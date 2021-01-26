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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 133 человека, выявлены 2 779 новых случаев, выздоровели - 12 538

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 133 человека, выявлены 2 779 новых случаев, выздоровели - 12 538

В Украине по состоянию на утро вторника, 26 января, зафиксированы 2 779 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"2 779 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 26 января 2021 года. В частности, заболели 95 детей и 175 медработников.

Также за минувшие суткиЗа сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 133 человека, выявлены 2 779 новых случаев, выздоровели - 12 538 01

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 133 человека, выявлены 2 779 новых случаев, выздоровели - 12 538 02госпитализирован - 891 человек;

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 133 человека, выявлены 2 779 новых случаев, выздоровели - 12 538 02летальных случаев - 133;

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 133 человека, выявлены 2 779 новых случаев, выздоровели - 12 538 02выздоровели - 12 538 человек;

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 133 человека, выявлены 2 779 новых случаев, выздоровели - 12 538 02осуществлено тестирований за сутки - 32 030 (в том числе методом ПЦР - 16 589, методом ИФА - 15 441).

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За все время пандемии в УкраинеЗа сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 133 человека, выявлены 2 779 новых случаев, выздоровели - 12 538 01

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 133 человека, выявлены 2 779 новых случаев, выздоровели - 12 538 07заболели - 1 197 107 человек;

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 133 человека, выявлены 2 779 новых случаев, выздоровели - 12 538 07выздоровели - 965 835 человек;

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 133 человека, выявлены 2 779 новых случаев, выздоровели - 12 538 07летальных случаев - 22 057;

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 133 человека, выявлены 2 779 новых случаев, выздоровели - 12 538 07проведено ПЦР-тестов - 6 125 257.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (375), Запорожской (276), Ивано-Франковской (255), Одесской (211) и Харьковской (207) областях", - рассказал Степанов.

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 133 человека, выявлены 2 779 новых случаев, выздоровели - 12 538 11
За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 133 человека, выявлены 2 779 новых случаев, выздоровели - 12 538 12
За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 133 человека, выявлены 2 779 новых случаев, выздоровели - 12 538 13

Автор: 

