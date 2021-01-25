РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11560 посетителей онлайн
Новости Санкции против России
2 257 29

ЕС дождется решения суда по Навальному, а потом будет определяться с введением санкций против РФ, - глава МИД Германии Маас

ЕС дождется решения суда по Навальному, а потом будет определяться с введением санкций против РФ, - глава МИД Германии Маас

Европейский союз подождет решения российского суда по заключению или освобождению оппозиционера Алексея Навального, прежде чем решать, вводить ли новые санкции.

Об этом 25 января сообщил журналистам министр иностранных дел Германии Хайко Маас после встречи с главами МИД других государств-членов ЕС, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

"Мы договорились сегодня подождать решения суда, подождать и посмотреть… освободят ли Алексея Навального через 30 дней", – сказал Маас, добавив, что "это еще не конец".

Напомним, российкого оппозиционера Алексея Навального задержали 17 января в аэропорту "Шереметьево", когда он вернулся в Россию после лечения из-за попытки отравления. По версии российских властей, Навальный уклонялся от контроля как условно-осужденный. Химкинский суд Российской федерации взял под стражу Алексея Навального на 30 суток - до 15 февраля 2021 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Совет ЕС не определился с санкциями против России из-за ареста Навального и его сторонников, - Боррель

23 января во многих городах России проходили акции протеста в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Силовики действовали грубо. Задержаны тысячи человек.

Автор: 

россия (95441) санкции (11276) Евросоюз (17102) Навальный Алексей (855) Маас Хайко (213)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+5
Суд нелегетимный, идиоты!
Навальный выиграл это дело в ЕСПЧ.
Видео, которое набрало 90 млн. просмотров, посмотрите, дебилы!
показать весь комментарий
25.01.2021 23:25
+3
" ЕС дождется решения суда по Навальному, а потом будет определяться с введением санкций против РФ, - глава МИД Германии Маас" - Бла-бла, бла... ПНХ, путлеровская мразь! ЕС дождётся атаку путлеровцев на страны Балтии и оккупацию (для начала) Сувалкского коридора. Грёбаные пустобрехи!
показать весь комментарий
25.01.2021 23:20
+2
Не-не-не, тарапитса не нада (с)
показать весь комментарий
25.01.2021 23:08
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не-не-не, тарапитса не нада (с)
показать весь комментарий
25.01.2021 23:08 Ответить
Так суд уже был, прямо в ментовском околотке, или ЕС пыне разрешает?
показать весь комментарий
25.01.2021 23:16 Ответить
Дуче х..йло как скажет так и будет.а пока 12
показать весь комментарий
25.01.2021 23:18 Ответить
ЕС дождется решения суда по Навальному, а потом будет определяться с введением санкций против РФ, - глава МИД Германии Маас - Цензор.НЕТ 4951
показать весь комментарий
25.01.2021 23:18 Ответить
" ЕС дождется решения суда по Навальному, а потом будет определяться с введением санкций против РФ, - глава МИД Германии Маас" - Бла-бла, бла... ПНХ, путлеровская мразь! ЕС дождётся атаку путлеровцев на страны Балтии и оккупацию (для начала) Сувалкского коридора. Грёбаные пустобрехи!
показать весь комментарий
25.01.2021 23:20 Ответить
Атака не планируется. Будет закончена прокладка газового трубопровода.
показать весь комментарий
25.01.2021 23:27 Ответить
Neperezyvajte s koridorom tam teper amerikosi dezurit ix vojska i,a gde oni tam raska nepolezit
показать весь комментарий
25.01.2021 23:32 Ответить
I nemci takze jest soldati ixneje s texnikoj
показать весь комментарий
25.01.2021 23:34 Ответить
Суд нелегетимный, идиоты!
Навальный выиграл это дело в ЕСПЧ.
Видео, которое набрало 90 млн. просмотров, посмотрите, дебилы!
показать весь комментарий
25.01.2021 23:25 Ответить
_Да им пох. За СП-2 ЕС не то что каких-то расьян, они миллионы своих же европейцев отдадут путлеру на смерть.
показать весь комментарий
25.01.2021 23:31 Ответить
маас, грят намедни на кацапии гладияторы погладили дубинками аж 3500 рабов? за каково та одного подвального? в дворец грят полез... окаянный.
чё, не слыхал ? "нас бьют - мы летаем" - Алка поёт...
не? вот и в новостях парашских про енто нигде не пишуть )
бяда прям, как при совке дрямучем
показать весь комментарий
25.01.2021 23:26 Ответить
Ты чей будешь, крепостной?
показать весь комментарий
25.01.2021 23:40 Ответить
Европейцы играют в умную политику , что без лишних потрясений для ЕС Россия и так превратиться в пепел максимум к 2030 году .
Доказательство этого здесь:

Возобновляемая энергетика в Европе превысила генерацию из ископаемого топлива

https://charter97.org/ru/news/2021/1/25/408948/

P.S.

