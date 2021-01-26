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Новости Коронавирус и карантин
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До конца недели Украина ожидает поставки 100-200 тысяч доз вакцины от COVID-19 в рамках механизма COVAX, - Шмыгаль

До конца недели Украина ожидает поставки 100-200 тысяч доз вакцины от COVID-19 в рамках механизма COVAX, - Шмыгаль

Украина до конца января ожидает первую поставку вакцин от COVAX объемом 100-200 тысяч доз, чтобы начать вакцинацию первой очереди.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль 25 января в эфире заявил в эфире телеканала ICTV, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Вакцинация начнется в феврале. Вскоре Украина получит 1 миллиона доз вакцины ... Сейчас будет как раз первая поставка от COVAX в объеме до 200 000 доз, чтобы начать немедленную вакцинацию первой волны", - сказал премьер.

По словам Шмыгаля, в Украине будет как бесплатная, так и платная вакцинация от коронавируса.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Локдаун себя оправдал, в феврале начинаем вакцинацию от COVID-19, - Зеленский. ВИДЕО

"Национальный план предусматривает 5 этапов вакцинации, обязательной для врачей, для военных, несущих службу на передовой. Второй этап также включает военных ВСУ, Национальной полиции, все группы риска. К 5-му этапу есть возможность вакцинироваться бесплатно, это будет добровольное дело. Также будет возможность прививаться платно в компаниях, которые завезут вакцину", - пояснил Шмыгаль.

Глава правительства отметил, что план предусматривает вакцинацию 50% населения в течение 2021-2022 гг.

Также на Цензор.НЕТ: В течение этого года вакцин от COVID-19 хватит всем желающим, - Шмыгаль

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Шмыгаль Денис (2680) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
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26.01.2021 02:25
+7
От коронавируса умер привитый мер Ялты ,умер в Питере. В Крыму много солдат в госпиталях ,некоторые даже при смерти. Понятно что они алергики ,а умершие ,не от вакцины ,а от короны .Но заболели после прививки !!!!! А ты проститут пиши не через впн ,и вообще пистуй на росс сайты *****...а
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26.01.2021 07:55
+6
так 100 чи 200 ? чи як з тестами ?
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26.01.2021 02:09
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так 100 чи 200 ? чи як з тестами ?
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26.01.2021 02:09 Ответить
100500
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26.01.2021 02:22 Ответить
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26.01.2021 02:25 Ответить
"Спутник Ви", V - ви, а не 5. Дай ссылки на негативные последствия применения "Спутника". Я что-то найти не могу.
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26.01.2021 06:16 Ответить
Не нужно искать, колите смело спутник, не слушайте ни кого!
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26.01.2021 06:48 Ответить
Мне не надо, я переболел)))
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26.01.2021 07:13 Ответить
кацап?
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26.01.2021 07:39 Ответить
СБУ?
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26.01.2021 07:44 Ответить
Переболевший.
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26.01.2021 09:36 Ответить
От коронавируса умер привитый мер Ялты ,умер в Питере. В Крыму много солдат в госпиталях ,некоторые даже при смерти. Понятно что они алергики ,а умершие ,не от вакцины ,а от короны .Но заболели после прививки !!!!! А ты проститут пиши не через впн ,и вообще пистуй на росс сайты *****...а
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26.01.2021 07:55 Ответить
Не прививался мэр Ялты.
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26.01.2021 09:37 Ответить
Семене, випробуй на собі і відпишись на цензорі!
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26.01.2021 08:30 Ответить
Спроси у Медведчука и его жены.
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26.01.2021 09:38 Ответить
был не так давно официальный отчет аргентины о побочках после 200 000 вакцинаций медиков, язык естественно даже не английский

