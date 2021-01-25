ЕС дождется решения суда по Навальному, а потом будет определяться с введением санкций против РФ, - глава МИД Германии Маас
Европейский союз подождет решения российского суда по заключению или освобождению оппозиционера Алексея Навального, прежде чем решать, вводить ли новые санкции.
Об этом 25 января сообщил журналистам министр иностранных дел Германии Хайко Маас после встречи с главами МИД других государств-членов ЕС, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.
"Мы договорились сегодня подождать решения суда, подождать и посмотреть… освободят ли Алексея Навального через 30 дней", – сказал Маас, добавив, что "это еще не конец".
Напомним, российкого оппозиционера Алексея Навального задержали 17 января в аэропорту "Шереметьево", когда он вернулся в Россию после лечения из-за попытки отравления. По версии российских властей, Навальный уклонялся от контроля как условно-осужденный. Химкинский суд Российской федерации взял под стражу Алексея Навального на 30 суток - до 15 февраля 2021 года.
23 января во многих городах России проходили акции протеста в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Силовики действовали грубо. Задержаны тысячи человек.
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Навальный выиграл это дело в ЕСПЧ.
Видео, которое набрало 90 млн. просмотров, посмотрите, дебилы!
чё, не слыхал ? "нас бьют - мы летаем" - Алка поёт...
не? вот и в новостях парашских про енто нигде не пишуть )
бяда прям, как при совке дрямучем
Доказательство этого здесь:
Возобновляемая энергетика в Европе превысила генерацию из ископаемого топлива
https://charter97.org/ru/news/2021/1/25/408948/
P.S.
«Европа опирается на ветровую и солнечную энергию, чтобы обеспечить не только поэтапный отказ от угля к 2030 году, но также постепенно отказаться от газовой генерации, заменить закрывающиеся атомные электростанции, а также удовлетворить растущий спрос на электроэнергию для электромобилей, тепловых насосов и электролизеров», - заявил старший аналитик Ember и ведущий автор отчета Дэйв Джонс.
Самая большая оффшорная ветряная электростанция Дании начнет свою работу в ближайшие дни. Комплекс Kriegers Flak, расположенный в Балтийском море, сможет поставлять экологически чистую энергию в более чем полмиллиона домов в Дании. «Зеленая» энергия необходима для будущих климатически нейтральных обществ, и Kriegers Flak еще раз показывает, что Дания яявляется пионером в области ветроэнергетики", - подчеркнул министр энергетики Дании Дэн Йоргенсен. Предполагается, что в долгосрочной перспективе Kriegers Flak, строительство которого проходило довольно долгое время, сможет поставлять экологически чистую энергию в 600 000 домов в Дании. После выхода комплекса на полную мощность его 72 турбины будут производить примерно на 50 процентов больше энергии, чем Horns Rev 3, нынешняя крупнейшая оффшорная ветряная электростанцияя Дании. Vattenfall, шведская фирма, основавшая комплекс и управляющая им, сообщила, что первая поставка экологически чистой энергии начнется в конце января или в начале феврале. Ожидается, что комплекс будут полностью введен в эксплуатацию к концу 2021 года (фото-Rob Farrow/wikimedia). Узнать подробности можно здесь.🙈🙈🙈🙈😂😂😂
http://www.sclistok.com/business/1636-samaya-bolshaya-offshornaya-vetryanaya-elektrostantsiya-danii-nachnet-svoyu-rabotu-v-blizhajshie-dni
@newkc14
ШАМ. Русские доставили на базу Хмеймим дрон "Охотник", которым они хвастают в своих СМИ. На самом деле это скопированный американский RQ-170 сбитый иранцами в 2011 г. Иран поделилися с Москвой полученной технологией. Но русские до сих пор не могут довести украденный дрон до ума
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Немцы до усеру будут затягивать процесс. Линия поведения понятна - не поссорится с США, и СП-2 достроить. Если проще: "Умне теля двох мамок сосе"