-то еще более стремном, чего просто так в Украину вобще не протащить.
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26.01.2021 00:32 Ответить
 
 