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/4to-informe-seguridad-en-vacunas-20_01.pdf
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26.01.2021 08:47 Ответить
Именно поэтому, Президент, и даже экс-президент, Кишнер, вакцинировались "Спутником"
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26.01.2021 09:36 Ответить
а никто не найдет. результатов исследований нет.
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26.01.2021 09:00 Ответить
его даже на обезьянах отказались испытывать
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26.01.2021 09:43 Ответить
Его ("Спутник") Не испытывали ни на ком, кроме обезьян, и добровольцев, остальное - выдумки. Читай, а не придумывай. Животные, не болеют КОВИД, на них испытывать бесполезно.
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26.01.2021 09:53 Ответить
Шмигаль продовжує шмигать...брешуть і брешуть. Насправді ведуть перемови щоб будь що заробити на відкатах...бо сума величезна ..щоб всунути прокладки ахтєєвої чи купити російський новачок-5
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26.01.2021 02:27 Ответить
По всій планеті стогін і волання
По всій Землі лихі передчуття
Немовби нас готують до заклання
Лихий володар нашого життя.
Микола Руденко.1974 р.
Звідки міг знати знаний украінський поет про сьогодення нашого короновірусу?
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26.01.2021 02:27 Ответить
Немовби нас готує...Перепрошую..
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26.01.2021 02:29 Ответить
Чё делается-то...
@Universpatriot
·
24 янв.
Ха!
Шаритэ послала Фукса и настаивает на правильной дате смерти Кернеса в свидетельстве о смерти. И справочку эту уже как бы просят в Киеве, дабы назначить новые выборы мэра. И не понимают, чего это вдруг им справку никто не присылает. А кто ж засветит, что присягал покойник...
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26.01.2021 04:02 Ответить
"Механизм COVAX" звучит жутковато для любого нормального человека, посмотревшего фильм про Маззи.
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26.01.2021 04:14 Ответить
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26.01.2021 05:07 Ответить
До конца недели Украина ожидает поставки 100-200 тысяч доз вакцины от COVID-19 в рамках механизма COVAX, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6864
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26.01.2021 05:08 Ответить
Всі шмигалі і їх посіпаки будуть відповідати за ввезення на територію України і випробування на людях субстанції, що ще ніде в світі не пройшла повного циклу випробувань і має абсолютно непередбачувану дію на організм людини. Вони будуть відповідати за ці медичні експерименти на людях і використання бюджетних коштів для цього ганебного антилюдського проекту світової фармацевтичної мафії.
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26.01.2021 05:56 Ответить
❗️ УНИВЕРСИТЕТСКИЕ ЛАБОРАТОРИИ США ПОДАЛИ В СУД НА CDC ЗА МОШЕННИЧЕСТВО С COVID

«Стэнфорд, Корнуэлл и пять других лабораторий Калифорнийских университетов «обнаружили, что C19 выдуманный, вымышленный, а не вирус и подали в суд на CDC за мошенничество с коронавирусом», - сказал Роб Освальд, доктор вирусологии и иммунологии Корнуэльского университета:

«Итак, мы имеем дело с очередным штаммом гриппа, как и каждый год. C19 не существует и является вымышленным. Я считаю, что Китай и глобалисты организовали эту мистификацию COVID (грипп, замаскированный под новый вирус), чтобы вызвать глобальную тиранию и всемирное полицейское тоталитарное государство наблюдения, и этот заговор включал массовые фальсификации выборов.

У меня докторская степень по вирусологии и иммунологии. Я работаю в клинической лаборатории и проверил 1500 «предполагаемых» положительных образцов C19, собранных здесь, в Южной Калифорнии. Когда моя команда лаборантов и я проводили тестирование с помощью критериев Коха и наблюдения с помощью SEM (растрового электронного микроскопа), мы не обнаружили Covid ни в одном из 1500 образцов. Мы обнаружили, что все 1500 образцов были в основном гриппом A, а некоторые были гриппом B, но не было ни одного случая Covid, и мы не использовали тест B.S. PCR.

Затем мы отправили оставшиеся образцы в Стэнфорд, Корнуэлл и несколько лабораторий Калифорнийских университетов, и они обнаружили те же результаты, что и мы, БЕЗ COVID. Они обнаружили грипп A и B. Все мы затем поговорили с CDC и попросили жизнеспособные образцы COVID, которые, по словам CDC, они не могут предоставить, поскольку у них не было никаких образцов.

В результате всех наших исследований и лабораторных работ мы пришли к твердому выводу, что C19 был выдуманным и вымышленным. Грипп назвали Covid, а большинство из 225 000 умерших умерли от сопутствующих заболеваний, таких как сердечные заболевания, рак, диабет, эмфизема легких и т. д., и при наличии этих заболеваний они заболели гриппом, который еще больше ослабил их иммунную систему, что явилось причиной смерти. Я еще не нашел ни одного жизнеспособного образца C19 для работы.

