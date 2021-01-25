День рождения Зеленского: "Какие-то были подарки, книги кто-то дарил", - "слуга народа" Качура
Нардеп СН Александр Качура рассказал, как президента Владимира Зеленского поздравляли с 43-летним на заседании фракции.
Об этом он рассказал журналистам после заседания фракции "Слуга народа", участие в котором принял Зеленский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".
Отвечая на вопрос, как он поздравил Зеленского, Качура отметил, что сделал это утром лично, в электронном виде.
"Поздравляли от депутатской фракции, там какие-то были подарки, книги кто-то дарил. Так, как кто считал необходимым. То есть, это было персональное. Но Владимир Александрович сказал, и об этом сказали представители Офиса, что если кто-то хочет сделать подарок, может направить на благотворительность средства в Криворожскую больницу", - рассказал Качура.
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новая брехня и новое предательство. Да лучше бы он не дожил.
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Ти про Наполеона Бонапарта? Що ж, цілком гідний привід
(але до 15 серпня ще далеко...)
Може й тридцять, а може й пожиттєво - це вже як прокурор вирішить.