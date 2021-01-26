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Новости Борьба с коронавирусом
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Миру не стоит рассчитывать на избавление от коронавируса в 2021 году. За всю историю мы смогли победить только оспу, - ВОЗ

Миру не стоит рассчитывать на избавление от коронавируса в 2021 году. За всю историю мы смогли победить только оспу, - ВОЗ

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан в понедельник на виртуальной пресс-конференции предупредил о риске дальнейшего распространения нового коронавируса в обозримом будущем даже после масштабной вакцинации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Синьхуа".

Райан подчеркнул, что не считает, что мир должен считать уничтожение или искоренение этого вируса критерием успеха.

Отвечая на вопрос, станет ли COVID-19 эндемичным, М. Райан подчеркнул, что в обозримом будущем охват вакцинацией не сможет обеспечить прекращение передачи инфекции.

Отметив, что странам мира, вероятно, не стоит рассчитывать на избавление от вируса в 2021 году, он напомнил, что в истории человечества "мы смогли победить только одну болезнь на планете - оспу".

"Мы должны стремиться к достижению контроля над вирусом", -- заявил представитель ВОЗ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Sinovac Biotech представил результаты испытаний вакцины CoronaVac в трех странах: Общий показатель эффективности - 50,38%

ВОЗ (777) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+9
Куда делся испанский грипп, который за полтора года убил людей больше, чем две мировые войны вместе взятые???????????????
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26.01.2021 09:52
+7
Для управления хаотичной массой населения - деление на мелкие секции - самое то.Меньше отвлекается сил на поддержание правопорядка. Власти боятся стихии людских масс.
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26.01.2021 09:49
+6
Да мы и не сомневались, что вы эту аферу на долго затеяли.
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26.01.2021 09:55
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Тьфу-тьфу-тьфу, шоб не сглазить...
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26.01.2021 09:43 Ответить
в Англии . насколько помню вроде в 1895г. королевская медицинская комиссия пришла к выводу о том . что вакцинация от оспы ни каким боком к искоренению эпидемии этой болезни не имеет отношения и оспа пропала сама по себе как в своё время пропали и эпидемии чумы и проказы .и в первую очередь играло улучшение гигиенической культуры населения Европы . большой такой документ про инфекционные болезни с разбивкой по годам и странам .
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26.01.2021 11:28 Ответить
Для управления хаотичной массой населения - деление на мелкие секции - самое то.Меньше отвлекается сил на поддержание правопорядка. Власти боятся стихии людских масс.
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26.01.2021 09:49 Ответить
"Локдаун планеты". Интервью с Кэтрин Остин Фиттс
https://www.youtube.com/watch?v=cw-_6KG6r-k&ab_channel=AlexandrShlapak
Кэтрин Остин Фиттс - американский инвестиционный банкир и бывший государственный служащий...
https://en.wikipedia.org/wiki/Catherine_Austin_Fitts

ТОП 5 ТЕХНОЛОГИЙ, которые РАЗНОСЯТ привычный мир в клочья
https://www.youtube.com/watch?v=zYJOxKJ4Ps8&ab_channel=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B0
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26.01.2021 10:28 Ответить
Вы , гады, своими стараниями победить вирус -- угробите все человечество. За счет кого харчеваться то будете?
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26.01.2021 09:45 Ответить
Куда делся испанский грипп, который за полтора года убил людей больше, чем две мировые войны вместе взятые???????????????
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26.01.2021 09:52 Ответить
Теж доречі з Китаю привезли.
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26.01.2021 09:54 Ответить
Лохторат 73% вже зрозумiв що не буде єврейська дитина піклуватися про здоров'я своїх виборців. Для нього вони - ГОІ. В кінці кожної серії телесеріалу «Одного разу під Полтавою» блазень з Кривого Рогу вмонтував пісню з таким тестом: «Люди-люди, їх мільярді, їх мільярді, хай Їм грець!». Мало хто замислювався з телеглядачів «втомлених від війни», що слово «грець» аж ніяк не благословення і носить негативний відтінок. Воно має багато значень і одне з них, «щоб ви здохли!». Таким чином, гаєр висловлює своє ставлення до громадян УКРАЇНІ. Нові єврейськи обличчя в Раді продали в січні - лютому в великій кількості медичні маски в Китай, Грецію та Іспанію і залишили народ України без засобів захисту при пандемії коронавируса. https://ukranews.com/news/687780-v-razgar-koronavirusa-sluga-naroda-radutskij-ostavil-ukrainu-bez-marlevyh-masok-biletskij
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26.01.2021 09:57 Ответить
Когда на меня накатывает приступ антисемитизма ( а правди ніде діти, останнім часом це коїться все частіше і частіше ), я вспоминаю Ляшко, Тимошенко, Тягнибока, Лешенко - и меня попускает.
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26.01.2021 10:02 Ответить
королевская медицинская комиссия в Англии в своём документе от 1895г.пришла к выводу . что эпидемии инфекционных заболеваний неизбежно будут внезапно возникать и также внезапно пропадать чередуя друг друга . борьба за пищу и нишу у вирусов
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26.01.2021 11:37 Ответить
Врач Елена Крамаренко
https://www.youtube.com/watch?v=qGJaeGmwZCM&feature=emb_logo&ab_channel=%D0%97%D0%94%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%AF%D0%9A%D0%9E%D0%92

