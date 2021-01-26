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Новости Коронавирус и карантин
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С сегодняшнего дня всех прилетающих в США обязали предоставлять отрицательный тест на COVID-19

С сегодняшнего дня всех прилетающих в США обязали предоставлять отрицательный тест на COVID-19

Все авиапассажиры, отправляющиеся в США из-за рубежа, с 26 января должны предоставить отрицательный тест на COVID-19 или справку о выздоровлении от нового типа коронавируса

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает Госдепартамент США.

"Государственный департамент США и центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) напоминают всем путешественникам, что, начиная с завтрашнего дня, 26 января, все авиапассажиры в возрасте двух лет и старше, прибывающие в США, должны предоставить доказательства отрицательного теста COVID-19 или доказательства выздоровления от COVID-19 перед посадкой", - говорится в сообщении, распространенном госдепом.

Отмечается, что данный приказ распространяется как на иностранных граждан, так и на граждан США.

Госдепартамент также призвал граждан США пересмотреть необходимость поездок за границу и отложить все несущественные поездки.

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Госдепартамент США (1825) карантин (16729) США (26528) туризм (1543) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+1
Фаучі отримав від Байдена "карт-бланш"..
РЕЗУЛЬТАТ БУДЕ. )
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26.01.2021 08:28
+1
Следует отметить что тест надо проходить только легально прилетающим. Беженцы из Гондураса могут перебегать и без теста.
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26.01.2021 08:30
+1
І тут остапам поперло!
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26.01.2021 08:30
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Фаучі отримав від Байдена "карт-бланш"..
РЕЗУЛЬТАТ БУДЕ. )
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26.01.2021 08:28 Ответить
Це Україні потрібно вимагати від США, ЄС, Великобританії паспорт вакцинації і довідок про щеплення до ковід-19 і щепленя до ковід-19 Лондон з чипом в їх дупах. Для США чи ЄС навіть хворий на ковід ніякої загрози не несе, бо в них потужна медицина і всі проштамовані вакцинами, а от для України житель золотого мільярду може створити потужну пандемію бо охорона здоров'я тут на рівні третього світу.
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26.01.2021 08:29 Ответить
Лахті продовжує...
розповідати що робити..


Для США чи ЄС навіть хворий на ковід ніякої загрози не несе, бо в них потужна медицина і всі проштамовані вакцинами

не знав...Що є універсальні вакцини

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26.01.2021 08:42 Ответить
Універсальних немає, як немає на всі штами грипу, а на ковід-19 вони ж самі говорять що є. То як їх може заразити ковідом 19 людина з африки? А от хворий з США може знищити пів держави третього світу. В чому тут на ваш погляд я не правий? Хіба можна порівняти рівень медицини в США, ЄС і в Україні чи Руанді?
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26.01.2021 09:17 Ответить
Следует отметить что тест надо проходить только легально прилетающим. Беженцы из Гондураса могут перебегать и без теста.
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26.01.2021 08:30 Ответить
ти диви.. лахті хвилюється за ситуацію з біженцями в США...
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26.01.2021 08:43 Ответить
І тут остапам поперло!
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26.01.2021 08:30 Ответить
всі авіапасажири віком два роки і старше

а чому не два місяці і і старше ? ))))

Джерело: https://censor.net/ua/n3244036
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26.01.2021 08:44 Ответить
 
 