«Европа опирается на ветровую и солнечную энергию, чтобы обеспечить не только поэтапный отказ от угля к 2030 году, но также постепенно отказаться от газовой генерации, заменить закрывающиеся атомные электростанции, а также удовлетворить растущий спрос на электроэнергию для электромобилей, тепловых насосов и электролизеров», - заявил старший аналитик Ember и ведущий автор отчета Дэйв Джонс.
показать весь комментарий
25.01.2021 23:33 Ответить
Самая большая оффшорная ветряная электростанция Дании начнет свою работу в ближайшие дни

Самая большая оффшорная ветряная электростанция Дании начнет свою работу в ближайшие дни. Комплекс Kriegers Flak, расположенный в Балтийском море, сможет поставлять экологически чистую энергию в более чем полмиллиона домов в Дании. «Зеленая» энергия необходима для будущих климатически нейтральных обществ, и Kriegers Flak еще раз показывает, что Дания яявляется пионером в области ветроэнергетики", - подчеркнул министр энергетики Дании Дэн Йоргенсен. Предполагается, что в долгосрочной перспективе Kriegers Flak, строительство которого проходило довольно долгое время, сможет поставлять экологически чистую энергию в 600 000 домов в Дании. После выхода комплекса на полную мощность его 72 турбины будут производить примерно на 50 процентов больше энергии, чем Horns Rev 3, нынешняя крупнейшая оффшорная ветряная электростанцияя Дании. Vattenfall, шведская фирма, основавшая комплекс и управляющая им, сообщила, что первая поставка экологически чистой энергии начнется в конце января или в начале феврале. Ожидается, что комплекс будут полностью введен в эксплуатацию к концу 2021 года (фото-Rob Farrow/wikimedia). Узнать подробности можно здесь.🙈🙈🙈🙈😂😂😂

http://www.sclistok.com/business/1636-samaya-bolshaya-offshornaya-vetryanaya-elektrostantsiya-danii-nachnet-svoyu-rabotu-v-blizhajshie-dni
показать весь комментарий
25.01.2021 23:39 Ответить
https://censor.net/ru/user/456768 Видишь ли Данис, без Раши, ЕС , в пепел конечно не превратиться, но жить будет гораааааздо хуже. А Рашу в пепел превращали перцы горааааааздо круче, старичка, Байдена, но как-то мимо. Так на ум слету, Чингизхан, Карл XII, Наполеон, Гитлер, и всякие Лжедмитрии. Твой пост, есть потно - несбыточная, мечта, для успокоения своей души. Не более. А думать надо, как Украину поднимать, а не когда Раша загнется.
показать весь комментарий
26.01.2021 05:05 Ответить
Потом будут конкретные действия. К примеру - крайняя озабоченность.
показать весь комментарий
25.01.2021 23:36 Ответить
Kavkaz Center
@newkc14
ШАМ. Русские доставили на базу Хмеймим дрон "Охотник", которым они хвастают в своих СМИ. На самом деле это скопированный американский RQ-170 сбитый иранцами в 2011 г. Иран поделилися с Москвой полученной технологией. Но русские до сих пор не могут довести украденный дрон до ума
показать весь комментарий
25.01.2021 23:49 Ответить
Тоесть ЕС ждет *справедливого* суда от РФ? Ну тут все понятно. Вот вам и европейские ценности.
показать весь комментарий
25.01.2021 23:49 Ответить
Tut razgovor bil sto vesti sankciji na personaliji tex sto vinovati sto posadili Navalnogo.Bolse ne a ciom reci neidiot,tolko personalnije sankciji Pojedit ecio Borel v rasku mozet izza etogo otlozyli takze,mozet on tam dogovoritsia stob otpustili
показать весь комментарий
26.01.2021 00:15 Ответить
Я конечно не большой поклонник Навального, но заявление ЕС подождать 30 дней пока росийского оппозиционера 30 дней помаринуют в карцере... а потом будут решать обявить озабоченность или отбитые почки еще не повод вводить санкции? А если ***** пойдет на Киев? ЕС будет 30 дней наблюдать перед тем как озаботиться? Еще одно доказательство что Украину никто не будет защищать кроме самих украинцев. А уроды у власти как и прошлая власть, продолжают украинцев давить а Европе жопу лизать.
показать весь комментарий
25.01.2021 23:54 Ответить
суд...суд...какой нах**суд?! Судилище?!
показать весь комментарий
26.01.2021 00:03 Ответить
так уже ж сидить!
показать весь комментарий
26.01.2021 00:05 Ответить
ЄС дочекається рішення суду щодо Навального, а потім визначатиметься з введенням санкцій проти РФ, - глава МЗС Німеччини Маас - Цензор.НЕТ 8613
показать весь комментарий
26.01.2021 01:13 Ответить
Мне конечно пох на Навального , но в ЕС ещё те страусы
показать весь комментарий
26.01.2021 01:37 Ответить
сказал Маас, добавив, что "это еще не конец"Источник: https://censor.net/ru/n3244001
=================================================================
Немцы до усеру будут затягивать процесс. Линия поведения понятна - не поссорится с США, и СП-2 достроить. Если проще: "Умне теля двох мамок сосе"
показать весь комментарий
26.01.2021 04:55 Ответить
_Подлые подельники психопата путлера с превеликим позором поневоле поймут что посасывали подозрительный продукт, попутавши с парным.
показать весь комментарий
26.01.2021 12:16 Ответить
Трамп бы ввёл санкции сразу, ещё неделю назад, а но сопли жевал.
показать весь комментарий
26.01.2021 06:18 Ответить
 
 