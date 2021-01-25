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День рождения Зеленского: "Какие-то были подарки, книги кто-то дарил", - "слуга народа" Качура

День рождения Зеленского:

Нардеп СН Александр Качура рассказал, как президента Владимира Зеленского поздравляли с 43-летним на заседании фракции.

Об этом он рассказал журналистам после заседания фракции "Слуга народа", участие в котором принял Зеленский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

Отвечая на вопрос, как он поздравил Зеленского, Качура отметил, что сделал это утром лично, в электронном виде.

"Поздравляли от депутатской фракции, там какие-то были подарки, книги кто-то дарил. Так, как кто считал необходимым. То есть, это было персональное. Но Владимир Александрович сказал, и об этом сказали представители Офиса, что если кто-то хочет сделать подарок, может направить на благотворительность средства в Криворожскую больницу", - рассказал Качура.

Также на Цензор.НЕТ: Лерос: Для поздравления Зеленского подключены ботофермы из Азии и Африки. СКРИНШОТ

Автор: 

день рождения (396) Зеленский Владимир (20290) Слуга народа (2629) Качура Александр (170)


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Топ комментарии
+32
День народження Зеленського: "Якісь були подарунки, книжки хтось дарував", - "слуга народу" Качура - Цензор.НЕТ 8370
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26.01.2021 00:01
+31
День народження Зеленського: "Якісь були подарунки, книжки хтось дарував", - "слуга народу" Качура - Цензор.НЕТ 1726
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25.01.2021 23:57
+30
День народження Зеленського: "Якісь були подарунки, книжки хтось дарував", - "слуга народу" Качура - Цензор.НЕТ 1373
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25.01.2021 23:59
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Ви хіба не зрозуміли? Свідок секти святої непорочної жульки поставив собі завдання, обісрати автора тих рядків.
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26.01.2021 01:48 Ответить
Граматично правильно після слова "чоловіче" ставити кому. Що не так?
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26.01.2021 09:46 Ответить
Часом одна кома міняє весь сенс твердження. Мені треба подякувати, а не робити з мене "ворога народу".
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26.01.2021 09:49 Ответить
яка безмежна любов народу до свого Нелоха
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26.01.2021 02:07 Ответить
Я сказав би, що то цілком заслужена безмежна любов.
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26.01.2021 02:23 Ответить
Можуть з часом "залюбити".
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26.01.2021 07:30 Ответить
У Зеленского день рождения. Это для Украины праздник? Родились новые тарифы,
новая брехня и новое предательство. Да лучше бы он не дожил.
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26.01.2021 02:34 Ответить
какая пидступная зрада.
Для нас существует только один день - день рождения создателя священного торта!
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26.01.2021 06:25 Ответить
создателя священного торта
...
Ти про Наполеона Бонапарта? Що ж, цілком гідний привід
(але до 15 серпня ще далеко...)
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26.01.2021 08:44 Ответить
У тебе страшні помилки в слові "оманского".
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26.01.2021 08:55 Ответить
то-о-оцьно. пло аманфыфофо фейфельфко-ляляпагоффково. фот фефель поля-я-ядоцек...
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26.01.2021 10:00 Ответить
книги???? да он чек не в состоянии прочитать
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26.01.2021 07:20 Ответить
А если сберегательные?
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26.01.2021 07:32 Ответить
Які книжки? Він не читає, а грубку розпалювати непотрібно, бо в нього скрізь автоматика.
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26.01.2021 07:54 Ответить
Всі проплачені ботосперми поздоровили політичного вундеркінда?
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26.01.2021 08:02 Ответить
Зеленський: мені сьогодні 43, а почуваю на 30...

Може й тридцять, а може й пожиттєво - це вже як прокурор вирішить.
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26.01.2021 08:16 Ответить
Книги подарили..
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26.01.2021 08:42 Ответить
Книжки дарили? Ця істота вміє чтати? Цьому лайну труну треба було
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26.01.2021 08:48 Ответить
Можливо вони мали на увазі зберкнижки?
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26.01.2021 08:53 Ответить
Навіщо йому книги - у нього вже одна є!
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26.01.2021 12:17 Ответить
Он что читать умеет? Зачем книги? Или это чтобы камин топить?
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26.01.2021 22:25 Ответить
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