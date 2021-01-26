Шесть вокзалов готовят к передаче в концессию. Это будет в формате 1+1: один большой вокзал и один меньший в донагрузку, - Криклий
В Украине готовят к концессии шесть вокзалов, включая киевский. Это может помочь развивать эти объекты и иметь прозрачные поступления от них.
Об этом рассказал в интервью РБК-Украина министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, передача вокзалов в концессию может сделать объекты неубыточными.
"Это будет, скорее всего, как нам рекомендует наш партнер Всемирный банк, IFC, в формате 1+1: то есть один большой вокзал и один меньший вокзал. Тогда мы можем находить стратегического концессионера, который заинтересован в большом вокзале. Маленький ему будет в донагрузку", - пояснил он.
По словам Криклия, это начнется уже в этом году, будут запускать концессионные конкурсы.
"Мы планируем сейчас киевский с винницким вокзалом. Потом у нас Николаев, Днепр, Харьков и Чоп. Относительно этих объектов еще изучаем, как лучше их можно скомплектовать в этом формате 1+1. Возможно, Чоп будет идти в паре со Львовом, потому что это более логично, учитывая локацию", - заявил он.
Также министр объяснил, почему государственные аэропорты не передают в концессию. По его словам, Украина не хотела бы их "дешево отдавать".
"Поэтому по тем концессионным проектам, государственным аэропортам мы взяли паузу до периода, когда авиация восстановится. Относительно региональных аэропортов, которые на балансе облсоветов - там другая ситуация. Они все равно должны находить какого-нибудь постоянного стратегического партнера", - отметил он.
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ніби доросла людина..А наївність зашкалює... (((
коли я чую треба..необхідно,має бути ,я сміюся і подібних романтиків і ідіотів посилаю на....уй..
щоб не заводили народ "на манівці"..
КАНДИДАТА НА ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО
Я розповім Вам про Україну своєї мрії.
Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народженнях.
Україну, де відкрити бізнес можна за годину, отримати закордонний паспорт - за 15 хвилин, а проголосувати на виборах - за одну секунду в Інтернеті.
Де немає оголошень «Робота в Польщі». А в Польщі є оголошення «Робота в Україні».
Де в молодої сім'ї є один клопіт - обрати квартиру в місті чи заміський будинок.
Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери - реальні строки.
Де недоторканими є Карпатські ліси, а не депутати.
Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку.
Де підставою призначення на посаду стають розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей.
Де дороги є, а дурнів - немає.
Це - Україна реальної та здійсненної мрії. Україна найближчого майбутнього.
Україна, в яку повертаються.
Україна, якою ми будемо пишатись та цінувати, а всі решта - знати і поважати.
Україна - з якої не поїдуть наші діти.
А тепер про те, як це зробити.
Те, що я презентую - це не просто моя програма. Це мої цінності. Це те, у що я вірю і чому готовий служити.
Народовладдя через референдуми
Одразу хочу запевнити - іду на один термін, щоб змінити систему заради майбутнього.
Торгувати принципами, репутацією, країною заради збереження влади не стану. Буду чесним та відданим Україні та передам її в руки нового покоління політиків.
Хочу нагадати, що саме воля народу, висловлена на референдумі 1 грудня 1991 року - народила Україну як державу. З того часу в нас не було референдумів, на яких народ би щось вирішував.
Мій перший законопроект: «Про народовладдя». У ньому ми разом закріпимо механізм, за яким тільки Народ України буде формувати основні завдання для влади через референдуми та інші форми прямої демократії. В ******** Україні це повинно відбуватись із максимальним використанням новітніх технологій.
Людина - вища цінність
Держава для Людини, а не Людина для держави. Повага до людської гідності повинна стати основним принципом у діяльності держави. Реформи повинні позитивно відображатись на кожній Людині, а не на десятьох сім'ях.
Моя мета побудувати державу, яка надає своїм громадянам якісний сервіс. Для цього потрібно максимально скоротити кількість функцій держави.
Менше Держави в житті Людини, більше Людини в житті Держави!