Кривая "Испанка"
https://zen.yandex.ru/media/kadykchanskiy/krivaia-ispanka-5f8d2b125282a97827c83d12
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26.01.2021 12:03 Ответить
За всю историю мы смогли победить только оспу, - ВОЗ

А нахер вы тогда нужны?
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26.01.2021 09:53 Ответить
Да мы и не сомневались, что вы эту аферу на долго затеяли.
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26.01.2021 09:55 Ответить
За Трампа створили вакцину. Байден наїзжав на Трампа, за те, що той не може покінчити з китайським вірусом і обіцяв сам це зробити, а як тільки зхопив владу - ой, теж не можу закінчити цю навалу. Треба трошки потерпіти. Ще й повернув США в цей гадюшник на ім'я ВОЗ.
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26.01.2021 09:56 Ответить
Внимание! Увага! Attention! На этой странице оставляет каловые выделения (11 руплей 80 копеек за каждый вброс) руськоясычный, лишнехромосомный «повар путина» и бот пригожина из ифан слипый. Задача любителя «Боярышника» «навесить лапшу», что «жидобиндеровцы» и «кровавая хунта» легли под Запад, марионетки Омерики, кушают печеньки пиндосов и скачут на Майдане. Вычислить «поваров Путина» можно не только по запаху, но и по другим признакам. Поскольку многие тролли пригожина приехали в Питер из глухой тайги по «лимиту», то и погоняло у них звериное, птичье или рыбье: «Медведев», «Лосев», «Волков», -«Соколов», «Коршунов», «Дятлов» - «Окунев», «Щукин», «Ершов»
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26.01.2021 09:58 Ответить
Можно забить болт. На вирус и на ВОЗ.
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26.01.2021 09:57 Ответить
Короче развод и бизнес проект будет продолжаться. Носите маски и колите вакцины, мировая фармация над вами истерично ржет.
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26.01.2021 10:03 Ответить
Проїли хабар в 2,2 млрд від Біла Гейтса, а тепер протверезіли.
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26.01.2021 10:21 Ответить
УНИВЕРСИТЕТСКИЕ ЛАБОРАТОРИИ США ПОДАЛИ В СУД НА CDC ЗА МОШЕННИЧЕСТВО С COVID
«Стэнфорд, Корнуэлл и пять других лабораторий Калифорнийских университетов «обнаружили, что C19 выдуманный, вымышленный, а не вирус и подали в суд на CDC за мошенничество с коронавирусом», - сказал Роб Освальд, доктор вирусологии и иммунологии Корнуэльского университета:
«Итак, мы имеем дело с очередным штаммом гриппа, как и каждый год. C19 не существует и является вымышленным. Я считаю, что Китай и глобалисты организовали эту мистификацию COVID (грипп, замаскированный под новый вирус), чтобы вызвать глобальную тиранию и всемирное полицейское тоталитарное государство наблюдения, и этот заговор включал массовые фальсификации выборов.
У меня докторская степень по вирусологии и иммунологии. Я работаю в клинической лаборатории и проверил 1500 «предполагаемых» положительных образцов C19, собранных здесь, в Южной Калифорнии. Когда моя команда лаборантов и я проводили тестирование с помощью критериев Коха и наблюдения с помощью SEM (растрового электронного микроскопа), мы не обнаружили Covid ни в одном из 1500 образцов. Мы обнаружили, что все 1500 образцов были в основном гриппом A, а некоторые были гриппом B, но не было ни одного случая Covid, и мы не использовали тест B.S. PCR.
Затем мы отправили оставшиеся образцы в Стэнфорд, Корнуэлл и несколько лабораторий Калифорнийских университетов, и они обнаружили те же результаты, что и мы, БЕЗ COVID. Они обнаружили грипп A и B. Все мы затем поговорили с CDC и попросили жизнеспособные образцы COVID, которые, по словам CDC, они не могут предоставить, поскольку у них не было никаких образцов.
В результате всех наших исследований и лабораторных работ мы пришли к твердому выводу, что C19 был выдуманным и вымышленным. Грипп назвали Covid, а большинство из 225 000 умерших умерли от сопутствующих заболеваний, таких как сердечные заболевания, рак, диабет, эмфизема легких и т. д., и при наличии этих заболеваний они заболели гриппом, который еще больше ослабил их иммунную систему, что явилось причиной смерти. Я еще не нашел ни одного жизнеспособного образца C19 для работы.
Мы семь университетов, которые провели лабораторные испытания этих 1500 образцов, теперь подаем в суд на CDC за мошенничество с C19. CDC еще не прислали нам ни одного жизнеспособного, изолированного и очищенного образца C19. Если они не могут или не хотят прислать нам жизнеспособный образец, я говорю, что C19 нет, он вымышленный. Четыре исследовательских работы, которые действительно описывают геномные экстракты вируса C19, никогда не были успешными в выделении и очистке образцов. Все четыре статьи, написанные о C19, описывают только небольшие фрагменты РНК, длина которых составляет от 37 до 40 пар оснований, что НЕ является ВИРУСОМ. Вирусный геном обычно составляет от 30 000 до 40 000 пар оснований. Такое зло, как Ковид должно быть повсюду, почему никто ни в одной лаборатории по всему миру не выделил и не очистил этот вирус полностью? Это потому, что они никогда не находили вирус, все, что они когда-либо находили, это маленькие кусочки РНК, которые так и не были идентифицированы как вирус.
При таком плохом состоянии, как Covid, должно быть повсюду, почему никто в какой-либо лаборатории во всем мире никогда не изолировал и не очистил этот вирус полностью?
Это потому, что они никогда не находили вирус, все, что они когда-либо находили, - это небольшие фрагменты РНК, которые так и не были идентифицированы как вирус ».
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26.01.2021 10:29 Ответить
На какой помойке Чебурнета Вы это откопали?
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26.01.2021 11:03 Ответить
невміння мислити - ваша риса. Чебурнет - російська мережа? - ну звісно ж (хай навіть уявна). Росіяни не заперечують існування ковід19? - ні, он навіть вакцину зліпили.
То чому всі нападки на ковідоістериків повинні йти саме тільки з ерефії? По всьому світу існують скептики. Он Лукашенко легковажно заперечив небезпеку ковід19. І має невизнання законності власних виборів. А став би підігрувати міжнародній мафії і узурпацію влади б пробачили як і минулі роки.
Як я помітив: Антип тут на роботі з утра до вечора.
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26.01.2021 15:04 Ответить
невміння надавати посилання на джерела інформації - риса багатьох антиваксерів.

