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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине сейчас нет лаборатории, способной выявлять штаммы COVID-19, - "слуга народа" Радуцкий

В Украине сейчас нет лаборатории, способной выявлять штаммы COVID-19, -

В Украине необходима своя лаборатория, которая сможет выявлять штаммы COVID-19.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, нардеп СН Михаил Радуцкий, информирует Цензор.НЕТ.

"К сожалению, спустя почти год после начала пандемии в Украине все еще нет оборудования, которое может проводить секвенирование (выявление новых штаммов) образцов коронавирусной болезни!" – написал нардеп.

Как пояснил Радуцкий, в рамках сотрудничества с ВОЗ Украина периодически отправляет образцы клинических материалов в референс-лаборатории в Лондоне и Берлине. Последнюю партию образцов Центр общественного здоровья отправил в Германию 20 января. Ответы придут не раньше середины февраля.

По его мнению, сложившаяся ситуация является недопустимой, так как страна фактически лишена возможности оперативно реагировать на биологические угрозы.

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"Центр общественного здоровья пытается решить проблему. И уже в первом полугодии этого года есть возможность получить необходимое оборудование и реагенты, провести обучение специалистов для проведения секвенирования в пределах международного сотрудничества с CDC (Центр по контролю и профилактике заболеваний США). Наличие лаборатории, которая может проводить секвенирование, – это вопрос национальной безопасности. И он должен быть взят под контроль со стороны СНБО", – написал глава комитета.

Автор: 

карантин (16729) Радуцкий Михаил (287) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
такое ощущение, что он хвастается
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25.01.2021 23:14
+3
В УКРАИНЕ НЕТ, ТОМУЩО Радуцкий и КО НИКАК НЕ МОГУТ ШКУРУ НЕУБИТОГО МЕДВЕДЯ 😀😀😀 ПОДЕЛИТЬ между собой
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25.01.2021 23:40
+2
угу у вас был 1 год но вы его среванты проплясали
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25.01.2021 23:15
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такое ощущение, что он хвастается
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25.01.2021 23:14 Ответить
Коли люди почнуть крякати від невідомо чого, аутопсія доведе, що це був ковід. А не доведе, то крякруть самі потологоанатоми
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26.01.2021 00:02 Ответить
а шо такое? Борис уже не катит?
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25.01.2021 23:14 Ответить
угу у вас был 1 год но вы его среванты проплясали
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25.01.2021 23:15 Ответить
воровать меньше надо - появятся деньги на лаборатории
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25.01.2021 23:16 Ответить
Чтобы, что-то украсть, надо, чтобы было у кого. Сейчас, назови мне, крупные предприятия, которые можно грабить, их нет. Разорены, проданы, переданы, в общем нет их. МВФ деньги, не дает, а ты, "сукин сын"))) свои бабосы, заработанные в богатой Румынии, домой в трусах возишь, хрен отнимешь. Тяжело им Ави, тяжело.
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26.01.2021 05:19 Ответить
Это не беда . Вопрос стоит ещё острее .
А есть ли в Украине специалист , который точно понимает значение слова " штаммы " ???
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25.01.2021 23:16 Ответить
при власти те, кому понятнее слово "штымп"
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26.01.2021 00:20 Ответить
22 ЖОВТНЯ 2020. Вона унікальна: Зеленський розповів про українську вакцину від COVID-19

