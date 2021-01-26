Учитывая настроения в Раде, полная перезагрузка Кабмина является рискованной: это уже будет классической коалициадой, - Криклий
Министр инфраструктуры Владислав Криклий оценил возможность полной перезагрузки Кабинета министров в этом году. Он считает это возможно, но достаточно рискованно.
Об этом Криклий заявил в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.
"Если говорить о моих личных прогнозах - знаете, может быть все. Но учитывая разные желания, интенции, настроения в Верховной Раде, мне кажется, что полная перезагрузка довольно рискованным", - сказал Криклий.
По его словам, в случае полной перезагрузки правительства будет труднее сформировать состав, который хотят получить в результате голосования в парламенте.
"Придется уже больше прислушиваться к оппозиционным фракциям. На самом деле, это уже будет классической коалициадой. И здесь уже вопрос: какие у кого будут предложения, видение. Тогда уже разделяется ответственность, и не факт, что ситуация будет двигаться в том направлении, что раньше", - добавил министр.
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