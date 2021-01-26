РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11404 посетителя онлайн
Новости Новый Кабмин
1 659 20

Учитывая настроения в Раде, полная перезагрузка Кабмина является рискованной: это уже будет классической коалициадой, - Криклий

Учитывая настроения в Раде, полная перезагрузка Кабмина является рискованной: это уже будет классической коалициадой, - Криклий

Министр инфраструктуры Владислав Криклий оценил возможность полной перезагрузки Кабинета министров в этом году. Он считает это возможно, но достаточно рискованно.

Об этом Криклий заявил в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"Если говорить о моих личных прогнозах - знаете, может быть все. Но учитывая разные желания, интенции, настроения в Верховной Раде, мне кажется, что полная перезагрузка довольно рискованным", - сказал Криклий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Не думаю, что стоит говорить о смене Кабмина или изменениях в его составе, - Шмыгаль

По его словам, в случае полной перезагрузки правительства будет труднее сформировать состав, который хотят получить в результате голосования в парламенте.

"Придется уже больше прислушиваться к оппозиционным фракциям. На самом деле, это уже будет классической коалициадой. И здесь уже вопрос: какие у кого будут предложения, видение. Тогда уже разделяется ответственность, и не факт, что ситуация будет двигаться в том направлении, что раньше", - добавил министр.

Автор: 

Кабмин (14023) отставка (3150) Криклий (323)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+3
А зараз,певно,некласична монокоаліціада ?Тупаки трускавецькі.
показать весь комментарий
26.01.2021 09:20
+2
тебя, криклий, надо первого убирать. Коррупционер на содержании МАУ и СкайАпа, которые не вернули многие миллионы за невыполненные рейсы. Запомни, ублюдок, твое "счастье" не вечно.
показать весь комментарий
26.01.2021 09:14
+1
как поумнел мальчик...не хочет в отставку
показать весь комментарий
26.01.2021 09:10
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ага. Бойка министром энергетики,а мертвечука премьером.
показать весь комментарий
26.01.2021 09:08 Ответить
Мертвечук-ти?))
показать весь комментарий
26.01.2021 09:57 Ответить
отак треба: цоп - і в торбу

Палата представників передала Сенату резолюцію про імпічмент 45-го президента США Дональда Трампа. Його судитимуть за підбурювання до заколоту 6 січня.
9 конгресменів-демократів, які виступатимуть обвинувачами, пронесли письмове звинувачення через ротонду Капітолію у зал Сенату, слідуючи тим самим маршрутом, по якому йшов натовп прихильників Трампа. 9 лютого Сенат почне слухання, повідомляє https://edition.cnn.com/politics/live-news/biden-presidency-trump-impeachment-1-25-21 CNN .
100 сенаторів виступлять присяжними в провадженні, яке може призвести до позбавлення Трампа права коли-небудь знову займати пост президента. Головуватиме на процесі сенатор-демократ Патрік Ліхі. Хоча в Конституції США говориться, що цим повинен займатися голова Верховного Суду, саме сенатор бере на себе функцію судді, коли імпічмент проводиться не проти чинного президента.
Щоб засудити Трампа, потрібно, аби проти нього виступили щонайменше 17 сенаторів-республіканців.
показать весь комментарий
26.01.2021 09:08 Ответить
как поумнел мальчик...не хочет в отставку
показать весь комментарий
26.01.2021 09:10 Ответить
Мальчік пише, що потрібно буде прислухатися до опозиційних партій. Мальчік ще не усвідомив, що саме "Слуга народу" і є опозиційною партією. До більш як 80 відсотків громадян, які її не підтримують. Тому коаліція - це найкращий вихід у таких умовах.
показать весь комментарий
26.01.2021 10:13 Ответить
Одну вышку Бойка отдать 95 кварталу,вторую Дизель шоуменам и будет всем счастье...
показать весь комментарий
26.01.2021 09:10 Ответить
кріси ...
показать весь комментарий
26.01.2021 09:12 Ответить
тебя, криклий, надо первого убирать. Коррупционер на содержании МАУ и СкайАпа, которые не вернули многие миллионы за невыполненные рейсы. Запомни, ублюдок, твое "счастье" не вечно.
показать весь комментарий
26.01.2021 09:14 Ответить
А зараз,певно,некласична монокоаліціада ?Тупаки трускавецькі.
показать весь комментарий
26.01.2021 09:20 Ответить
во ,дожились...министры велыкого крадивныцьтва регулируют дела в Раде...а в ремонтах дорог-не регулируют
показать весь комментарий
26.01.2021 09:21 Ответить
Криклій, своїм "новоязом" "коаліціада", прикриває те, що ВЖЕ є в Верховній Раді" - "КЛОУНАДА"...
"КЛОУНАДА" загальнодержавного масштабу... "Монобільшість" у Верховній раді остаточно перетворилася на "зборище бандарлогів" Кіплінга, які роблять що хочуть, гидять і б"ються між собою з "жрачку"...
показать весь комментарий
26.01.2021 09:24 Ответить
Коаліції нема, рівень довіри до ВР як у попердньої - саме цим ПУЗ (Президент України Зеленський) мотивував розпуск ВР попередньої каденції. ЗІ Нинішня влада - така сама як і попередня, тільки значно гірша.
показать весь комментарий
26.01.2021 09:27 Ответить
З огляду на настрої в Раді, повне перезавантаження Кабміну ризиковане: це вже буде класичною коаліціадою, - Криклій - Цензор.НЕТ 9547
показать весь комментарий
26.01.2021 09:30 Ответить
Но учитывая разные желания, интенции, настроения в Верховной Раде, мне кажется, что полная перезагрузка довольно рискованным", - сказал Криклий.- работают эти бездари не для блага Украины и ее народа, а по личным желаниям , которые должны приносить кое какие монеты.
показать весь комментарий
26.01.2021 09:45 Ответить
Шотакое? Нет большинства, нет калалиции, может кому на выход пора?
показать весь комментарий
26.01.2021 10:00 Ответить
а что это за такое чмордло криклий... в последнее время дурь из его головы лезет лавиной... хотя там такие почти все...
показать весь комментарий
26.01.2021 10:31 Ответить
якась тупа заява...
показать весь комментарий
26.01.2021 10:47 Ответить
 
 