карантин (16729) статистика (2310) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
Помирають, як при 15000 нових випадків кожен день. Які ж зелені брехливі, що Зе, що Стебанов
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26.01.2021 08:38
+5
Нужна просто перестать тестировать. Аминь.
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26.01.2021 08:26
+2
УНИВЕРСИТЕТСКИЕ ЛАБОРАТОРИИ США ПОДАЛИ В СУД НА CDC ЗА МОШЕННИЧЕСТВО С COVID
«Стэнфорд, Корнуэлл и пять других лабораторий Калифорнийских университетов «обнаружили, что C19 выдуманный, вымышленный, а не вирус и подали в суд на CDC за мошенничество с коронавирусом», - сказал Роб Освальд, доктор вирусологии и иммунологии Корнуэльского университета:
«Итак, мы имеем дело с очередным штаммом гриппа, как и каждый год. C19 не существует и является вымышленным. Я считаю, что Китай и глобалисты организовали эту мистификацию COVID (грипп, замаскированный под новый вирус), чтобы вызвать глобальную тиранию и всемирное полицейское тоталитарное государство наблюдения, и этот заговор включал массовые фальсификации выборов.
У меня докторская степень по вирусологии и иммунологии. Я работаю в клинической лаборатории и проверил 1500 «предполагаемых» положительных образцов C19, собранных здесь, в Южной Калифорнии. Когда моя команда лаборантов и я проводили тестирование с помощью критериев Коха и наблюдения с помощью SEM (растрового электронного микроскопа), мы не обнаружили Covid ни в одном из 1500 образцов. Мы обнаружили, что все 1500 образцов были в основном гриппом A, а некоторые были гриппом B, но не было ни одного случая Covid, и мы не использовали тест B.S. PCR.
Затем мы отправили оставшиеся образцы в Стэнфорд, Корнуэлл и несколько лабораторий Калифорнийских университетов, и они обнаружили те же результаты, что и мы, БЕЗ COVID. Они обнаружили грипп A и B. Все мы затем поговорили с CDC и попросили жизнеспособные образцы COVID, которые, по словам CDC, они не могут предоставить, поскольку у них не было никаких образцов.
В результате всех наших исследований и лабораторных работ мы пришли к твердому выводу, что C19 был выдуманным и вымышленным. Грипп назвали Covid, а большинство из 225 000 умерших умерли от сопутствующих заболеваний, таких как сердечные заболевания, рак, диабет, эмфизема легких и т. д., и при наличии этих заболеваний они заболели гриппом, который еще больше ослабил их иммунную систему, что явилось причиной смерти. Я еще не нашел ни одного жизнеспособного образца C19 для работы.
Мы семь университетов, которые провели лабораторные испытания этих 1500 образцов, теперь подаем в суд на CDC за мошенничество с C19. CDC еще не прислали нам ни одного жизнеспособного, изолированного и очищенного образца C19. Если они не могут или не хотят прислать нам жизнеспособный образец, я говорю, что C19 нет, он вымышленный. Четыре исследовательских работы, которые действительно описывают геномные экстракты вируса C19, никогда не были успешными в выделении и очистке образцов. Все четыре статьи, написанные о C19, описывают только небольшие фрагменты РНК, длина которых составляет от 37 до 40 пар оснований, что НЕ является ВИРУСОМ. Вирусный геном обычно составляет от 30 000 до 40 000 пар оснований. Такое зло, как Ковид должно быть повсюду, почему никто ни в одной лаборатории по всему миру не выделил и не очистил этот вирус полностью? Это потому, что они никогда не находили вирус, все, что они когда-либо находили, это маленькие кусочки РНК, которые так и не были идентифицированы как вирус.
При таком плохом состоянии, как Covid, должно быть повсюду, почему никто в какой-либо лаборатории во всем мире никогда не изолировал и не очистил этот вирус полностью?
Это потому, что они никогда не находили вирус, все, что они когда-либо находили, - это небольшие фрагменты РНК, которые так и не были идентифицированы как вирус ».
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26.01.2021 09:05
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Нужна просто перестать тестировать. Аминь.
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26.01.2021 08:26 Ответить
А кому робити тести якщо їх майже ніхто не потребує?
Роби собі по 100 тестів на день то й зміниш статистику
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26.01.2021 08:29 Ответить
Як це? Будь-який симптом підійде, та всім безплатно не наробиш.
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26.01.2021 09:13 Ответить
Я мав на увазі те, що сезонний пік захворювань на ГРВІ, як і на ковід, вже минув. Тож цілком природньо, що зараз менше людей потребують лікування, а отже відповідно зменшилась кількість тестувань. Це моя особиста думка. Звичайно, я можу й помилятись. Впевнений, що ви як фахівець розумієтесь на цьому набагато краще
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26.01.2021 09:30 Ответить
Я не фахівець, та шмарклі і кашлі дійсно - приходять і уходять хвилями. Ще й зменшилась кількість тих, хто хоче тестуватись за власний кошт, бо вже пройшли через це. Не думаю, шо буде багато бажаючих при кожнім чихі бігти тестуватись.
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26.01.2021 09:54 Ответить
Дані МОЗ https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/04/3/7211179/ Показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ в Украине




