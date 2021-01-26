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Субсидии будем выплачивать всем, кто в этом нуждается. Возможно, финансирование придется увеличить, - Шмыгаль

Субсидии будем выплачивать всем, кто в этом нуждается. Возможно, финансирование придется увеличить, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что, возможно, придется увеличивать финансирование программы предоставления субсидий, но расчетов пока нет.

Об этом он сказал в эфире телеканала ICTV, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"На сегодня в бюджете предусмотрено 36,6 млрд грн для выплат субсидий. Мы готовы выплачивать субсидии всем гражданам, всем домохозяйствам, которые в этом нуждаются", - заверил Шмыгаль.

Премьер добавил, что если будет необходимость в дополнительных средствах, правительство обратиться с расчетами к Верховной Раде.

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"На сегодня такие расчеты отсутствуют. Конечно, если смотреть из расчета, что субсидии нужно будет каждый месяц платить как в январе, то возможно нам придется увеличивать эту сумму. Но давайте проживем первое полугодие и по его результатам совместно посчитаем, какую сумму нужно добавлять к этой графе бюджета", - отметил Шмыгаль.

Как сообщалось, 25 января министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что ведомство просит Министерство финансов увеличить на 10 млрд финансирование программы предоставления субсидий.

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Автор: 

субсидия (624) тарифы (1874) Шмыгаль Денис (2680)


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Топ комментарии
+6
- А где деньги возьмем?
- Продадим что нибудь ненужное.
- Чтобы продать что нибудь ненужное - нужно сначала купить чтонибудь ненужное. А у вас денег нет.
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26.01.2021 00:40
+5
Нужно убрать нахрен субсидии всем и всем снизить платежки! А к олигархам должен зайти майдан с коктейлями молотова!
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26.01.2021 00:47
+4
Во сказочник, денег нет, а он лапшу людям вешает за субсидии.
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26.01.2021 00:43
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- А где деньги возьмем?
- Продадим что нибудь ненужное.
- Чтобы продать что нибудь ненужное - нужно сначала купить чтонибудь ненужное. А у вас денег нет.
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26.01.2021 00:40 Ответить
Зато есть печатный станок в НБУ и есть "независимый" Шевченко.

МВФ, правда, про это знает и денег не дает. Поэтому вероятность превращения гривны в фантики увеличивается еще больше.

Так что, если кто-то думает, что рост тарифов и веерные отключения это все, они очень ошибаются. Будет еще и гривна в рулонах и сахар по талонам и свет по графику.
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26.01.2021 00:49 Ответить
Тогда эта шайка долго у сруля не продержится.
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26.01.2021 01:07 Ответить
это уже от шайки не зависит. Гнилой совдеповской системе приходит кирдык. За 30 лет просрали всё что можно...
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26.01.2021 04:22 Ответить
в слуг уродів державний бюджет - пуста бумажка. Нада - добавлять; нада - знімуть.
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26.01.2021 00:43 Ответить
Во сказочник, денег нет, а он лапшу людям вешает за субсидии.
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26.01.2021 00:43 Ответить
Всегда ж можно напечатать для такого хорошего дела.

У ЗЕ ж теперь есть не только свой генпрокурор, но и свой Нацбанк.
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26.01.2021 00:45 Ответить
Коломойский,Медведчук, Бойко и Ахметов только за.

Ведь в конечном итоге эти субсидии пойдут им в карман, а зебилам дадут за нее подержаться только в промежутке между выдачей субсидии и оплатой коммуналки.
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26.01.2021 00:44 Ответить
Нужно убрать нахрен субсидии всем и всем снизить платежки! А к олигархам должен зайти майдан с коктейлями молотова!
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26.01.2021 00:47 Ответить
Олигархи сядут в чартер и продолжат беседу уже из Швейцарии, Испании, Израиля.

Национализировать? Не вопрос. Вопреки всем нормам права это сделать можно.
Эффект будет, как в Венесуэле - все, что пытались национализировать, исчезло, включая еду.
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26.01.2021 00:52 Ответить
бред не пиши! Еще и ФБР подключить можно и достать все их бабки с офшоров и вернуть Украине!
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26.01.2021 01:05 Ответить
Ну мечтай дальше.

Как думаешь, США эту стадию проходили в своей истории? Думаешь все закончилось веселым "взять и все поделить"?

