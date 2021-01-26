РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11404 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
2 215 58

В Украине важно воспитать культуру вакцинации: от коронавируса готовы прививаться менее 50% населения, - Шмыгаль

В Украине важно воспитать культуру вакцинации: от коронавируса готовы прививаться менее 50% населения, - Шмыгаль

В Украине важно воспитать культуру прививок - для этого будет проводиться коммуникация с разными группами населения.

Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире "Свободы слова" на телеканале ICTV, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Важно воспитать культуру вакцинации у людей, потому что сегодня по разным социологическим опросам, менее 50% готовы вакцинироваться. Но на самом деле это очень важный элемент противодействия коронавирусу", - сказал глава правительства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": До конца недели Украина ожидает поставки 100-200 тысяч доз вакцины от COVID-19 в рамках механизма COVAX, - Шмыгаль

Он добавил, что в Украине будут проводить коммуникацию с разными группами населения для поощрения прививок от коронавируса.

Автор: 

вакцина (3814) карантин (16729) Шмыгаль Денис (2663) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+29
сам культурно привился пфайзером, ну а некультурному, неблагодарному нариду можно впарить фуфломицин с 50% эффективностью...
показать весь комментарий
26.01.2021 08:50
+17
одна потвора пропонує нам "спутнік", інші якийся китайський шмурдяк.. ви ще "новічком" нам запропонуйте вакцинуатися, а потім, - а чого це вони відмовляються, невдячні..
показать весь комментарий
26.01.2021 08:50
+10
культура вакцинации по-новому - колют непонятно что, непонятно от чего.
показать весь комментарий
26.01.2021 08:54
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
сам культурно привился пфайзером, ну а некультурному, неблагодарному нариду можно впарить фуфломицин с 50% эффективностью...
показать весь комментарий
26.01.2021 08:50 Ответить
Вже за це Шмигаля потрібно знімати. Воно нам впарює культуру колективного суїциду. Хай почитає на сайті виробника від чого ця вакцина - ні про який імунітет там не сказано, це для послаблення важкості перебігу коронавірусної хвороби.
показать весь комментарий
26.01.2021 10:45 Ответить
Відповідальні держави не продають товар з 50% гарантії, не дозволять вводити дохлу вакцину: адже це профанація метода і антиреклама. Верхівка і хто може матеріально - зроблять щеплення гарантованими вакцинами, а тіньовий ринок розгуляється! Бачимо наявні переваги антикорупційних розвинених країн ЄС і США, де, дійсно, у простої людини є захист. від лихварів.
показать весь комментарий
26.01.2021 12:31 Ответить
одна потвора пропонує нам "спутнік", інші якийся китайський шмурдяк.. ви ще "новічком" нам запропонуйте вакцинуатися, а потім, - а чого це вони відмовляються, невдячні..
показать весь комментарий
26.01.2021 08:50 Ответить
культура вакцинации по-новому - колют непонятно что, непонятно от чего.
показать весь комментарий
26.01.2021 08:54 Ответить
Потому денег хватает только на 40 млн доз(по две дозы на человека),а если бы денег хвата на больше доз, то и культура вакцинации была бы выше какой то маланский подход к решению проблемы.
