Незаконно в Украине за год вырубили леса на более чем 400 млн грн, - Гослесагентство

За прошлый год в Украине официально задокументировали 4 200 случаев незаконной вырубки лесов. Сумма ущерба оценивается в 444,1 миллиона гривен.

Об этом сообщили в Государственном агентстве лесных ресурсов Украины, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

"По сравнению с 2019 годом объем незаконных рубок уменьшился почти в 2 раза (2019 год - 118,2 тыс. кубометров)", - говорится в сообщении.

В Гослесагентстве связывают уменьшение объема незаконных вырубок с созданием мобильных рейдовых групп, которые круглосуточно патрулируют лесные массивы.

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В Гослесагентства отметили, что в прошлом году такие группы провели 44,9 тысяч рейдов. Было взыскано 1 579 800 гривен админштрафов.

В агентстве рассказали, что объектом, где в 2019 году, по данным ГБР, незаконно вырубили лес на 3,25 миллиона гривен, является государственное предприятие "Олевское лесное хозяйство". Оно координируется Житомирским областным управлением лесного и охотничьего хозяйства.

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