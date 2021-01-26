В США хотят поместить на купюру в $20 портрет афроамериканской аболиционистки Гарриет Табмен. ФОТО
Казначейство США продолжит рассмотрение вопроса о размещении портрета американской аболиционистки Гарриет Табмен на 20-долларовой купюре. Это планировалось сделать при президенте Бараке Обаме, но в период правления Дональда Трампа вопрос был снят с повестки дня
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщает CNBC.
"Мы изучаем способы ускорить эти усилия", – заявила сегодня журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. "Важно, чтобы наши деньги отражали историю и разнообразие нашей страны", – добавила она.
В 2016 году Обама решил, что Табмен должна заменить на банкноте седьмого президента США Эндрю Джексона, который не только был рабовладельцем, но и массово переселял индейцев в резервации, чтобы расчистить территорию для белых поселенцев.
Перед избранием на пост президента Трамп назвал этот план "чисто политической корректностью".
В 2019 году министр финансов Трампа Стивен Мнучин объявил в Конгрессе, что изменение дизайна будет отложено до 2028 года. Мнучин тогда сказал, что основная причина изменения дизайна валюты – это борьба с попытками подделки.
Справка. Гарриет Табмен (1822-1913) – борец против рабства и за социальные реформы в США. Сбежав из рабства, она выполнила около 13 миссий по спасению примерно 70 порабощенных людей, включая свою семью и друзей. Во время гражданской войны служила разведчиком для армии Союза. Позже была активисткой движения за избирательное право женщин. Сотрудничала с белым аболиционистом Джоном Брауном, о котором Showtime недавно снял сериал "Птица доброго Господа".
Издание отмечает, что редизайн денежных банкнот – сложный процесс, который потребует времени и большего количества изменений, чем просто замена портрета. Например, на разработку синей полосы безопасности, которая сейчас украшает 100-долларовую купюру, ушло 11 лет.
Для производства новых 20-долларовых банкнот с использованием надежной технологии защиты от подделки и других мер безопасности потребуется новое высокоскоростное печатное оборудование, приобретение которого запланировано на 2025 год, пишет CNBC.
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но из за таких как ты избирателей, на украинских деньгах скоро будут размещать таких деятелей как Бужанский - борцов против всего украинского...
Вот поэтому тебе такая никогда не достанется!
Тоді відобразіть на своїх грошах трансгендерів, феміністок, веганів і антивакцинувальників. Вони незаслужено не відображаються на банкнотах, а це, вибачте, махрова дискримінація
Немецкая автомобильная компания Audi разорвала рекламный контракт с известной российской телеведущей и экс-кандидатом в президенты РФ Ксенией Собчак после ряда расистских материалов в ее профиле в Instagram. "Известные нам инциденты являются неприемлемыми" - заявил представитель Audi Вернер Нойхольд (Werner Neuhold) в среду, 24 июня, в ответ на запрос информагентства dpa. Компания "строго отвергает любые формы расизма и дискриминации", подчеркнул он.
Слабенька "реформа".
Міняйте всі.
Понаходите, кого малювать.
А про таке не пишуть ?
https://www.newsmax.com/us/texas-homeland-security/2021/01/23/id/1006898/
Texas Case Against Biden Hinges on Legality of Immigration Deal
Киздец баксу.
На полтинник гомика, на сотку дебила.
Шоб всем угодить.)