показать весь комментарий
26.01.2021 08:54 Ответить
Денег не хватает, потому что переплатили в 2 раза по сравнению с с Пфицер пропустив сделку через фирму Богатыревой. По словам Шмыгаля - это было условие китайцев, однако было журналистское расследование - они связались с поставщиком в Китае представившись фармкомпанией, так китайцы заявили, что они не работают с частными фирмами, а только с правительствами и это принципиальная позиция........т.е. условие использовать фирмы-прокладку было условием украинской стороны!!!
показать весь комментарий
26.01.2021 09:54 Ответить
В Україні важливо виховувати культуру. Але для того треба вакцинувати від русского язика. Бо інакше нічого доброго не буде.
показать весь комментарий
26.01.2021 08:54 Ответить
І правильно, щеплюватись треба групам ризику, а не всім:
старшим, хворим на серце і діабет, лікарям і т.д.
Нах воно здоровим дітям, наприклад?
показать весь комментарий
26.01.2021 08:54 Ответить
випив зранку?
показать весь комментарий
26.01.2021 09:24 Ответить
ти пропонуєш людей з групи ризику добити фуфломіцином який під видом вакцини постачають прокладки Богатирьової?
показать весь комментарий
26.01.2021 09:36 Ответить
Я взагалі про щеплення, а не про якість вакцини
показать весь комментарий
26.01.2021 09:38 Ответить
Щеплення вбиває слабких з групи ризику, тому навпаки, вакцинувати треба тих, хто може це пережити, щоб не заражали слабких. Тут все не так просто. Але в нас це буде зроблено "фірмово" по-нашому. Люди будуть вмирати, а МОЗ буде казати, що це не від вакцини. Як кажуть, запасайтеся попкорном.
показать весь комментарий
26.01.2021 12:15 Ответить
Скільки людей вже було вбито вакциною від ковіду?
показать весь комментарий
26.01.2021 12:56 Ответить
Да с чего он решил что может указывать что делать другому человеку в принциае, и в частности колоться вакциной не прошедшей испытание временем...
показать весь комментарий
26.01.2021 08:56 Ответить
так вы же то спутник, то еще какую китайскую х-ню тащите. потому дураков нет.
показать весь комментарий
26.01.2021 08:57 Ответить
сам тем шмурдяком колись. я переболел - мне не надо.
показать весь комментарий
26.01.2021 08:57 Ответить
Навіщо вакцинуватись якимось незрозумілим лайном, включно з Pfizer/Moderna, якщо перехворівши ковідом вже набув стійкого імунитету?
показать весь комментарий
26.01.2021 09:09 Ответить
Краще виховайте культуру не голосувати за проросійських довбо....ів
показать весь комментарий
26.01.2021 09:00 Ответить
Телега не едет,потому что кучер пьян и лошадь не покормил...,хоть тыщи советников скажут дядя ты не Дэнсяопин,он все равно не поймет...ты Маодзедун тупой и неуклюжий...
показать весь комментарий
26.01.2021 09:01 Ответить
В Украине важно воспитать культуру! что бы прекратить практику выборов отбросов во власть, а на счёт прививок... так ведь тупость ими не лечится! как и ковид впрочем
показать весь комментарий
26.01.2021 09:03 Ответить
УНИВЕРСИТЕТСКИЕ ЛАБОРАТОРИИ США ПОДАЛИ В СУД НА CDC ЗА МОШЕННИЧЕСТВО С COVID
«Стэнфорд, Корнуэлл и пять других лабораторий Калифорнийских университетов «обнаружили, что C19 выдуманный, вымышленный, а не вирус и подали в суд на CDC за мошенничество с коронавирусом», - сказал Роб Освальд, доктор вирусологии и иммунологии Корнуэльского университета:
«Итак, мы имеем дело с очередным штаммом гриппа, как и каждый год. C19 не существует и является вымышленным. Я считаю, что Китай и глобалисты организовали эту мистификацию COVID (грипп, замаскированный под новый вирус), чтобы вызвать глобальную тиранию и всемирное полицейское тоталитарное государство наблюдения, и этот заговор включал массовые фальсификации выборов.
У меня докторская степень по вирусологии и иммунологии. Я работаю в клинической лаборатории и проверил 1500 «предполагаемых» положительных образцов C19, собранных здесь, в Южной Калифорнии. Когда моя команда лаборантов и я проводили тестирование с помощью критериев Коха и наблюдения с помощью SEM (растрового электронного микроскопа), мы не обнаружили Covid ни в одном из 1500 образцов. Мы обнаружили, что все 1500 образцов были в основном гриппом A, а некоторые были гриппом B, но не было ни одного случая Covid, и мы не использовали тест B.S. PCR.
Затем мы отправили оставшиеся образцы в Стэнфорд, Корнуэлл и несколько лабораторий Калифорнийских университетов, и они обнаружили те же результаты, что и мы, БЕЗ COVID. Они обнаружили грипп A и B. Все мы затем поговорили с CDC и попросили жизнеспособные образцы COVID, которые, по словам CDC, они не могут предоставить, поскольку у них не было никаких образцов.
В результате всех наших исследований и лабораторных работ мы пришли к твердому выводу, что C19 был выдуманным и вымышленным. Грипп назвали Covid, а большинство из 225 000 умерших умерли от сопутствующих заболеваний, таких как сердечные заболевания, рак, диабет, эмфизема легких и т. д., и при наличии этих заболеваний они заболели гриппом, который еще больше ослабил их иммунную систему, что явилось причиной смерти. Я еще не нашел ни одного жизнеспособного образца C19 для работы.
Мы семь университетов, которые провели лабораторные испытания этих 1500 образцов, теперь подаем в суд на CDC за мошенничество с C19. CDC еще не прислали нам ни одного жизнеспособного, изолированного и очищенного образца C19. Если они не могут или не хотят прислать нам жизнеспособный образец, я говорю, что C19 нет, он вымышленный. Четыре исследовательских работы, которые действительно описывают геномные экстракты вируса C19, никогда не были успешными в выделении и очистке образцов. Все четыре статьи, написанные о C19, описывают только небольшие фрагменты РНК, длина которых составляет от 37 до 40 пар оснований, что НЕ является ВИРУСОМ. Вирусный геном обычно составляет от 30 000 до 40 000 пар оснований. Такое зло, как Ковид должно быть повсюду, почему никто ни в одной лаборатории по всему миру не выделил и не очистил этот вирус полностью? Это потому, что они никогда не находили вирус, все, что они когда-либо находили, это маленькие кусочки РНК, которые так и не были идентифицированы как вирус.
При таком плохом состоянии, как Covid, должно быть повсюду, почему никто в какой-либо лаборатории во всем мире никогда не изолировал и не очистил этот вирус полностью?
Это потому, что они никогда не находили вирус, все, что они когда-либо находили, - это небольшие фрагменты РНК, которые так и не были идентифицированы как вирус ».
показать весь комментарий
26.01.2021 09:03 Ответить
https://www.stopfake.org/uk/fejk-covid-19-tse-prosto-chergovij-shtam-gripu/ Ось.

