Рада сегодня рассмотрит законопроекты о референдуме, ускорении регистрации COVID-вакцин и усилении защиты журналистов

Верховная Рада на заседании во вторник, 26 января, планирует рассмотреть во втором чтении законопроект "О народовластии через всеукраинский референдум" (№3612).

Накануне на заседании Согласительного совета Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщал, что во вторник ожидается выступление Премьер-министра Дениса Шмыгаля по вопросу тарифов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Повестка дня заседания парламента также предусматривает включение в повестку дня и сокращение срока внесения альтернативных проектов к законопроекту №4613 "О внесении изменений в Закон Украины "О лекарственных средствах" относительно государственной регистрации лекарственных средств под обязательства". Документ предусматривает ускорение государственной регистрации вакцин от COVID-19.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине важно воспитать культуру вакцинации: от коронавируса готовы прививаться менее 50% населения, - Шмыгаль

Народные депутаты планируют рассмотреть и проект постановления №3760-П, который предлагает отменить решение Верховной Рады от 17 декабря 2020 года о принятии в целом проекта закона "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями" (закон о "инвестнянях").

Кроме того, парламентарии намерены принять решение относительно проекта закона "Об одобрении решения Президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2021 году для участия в многонациональных учениях" (№4499).

В повестке дня также стоят несколько законопроектов, связанных с противопожарной безопасностью. Это проекты "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно установления ответственности за препятствование в проведении проверок по вопросам техногенной и пожарной безопасности" (№3931) и "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины относительно усиления уровня ответственности за нарушение требований техногенной и пожарной безопасности "(№4157).

Во втором чтении планируется рассмотрение законопроектов "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно усиления ответственности за совершение уголовных правонарушений против журналистов" (№3633) и "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за нарушение законодательства в сфере защиты природных экосистем от пожаров "(№3755).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Разумков анонсировал принятие закона о референдуме "в ближайшее время"

Среди вопросов повестки дня - проект постановления "О мерах по введению Электронного реестра листков нетрудоспособности" (№4243) и законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме" (№3623).