Президент Володимир Зеленський анонсував виробництво української вакцини від коронавірусу і назвав її унікальною.Джерело: ТСН з посиланням на інтерв'ю Зеленського чотирьом телеканаламПряма мова: "Ми не можемо говорити про все, тому що повинні пройти клінічні дослідження, і це правда, не маємо права. Вона, скажу правду - унікальна. Це не пафос і не популізм. Вона унікальна, тому що не така як інші. У нас є матеріали, що дослідження велись, але не на людях, утім велись.Я не можу говорити сьогодні про терміни, але у будь-якому випадку ви повинні зрозуміти наш підхід: попри на нашу українську вакцину, якщо у когось буде підтверджена вакцина раніше, ми будемо закуповувати, у будь-якому випадку".Деталі: За словами Зеленського, розробкою української вакцини займалися більш ніж пів року і наразі вона проходить тестування.
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25.01.2021 23:18 Ответить
Наличие лаборатории, которая может проводить секвенирование, - это вопрос распила бабла национального масштаба....Санитар -дебил и друг его степашка .....Куй в #опу))))
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25.01.2021 23:20 Ответить
Зато у нас есть с начала Независимости ОЛИГАРХИ, это есть гордость Украины
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25.01.2021 23:20 Ответить
Вот те и на! А нахрена же мы тебя туда выбрали-послали конюха торохканого---А?! Так для того что бы было то чего как оказалось нет! Ещё и лыбытся утырок---на палю кудрявого!
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25.01.2021 23:20 Ответить
нема лабалаторії
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25.01.2021 23:20 Ответить
Оце ммать, ваше здобуття реальне
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25.01.2021 23:22 Ответить
почему мразь-корупционер кРадуцкий не на нарах?
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25.01.2021 23:22 Ответить
бо пам'ятник, що знає вміст крові у дурмані Зе!білушки.
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26.01.2021 06:01 Ответить
штаммы выявлять -нет
наркоту производить и не выявлять - есть
красота
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25.01.2021 23:29 Ответить
крадуцький все спздв.
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25.01.2021 23:31 Ответить
Х...й вам в ж...у. Зато вы программы по тубику и СПИДу сократили в 3 раза. А на эти бабки у Бени битум купили по тройной цене. Здебилы
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25.01.2021 23:32 Ответить
С этого выхлопа Слуг Урода можно сделать только один вывод - Вирусняк есть, и он набирает обороты, у кого нет денег - молитесь, и дальше - каждый за себя !!! Удачи и держитесь лохи... ПЗДЦ
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25.01.2021 23:32 Ответить
А типа у нас что то есть.
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25.01.2021 23:35 Ответить
...у тебя есть инсульт, мамедов - не нада скиглити
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25.01.2021 23:45 Ответить
В Україні зараз немає лабораторії, здатної виявляти штами COVID-19, - "слуга народу" Радуцький - Цензор.НЕТ 9900
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25.01.2021 23:49 Ответить
...во, чувак, явный прогресс - ты научился искать и постить картинки Это же явное торжество современной медицины!
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25.01.2021 23:51 Ответить
https://censor.net/ru/user/377092 Странно слышать такое, от человека с двумя почками.
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26.01.2021 05:21 Ответить
Крадуцкий, надо меньше тырить и тогда будут лаборатории
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25.01.2021 23:37 Ответить
Недавно 16-летний парень лег с ковид. Сейчас ему делают по два укола в день стоимостью по 12000 грн за каждый, еще неизвестно сколько дней будут делать уколы. От государства ноль оплаты. Где хотите, там деньги берите, это ваши проблемы.
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25.01.2021 23:39 Ответить
А между прочим С ЗАРПЛАТ то налоги все годы люди платят и на больницу в том числе с лекарствами и питанием
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25.01.2021 23:41 Ответить
В Украине нет страхования медицины. Если заболел, и нет денег, считай что ты уже труп.
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25.01.2021 23:43 Ответить
А справжній діагноз не взнавали?
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25.01.2021 23:43 Ответить
Сказали ковид. Но эти уколы что то не сильно помогают, забыл название, что то с имунно связано. Сказали они типа в кровь какие то клетки вводят для лечения ковида.
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25.01.2021 23:47 Ответить
...сейчас тебе местный всепропальщик все по полочкам разложит
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25.01.2021 23:49 Ответить
...а еще говорят, что на маскве кур доят Веришь, вася?
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25.01.2021 23:46 Ответить
В УКРАИНЕ НЕТ, ТОМУЩО Радуцкий и КО НИКАК НЕ МОГУТ ШКУРУ НЕУБИТОГО МЕДВЕДЯ 😀😀😀 ПОДЕЛИТЬ между собой
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25.01.2021 23:40 Ответить
навіщо їм шкура ведмедя, з нас будуть стягати:
- 25.01.21 09:37 Объем наличных денег в обороте вырос за год на 133 миллиарда;

- 25.01.21 11:31 Минфин разместил за год облигации внутреннего займа на 380 миллиардов;
- 25.01.21 14:23 Из Украины за год вывели дивиденды на $3,7 миллиарда, - НБУ;
- 25.01.21 11:44 Из госбюджета в 2020 году не оплачено 67 миллиардов запланированных расходов.
будь-яка кухарка та на фоні Зе!ндона- це Маргарет Тетчер.
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26.01.2021 06:20 Ответить
И НЕ БУДЕТ!!!
Пока в Украине медициной будут "заниматься" Степановы, Богатыревы и их "ЛекХимы".
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25.01.2021 23:42 Ответить
А зачем нам та лаборатория, на ней не заработаешь на откатах как на дорогах
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25.01.2021 23:49 Ответить
Крадуцкий, звони Пальчевскому)
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25.01.2021 23:50 Ответить
Найшов чим хвастаться. А на скільки його клиникі збагатились за пандемию??? люди сліпі не бачать , хто зараз "керує" медициною
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25.01.2021 23:52 Ответить
Невже тільки мене вже задовбали дебільним ажиатажем з цим коронавірусом? Нормальні люди є на цій Планеті?
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25.01.2021 23:55 Ответить
...ты просто эксклюзив, чувак
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26.01.2021 00:04 Ответить
Тс-сс, не спугни. 😁
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26.01.2021 00:15 Ответить
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26.01.2021 00:16 Ответить
Ти, головне, маску не знімай. Навіть вночі
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26.01.2021 00:30 Ответить
...какая искрометная шутка
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26.01.2021 01:15 Ответить
Потому и нет лабораторий, что при власти всякие радуцкие... и остальные супруновские поджопники. Интересно - и кто ж это сделал? Кто ликвидировал полмедицины в Украине и, заодно, кучу разнообразных лабораторий?
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26.01.2021 01:46 Ответить
Умные специалисты, способные работать в такой лаборатории, из Украины уехали. Почему? Потому, что умные. Остались только фельдшера "скорой помощи", как Радуцкий, но они в депутаты пошли.... Кто, кто будет штаммы изучать? Ой беда, беда.
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26.01.2021 05:31 Ответить
❗️ УНИВЕРСИТЕТСКИЕ ЛАБОРАТОРИИ США ПОДАЛИ В СУД НА CDC ЗА МОШЕННИЧЕСТВО С COVID

