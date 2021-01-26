Субсидии будем выплачивать всем, кто в этом нуждается. Возможно, финансирование придется увеличить, - Шмыгаль
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что, возможно, придется увеличивать финансирование программы предоставления субсидий, но расчетов пока нет.
Об этом он сказал в эфире телеканала ICTV, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"На сегодня в бюджете предусмотрено 36,6 млрд грн для выплат субсидий. Мы готовы выплачивать субсидии всем гражданам, всем домохозяйствам, которые в этом нуждаются", - заверил Шмыгаль.
Премьер добавил, что если будет необходимость в дополнительных средствах, правительство обратиться с расчетами к Верховной Раде.
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"На сегодня такие расчеты отсутствуют. Конечно, если смотреть из расчета, что субсидии нужно будет каждый месяц платить как в январе, то возможно нам придется увеличивать эту сумму. Но давайте проживем первое полугодие и по его результатам совместно посчитаем, какую сумму нужно добавлять к этой графе бюджета", - отметил Шмыгаль.
Как сообщалось, 25 января министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что ведомство просит Министерство финансов увеличить на 10 млрд финансирование программы предоставления субсидий.
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- Продадим что нибудь ненужное.
- Чтобы продать что нибудь ненужное - нужно сначала купить чтонибудь ненужное. А у вас денег нет.
МВФ, правда, про это знает и денег не дает. Поэтому вероятность превращения гривны в фантики увеличивается еще больше.
Так что, если кто-то думает, что рост тарифов и веерные отключения это все, они очень ошибаются. Будет еще и гривна в рулонах и сахар по талонам и свет по графику.
У ЗЕ ж теперь есть не только свой генпрокурор, но и свой Нацбанк.
Ведь в конечном итоге эти субсидии пойдут им в карман, а зебилам дадут за нее подержаться только в промежутке между выдачей субсидии и оплатой коммуналки.
Национализировать? Не вопрос. Вопреки всем нормам права это сделать можно.
Эффект будет, как в Венесуэле - все, что пытались национализировать, исчезло, включая еду.
Как думаешь, США эту стадию проходили в своей истории? Думаешь все закончилось веселым "взять и все поделить"?
Так я тебя расстрою. Это только на Роисе в 1917-м этим закончилось. И результат известен.
Фамилии тех, кто мог когда-то скупать Сенат оптом и в розницу, и сейчас есть среди финансовой и деловой элиты США.
С опасными монополиями и олигархами на Западе боролись совсем другими методами.
Про "олигархи бегали от Рузвельта" очень повеселило.
Как думаешь, фамилии Ротшильд и Рокфеллер появились среди финансовой элиты США до Рузвельта или после? Они быстро бегали или были хорошими олигархами?
Ужасно, когда кугуты берутся интерпретировать весьма непростые политические и экономические процессы.
Еще ужаснее, когда кугуты начинают призывать воплотить свои примитивные фантазии в жизнь.
А с "бесами" у Запада бизнес и общие схемы. Думал в сказку попал? Или Маркса перечитал? Срать Запад хотел на наш нарит. Они за тебя твою работу делать не будут. Их интересуют ресурсы, рабочая сила и рынок сбыта - все.
Вот только у зебилов нет даже прибыльного нефтяного бизнеса, который можно было бы лихо просрать.
И хватило их на 13 лет, а потом Рейха просто не стало.
речь о выплачивать
чудово
Потом они обижаютя на погромы.
Откуда повышение тарифов? С потолка - простая еврейская жадность Ахметова.
Пусть в Израиле попробует крутить такие схемы - там с ним быстро разберутся.
плюс нацгвардия - не сильно поднимешься. не имея поддержки армии.