День рождения Зеленского: "Какие-то были подарки, книги кто-то дарил", - "слуга народа" Качура

Нардеп СН Александр Качура рассказал, как президента Владимира Зеленского поздравляли с 43-летним на заседании фракции.

Об этом он рассказал журналистам после заседания фракции "Слуга народа", участие в котором принял Зеленский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

Отвечая на вопрос, как он поздравил Зеленского, Качура отметил, что сделал это утром лично, в электронном виде.

"Поздравляли от депутатской фракции, там какие-то были подарки, книги кто-то дарил. Так, как кто считал необходимым. То есть, это было персональное. Но Владимир Александрович сказал, и об этом сказали представители Офиса, что если кто-то хочет сделать подарок, может направить на благотворительность средства в Криворожскую больницу", - рассказал Качура.

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