«Стэнфорд, Корнуэлл и пять других лабораторий Калифорнийских университетов «обнаружили, что C19 выдуманный, вымышленный, а не вирус и подали в суд на CDC за мошенничество с коронавирусом», - сказал Роб Освальд, доктор вирусологии и иммунологии Корнуэльского университета:

«Итак, мы имеем дело с очередным штаммом гриппа, как и каждый год. C19 не существует и является вымышленным. Я считаю, что Китай и глобалисты организовали эту мистификацию COVID (грипп, замаскированный под новый вирус), чтобы вызвать глобальную тиранию и всемирное полицейское тоталитарное государство наблюдения, и этот заговор включал массовые фальсификации выборов.

У меня докторская степень по вирусологии и иммунологии. Я работаю в клинической лаборатории и проверил 1500 «предполагаемых» положительных образцов C19, собранных здесь, в Южной Калифорнии. Когда моя команда лаборантов и я проводили тестирование с помощью критериев Коха и наблюдения с помощью SEM (растрового электронного микроскопа), мы не обнаружили Covid ни в одном из 1500 образцов. Мы обнаружили, что все 1500 образцов были в основном гриппом A, а некоторые были гриппом B, но не было ни одного случая Covid, и мы не использовали тест B.S. PCR.

Затем мы отправили оставшиеся образцы в Стэнфорд, Корнуэлл и несколько лабораторий Калифорнийских университетов, и они обнаружили те же результаты, что и мы, БЕЗ COVID. Они обнаружили грипп A и B. Все мы затем поговорили с CDC и попросили жизнеспособные образцы COVID, которые, по словам CDC, они не могут предоставить, поскольку у них не было никаких образцов.

В результате всех наших исследований и лабораторных работ мы пришли к твердому выводу, что C19 был выдуманным и вымышленным. Грипп назвали Covid, а большинство из 225 000 умерших умерли от сопутствующих заболеваний, таких как сердечные заболевания, рак, диабет, эмфизема легких и т. д., и при наличии этих заболеваний они заболели гриппом, который еще больше ослабил их иммунную систему, что явилось причиной смерти. Я еще не нашел ни одного жизнеспособного образца C19 для работы.

Мы семь университетов, которые провели лабораторные испытания этих 1500 образцов, теперь подаем в суд на CDC за мошенничество с C19. CDC еще не прислали нам ни одного жизнеспособного, изолированного и очищенного образца C19. Если они не могут или не хотят прислать нам жизнеспособный образец, я говорю, что C19 нет, он вымышленный. Четыре исследовательских работы, которые действительно описывают геномные экстракты вируса C19, никогда не были успешными в выделении и очистке образцов. Все четыре статьи, написанные о C19, описывают только небольшие фрагменты РНК, длина которых составляет от 37 до 40 пар оснований, что НЕ является ВИРУСОМ. Вирусный геном обычно составляет от 30 000 до 40 000 пар оснований. Такое зло, как Ковид должно быть повсюду, почему никто ни в одной лаборатории по всему миру не выделил и не очистил этот вирус полностью? Это потому, что они никогда не находили вирус, все, что они когда-либо находили, это маленькие кусочки РНК, которые так и не были идентифицированы как вирус.

При таком плохом состоянии, как Covid, должно быть повсюду, почему никто в какой-либо лаборатории во всем мире никогда не изолировал и не очистил этот вирус полностью?

Это потому, что они никогда не находили вирус, все, что они когда-либо находили, - это небольшие фрагменты РНК, которые так и не были идентифицированы как вирус ».
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26.01.2021 06:57 Ответить
https://med.stanford.edu/covid19.html
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26.01.2021 07:40 Ответить
Ну, якщо порахувати скільки Радуцький ******* тільки на захисних масках продав їх за кордон, на початку епідемії і тим самим лишив самих українців елементарного захисту, то мабуть на ці гроші можна збудувати хоча б одну лабораторію.
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26.01.2021 09:42 Ответить
ви для початку тестування нормальне зробіть.
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26.01.2021 12:27 Ответить
 
 