США и Китай могут разделить мир на две части, - Генсек ООН Гутерриш

Генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гутерриш выразил предостережение, что США и Китай могут разделить мир на две части.

Об этом он сообщил в выступлении на виртуальной встрече экономического форума в Давосе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

"Мир расколется на две части, и две крупнейшие экономики на Земле будут лидировать в двух регионах с различными доминирующими валютами, торговыми и финансовыми правилами, каждая со своим собственным интернетом и своей собственной геополитической и военной стратегией "с нулевой суммой". Мы должны сделать все возможное, чтобы не допустить такого раскола", - заявил Гутерриш.

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Кроме этого, он выразил мнение, что человечество не желает повторения "трагедии и кризиса 2020 года", однако, есть множество уязвимых мест в современном мире, включая отсутствие консенсуса относительно использования киберпространства и растущие риски распространения ядерного и химического оружия.

В свою очередь, на форуме в Давосе председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин призвал правительства "отказаться от идеологических предрассудков и вместе идти по пути мирного сосуществования, взаимной выгоды и взаимовыгодного сотрудничества".

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"Создание небольших кругов или начало новой холодной войны только подтолкнет мир к делению и даже конфронтации", - сказал Си Цзиньпин.

Он добавил, что действующие лица в мировом сообществе не должны бороться друг против друга и предупредил, что планет рискует "вернуться в мир джунглей", если откажется от многосторонности.