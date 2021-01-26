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Новости Коронавирус и карантин
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В Польше украинца выгнали из квартиры из-за COVID-19: эксперт посоветовал искать работу в Украине

В Польше украинца выгнали из квартиры из-за COVID-19: эксперт посоветовал искать работу в Украине

В польском городе Отвоцк гражданина Украины не пустили в квартиру, которую он снимал еще с несколькими людьми, когда узнали, что он заразился коронавирусом.

Попасть в жилье мужчина смог только после вмешательства полиции. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

В полиции Отвоцка рассказали, что к патрулю в субботу обратился гражданин Украины, который сказал, что его с вещами выставили на улицу. Мужчина рассказал правоохранителям, что травмировался на работе и попал в больницу. Там ему сделали тест на коронавирус, который оказался положительным. Скорая привезла его к месту жительства, где он должен был находиться в самоизоляции.

Украинец сказал об инфицировании владельцу жилья, и тот попросил его собрать вещи и подождать на улице, пока за ним приедут и отвезут к месту самоизоляции. Однако никто не приехал, а в квартиру его уже не пустили.

Также на Цензор.НЕТ: Въезжающим в Польшу разрешили не проходить 10-дневный карантин при наличии негативного теста на COVID-19

После разговора полицейских с владельцем жилья украинца пустили в жилище. Все, кто в нем находился, теперь на карантине.

OBOZREVATEL спросил у эксперта, оправданы ли такие риски для украинцев и реально ли найти достойную работу в Украине, чтобы в период пандемии не сталкиваться с подобными ситуациями.

Как пояснил экономический эксперт Алексей Лупоносов, экономика Украины не останавливалась из-за COVID-19. По его словам, хорошие специалисты могут и в родной стране получать деньги, соизмеримые с теми, которые можно заработать в других странах, и даже больше. По его мнению, украинцам лучше оставаться работать в родной стране.

"В Украине можно зарабатывать хорошие деньги. Например, люди рабочих специальностей могут получать от 600 гривен до 100 долларов в день. В условиях пандемии в нашей стране не работали только торговые точки, все остальное – работало. Единственное, что посоветовал бы украинцам – не воспринимать работу в Украине как шабаш. И тогда можно достойно жить и работать в родной стране", – отметил эксперт.

По его мнению, украинцы часто едут на работу в другие страны по туристическим визам, без страховки и с огромными рисками. Как добавил эксперт, их часто могут увольнять даже без уточнения причины и никакого пособия по утрате трудоустройства, а часто даже и зарплат, они по итогу могут просто не получить.

Автор: 

карантин (16729) Польша (8390) работа (599) украинцы (3860) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+18
Судя по этому репортажу, в Польше у человека есть вполне реальная возможность защитить свои законные права:

очень хорошее впечатление от действий польской полиции по защите заболевшего украинца.
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26.01.2021 01:51
+4
Добре, що хоч не залишили на вулиці.
У нас так один (ніби бездомний) ховався від поліцаїв, щоб не виписали штраф за порушення комендантської години - і замерз. На смерть.
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26.01.2021 01:50
+3
Звертався якось то років з 10 взад до польскоі поліціі, ( одну проблему тре було вирішити) швидко і професійно допомогли не заглядаючи в очи - дай що небудь (!)
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26.01.2021 06:53
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Правила форума Совет форумчан
Люди сошли с ума..
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26.01.2021 01:39 Ответить
да нет БЫДЛО ......А ЭТО МЫ УКРАИНЦЫ... ВСЕГДА БЫЛИ ЧУТОЧКУ ВЫШЕ РАБОВ.... и животных.... у шляхетных.. тому подтверждение выселение на пол раза при помощи Москвы и НКВД 2 миллионов украинцев граждан Польши в 1944-1946 года...в УСССР и даже чуточку дальше в район Новосибирска ..... а оставшиеся 500 тысяч ополячили в 1947 году по Операции Висла...у меня тестя так в 4 годика бамц и выбросили....
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26.01.2021 13:53 Ответить
Добре, що хоч не залишили на вулиці.
У нас так один (ніби бездомний) ховався від поліцаїв, щоб не виписали штраф за порушення комендантської години - і замерз. На смерть.
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26.01.2021 01:50 Ответить
От вам і Канада...
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26.01.2021 08:09 Ответить
Судя по этому репортажу, в Польше у человека есть вполне реальная возможность защитить свои законные права:

очень хорошее впечатление от действий польской полиции по защите заболевшего украинца.
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26.01.2021 01:51 Ответить
Звертався якось то років з 10 взад до польскоі поліціі, ( одну проблему тре було вирішити) швидко і професійно допомогли не заглядаючи в очи - дай що небудь (!)
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26.01.2021 06:53 Ответить
Додам - то було у Щецині
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26.01.2021 12:15 Ответить
тобто у Штеттині..
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26.01.2021 13:29 Ответить
jesteś przejebane
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26.01.2021 14:53 Ответить
w Szczecinie )
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26.01.2021 15:15 Ответить
Це віднедавна. Після того, як одна роботодавиця вивезла труп українця за 200 км від себе. У нього там приступ був і не надали допомогу.і щоб нелегал не мішав своїм трупом, вона вирішила таким чином його здихатись. Україна нарешті сказала слово за свого громадянина.
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26.01.2021 08:58 Ответить
Шо він мішав своїм трупом? Бетон? Каву. чай?!
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26.01.2021 13:29 Ответить
есть другие случаи, если б я не видел как кавказец нокаутировал поляка а полиция боялась его задержать - я бы тоже думал что "в Польше у человека есть вполне реальная возможность защитить свои законные права"
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26.01.2021 11:14 Ответить
І в результаті він інфікував і тих хто мешкав з ним в одній квартирі.
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26.01.2021 07:15 Ответить
В Польщі вже давно епідемія параноїдальної шизофренії! Знав одного власника фірми ,в якого кожне 2-ге речення починалося ,я сє обавям ,абол я сьє боє.
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26.01.2021 07:54 Ответить
Ти не розумієш прочитане? Якби він не попав у лікарню, так далі ніхто б і не знав, що він позитивний.він носій.пусти його чи не пусти, їм усім повинен бути карантин.він же не перший день заїхав.
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26.01.2021 09:01 Ответить
Не обовязково інфікував
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26.01.2021 09:33 Ответить
Все,кто с ним проживает приехали в Польшу на заработки?Он что не мог сесть к любому перевозчику и поехать домой?Нет,он поступил именно по "жаба давит".Если я не зарабатываю,то пусть и они сидят дома."Моя хата с краю..."
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26.01.2021 07:16 Ответить
Если ему поставили диагноз, он по закону не имеет права появляется в публичных местах, и тем более в общественном транспорте .
Суди людей только тогда, когда они нарушили закон, а не по тому что ты так считаешь, это только твоё мнение,
Или ты считаешь что нарушать закон это правильно ?
Он и так был с ними в контакте до этого .
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26.01.2021 07:31 Ответить
Кроме Законов юридических (написанных), есть и неписанные законы (моральные и этические).
Это относится и к заражонному, и к владельцу жилья, и к тем, кто за ним не приехал.
Люди стали хуже зверей.
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26.01.2021 07:36 Ответить
Нет, жить нужно по закону, а не по эмоциям . По тому и хрень происходит в Украине что каждый думает что его мнение выше чем закон.
Возьми к примеру правила дорожного движения, там указано, что переходить дорогу только на красный, все, ни какого мнения, только соблюдения правил будет на дороге порядок.
На сто человек сто мнений, и для того придумали свод правил и законов что бы не было путаницы и неразберихи .
С чего ты взял что твоё мнение самое правильное, что решил даже неизвестного человека, который поступил законно оскорбить ????
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26.01.2021 07:50 Ответить
И согласитесь чтоб было бы с тем заболевшим человеком, если бы хозяин не был законопослушным, и полицейские не смогли ему объяснить правила, куда деваться больному человеку ?
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26.01.2021 07:58 Ответить
А що може сказати про те що тести просто рондомно дають "презультати" 60х40 ?
Навіть упороте ВооЗ призналось що це хуцпа!
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26.01.2021 08:03 Ответить
Сам разработчик этих тестов делал обращение, объясняя , что эти тесты не предназначены для людей . А тут он перед короной как раз умер...
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26.01.2021 12:38 Ответить
Все верно. Эти тесты предназначены для вирусов.
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26.01.2021 14:42 Ответить
І дуже вчасно вмер!
Він би точно пересрав всю маліну диБілу гєйЦю!
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26.01.2021 21:53 Ответить
цілковито правильно..

Українець сказав про інфікування власнику житла, і той попросив його спакувати речі і почекати на вулиці, коли по нього приїдуть і відвезуть до місця самоізоляції. Однак ніхто не приїхав, а до квартири співмешканці вже не впустили. Після розмови поліцейських з власником житла українця пустили до помешкання. Всі, хто в ньому перебував, тепер на карантині.
---------------------------------------------------------------
ПОЛІЦІЯ ДІЯЛА ПРАВИЛЬНО..
Власник діяв незаконно,але ЛОГІЧНО у випадку,якщо точно співмещканці не були інфіковані...а це СуМНІВНО. ,
За законом поліція заставила впустити жильця,але відразу всі попали на карантин..І НІЧОГО НА ЦЕ НЕ ВДІЄШ..
НЕ ЗРОЗУМІВ. Чому обурюється той,що захворів ?Що за ним не приїхали ? ( так буває...



