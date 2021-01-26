В Польше украинца выгнали из квартиры из-за COVID-19: эксперт посоветовал искать работу в Украине

В польском городе Отвоцк гражданина Украины не пустили в квартиру, которую он снимал еще с несколькими людьми, когда узнали, что он заразился коронавирусом.

Попасть в жилье мужчина смог только после вмешательства полиции. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

В полиции Отвоцка рассказали, что к патрулю в субботу обратился гражданин Украины, который сказал, что его с вещами выставили на улицу. Мужчина рассказал правоохранителям, что травмировался на работе и попал в больницу. Там ему сделали тест на коронавирус, который оказался положительным. Скорая привезла его к месту жительства, где он должен был находиться в самоизоляции.

Украинец сказал об инфицировании владельцу жилья, и тот попросил его собрать вещи и подождать на улице, пока за ним приедут и отвезут к месту самоизоляции. Однако никто не приехал, а в квартиру его уже не пустили.

Также на Цензор.НЕТ: Въезжающим в Польшу разрешили не проходить 10-дневный карантин при наличии негативного теста на COVID-19

После разговора полицейских с владельцем жилья украинца пустили в жилище. Все, кто в нем находился, теперь на карантине.

OBOZREVATEL спросил у эксперта, оправданы ли такие риски для украинцев и реально ли найти достойную работу в Украине, чтобы в период пандемии не сталкиваться с подобными ситуациями.

Как пояснил экономический эксперт Алексей Лупоносов, экономика Украины не останавливалась из-за COVID-19. По его словам, хорошие специалисты могут и в родной стране получать деньги, соизмеримые с теми, которые можно заработать в других странах, и даже больше. По его мнению, украинцам лучше оставаться работать в родной стране.

"В Украине можно зарабатывать хорошие деньги. Например, люди рабочих специальностей могут получать от 600 гривен до 100 долларов в день. В условиях пандемии в нашей стране не работали только торговые точки, все остальное – работало. Единственное, что посоветовал бы украинцам – не воспринимать работу в Украине как шабаш. И тогда можно достойно жить и работать в родной стране", – отметил эксперт.

По его мнению, украинцы часто едут на работу в другие страны по туристическим визам, без страховки и с огромными рисками. Как добавил эксперт, их часто могут увольнять даже без уточнения причины и никакого пособия по утрате трудоустройства, а часто даже и зарплат, они по итогу могут просто не получить.