Украинский воин получил ранение в результате вражеского обстрела возле Хутора Вильный. За сутки - 7 нарушений режима "тишины", - штаб ОС
За минувшие сутки российские наемники на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня, один украинский военнослужащий получил ранение.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении в пресс-центра ООС в Facebook.
"За прошедшие сутки, 25 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку от Южного вооруженные формирования Российской Федерации дважды открывали огонь из оружия разных видов - минометов 120-мм калибра, противотанкового ракетного комплекса, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Вблизи населенного пункта Хутор Вильный, российско-оккупационные войска вели огонь по позициям украинских защитников из автоматических станковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вследствие обстрелов получил ранение один украинский воин. Военнослужащего оперативно доставили в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая помощь врачей", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", возле Тарамчука противник дважды открывал огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Неподалеку от Водяного, что на Приазовье и Павлополя оккупанты использовали против наших защитников стрелковое оружие, а неподалеку Водяного - еще и подствольный гранатомет.
"На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь", - сказано в сообщении.
О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону в СЦКК уведомлены представители ОБСЕ.
"С начала текущих суток, 26 января, вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - cообщили в пресс-центре штаба ООС.
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Как установила Комиссия по расследованию причин гибели в Украине пассажирского самолета рейса «MH-17» авиакомпании «Malaysia Airlines», летевшего рейсом из Амстердама в Куала-Лумпур, «Боинг» сбили не донецкие коногоны, а российский расчет 53-й Курской бригады ПВО российской армии, который нелегально пересек границу и прибыл на территорию украинского Донбасса из российского города Курска. При крушении самолета погибло 298 человек, среди них - 80 детей.
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Потомство их да будут сиротами, а жены вдовами.
Да будут скитаться дети российских оккупантов, и просить хлеба из развалин своих жилищ, уничтоженных наводнениями, землетрясениями и пожарами.
Да не будет сострадающих им, да не будет милующих сирот их.
Да будет потомство их на погибель, и да изгладится имя их в следующем роде!
Благодарим Тебя, что Ты, Судья Праведный, уже наказал в авиакатастрофе под Сочи нечестивую женщину Лизу, которая крала украинских детей на Донбассе и нелегально вывозила их в Московию, и утопил в Объединенных Арабских Эмиратах старшего сына главы администрации президента московии Сергея Иванова - Александра.
Услышь нас, Боже, Спаситель наш и внемли гласу моления христиан Украины. Аминь!
Воин, помни - убить русскую мразь твоя обязанность и чем больше ты убьешь русских тварей, тем меньше будут потери ВСУ.
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