Джерело: https://censor.net/ua/n3244023
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26.01.2021 09:03 Ответить
Буває? Ти ночував на вулиці з своїми речами грошам і документами хворий в чужій країні? П-ц, нормально...
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26.01.2021 13:23 Ответить
Лихошва,перевозчики бывают,если ты не в курсе,на личном легковом транспорте,даже на мотоциклах.И сколько с той Польи домой то ехать?Но ждоб есть жлоб,хоть в Польше,хоть в Украине,хоть здоровый,хоть с короной...
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29.01.2021 07:29 Ответить
Вот почему Украине хер светит Европа, по тому что у нас живут большинство таких как ты , плюющие на законы, и ищущих как кого ******* и обозвать . Так ей дальше и жить в том в чем она была раньше и живет сегодня
Пишу на твоём языке что б ты понял .
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29.01.2021 08:38 Ответить
"Но это уже совсем другая история" (с)
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26.01.2021 07:32 Ответить
Это история как травля, травля украинца на плохого поляка .
Не нужно даже читать статью, заголовок уже сделал выводы.
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26.01.2021 08:01 Ответить
У Санжарах було ще краще))
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26.01.2021 10:37 Ответить
однозначно єто стрёмная ситуация
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26.01.2021 08:32 Ответить
Єдиний нормальний вихід із такої ситуації - зняти йому окреме житло. Скинулись би жлоби, хто з ним мешкав...
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26.01.2021 09:00 Ответить
це пізно..після тестування..

ТРЕБА МАСКИ НОСИТИ.
і дотримуватись "соціальної дистанції ПЕРВЕНТИВНО...
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26.01.2021 09:04 Ответить
хахаха
но можете и носить. и спать в них, и срать.
вдруг поможет
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26.01.2021 13:21 Ответить
Брєд, вони вже з ним контактували. Він де не після лікарні захворів, а в лікарні лише констатували. Шо не комент, то тим більше упевнююсь, що у людей великі проблеми з логічними ланцюжками.
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26.01.2021 09:05 Ответить
Брєд? Піт?!
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26.01.2021 13:30 Ответить
Ні, це пані Маячня!
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26.01.2021 13:36 Ответить
Если он снимет себе отдельное жилье...то то что он там в Польше заработал там и останется....
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26.01.2021 13:23 Ответить
Везде есть идиоты и нормальные люди. Давайте вспомним Новые Санжары, когда даже обезумевшие бабы кидали камнями в автобус, в котором ехали украинцы эвакуированные из Уханя.
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26.01.2021 10:14 Ответить
Новые санжары это был зеленый цирк...от зеленых скотов....
Зеленый скот типа дубинского сам спровоцировал это....
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26.01.2021 13:22 Ответить
Якби не помирало стільки від цієї хвороби, то й не боялися б впускати хворого у кімнату зі здоровими.
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26.01.2021 10:39 Ответить
В квартире были такие же украинцы, с которыми он снимал вместе квартиру ,Надо полагать, они же и выселили на улицу
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26.01.2021 13:21 Ответить
Якщо він хворий, то вони теж, але ще не знають.
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26.01.2021 13:27 Ответить
Ще не факт, що його позбавив житла етнічний поляк. Могли бути і українці. У нас один такий українець здавав як житло новоприбулим вбудовану шафу (walk-in closet).
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26.01.2021 13:24 Ответить
і я маю десятки прикладів поганого відношення до «своїх»: китайці, латинос і,т.д. В першу чергу на ринку житла дискримінують своїх співвітчизників.
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26.01.2021 13:26 Ответить
А «економічний експерт Лупаносав» нехай іде у дупу! Допоки в Україні існує просто жахлива корупція і відсутність суддів ніякого економічного росту не буде. Цей посіпака підлизує вдаді
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26.01.2021 13:28 Ответить
_Эксерт такой эксперт... Фули бы без него делали? Пропали бы - как пить дать! Уж спасибо тебе, эксперт...
Хворого на COVID-19 українця в Польщі виставили на вулицю з речами - Цензор.НЕТ 7404
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26.01.2021 13:25 Ответить
Хорошо хоть есть такие эксперты. Просвещает народ. А то же никто не знает, все тупенькие...разъезжаются массово. Но есть люди, есть. И эксперты, и остальных "работяг" хватает.. вон Мендель падения курса недавно остановила парой твитов...
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26.01.2021 13:28 Ответить
Видимо работал не легально. С медстраховкой таких проблем бы не было. Человек, работающий не легально, должен знать все риски такого трудоустройства. Только идиоты такого не знают. А если знаешь, и соглашаешься, то нечего потом ныть.
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26.01.2021 13:31 Ответить
Случайно ето не тот самый ЕКСПЕРТ, который нам советовал переходить на зельоную енергетику вместо Атомной?
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26.01.2021 13:34 Ответить
это не тот эксперт, что советовал строить дороги за 5000 грн в месяц:
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26.01.2021 13:39 Ответить
Откуда смотреть будешь, с Рязани или Вологды?
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26.01.2021 13:50 Ответить
"В Украине можно зарабатывать хорошие деньги. Например, люди рабочих специальностей могут получать от 600 гривен до 100 долларов в день."

Просто рыдаю...Хороший эксперт, надо брать. Оказывается в Украине двушку зелени рабочий влегкую получит, а люди дураки зачем-то в Польшу уезжают.
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26.01.2021 16:52 Ответить
всех, кто осуждает спрошу: вот вы здоровый человек, живете вчетвером, что бы вы сделали, если бы узнали, что среди вас заболевший довольно заразной болезнью? пусть она протекает, во многих случаях, незаметно; а если вы "вытянете лотерейный билет", когда у вас будет тяжкое протекание? хотите рисковать деньгами, временем, здоровьем, жизнью?
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26.01.2021 18:06 Ответить
 
 