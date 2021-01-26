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США и Китай могут разделить мир на две части, - Генсек ООН Гутерриш

США и Китай могут разделить мир на две части, - Генсек ООН Гутерриш

Генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гутерриш выразил предостережение, что США и Китай могут разделить мир на две части.

Об этом он сообщил в выступлении на виртуальной встрече экономического форума в Давосе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

"Мир расколется на две части, и две крупнейшие экономики на Земле будут лидировать в двух регионах с различными доминирующими валютами, торговыми и финансовыми правилами, каждая со своим собственным интернетом и своей собственной геополитической и военной стратегией "с нулевой суммой". Мы должны сделать все возможное, чтобы не допустить такого раскола", - заявил Гутерриш.

Также на Цензор.НЕТ: Генсек ООН Гутерриш сравнил ситуацию в мире с 1945 годом

Кроме этого, он выразил мнение, что человечество не желает повторения "трагедии и кризиса 2020 года", однако, есть множество уязвимых мест в современном мире, включая отсутствие консенсуса относительно использования киберпространства и растущие риски распространения ядерного и химического оружия.

В свою очередь, на форуме в Давосе председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин призвал правительства "отказаться от идеологических предрассудков и вместе идти по пути мирного сосуществования, взаимной выгоды и взаимовыгодного сотрудничества".

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"Создание небольших кругов или начало новой холодной войны только подтолкнет мир к делению и даже конфронтации", - сказал Си Цзиньпин.

Он добавил, что действующие лица в мировом сообществе не должны бороться друг против друга и предупредил, что планет рискует "вернуться в мир джунглей", если откажется от многосторонности.

Автор: 

Китай (2949) ООН (4165) США (26528) Гутерриш Антониу (335)


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Топ комментарии
+13
Для начала пусть Китай подомнёт Россию.
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26.01.2021 01:30
+12
Млин, весь мир в цирк превратился.
Он только рыжего еле выпихали, у нас пока еще нет.
Так вот еще один коверный.
Абсолютно цирковая контора ООН. Ни на что не влияет.
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26.01.2021 01:29
+11
Картинка ще 2014 року (джерело: https://inforesist.org/v-kitae-radostno-predvkushayut-razdel-rossii/ InfoResist )
Але тепер потрібен більш радикальний розділ по лінії Уралу...
США и Китай могут разделить мир на две части, - Генсек ООН Гутерриш - Цензор.НЕТ 1247
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26.01.2021 02:25
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зачем вообще этот ООН?
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26.01.2021 09:01 Ответить
Типа сша добро, китай зло, разве что)
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26.01.2021 09:04 Ответить
AleExpess- виртуальная площадка для товаров КНР? ПОКУПАЕТЕ или нет? Смотрита в онлайн.

плтщадка из КНР
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26.01.2021 13:25 Ответить
Я так и знал,Гутерриш быший "Генеральный секретарь Социалистической Партии Португалии"... Вопросы есть? Вопросов нет...
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26.01.2021 09:04 Ответить
А молдавский след?
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26.01.2021 12:42 Ответить
Твоя фамилия Бильченко? Звучит гордо "консерва ракетчик Бильченко"!
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26.01.2021 18:11 Ответить
Моя фамилия Гогенцоллерн. Ещё вапросы?
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26.01.2021 18:29 Ответить
Как там мама-антрополог,ракетчик-консерва? И прекрати жрать го.но,потому что она тебя обманула,это не руккола,-это лебеда!
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27.01.2021 05:52 Ответить
Незачёт. Попробуй ещё раз!
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27.01.2021 11:44 Ответить
Пучит? Это от лебеды. Сбрось маму с поезда!
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27.01.2021 22:42 Ответить
Незачёт. Больше попыток не будет.
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28.01.2021 10:48 Ответить
Недоумок! Посмотри, (Tik Tok Ращу пп-шника),даже дети понимают что нельзя бурьян кушать! А ты все жрешь и жрешь г...лебеду.
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28.01.2021 21:39 Ответить
Кацапи обчитаються всяких утопій-антиутопій комуняцьких і гутарять ротами всяких гутеришів про свою мрію, розділення світу, багатополярний світ і тд. Всі гадості про які писав Оруел й другі антиутопісти, то є мрія раші, бо вони сатаністи.
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26.01.2021 09:06 Ответить
Хочет того Гутерриш или нет , но объективные экономические и центристские силы давно показывают , что такая геополитическая раскладка неизбежна ... а замшелое

" руководство " в Украине 30 лет не может определиться , где будет граница Большого китайского " брата " : под Харьковом или за Львовом .... а Зе собирается в Дальневосточное турне ! подразнить американцев ? объяснили же идиотам : не играйте недоросли с Китаем , не надо продавать им стратегический завод в Запоре ... не понимают ?
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26.01.2021 09:09 Ответить
Оно предлагает дружить с рашкой, кндр и прочим диктаторским наглым отребьем? Мир уже давно пора разделить и держать в рамках международных норм этих скотов, которые уже скоро от демократии камня на камне не оставят.
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26.01.2021 09:15 Ответить
старый португальский маразматик слепой,хитрожопый или одно и другое.Мир давно расколот ,если не по экономическим вопросам,то по политическим ,Сотрудничать с теми ,кто ворует не делая от них амбарных замков и заборов- остатся в конечном итоге без трусов.
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26.01.2021 09:24 Ответить
Не расколется на 2 части!
Расколется на пять.
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26.01.2021 09:52 Ответить
За що вам дебілам там гроші платять? Вже поділили! І комуняцікий Китай продовжує підбирати під себе все більше й більше країн, включно зі США, поки ви "занепокоюєтесь" постійно.
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26.01.2021 09:53 Ответить
И расколется этот мир по границе Украины и РФ. Не представляю Украину "под Китаем", и тем более Кацапию под США. На фатнастику похоже, но зато, если шо, под шумок Крым вернем, раз такие глобальные расколы. нельзя контроль над Черным морем кацапокитайцам отдавать).
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26.01.2021 10:03 Ответить
Дайте ему селёдки!
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26.01.2021 12:42 Ответить
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