С сегодняшнего дня всех прилетающих в США обязали предоставлять отрицательный тест на COVID-19
Все авиапассажиры, отправляющиеся в США из-за рубежа, с 26 января должны предоставить отрицательный тест на COVID-19 или справку о выздоровлении от нового типа коронавируса
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает Госдепартамент США.
"Государственный департамент США и центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) напоминают всем путешественникам, что, начиная с завтрашнего дня, 26 января, все авиапассажиры в возрасте двух лет и старше, прибывающие в США, должны предоставить доказательства отрицательного теста COVID-19 или доказательства выздоровления от COVID-19 перед посадкой", - говорится в сообщении, распространенном госдепом.
Отмечается, что данный приказ распространяется как на иностранных граждан, так и на граждан США.
Госдепартамент также призвал граждан США пересмотреть необходимость поездок за границу и отложить все несущественные поездки.
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розповідати що робити..
Для США чи ЄС навіть хворий на ковід ніякої загрози не несе, бо в них потужна медицина і всі проштамовані вакцинами
не знав...Що є універсальні вакцини
а чому не два місяці і і старше ? ))))
Джерело: https://censor.net/ua/n3244036