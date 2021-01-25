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Путин поручил Госдуме законодательно запретить сравнивать роль СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне

Путин поручил Госдуме законодательно запретить сравнивать роль СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне

По итогам заседания Совета по культуре и искусству президент РФ Владимир Путин поручил подготовить законопроект, запрещающий отождествлять роль СССР и Германии во Второй мировой войне.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Путин рекомендовал Госдуме подготовить законопроект о запрете публичного отождествления ролей СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне и рассмотреть его во время весенней сессии. Такое поручение содержится в перечне, опубликованном Кремлем по итогам заседания Совета по культуре и искусству в понедельник, 25 января.

Новую законодательную норму предполагается внести в федеральный закон "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов". Поручение необходимо исполнить до 1 июля 2021 года.

Также читайте: Госдума РФ предлагает запретить сравнивать СССР и нацистскую Германию, Путин поддержал идею

Автор: 

Вторая мировая война (418) путин владимир (31231) россия (95441)


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Топ комментарии
+62
Всё, ребята.
Польша напала на СССР в 1939 году.
А потом спустя 2 месяца Финляндия напала.
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25.01.2021 23:56
+48
Как жи ж ?...
Путін доручив Держдумі законодавчо заборонити порівнювати роль СРСР і нацистської Німеччини у Другій світовій війні - Цензор.НЕТ 6119

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25.01.2021 23:58
+46
Им бы понедельники взять и отменить (с)
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25.01.2021 23:49
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скоро у них будет новый фюрер - "анальный". тот запретит.
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26.01.2021 09:45 Ответить
СССР совместно с Германией загеноцидил 14 млн мирного населения в 30х-40х годах. и причем, если геноцид Германии в основном был направлен на чужих граждан, то СССР морил голодом, расстреливал и отправлял в ГУЛАГи собственных граждан ( все это описано в исторической книге "Кровавые земли" ). так что по моему мнению СССР было гораздо хуже Германии, а вклад в Вторую мировую у них равнозначный т.к. СССР был основным союзником Германии до середины 1941 года.
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26.01.2021 09:49 Ответить
йа-йа, это марсиане с Гитлером Европу дерибанили. Сталин тут совершенно ни при чем.
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26.01.2021 09:54 Ответить
после совместной победы мирового сообщества над Гитлером немеций фашизм мутировал и превратился в рашизм
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26.01.2021 09:55 Ответить
да .. и законодательно запретить величать этого урода ******
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26.01.2021 09:55 Ответить
я от дивуюся, чому це на кацапщині досі не створили мінстерство правди ?
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26.01.2021 12:29 Ответить
ПОТОМУ ЧТО ГОЛОДРАНЦЫ ЧЕКИСТЫ БЫЛИ ЕЩЁ ХУЖЕ ГЕСТАПО !!!
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26.01.2021 23:21 Ответить
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