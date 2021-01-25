Путин поручил Госдуме законодательно запретить сравнивать роль СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне
По итогам заседания Совета по культуре и искусству президент РФ Владимир Путин поручил подготовить законопроект, запрещающий отождествлять роль СССР и Германии во Второй мировой войне.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
Путин рекомендовал Госдуме подготовить законопроект о запрете публичного отождествления ролей СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне и рассмотреть его во время весенней сессии. Такое поручение содержится в перечне, опубликованном Кремлем по итогам заседания Совета по культуре и искусству в понедельник, 25 января.
Новую законодательную норму предполагается внести в федеральный закон "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов". Поручение необходимо исполнить до 1 июля 2021 года.
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