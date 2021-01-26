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Незаконно в Украине за год вырубили леса на более чем 400 млн грн, - Гослесагентство

Незаконно в Украине за год вырубили леса на более чем 400 млн грн, - Гослесагентство

За прошлый год в Украине официально задокументировали 4 200 случаев незаконной вырубки лесов. Сумма ущерба оценивается в 444,1 миллиона гривен.

Об этом сообщили в Государственном агентстве лесных ресурсов Украины, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

"По сравнению с 2019 годом объем незаконных рубок уменьшился почти в 2 раза (2019 год - 118,2 тыс. кубометров)", - говорится в сообщении.

В Гослесагентстве связывают уменьшение объема незаконных вырубок с созданием мобильных рейдовых групп, которые круглосуточно патрулируют лесные массивы.

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В Гослесагентства отметили, что в прошлом году такие группы провели 44,9 тысяч рейдов. Было взыскано 1 579 800 гривен админштрафов.

В агентстве рассказали, что объектом, где в 2019 году, по данным ГБР, незаконно вырубили лес на 3,25 миллиона гривен, является государственное предприятие "Олевское лесное хозяйство". Оно координируется Житомирским областным управлением лесного и охотничьего хозяйства.

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Автор: 

вырубка (159) лес (627) Гослесагентство (47)


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Топ комментарии
+10
Порох, що ти робиш, зупинись! Незаконно в Украине за год вырубили леса на более чем 400 млн грн, - Гослесагентство - Цензор.НЕТ 2625
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26.01.2021 00:58
+6
Вырубили леса на 444 лямов, а в бюджет вернули 1.5 млн. Нормальная арифметика и "работа" правоохранителей
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26.01.2021 00:55
+4
Народна частка незаконної вирубки -то мізер у порівнянні з шкодою,що завдають лісгоспи.Так вже у нас завелось,що лісники ліс рубають,єгеря -злісні браконьєри,поліція то бандюки,борці з корупцією самі хабарники,судді продажні,а президент - осел....
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26.01.2021 01:19
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Как только выберем зеленского это все сразу прекратится!
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26.01.2021 00:53 Ответить
Вырубили леса на 444 лямов, а в бюджет вернули 1.5 млн. Нормальная арифметика и "работа" правоохранителей
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26.01.2021 00:55 Ответить
Порох, що ти робиш, зупинись! Незаконно в Украине за год вырубили леса на более чем 400 млн грн, - Гослесагентство - Цензор.НЕТ 2625
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26.01.2021 00:58 Ответить
При чем тут Порох ? Граждане Украины вырубают принадлежащие им по конституции леса, в чем проблема ?
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26.01.2021 13:46 Ответить
Проклятые соросята. Проклятый МВФ.

Это они, треклятые, заставляют простой нарид рубить свой лес и вымывать гектары земли ради янтаря!!!

А простой нарид неучом неуиноуат. Глаза боятся, а руки делают.
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26.01.2021 01:00 Ответить
Простой народ вагонами лес не вывозит за границу,как будто ты ребёнок маленький.
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26.01.2021 08:26 Ответить
Вывозить всегда есть кому. И купить всегда будет кому, если дебилы готовы сами свой дом уничтожить.
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26.01.2021 10:08 Ответить
Треба визнати, що поки газ був дешевий, то і посадки цілі були.
А так-скоро вітрами чорнозем здує і не бути нам аграрною супердержавою
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26.01.2021 09:23 Ответить
И это только ОФИЦИАЛЬНО задокументировали ... ( интересно , какой это процент от настоящих цифр ? )
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26.01.2021 01:01 Ответить
Кстати, это мораль для тех, кто рассказывает байки о том, что все принадлежит нариду.

Вот пример того, что нарид делает с тем, что ему принадлежит и до чего он в состоянии дотянуться.
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26.01.2021 01:02 Ответить
Народна частка незаконної вирубки -то мізер у порівнянні з шкодою,що завдають лісгоспи.Так вже у нас завелось,що лісники ліс рубають,єгеря -злісні браконьєри,поліція то бандюки,борці з корупцією самі хабарники,судді продажні,а президент - осел....
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26.01.2021 01:19 Ответить
А не народную наверное рубят наемники из Блэквотерс, а не местные кугуты.
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26.01.2021 07:55 Ответить
Ой, а кто это сделал??? Порошенко, барыга, АСТАНАВИСЬ!!!
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26.01.2021 01:02 Ответить
Корупційне і продажне держлісагенство вимірює ліс в грошах. Це те саме, що блохи будуть вимірювати площу враження на старому, хворому собаці. Собака іздохне, що будуть робити блохи???
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26.01.2021 01:09 Ответить
А сколько посадили?
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26.01.2021 04:25 Ответить
...список в студію!!!
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26.01.2021 07:21 Ответить
Лісу чи лісорубів?)
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26.01.2021 09:24 Ответить
По сравнению с 2019 годом объем незаконных рубок уменьшился почти в 2 раза - хорошо.
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26.01.2021 06:22 Ответить
Зареєстрованих незаконних вирубок.Враховуючи загальний бардак,що посилився при президентстві Нелоха,фактичний об'єм,можливо,навіть зріс.
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26.01.2021 08:14 Ответить
Зеленський,виявляється,проявив талант в поїдання пирогів?Яка геніальна людина:і шаурма,і пироги,і рояль!
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26.01.2021 10:27 Ответить
Ліс поставили на аЗєлєнєніЄ
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26.01.2021 07:20 Ответить
Пока лес воруют - пиломатериалы по 3500-4000 грн. Перестанут воровать - будут по 7000 грн за куб
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26.01.2021 07:44 Ответить
законные представители Государственное агентство лесных ресурсов Украины, которое не должны допускать незаконной вырубки леса отчитались о количестве проданого леса и о сооучастии в вырубке
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26.01.2021 09:42 Ответить
 
 