За добу через COVID-19 в Україні померли 133 людини, виявлено 2779 нових випадків, одужали - 12 538 - Цензор.НЕТ 7972
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26.01.2021 11:18 Ответить
Це називається "дивлюся в книгу, бачу фігу".
З вашого графіку видно, що лише в сезоні 2016-17 років був 1 чітко виражений пік захворюваності на грип.
У 17-18 та 18-19 роках було по 2 піки. Тож стверджувати на підставі вашого графіка, що "пік ковіду вже минув" - це, як мінімум, легковажні фантазії.
До того ж в ковіду немає такої сезонності, як в грипу. І влітку від нього помирають не набагато менше, ніж взимку.
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26.01.2021 12:37 Ответить
Так, безумовно ви були б праві якщо б не помилялись..
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26.01.2021 15:18 Ответить
"Глибоко аргументована" відповідь за принципом "сам дурний", яка свідчить про те, що ви взагалі не розумієте, що відображено на інфографіці, яку самі ж тут виклали.
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26.01.2021 21:38 Ответить
Цьому Зеботу аби на вентилятор закинути.
Воно ж не здатне до аналізу навіть своїх графіків, а ще щоб якісь висновки зробити то взагалі.
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26.01.2021 22:35 Ответить
Дурню, по-перше, це не мої "графіки".
По-друге, де ти там помітило "графіки", якщо він там лише один?
По-третє, якщо я б мав бажання пожбурлятися лайном, я б швирнув тебе на вентилятир.
І наостанок, якщо вже ти такий аж надто розумний соєсос, то будь ласкавий, вкажи свої узагальнені висновки з аналізу даного графіка або ж просто замовкни.
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26.01.2021 23:09 Ответить
По суті графіків за три сезони,є що сказати вазеліновий?
В калюжу сядь, бо пригоріло у тебе ЗЕцуцика знатно.
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26.01.2021 23:41 Ответить
Вмієш здивувати. Ти навіть ще тупіший ніж я очікував. ))
Тебе ж, "неперевершеного чемпіона з аналітики", доволі ввічливо попросили викласти свій аналіз цього графіка.