Так я тебя расстрою. Это только на Роисе в 1917-м этим закончилось. И результат известен.
Фамилии тех, кто мог когда-то скупать Сенат оптом и в розницу, и сейчас есть среди финансовой и деловой элиты США.
С опасными монополиями и олигархами на Западе боролись совсем другими методами.
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26.01.2021 07:51 Ответить
На Западе убили президента олигархов и пришел к власти Тедди Рузвельт и они не ожидали ибо спонсировали того кандидатам и Тедди Рузвельт принял закон антимонопольный, начал преследовать олигархов и они от него тикали и т.п. Он разбил их монополии - Моргана, Рокфеллера, Вандербильта, Эндрю Карнеги. А у нас все кандидаты будут всегда олигархов и за кого не проголосуй - все варианты олигархов. 73% - это 13 миллионов из голосовавших. Большинство людей давно не ходит на выборы, потому что понимает, что выборы фальшивые и выигрывают всегда олигархи. Будет восстание и праведный гнев народа будет направлен против олигархов и их сожгут в их хоромах! и 1917 год не корректно сравнивать ибо там не была система олигархии, там был царь или тиран ибо он послал на войну солдат не обученных и не одетых и не вооруженных должным образом и они сразу потеряли 100 тысяч человек и без успехов, а вернувшись там еще нищета и революционеры и семью царскую убили. А затем пришли тираны и власть не перешла к демократии, а перешла к кровавой тирании. А Украине нужно, как в США перейти к демократии и на переходе происходит обычно жесткое что то ибо кандидата олигархов убили и пришел Тедди Рузвельт, а у нас нету своего Тедди Рузвельта и чтобы он еще и пришел к власти. Потому переход должен случиться, как писали Платон и Аристотель - это восстанием и или уничтожением или изгнанием олигархов.
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26.01.2021 15:26 Ответить
Супервольное изложение истории. Скажем так, так как оно видится в колхозе "Светлый путь".

Про "олигархи бегали от Рузвельта" очень повеселило.

Как думаешь, фамилии Ротшильд и Рокфеллер появились среди финансовой элиты США до Рузвельта или после? Они быстро бегали или были хорошими олигархами?

Ужасно, когда кугуты берутся интерпретировать весьма непростые политические и экономические процессы.
Еще ужаснее, когда кугуты начинают призывать воплотить свои примитивные фантазии в жизнь.
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26.01.2021 16:39 Ответить
ФБР, действующее вне юрисдикции США, шоб малоросам тарифы снизить - это пять.
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26.01.2021 16:41 Ответить
И Запад покрывать этих бесов не будет! Запад будет выступать на стороне Украинского народа!
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26.01.2021 01:07 Ответить
"Заграница нам поможет. Я дам вам парабеллум"
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26.01.2021 02:19 Ответить
Сравнивать с Венесуэлой - это софистика галимая! не смеши!
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26.01.2021 01:08 Ответить
Да ладно! Когда 73% дебилов избирают презом Голобородька - это уже первый шаг к Венесуэле. Это во-первых. Во-вторых, именно национализация и послужила причиной краха Венесуэлы. И да, Украину, с Венесуэлой сравнивать не нужно. Знаешь сколько там нефти? Даже это не помогло.
А с "бесами" у Запада бизнес и общие схемы. Думал в сказку попал? Или Маркса перечитал? Срать Запад хотел на наш нарит. Они за тебя твою работу делать не будут. Их интересуют ресурсы, рабочая сила и рынок сбыта - все.
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26.01.2021 02:42 Ответить
я тебе говорю не занимайся софистикой. конь, пиз.., капуста. шо попало. Начитался я Аристотеля и Платона и понимаю, что Украине нужно переходить от олигархии - худшей системы к лучшей - демократии. А олигархия умрет, когда будет восстание, а оно будет обязательно ибо олигархия подразумевает обогащение олигархов по свойствам их и в ущерб всему государству они это делают и все остальное население в олигархии нищие и злое и оно восстает и либо убивает олигархов, либо они отправляются в изгнание. По конституции все недра и ресурсы принадлежат народу Украины и значит прибыль с них должна идти в казну страны, а не олигархам - это незаконно олигархи делают. По закону их не наказать ибо они владеют властью, судами, прокуратурой, СБУ, МВД, и т.д. Единственный способ от них избавиться - это восстание народа против них. А дальше переход страны к системе демократии. Из рабской страны в свободную нужно перейти.
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26.01.2021 03:54 Ответить
Олигархия умрет, когда перестанут голосовать за телевизор и холодильник. А для этого общество должно созреть. Последние выборы показали, что не созрело. С таким количеством рабов и дебилов ни о какой демократии даже мечтать нельзя.
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26.01.2021 12:40 Ответить
Все один в один.
Вот только у зебилов нет даже прибыльного нефтяного бизнеса, который можно было бы лихо просрать.
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26.01.2021 07:53 Ответить
Отчего же? Нацисты продемонстрировали весьма эффективный опыт национализации.
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26.01.2021 02:22 Ответить
У нацистов экономика была заточена на постоянную экспансию. Без войны и без захватов их экономика была обречена.
И хватило их на 13 лет, а потом Рейха просто не стало.
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26.01.2021 07:47 Ответить
национализировать...КАК В РОССИИ....Венесуела далеко
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26.01.2021 08:03 Ответить
речь не о зарабатывать

речь о выплачивать
чудово
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26.01.2021 00:54 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=AQ1rOyVByOY&feature=youtu.be