https://www.bbc.com/russian/features-45294528 Российские интернет-тролли и боты намеренно подогревают дискуссию о пользе и вреде вакцинации, чтобы посеять раздоры в западном обществе, считают исследователи Университета Джорджа Вашингтона в США. Ученые пришли к такому выводу, изучив тысячи постов, отправленных с российских аккаунтов, в которых, как утверждают американцы, прослеживается явное намерение подорвать существующий консенсус о том, что вакцины нужны.

Изученные посты поступали в период с 2014 по 2017 год и более 250 из них были написаны с аккаунтов, связанных с российским "Агентством интернет-исследований" (АИИ) в Санкт-Петербурге.

Это же агентство фигурирует в деле о вмешательстве России в американские выборы в 2016 году. Это дает исследователям основания предполагать, что споры о пользе вакцинации - очередная попытка влиять на формирование общественного мнения в странах Запада.
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26.01.2021 15:24 Ответить
бідолашний ти
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26.01.2021 15:38 Ответить
Це Ви про свої аргумени? Вони не бідолашні, вони жалюгідні.
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26.01.2021 16:08 Ответить
мда, не вміють у Стенфорді працювати з вірусами на растровому електронному мікроскопі
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26.01.2021 14:49 Ответить
Нас ожидает пожизненный ЛОХдаун
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26.01.2021 11:25 Ответить
А нафиг Вы тогда?
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26.01.2021 18:33 Ответить
 
 