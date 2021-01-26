Субсидии будем выплачивать всем, кто в этом нуждается. Возможно, финансирование придется увеличить, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что, возможно, придется увеличивать финансирование программы предоставления субсидий, но расчетов пока нет.

Об этом он сказал в эфире телеканала ICTV, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"На сегодня в бюджете предусмотрено 36,6 млрд грн для выплат субсидий. Мы готовы выплачивать субсидии всем гражданам, всем домохозяйствам, которые в этом нуждаются", - заверил Шмыгаль.

Премьер добавил, что если будет необходимость в дополнительных средствах, правительство обратиться с расчетами к Верховной Раде.

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"На сегодня такие расчеты отсутствуют. Конечно, если смотреть из расчета, что субсидии нужно будет каждый месяц платить как в январе, то возможно нам придется увеличивать эту сумму. Но давайте проживем первое полугодие и по его результатам совместно посчитаем, какую сумму нужно добавлять к этой графе бюджета", - отметил Шмыгаль.

Как сообщалось, 25 января министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что ведомство просит Министерство финансов увеличить на 10 млрд финансирование программы предоставления субсидий.

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