Та якщо ти не в змозі провести такий аналіз, а здатен лише тріпати язиком, то, пупсику мій, стули свою пельку та йди до біса.
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27.01.2021 00:46 Ответить
Тобі зебілу вже пояснили, але ж ні воно вирішило далі сморід розводити, з виглядом павіана, що окуляри на одне місце натягнув для важкості.
В калюжу сядь немічне та охолонь.
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27.01.2021 08:39 Ответить
Що, недолугий вилупку, не маєш що сказати окрім своїх нікчемних заяв?Тоді ПНХ, вафєл тупорилий!
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27.01.2021 13:24 Ответить
Феєрично в кацапа пердак запалав 😁
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27.01.2021 21:25 Ответить
А на яку ще відповідь ви розраховували починаючи спілкування тезою "дивлюся в книгу, бачу фігу"?
Саме тому в мене не виникає ніякого бажання вказувати на ваші помилки. Якщо матимете достатньо натхнення, знайдете їх самостійно.
Навіть якщо ви ці помилки не помітите, це зовсім не означає що їх там немає.
"Павєрьтє мне наслово" - як часто любив казати один з моїх викладачів
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27.01.2021 01:28 Ответить
Якщо дуже сильно надувати щоки, то гази починають виходити з іншого отвору, а звуки та сморід звідти аж ніяк не гармонують з ну ду-у-уже "серйозним" та ну ду-у-уже "вченим" виразом обличчя.
А в результаті повна неспроможність пояснити аргументами і фактами свою точку зору свідчить про повну відсутність знань та розумінь в галузі, в якій "надуватель щок" тужиться повчати інших.
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28.01.2021 17:17 Ответить
Пупсику мій, якщо ти ладен нести всілякі нісенітниці - це лише твої особисті проблеми. Зрозумій, вони мене аж ніяк не стосуються, а отже я жодним чином не зобов'язаний тобі їх спростовувати. В мене немає ніякого бажання обгрунтовувати свою точку зору чи доводити щось випадковій, недолугій та доволі хамовитій особі.
Мені здається, що ти взагалі не здатний зрозуміти різницю між виразами: "немає бажання" та "немає аргументів".
Тож наостанок, зроби мені послугу, пошукай собі іншого співбесідника..
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28.01.2021 19:15 Ответить
Тамбовський вовк тобі пупсик, рашистська тролятина.
Не подобається бесіда - то заткни свою погану пельку і звіздуй звідси в свою мокшанську дупу.
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29.01.2021 14:48 Ответить
Можливо ти, імбецильне, не помітило, що встромило свого п'ятака в сторонню розмову, де ти й нах нікому не було потрібне.
Тож, голубе мій, сам і прямуй туди, де тобі й місце -
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29.01.2021 15:26 Ответить
Червоно-зеледупий московитський дебіл з невиліковною манією величі.
Ти тут ніхто і звуть тебе ніяк, щоби хтось в тебе ще дозволу питав на написання свого посту.
Закрий свого смердючого мокшанського роту, бо звідти тхне дупою твого господаря пуйла.
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29.01.2021 17:54 Ответить
Иопнуте,
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29.01.2021 18:00 Ответить
рашистське чмо
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30.01.2021 09:07 Ответить
Хто сказав, що не потребує?
Люди не у важкому стані просто не хочуть витрачати власні гроші на тестування та навіть звертатися до лікарів, бо потім їм по 2-3 тижні сидіти на самоізоляції...
Зелені фальсифікатори, мля.
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26.01.2021 11:04 Ответить
У мене знайомий в листопаді хворів, чотири тижні t37,5-38, іноді більше 38 градусів була. Перший тиждень думав просто нежить чи застуда, на другому тижні подзвонив, до сімейного лікаря, а та сказала, що на ковід вже нема сенсу робити тест, порадила сидіти вдома, багато пити чаїв, узварів та у разі чого збивати температуру парацетамолом.
Захворів мій знайомий акурат на другий тиждень, після контакту з носієм ковіду, у якої його підтвердили.
Ось вам і вся статистика.
Модератори Цензора бачу видалили мій комент, в якому, я саркастично відмітив, що якщо тести не робити то й взагалі хворих не буде.
А також в стилі ЗЕнедоумка додав, що "нужна пєрєстать бАлеть".
Видно ЗЕвівці і тут не перевелися.
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26.01.2021 22:33 Ответить
Помирають, як при 15000 нових випадків кожен день. Які ж зелені брехливі, що Зе, що Стебанов
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26.01.2021 08:38 Ответить
УНИВЕРСИТЕТСКИЕ ЛАБОРАТОРИИ США ПОДАЛИ В СУД НА CDC ЗА МОШЕННИЧЕСТВО С COVID
«Стэнфорд, Корнуэлл и пять других лабораторий Калифорнийских университетов «обнаружили, что C19 выдуманный, вымышленный, а не вирус и подали в суд на CDC за мошенничество с коронавирусом», - сказал Роб Освальд, доктор вирусологии и иммунологии Корнуэльского университета:
«Итак, мы имеем дело с очередным штаммом гриппа, как и каждый год. C19 не существует и является вымышленным. Я считаю, что Китай и глобалисты организовали эту мистификацию COVID (грипп, замаскированный под новый вирус), чтобы вызвать глобальную тиранию и всемирное полицейское тоталитарное государство наблюдения, и этот заговор включал массовые фальсификации выборов.
У меня докторская степень по вирусологии и иммунологии. Я работаю в клинической лаборатории и проверил 1500 «предполагаемых» положительных образцов C19, собранных здесь, в Южной Калифорнии. Когда моя команда лаборантов и я проводили тестирование с помощью критериев Коха и наблюдения с помощью SEM (растрового электронного микроскопа), мы не обнаружили Covid ни в одном из 1500 образцов. Мы обнаружили, что все 1500 образцов были в основном гриппом A, а некоторые были гриппом B, но не было ни одного случая Covid, и мы не использовали тест B.S. PCR.
