Миру не стоит рассчитывать на избавление от коронавируса в 2021 году. За всю историю мы смогли победить только оспу, - ВОЗ

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан в понедельник на виртуальной пресс-конференции предупредил о риске дальнейшего распространения нового коронавируса в обозримом будущем даже после масштабной вакцинации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Синьхуа".

Райан подчеркнул, что не считает, что мир должен считать уничтожение или искоренение этого вируса критерием успеха.

Отвечая на вопрос, станет ли COVID-19 эндемичным, М. Райан подчеркнул, что в обозримом будущем охват вакцинацией не сможет обеспечить прекращение передачи инфекции.

Отметив, что странам мира, вероятно, не стоит рассчитывать на избавление от вируса в 2021 году, он напомнил, что в истории человечества "мы смогли победить только одну болезнь на планете - оспу".

"Мы должны стремиться к достижению контроля над вирусом", -- заявил представитель ВОЗ.

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