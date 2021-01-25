Закон о досрочной регистрации вакцин от COVID-19 могут принять на этой неделе, - "слуга народа" Корниенко

Верховная Рада может на текущей неделе принять законопроект о возможности регистрации вакцин от коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом журналистам сказал после заседания фракции "Слуга народа" первый заместитель главы фракции, лидер одноименной партии Александр Корниенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы обсуждали (на заседании фракции в понедельник. - Ред.) технический законопроект №4613, он сегодня только был зарегистрирован. Он важный, поскольку фактически открывает по вакцинам от COVID возможность emergency use, которую сейчас не предусматривает украинское законодательство. Соответственно, все существующие вакцины не прошли так называемую третью стадию исследований, на это нужно больше времени, год ещё, и все страны начинают их использовать в режиме emergency use. В Украине нет для этого правовых оснований из-за несовершенства законодательства. Поэтому, я думаю, что мы этот законопроект оперативно примем на этой неделе, и он вступит в силу быстро", - отметил Корниенко.

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Политик подчеркнул, что благодаря принятию данного законодательного акта Украина сможет рассчитывать на получение первых партий вакцины в начале февраля.