Справедливість і Рівність усіх перед Законом
Справедливість - основа довіри у суспільстві. Немає довіри - немає держави.
28 років нам обіцяють суспільство рівних можливостей, натомість щоразу поділяють нас за різними ознаками. Насправді є тільки один поділ: ми і вони. Ми - це Народ України. Вони - це «політичні пенсіонери», які кочують із влади до опозиції, з партії в партію і постійно створюють собі вигідне місце, прикриваючись недоторканністю.
Впроваджувати рівність та справедливість почну із себе. Мої законопроекти у цьому напрямі: «Про зняття недоторканності з Президента України, народних депутатів і суддів»; «Про імпічмент Президента України»; «Про відкликання народного депутата України».
Ніяких «корочок», ніякого «телефонного права». Невідворотність відповідальності та справедливе і законне покарання - основа чесної України.
Вибори до Парламенту та місцевих рад мають відбуватись за відкритими списками. «Кнопкодавство», «депутатські прогули» - автоматична підстава до позбавлення депутатського мандату.
Судова гілка влади повинна стати Владою, а не прислужником у Президента, уряду, Парламенту, місцевої влади. Ми повернемо довіру і повагу до суду. Для простих спорів - мирові судді, які обираються народом. Для кримінальних злочинів - ефективний суд присяжних, який складається з народу.
Безпека Людини. Безпека Країни
Ми повинні вибороти мир для України. Перед гарантами за Будапештським меморандумом і партнерами з ЄС ми ставитимемо питання підтримки України у прагненні завершити війну, повернути тимчасово окуповані території і змусити агресора відшкодувати завдані збитки. Здача національних інтересів і територій не може бути предметом жодних перемовин.
Професійна армія має стати школою лідерства і свободи. Армія повинна бути престижною службою, де отримані навички і знання будуть успішно застосовані і в реальному секторі економіки. Бюджет на армію має перестати бути «годівницею» для «кабінетних генералів», а повинен забезпечити гідні умови служби і розвиток солдата.
Рух України до НАТО та інших безпекових об'єднань - запорука нашої безпеки, в яку я вірю, та яка повинна отримати підтвердження через всеукраїнський референдум. Моє завдання зробити так, щоб зарплата військовослужбовців була на рівні натівських стандартів.
Органи правопорядку повинні припинити займатись економічним тиском на бізнес і повернутись до виконання своїх прямих обов'язків із забезпечення безпеки громадян. Час повернути довіру до правоохоронних органів, яку ми плекали на початку реформи. СБУ не буде займатись економічними злочинами.
Заможний громадянин - заможна держава
Головна мета моєї діяльності - заможний Українець. Наш вибір - економіка, зорієнтована на потреби кожного громадянина.
Всі роки влада штучно створювала ситуацію, за якої чесно вести бізнес в Україні для підприємця було практично неможливо. Тому ми запровадимо одноразову «нульову декларацію» для бізнесу. Кожен бізнесмен за 5% зможе задекларувати та легалізувати свої доходи. Отримані кошти підуть на зменшення тарифного навантаження для малозабезпечених. Пройшовши «економічне чистилище», кожен отримає шанс у подальшому чесно вести бізнес в країні.
Першочергові завдання розвитку економіки: детінізація економіки, свобода конкуренції, розвиток внутрішнього виробництва, довгострокове недороге кредитування. Я, як Президент, буду гарантом кожному великому інвестору, який прийде в Україну.
Податки стануть простими і зрозумілими. Заміна податку на прибуток податком на виведений капітал дасть бізнесу більше свободи для розвитку і знизить адміністративний тиск. Платити податки мають всі.
Бюджет держави повинен стати народною казною, а не системою забаганок народних депутатів.
Формування прозорого ринку землі.
Україна повинна перейти на забезпечення своїх потреб за рахунок власних енергетичних ресурсів, ставши згодом їх експортером на європейський ринок.
