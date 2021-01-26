В Польше украинца выгнали из квартиры из-за COVID-19: эксперт посоветовал искать работу в Украине
В польском городе Отвоцк гражданина Украины не пустили в квартиру, которую он снимал еще с несколькими людьми, когда узнали, что он заразился коронавирусом.
Попасть в жилье мужчина смог только после вмешательства полиции. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".
В полиции Отвоцка рассказали, что к патрулю в субботу обратился гражданин Украины, который сказал, что его с вещами выставили на улицу. Мужчина рассказал правоохранителям, что травмировался на работе и попал в больницу. Там ему сделали тест на коронавирус, который оказался положительным. Скорая привезла его к месту жительства, где он должен был находиться в самоизоляции.
Украинец сказал об инфицировании владельцу жилья, и тот попросил его собрать вещи и подождать на улице, пока за ним приедут и отвезут к месту самоизоляции. Однако никто не приехал, а в квартиру его уже не пустили.
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После разговора полицейских с владельцем жилья украинца пустили в жилище. Все, кто в нем находился, теперь на карантине.
OBOZREVATEL спросил у эксперта, оправданы ли такие риски для украинцев и реально ли найти достойную работу в Украине, чтобы в период пандемии не сталкиваться с подобными ситуациями.
Как пояснил экономический эксперт Алексей Лупоносов, экономика Украины не останавливалась из-за COVID-19. По его словам, хорошие специалисты могут и в родной стране получать деньги, соизмеримые с теми, которые можно заработать в других странах, и даже больше. По его мнению, украинцам лучше оставаться работать в родной стране.
"В Украине можно зарабатывать хорошие деньги. Например, люди рабочих специальностей могут получать от 600 гривен до 100 долларов в день. В условиях пандемии в нашей стране не работали только торговые точки, все остальное – работало. Единственное, что посоветовал бы украинцам – не воспринимать работу в Украине как шабаш. И тогда можно достойно жить и работать в родной стране", – отметил эксперт.
По его мнению, украинцы часто едут на работу в другие страны по туристическим визам, без страховки и с огромными рисками. Как добавил эксперт, их часто могут увольнять даже без уточнения причины и никакого пособия по утрате трудоустройства, а часто даже и зарплат, они по итогу могут просто не получить.
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У нас так один (ніби бездомний) ховався від поліцаїв, щоб не виписали штраф за порушення комендантської години - і замерз. На смерть.
очень хорошее впечатление от действий польской полиции по защите заболевшего украинца.
Суди людей только тогда, когда они нарушили закон, а не по тому что ты так считаешь, это только твоё мнение,
Или ты считаешь что нарушать закон это правильно ?
Он и так был с ними в контакте до этого .
Это относится и к заражонному, и к владельцу жилья, и к тем, кто за ним не приехал.
Люди стали хуже зверей.
Возьми к примеру правила дорожного движения, там указано, что переходить дорогу только на красный, все, ни какого мнения, только соблюдения правил будет на дороге порядок.
На сто человек сто мнений, и для того придумали свод правил и законов что бы не было путаницы и неразберихи .
С чего ты взял что твоё мнение самое правильное, что решил даже неизвестного человека, который поступил законно оскорбить ????
Навіть упороте ВооЗ призналось що це хуцпа!
Він би точно пересрав всю маліну диБілу гєйЦю!
Українець сказав про інфікування власнику житла, і той попросив його спакувати речі і почекати на вулиці, коли по нього приїдуть і відвезуть до місця самоізоляції. Однак ніхто не приїхав, а до квартири співмешканці вже не впустили. Після розмови поліцейських з власником житла українця пустили до помешкання. Всі, хто в ньому перебував, тепер на карантині.
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ПОЛІЦІЯ ДІЯЛА ПРАВИЛЬНО..
Власник діяв незаконно,але ЛОГІЧНО у випадку,якщо точно співмещканці не були інфіковані...а це СуМНІВНО. ,
За законом поліція заставила впустити жильця,але відразу всі попали на карантин..І НІЧОГО НА ЦЕ НЕ ВДІЄШ..
НЕ ЗРОЗУМІВ. Чому обурюється той,що захворів ?Що за ним не приїхали ? ( так буває...
Джерело: https://censor.net/ua/n3244023
Пишу на твоём языке что б ты понял .
Не нужно даже читать статью, заголовок уже сделал выводы.
ТРЕБА МАСКИ НОСИТИ.
і дотримуватись "соціальної дистанції ПЕРВЕНТИВНО...
но можете и носить. и спать в них, и срать.
вдруг поможет
Зеленый скот типа дубинского сам спровоцировал это....
Просто рыдаю...Хороший эксперт, надо брать. Оказывается в Украине двушку зелени рабочий влегкую получит, а люди дураки зачем-то в Польшу уезжают.