ЕС дождется решения суда по Навальному, а потом будет определяться с введением санкций против РФ, - глава МИД Германии Маас

Европейский союз подождет решения российского суда по заключению или освобождению оппозиционера Алексея Навального, прежде чем решать, вводить ли новые санкции.

Об этом 25 января сообщил журналистам министр иностранных дел Германии Хайко Маас после встречи с главами МИД других государств-членов ЕС, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

"Мы договорились сегодня подождать решения суда, подождать и посмотреть… освободят ли Алексея Навального через 30 дней", – сказал Маас, добавив, что "это еще не конец".

Напомним, российкого оппозиционера Алексея Навального задержали 17 января в аэропорту "Шереметьево", когда он вернулся в Россию после лечения из-за попытки отравления. По версии российских властей, Навальный уклонялся от контроля как условно-осужденный. Химкинский суд Российской федерации взял под стражу Алексея Навального на 30 суток - до 15 февраля 2021 года.

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23 января во многих городах России проходили акции протеста в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Силовики действовали грубо. Задержаны тысячи человек.