Необхідно впровадити економічний паспорт українця. Кожна дитина матиме право накопичувати на своєму рахунку частину від реалізації державою природніх благ (надра, землі тощо). Після досягнення повноліття дитина отримає ці накопичення як власний стартовий капітал. Українець повинен стати основним акціонером України!
Найбільша країна Європи не може бути найбіднішою.
Не боротьба з корупцією, а перемога над нею
«Не вкради!» - основна заповідь у боротьбі з корупцією.
Нульова толерантність до корупції на всіх рівнях. Підозрюваний у корупції не вийде під заставу. Засуджений за корупцію отримає конфіскацію майна і довічну заборону обіймати державні посади. Викривач корупції перебуватиме під захистом держави та отримуватиме матеріальне заохочення. Я сам не крав і нікому не дозволю!
Новоствореним антикорупційним органам і Вищому антикорупційному суду - максимальну державну підтримку для ефективного виконання їх завдань.
Чесні посадовці отримають гарантовані гідні заробітні плати, відкриті конкурси на посади, високий соціальний статус і державне страхування.
Моя ціль - повна відкритість діяльності влади, автоматизація публічних процесів онлайн, зведення всього функціоналу держави до розмірів смартфону.
Мета: не брати, не давати, а хто не зрозумів - саджати!
Здорова та освічена нація
Професії лікаря та вчителя повинні стати престижними і високооплачуваними.
Лікарні і школи отримають ******* обладнання, оновлять свою інфраструктуру. Скоротимо адміністративну надбудову системи охорони здоров'я та освіти.
Найважливіший крок в охороні здоров'я - перехід до страхової медицини. Пацієнт буде сам визначати програму страхування, обирати заклад, лікаря, спосіб лікування. Базовий рівень страхування для малозабезпечених верств населення - за рахунок держави.
Ліки, які пройшли реєстрацію в країнах ЄС та США, не будуть отримувати додаткових дозволів в Україні.
Велика увага - медицині профілактичній. Хвороби треба запобігати, а не лікувати. Програма популяризації здорового способу життя. Введення обов'язкового безкоштовного щорічного медичного огляду.
Освіта - це майбутнє нації! Початкова освіта повинна формувати дитину щасливу. Загальна освіта - людину ******** знань. Професійно-технічна освіта - людину, яка вміє. Вища освіта - людину майбутнього.
Ми запровадимо принцип «гроші ходять за талановитим студентом». Кожен шкільний геній отримає освітній ваучер, який зможе витратити на навчання у будь-якому обраному ним закладі вищої освіти.
Створимо всі умови для того, щоб державні та приватні заклади освіти отримали рівні права. Держава гарантуватиме прозоре та легке ліцензування, підтримку і розвиток приватної освіти. Ми відкриємо український ринок для кращих іноземних закладів освіти.
Світ вдосконалюється щодня. Тому наш принцип - «освіта впродовж всього життя». Кожен матиме шанс підвищити свій рівень до того, який є затребуваним на ринку сьогодні.
Українці - нація, яка навчається!
Комфортна країна
Україна повинна стати країною, де зручно і затишно всім.
Молоді - якісну освіту, працевлаштування, простір для самореалізації. Відновимо програми молодіжного житлового к
Кирпа отремонтировал все вокзалы, ведомственные больницы и санатории, платформы и куеву тучу подвижного состава.
Так, что тебе, лет 12, не больше.
бесплатную лавочку не найдешь
будет как с этой проклятой зеленой энергетикой..
Сума сошли, эти вокзалы и покупаются что б на туалетах зарабатывать )))))
бо напиши - за рогом і кожен подумає - кривим
___
Не продавать. Просто отдавать. Вігоду получит только чиновник в
конверчемодане.
..тобто це почалося в останні роки правління Бариги...
"Товариство ромів" м. Львова,кажуть,дуже зацікавилось...
згідно умов концесії.. а ще прохід на перон...
Прости Тутки !
Заброшенный фонтан, провалы в асфальте и обветшалое здание старого советского аэровокзала. Вот что видит любой человек, приехавший в аэропорт Ивано-Франковска.