Субсидии будем выплачивать всем, кто в этом нуждается. Возможно, финансирование придется увеличить, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6469
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26.01.2021 00:56 Ответить
Кто эта девушка школьница?
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26.01.2021 01:02 Ответить
Внешность обманчива...
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26.01.2021 01:15 Ответить
Та уже куча дебилов три раза проголосовала "абыниюлька"... и опять неймётся какого-нибудь парАшенко, яйценюка, шмыгАля "выбрать на царство".
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26.01.2021 01:42 Ответить
а паша лазоренко вышел уже? у них прекрасный был тандемчик.
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26.01.2021 05:35 Ответить
ЗЕКА ЯНЫКА ДАВАЙ...О ПУТИНА ДАВАЙ ПОДБЕРЕМ
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26.01.2021 08:05 Ответить
хороша
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26.01.2021 01:17 Ответить
Круговая подтяжка за границей.
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26.01.2021 02:20 Ответить
Она ещё в школе уже не была девушкой.
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26.01.2021 08:24 Ответить
Бабка Юлька поменяла секс имедж
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26.01.2021 04:26 Ответить
Силикон, ботокс, натяжка шкуры - с ними постоянно что-то случается. Это её искусственное лицо поплывёт в любой момент, и избиратели Юли, очарованные её внешностью и сладкими речами будут весьма шокированы. И развеется весь Юлин флер, ибо будет перед ними стоять старая обезображеная операциями уродина, и её пафосные сладкие речи уже будут восприниматься её фанатами совершенно по другому.
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26.01.2021 10:23 Ответить
Сначала отменили, а теперь будут добавлять. Дблы.
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26.01.2021 00:56 Ответить
Точнее и не скажешь..Браво !!! - "Вы кого за д@раков держите? О чем мы тут говорим? "- Тимошенко сегодня на ТВ в прямом эфире загнала Шмыгаля грязной тряпкой под плинтус !!!!
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26.01.2021 00:56 Ответить
тюлька может..это еще та .ука...
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26.01.2021 08:07 Ответить
ага.. еще бы .. она ведь все-все украла !!!
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26.01.2021 12:21 Ответить
наверное я ошибаюсь...
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26.01.2021 20:22 Ответить
Всем субсидии давайте!
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26.01.2021 01:16 Ответить
Объясните кто-нибудь этому ахметовскому придурку по фамилии "ШмыгАль", что субсидии - это перекачка бюджетных денег в карманы Фирташа и Ахметова. Потому-что "товар", который покупается за субсидии от государства, продают фирташы-ахметовы. А ещё объясните, что таких уникальных придурков, как он, в Украине не так много и о такой перекачке бабла знает любой, кто закончил среднюю школу и в состоянии хоть чуть напрячь свой мозг.
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26.01.2021 01:37 Ответить
да..АХМЕТОФ ФИРТАШ--это герои нашего времени..НЕ ТО ШО ТОТ ПУШКИН ИЛИ СКОВОРОДА...идиоты
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26.01.2021 08:09 Ответить
Если говолрить прямо и честно, то субсидии в нынешнем виде это жизнь за еду. То есть, с помощью субсидий украинцев загоняют в рабство. Но во все времена рабовладельцев принято было убивать.
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26.01.2021 02:15 Ответить
Ну вы таки анисемит.
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26.01.2021 02:27 Ответить
Не знаю как насчет антисемита, но то, что вы демагог - это очевидно.
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26.01.2021 02:48 Ответить
Демагогия в чём ? Что экономикой Украины рулят как хотят неукраинцы ?
Потом они обижаютя на погромы.
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26.01.2021 05:04 Ответить
А откуда берутся "субсидии"? Из уплаченных налогов - это те же людские деньги.
Откуда повышение тарифов? С потолка - простая еврейская жадность Ахметова.
Пусть в Израиле попробует крутить такие схемы - там с ним быстро разберутся.
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26.01.2021 02:25 Ответить
ПРИДУРКИ! какие субсидии.. идиоты на государственном уровне, порожденные в бешенстве украинской землей, повысьте людям пенсии и зарплаты... откуда вы, иканамисты сранные, береты деньги на субсидии? да место ваше в тюрьме, а не у руля страны... УКРАИНЦЫ, поднимайтесь, сотрите это дерьмо в пух и прах и начните нормальную жизнь! ХВАТИТ ТЕРПЕТЬ УРОДОВ У ВЛАСТИ!
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26.01.2021 06:43 Ответить
У этого дерьма самая многочисленная полиция в Европе (Россия не в счёт), плюс агентура,
плюс нацгвардия - не сильно поднимешься. не имея поддержки армии.
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26.01.2021 06:50 Ответить
Хіба хочеш... Мусиш!
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26.01.2021 06:56 Ответить
да...ПОДНИМАТЬСЯ!!!!ХВАТИТ!!!!
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26.01.2021 08:15 Ответить
 
 