Затем мы отправили оставшиеся образцы в Стэнфорд, Корнуэлл и несколько лабораторий Калифорнийских университетов, и они обнаружили те же результаты, что и мы, БЕЗ COVID. Они обнаружили грипп A и B. Все мы затем поговорили с CDC и попросили жизнеспособные образцы COVID, которые, по словам CDC, они не могут предоставить, поскольку у них не было никаких образцов.
В результате всех наших исследований и лабораторных работ мы пришли к твердому выводу, что C19 был выдуманным и вымышленным. Грипп назвали Covid, а большинство из 225 000 умерших умерли от сопутствующих заболеваний, таких как сердечные заболевания, рак, диабет, эмфизема легких и т. д., и при наличии этих заболеваний они заболели гриппом, который еще больше ослабил их иммунную систему, что явилось причиной смерти. Я еще не нашел ни одного жизнеспособного образца C19 для работы.
Мы семь университетов, которые провели лабораторные испытания этих 1500 образцов, теперь подаем в суд на CDC за мошенничество с C19. CDC еще не прислали нам ни одного жизнеспособного, изолированного и очищенного образца C19. Если они не могут или не хотят прислать нам жизнеспособный образец, я говорю, что C19 нет, он вымышленный. Четыре исследовательских работы, которые действительно описывают геномные экстракты вируса C19, никогда не были успешными в выделении и очистке образцов. Все четыре статьи, написанные о C19, описывают только небольшие фрагменты РНК, длина которых составляет от 37 до 40 пар оснований, что НЕ является ВИРУСОМ. Вирусный геном обычно составляет от 30 000 до 40 000 пар оснований. Такое зло, как Ковид должно быть повсюду, почему никто ни в одной лаборатории по всему миру не выделил и не очистил этот вирус полностью? Это потому, что они никогда не находили вирус, все, что они когда-либо находили, это маленькие кусочки РНК, которые так и не были идентифицированы как вирус.
При таком плохом состоянии, как Covid, должно быть повсюду, почему никто в какой-либо лаборатории во всем мире никогда не изолировал и не очистил этот вирус полностью?
Это потому, что они никогда не находили вирус, все, что они когда-либо находили, - это небольшие фрагменты РНК, которые так и не были идентифицированы как вирус ».
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26.01.2021 09:05 Ответить
Ти не просто брехливий ідіот.
Ти ворожий агент, який поширює серед українців брехню про відсутність КОВІДу з метою нанести максимальну шкоду Україні.
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26.01.2021 11:07 Ответить
разумков - хорошая, даже, якобы, умная хвамилия... наверное, с нэпоганым бэкграундом... но есть маленькое такое "но"... принимая во внимание Ваше образование (если таковое есть) в лучшем ВУЗе мира типа КПИ, наличие знаний в определенной специфической области, проживание в кацмическо-промышленной державе, наличие в ней высочайшего научного потенциала (как перспективный спортсмен, который так и не стал профессионалом) хлчется отметить, что в число15 лучших ВУЗов мира входят таки 5 калифорнийскихЪ университетов, а вот лучший украинский входит в пятую десятку шестисотого "неплохого" ВУЗа мира... так что Вы, можете меня даже побить, когда меня не будет дома... на сим с уважением и пожеланием всего наилучшего... и еще - не читайте по утрам украинских и русских газет и отключите все дебильное телевидение...
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26.01.2021 11:30 Ответить
Брехлива рашистська троляка.
Ти свою локшину розвішуй на власні вуха.
А кремлівські байки про світову змову тисяч вірусологів в десятках країн світу з вигадування неіснуючого вірусу ти розказуй скрєпним бабцям з "загонів любителів путлера".
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26.01.2021 12:48 Ответить
Так приятно смотреть на слабоумных в намордниках....Ребята! Вы неповторимы! Так держать!
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26.01.2021 09:36 Ответить
Може, вони просто некрасиві і маска - чи не єдине спасіння.
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26.01.2021 09:58 Ответить
Тільки погляньте на цифри, 100, 20, 30, 255, брехуни кляті. Розпил держ коштів широкими кроками.
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26.01.2021 10:08 Ответить
Цією статистикою можна підтертися.
Останній раз більше 12000 нових хворих (12630) в Україні було зареєстровано 40 днів тому. То звідки зараз взялося 12538 одужавших, якщо за 40 днів стільки не хворіло?
Тоді ж, 40 днів тому було 260 померлих. А зараз 133. Тобто кількість хворих зменшилася в 4,5 рази, а померлих - менше, ніж вдвічі? Серйозно?
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26.01.2021 11:19 Ответить
Вчора на свободі слова, Гройсман зауважив, що при тестуванні у 10 000, захворілих виявили 2500. Тобто 25%.
Треба розуміти, що вони не хочуть робити тестів щоб не шокувати ні Європу ні своїх виборців, бо як не готові були до другої хвилі пандемії, так не готові і до вакцинування. По цих питаннях робота влади провалена повністю.
Тому й розповідають байки по захворюваності і одужавших.
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26.01.2021 22:43 Ответить
Так, цього не розуміють лише ті, хто не можуть без калькулятора скласти 3+2.
А також роблять вигляд, що не розуміють, ті, кому розумна боротьба з пандемією є з якихось обставин невигідною.
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26.01.2021 23:57 Ответить
 
 