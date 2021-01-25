В Украине сейчас нет лаборатории, способной выявлять штаммы COVID-19, - "слуга народа" Радуцкий
В Украине необходима своя лаборатория, которая сможет выявлять штаммы COVID-19.
Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, нардеп СН Михаил Радуцкий, информирует Цензор.НЕТ.
"К сожалению, спустя почти год после начала пандемии в Украине все еще нет оборудования, которое может проводить секвенирование (выявление новых штаммов) образцов коронавирусной болезни!" – написал нардеп.
Как пояснил Радуцкий, в рамках сотрудничества с ВОЗ Украина периодически отправляет образцы клинических материалов в референс-лаборатории в Лондоне и Берлине. Последнюю партию образцов Центр общественного здоровья отправил в Германию 20 января. Ответы придут не раньше середины февраля.
По его мнению, сложившаяся ситуация является недопустимой, так как страна фактически лишена возможности оперативно реагировать на биологические угрозы.
"Центр общественного здоровья пытается решить проблему. И уже в первом полугодии этого года есть возможность получить необходимое оборудование и реагенты, провести обучение специалистов для проведения секвенирования в пределах международного сотрудничества с CDC (Центр по контролю и профилактике заболеваний США). Наличие лаборатории, которая может проводить секвенирование, – это вопрос национальной безопасности. И он должен быть взят под контроль со стороны СНБО", – написал глава комитета.
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А есть ли в Украине специалист , который точно понимает значение слова " штаммы " ???
Президент Володимир Зеленський анонсував виробництво української вакцини від коронавірусу і назвав її унікальною.Джерело: ТСН з посиланням на інтерв'ю Зеленського чотирьом телеканаламПряма мова: "Ми не можемо говорити про все, тому що повинні пройти клінічні дослідження, і це правда, не маємо права. Вона, скажу правду - унікальна. Це не пафос і не популізм. Вона унікальна, тому що не така як інші. У нас є матеріали, що дослідження велись, але не на людях, утім велись.Я не можу говорити сьогодні про терміни, але у будь-якому випадку ви повинні зрозуміти наш підхід: попри на нашу українську вакцину, якщо у когось буде підтверджена вакцина раніше, ми будемо закуповувати, у будь-якому випадку".Деталі: За словами Зеленського, розробкою української вакцини займалися більш ніж пів року і наразі вона проходить тестування.
наркоту производить и не выявлять - есть
красота
- 25.01.21 09:37 Объем наличных денег в обороте вырос за год на 133 миллиарда;
- 25.01.21 11:31 Минфин разместил за год облигации внутреннего займа на 380 миллиардов;
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- 25.01.21 11:44 Из госбюджета в 2020 году не оплачено 67 миллиардов запланированных расходов.
будь-яка кухарка та на фоні Зе!ндона- це Маргарет Тетчер.
Пока в Украине медициной будут "заниматься" Степановы, Богатыревы и их "ЛекХимы".
«Стэнфорд, Корнуэлл и пять других лабораторий Калифорнийских университетов «обнаружили, что C19 выдуманный, вымышленный, а не вирус и подали в суд на CDC за мошенничество с коронавирусом», - сказал Роб Освальд, доктор вирусологии и иммунологии Корнуэльского университета:
«Итак, мы имеем дело с очередным штаммом гриппа, как и каждый год. C19 не существует и является вымышленным. Я считаю, что Китай и глобалисты организовали эту мистификацию COVID (грипп, замаскированный под новый вирус), чтобы вызвать глобальную тиранию и всемирное полицейское тоталитарное государство наблюдения, и этот заговор включал массовые фальсификации выборов.
У меня докторская степень по вирусологии и иммунологии. Я работаю в клинической лаборатории и проверил 1500 «предполагаемых» положительных образцов C19, собранных здесь, в Южной Калифорнии. Когда моя команда лаборантов и я проводили тестирование с помощью критериев Коха и наблюдения с помощью SEM (растрового электронного микроскопа), мы не обнаружили Covid ни в одном из 1500 образцов. Мы обнаружили, что все 1500 образцов были в основном гриппом A, а некоторые были гриппом B, но не было ни одного случая Covid, и мы не использовали тест B.S. PCR.
Затем мы отправили оставшиеся образцы в Стэнфорд, Корнуэлл и несколько лабораторий Калифорнийских университетов, и они обнаружили те же результаты, что и мы, БЕЗ COVID. Они обнаружили грипп A и B. Все мы затем поговорили с CDC и попросили жизнеспособные образцы COVID, которые, по словам CDC, они не могут предоставить, поскольку у них не было никаких образцов.
В результате всех наших исследований и лабораторных работ мы пришли к твердому выводу, что C19 был выдуманным и вымышленным. Грипп назвали Covid, а большинство из 225 000 умерших умерли от сопутствующих заболеваний, таких как сердечные заболевания, рак, диабет, эмфизема легких и т. д., и при наличии этих заболеваний они заболели гриппом, который еще больше ослабил их иммунную систему, что явилось причиной смерти. Я еще не нашел ни одного жизнеспособного образца C19 для работы.
Мы семь университетов, которые провели лабораторные испытания этих 1500 образцов, теперь подаем в суд на CDC за мошенничество с C19. CDC еще не прислали нам ни одного жизнеспособного, изолированного и очищенного образца C19. Если они не могут или не хотят прислать нам жизнеспособный образец, я говорю, что C19 нет, он вымышленный. Четыре исследовательских работы, которые действительно описывают геномные экстракты вируса C19, никогда не были успешными в выделении и очистке образцов. Все четыре статьи, написанные о C19, описывают только небольшие фрагменты РНК, длина которых составляет от 37 до 40 пар оснований, что НЕ является ВИРУСОМ. Вирусный геном обычно составляет от 30 000 до 40 000 пар оснований. Такое зло, как Ковид должно быть повсюду, почему никто ни в одной лаборатории по всему миру не выделил и не очистил этот вирус полностью? Это потому, что они никогда не находили вирус, все, что они когда-либо находили, это маленькие кусочки РНК, которые так и не были идентифицированы как вирус.
При таком плохом состоянии, как Covid, должно быть повсюду, почему никто в какой-либо лаборатории во всем мире никогда не изолировал и не очистил этот вирус полностью?
Это потому, что они никогда не находили вирус, все, что они когда-либо находили, - это небольшие фрагменты РНК, которые так и не были идентифицированы как вирус ».