Мы семь университетов, которые провели лабораторные испытания этих 1500 образцов, теперь подаем в суд на CDC за мошенничество с C19. CDC еще не прислали нам ни одного жизнеспособного, изолированного и очищенного образца C19. Если они не могут или не хотят прислать нам жизнеспособный образец, я говорю, что C19 нет, он вымышленный. Четыре исследовательских работы, которые действительно описывают геномные экстракты вируса C19, никогда не были успешными в выделении и очистке образцов. Все четыре статьи, написанные о C19, описывают только небольшие фрагменты РНК, длина которых составляет от 37 до 40 пар оснований, что НЕ является ВИРУСОМ. Вирусный геном обычно составляет от 30 000 до 40 000 пар оснований. Такое зло, как Ковид должно быть повсюду, почему никто ни в одной лаборатории по всему миру не выделил и не очистил этот вирус полностью? Это потому, что они никогда не находили вирус, все, что они когда-либо находили, это маленькие кусочки РНК, которые так и не были идентифицированы как вирус.

При таком плохом состоянии, как Covid, должно быть повсюду, почему никто в какой-либо лаборатории во всем мире никогда не изолировал и не очистил этот вирус полностью?

Это потому, что они никогда не находили вирус, все, что они когда-либо находили, - это небольшие фрагменты РНК, которые так и не были идентифицированы как вирус ».
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26.01.2021 06:40 Ответить
COVAX - Программа передачи вакцин от благополучных стран, нищим. Как -то, ну не хорошо это, за 100-200 тысяч вакцин, признать себя нищими...
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26.01.2021 07:24 Ответить
даже так лучше, чем "спутник" твоего фюрера *****.
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26.01.2021 09:04 Ответить
что лучше быть нищими и быть признанными самой нищей страной Европы или иметь возможность и технологии у себя произвести какую некакую вакцину?
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26.01.2021 09:08 Ответить
лучше не вестись на *********** провокатора и даже не смотреть в сторону его "вакцины".
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26.01.2021 09:09 Ответить
https://censor.net/ru/user/211569 Точноооо, делай так (https://rian.com.ua/incidents/20180111/1031222125/Vinnica-otoplenie-gaz-sud.html ссылка )
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26.01.2021 09:50 Ответить
так так и есть,Украина что не нищая? тут за 30 лет разворовали все до нитки
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26.01.2021 09:06 Ответить
100%
в выходные возле ТЦ хер припаркуешься - это украинские нищие в очереди за кацапским гражданством с утра и до ночи толкутся..
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26.01.2021 09:42 Ответить
А до 1991 - ПЯТАЯ экономика Европы. Поляки за телевизорами во Львов ездили... Как так случилось?
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26.01.2021 09:44 Ответить
Ми і є "нищие", бо щоб заплатити за опалення потребуємо субсидії, щоб вистачило на хліб та молоко.
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26.01.2021 10:17 Ответить
Воно чекає ? Жде подачок,після саботажу закупівель ? Супрун би вже з гівном з'їли за таке,певно б в міністерстві арештовували.
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26.01.2021 07:34 Ответить
....До конца недели Украина ожидает поставки 100-200 тысяч доз вакцины от COVID-19 в рамках механизма COVAX вот это поворот!) теперь живем. при шаровой поставке как нищей стране. зачем теперь стало ясно нужен стране аж целый шмигаль!) заманчиво ж не стырить в перепаде 100-200 тысяч . ну постарайся выбить на 40 миллионную страну еще 1-2 тыс. спаси нацию)
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26.01.2021 08:38 Ответить
19:50 18.11.2020

COVAX подтвердил выделение Украине бесплатной вакцины от коронавируса для 20% населения

1 мин читать

До конца недели Украина ожидает поставки 100-200 тысяч доз вакцины от COVID-19 в рамках механизма COVAX, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9902
COVAX (Глобальный фонд доступа к вакцинам против COVID-19) подтвердил информацию о выделении Украине вакцины от коронавирусной болезни на бесплатной основе для 20% населения, сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
"Сегодня стало известно, что Украина, как одна из стран, которая включена в работу глобального механизма COVAX, имеет возможность получить вакцины от коронавирусной болезни в количестве доз, равной 20% населения бесплатно. Это означает, что около 4 млн граждан Украины смогут вакцинироваться в первой половине 2021 за счет финансовой поддержки со стороны международных партнеров и правительств других стран", - написал Ляшко в соцсети Facebook в среду.
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26.01.2021 08:47 Ответить
Делим количество на 2........
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26.01.2021 12:15 Ответить
 
 