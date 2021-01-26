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Новости Тарифы ЖКХ
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За просроченные январские платежки за газ и тепло штрафовать не будут, - Шмыгаль

За просроченные январские платежки за газ и тепло штрафовать не будут, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что украинцы не будут платить штрафы или пеню, если не вовремя рассчитаются за газ и тепло.

О этом он заявил в эфире телеканала ICTV, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

"Штрафы или пеня за несвоевременно уплаченные газ, тепло за январь применяться не будут. Это тоже важный месседж для людей, чтобы они не переживали, если будут платежки высоковато начисленные или какие-то авансы будут поставлены в эти платежки", - сказал Шмыгаль.

Премьер-министр добавил, что тарифы на тепло и горячую воду не будут меняться.

"Мы ожидаем результатов расследования антимонопольного комитета и установления честных и прозрачных правил на рынке газа", - отметил Шмыгаль.

Также на Цензор.НЕТ: Рост тарифов на электроотопление повлияет на 400 тысяч семей, - Разумков

Автор: 

Тарифы на отопление (721) пеня (38) Тарифы на газ (351) штраф (1284) Шмыгаль Денис (2680)


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Топ комментарии
+9
благодєтєль ****
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26.01.2021 02:08
+6
Дебіл на заява. Адже діє прийняте ще минулого року рішення, про не притягнення до відповідально ті осіб, які не вчасно сплатити комуналку, доки діють карантинні обмеження. Забув? Забив? Дебіл?
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26.01.2021 04:42
+4
Это уже визитная карточка нынешней ЗЕбильной власти, - сначала создают проблему, а потом героически и аморально-цинично с ней борются. И как долго еще украинцы позволят этим выродкам так над собой изгиляться? Или холопы уже ни на что не способны, окромя тихо блеять и беспрекословно исполнять?
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26.01.2021 04:47
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Проблемы со светом в Ялте. Пишут,что взорвалась подстанция.
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26.01.2021 01:53 Ответить
Бреше. Нехай хоч за мої пільги заплотить!
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26.01.2021 01:59 Ответить
мне тоже положены пильги! и за мои надо заплатить
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26.01.2021 04:10 Ответить
ну если сам министр так офигел от цифр установленных товарищами по партии, что аж от штрафов отказался, то наверное там реально ж...
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26.01.2021 02:01 Ответить
Субсидия заходит в банкомат и говорит....,я старая барышня,мне надо чтобы президент добавил грошенят на борьбу с ковидом.Банкомат подумал и отвечает электронным голосом.Тетка,не морочь голову,все давно закатано в асвальт...
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26.01.2021 02:07 Ответить
благодєтєль ****
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26.01.2021 02:08 Ответить
Для Ахметова, Фірташа со товарісчі - таки так.
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26.01.2021 04:40 Ответить
Во времена моей бурной молодости был такой дядька Ефим Звягильский,И.О.премьера в середине 90-х...,выходит на трибуну ВР и говорит...все давно украдено до нас...,это кажись **95 или 94 год...помню ржал с Батей Сенатором до слез...
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26.01.2021 02:11 Ответить
В мае-июне в Украине сменится правительство...,а возможно и будут досрочные выборы к осени...
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26.01.2021 02:15 Ответить
Ой, спасибо, каааак щедро!!!
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26.01.2021 02:57 Ответить
короче - коммуналку можно не платить - всё равно дефолт
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26.01.2021 04:19 Ответить
Дебіл на заява. Адже діє прийняте ще минулого року рішення, про не притягнення до відповідально ті осіб, які не вчасно сплатити комуналку, доки діють карантинні обмеження. Забув? Забив? Дебіл?
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26.01.2021 04:42 Ответить
Это уже визитная карточка нынешней ЗЕбильной власти, - сначала создают проблему, а потом героически и аморально-цинично с ней борются. И как долго еще украинцы позволят этим выродкам так над собой изгиляться? Или холопы уже ни на что не способны, окромя тихо блеять и беспрекословно исполнять?
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26.01.2021 04:47 Ответить
Правильно было сказать:"Быдло! За проживание в моей стране и неуплату штрафов не будет в этом месяце! Но в следующем шоб все заплатили быдлосы. А то совсем уже офигели, распоясались!"
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26.01.2021 05:23 Ответить
Штрафовать возможно не будут, но субсидию снимут. Будут "блюсти " принцип избежания двойного наказания за проступок.
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26.01.2021 06:35 Ответить
Он над нами издевался,
Сумашедший, что возъмешь!
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26.01.2021 07:03 Ответить
не только газ тепло,а электричество,вода и др. все стоит ни хуа хуа не по эвропэйски...живемо в елітарной країні бл
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26.01.2021 07:06 Ответить
Плачу половину по платежке. Вторую половину пусть доплачивает Бубочка. Как и обещал.
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26.01.2021 08:04 Ответить
И без Шмыгаля разберемся...

https://ips.ligazakon.net/document/view/T200530?utm_source=biz.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=bizpress02&_ga=2.137602032.1765438553.1611641341-1717052200.1611641341 Законом Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)" на период установления карантина или ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни (COVID-19), и в течение 30 дней со дня его отмены, запрещается:

- начисление и взыскание неустойки (штрафов, пени) за несвоевременное осуществление платежей за жилищно-коммунальные услуги;
- прекращение/приостановление предоставления жилищно-коммунальных услуг гражданам Украины в случае их неоплаты или оплаты в неполном объеме;
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26.01.2021 08:16 Ответить
https://bykvu.com/ru/bukvy/ukraincjam-mozhut-kompensuvati-vtrati-za-komunalku-za-sichen-razumkov/ Украинцам могут компенсировать потери за коммуналку за январь, - нужно предоставить только справку, что у вас нет долгов по коммунальным услугам.
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26.01.2021 08:31 Ответить
Штрафовать? Так вы ещё нам должны за завышенные тарифы.
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26.01.2021 08:33 Ответить
Ще в 90 роки минулого століття мав заборгованість за електроенергію 500 грн. Так от влада України списала борги всім Кучмам, олігархам, зробила їм перерахунок, а мені - хрін з редькою, доки 1999 року не виплатив той борг. Він так і плівся хвостом за мною. І ніхто не збирався його зняти чи скоротити. Тому согодні ці зелені пацюки олігархії тимчасово заплющать очі, але далі він не счезне а буде кочувати з вами по житті і вас не випустять за кордон доки не оплатите їх тарифи за ваші борги.
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26.01.2021 09:24 Ответить
Так переживають за людей, заплакити хочеться.
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26.01.2021 09:28 Ответить
какое счастье!
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26.01.2021 09:51 Ответить
Он врёт. Слуги в декабре приняли т.н. закон Третьяковой, согласно которому за просрочку оплаты коммуналки будут огромные штрафы, и запрет выезда из страны. И никто этого закона не отменял или не приостанавливал.
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26.01.2021 10:03 Ответить
когда ж вас мерзавцев рвать будут..
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26.01.2021 10:23 Ответить
 
 