Почитай спростування цього фейку. Ооб Освальд особисто спрстовує написання цього "листа", що поширюється у соцмережах. Факт-чекінг.
показать весь комментарий
26.01.2021 09:18 Ответить
Да такое даже опровергать смысла нет. Если бы существовало подобное "открытие", то оно бы было опубликовано в серьезном рецензируемом медицинском издании. Так как этого нет, то всерьез воспринимать это нормальный человек просто не может.
показать весь комментарий
26.01.2021 13:04 Ответить
Але ж є олігофрени, що лайкнули розповсюджувачи фейка не прочитавши спростування. Отже навіть така маячня знаходить свою аудиторію
показать весь комментарий
26.01.2021 13:30 Ответить
Конечно есть. А с каких пор антивакцинаторам нужны факты? Их фейки вполне устраивают. Это больные люди.
показать весь комментарий
26.01.2021 13:40 Ответить
В феврале планируют запустить Адаптивный карантин....
показать весь комментарий
26.01.2021 09:06 Ответить
вакцынация - код 666 5G на лбу.
только икона и молитва поможет.
и лбом об пол посильнее.
показать весь комментарий
26.01.2021 09:11 Ответить
Не одразу відчув сарказм, за це Вам п*ятірка
показать весь комментарий
26.01.2021 10:06 Ответить
50% процентов граждан якобы не готовы вакцинироваться, но правительство не готово вакцинировать 100% граждан.
показать весь комментарий
26.01.2021 09:13 Ответить
шмиг шмиг ... бабло в кишеню ... шмиг ... шмиг
показать весь комментарий
26.01.2021 09:15 Ответить
Нам не культуру вакцинации надо воспитывать, а тех, кто не может закупить нормальную вакцину без воровства.
показать весь комментарий
26.01.2021 09:15 Ответить
пшло нах
показать весь комментарий
26.01.2021 09:16 Ответить
Не хотят отравой колоться. Некультурные какие.
показать весь комментарий
26.01.2021 09:19 Ответить
Серіальчик для 73% зніміть
"Слуга вакцини"
показать весь комментарий
26.01.2021 09:21 Ответить
Вороватый Патриот.
показать весь комментарий
26.01.2021 09:58 Ответить
А слово "патріот" до зеленського яким чином?
показать весь комментарий
26.01.2021 10:32 Ответить
вот же падла.. сам уже привился и всех своих родственников привил.. падлюка шоб ты сдох
показать весь комментарий
26.01.2021 09:25 Ответить
Завезем 200 тыс доз По два укола на человека
получается вакцинируем 100 тысячь Это депутатский корпус и кабмин с ближайшими родственниками. Все остальные подождут(если доживут).
В Украине важно воспитать культуру вакцинации:раньше думай о депутатах,а потом о себе- Шмыгаль
показать весь комментарий
26.01.2021 09:27 Ответить
Так там же одна доза 2 укола. В першому уколі вакцина, а в другому слабенький вірус. Другий укол потрібен щоб імунна система не забула інформацію від першого укола. І уколи роблять з перервою два тижня.
показать весь комментарий
26.01.2021 10:09 Ответить
Нет. Двухкомпонентных вакцин не так много. Одна из низ кацапский "Спутник". Но даже в ней никакого ковида во второй дозе нет. У большинства остальных состав первой и второй дозы одинаков.
показать весь комментарий
26.01.2021 13:07 Ответить
Зрозумів, почитаю про це більше
показать весь комментарий
26.01.2021 14:13 Ответить
Самі коліться китайським і російським лайном виродки, ще й гроші за це заплатили.
показать весь комментарий
26.01.2021 09:37 Ответить
Это не показатель культуры вакцинации, это - показатель доверия к зеленому шуту и его камарилье.
показать весь комментарий
26.01.2021 09:43 Ответить
показать весь комментарий
26.01.2021 10:00 Ответить
Воспитание бывает кнутом и пряником.
У нас только кнуты, либо грызи либо ...
показать весь комментарий
26.01.2021 09:47 Ответить
Ниче, ребята, скоро вам будет пофиг, сколько украинцев позволят ставить на себе опыты.... Скоро у вас будет одна забота- где спрятаться от линчевания!
показать весь комментарий
26.01.2021 09:50 Ответить
еще для полного счастья не хватает того что бы ж..ыды ввели какую то дурь через вакцинацию останется придуреть и молча смотреть как грабят дальше
показать весь комментарий
26.01.2021 10:01 Ответить
Так половина переболела уже. Нахера им фуфломициновая вакцина?
показать весь комментарий
26.01.2021 10:02 Ответить
Культуру нужно "прививать" имея вакцину. Зачем бескультурным прививки? А культурные уже Пфайзером ширнулись по пятому разу...
показать весь комментарий
26.01.2021 10:32 Ответить
Культура прививок без самих прививок.Это мне напоминает как в детстве нас информатике учили без компьютеров..
показать весь комментарий
26.01.2021 11:19 Ответить
,,В Україні важливо виховати культуру вакцинації" перш за все для президента і кабінету міністрів.Щоб українці мали можливість робити щеплення вакцинами , які зареєстровані в європейських країнах,а не в Індії, Китаї і інших бананових країнах.І це стосується також вакцин від різних хвороб.Тоді українці почнуть без остраху робити щеплення собі і своїм діткам.Щоб керівництво країни нарешті почало поважати свій нарід, а не ставитися до них як до бидла.
показать весь комментарий
26.01.2021 11:48 Ответить
Достаточно не позволять проводить непонятные инвазии, как болезни сами куда то деваются. Нехрен залечивать до смерти. Убитый иммунитет не спасет вообще.
показать весь комментарий
26.01.2021 14:17 Ответить
 
 