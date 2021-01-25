В Украине сейчас нет лаборатории, способной выявлять штаммы COVID-19, - "слуга народа" Радуцкий

В Украине необходима своя лаборатория, которая сможет выявлять штаммы COVID-19.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, нардеп СН Михаил Радуцкий, информирует Цензор.НЕТ.

"К сожалению, спустя почти год после начала пандемии в Украине все еще нет оборудования, которое может проводить секвенирование (выявление новых штаммов) образцов коронавирусной болезни!" – написал нардеп.



Как пояснил Радуцкий, в рамках сотрудничества с ВОЗ Украина периодически отправляет образцы клинических материалов в референс-лаборатории в Лондоне и Берлине. Последнюю партию образцов Центр общественного здоровья отправил в Германию 20 января. Ответы придут не раньше середины февраля.

По его мнению, сложившаяся ситуация является недопустимой, так как страна фактически лишена возможности оперативно реагировать на биологические угрозы.

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"Центр общественного здоровья пытается решить проблему. И уже в первом полугодии этого года есть возможность получить необходимое оборудование и реагенты, провести обучение специалистов для проведения секвенирования в пределах международного сотрудничества с CDC (Центр по контролю и профилактике заболеваний США). Наличие лаборатории, которая может проводить секвенирование, – это вопрос национальной безопасности. И он должен быть взят под контроль со стороны СНБО", – написал глава комитета.