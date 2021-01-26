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Рада сегодня рассмотрит законопроекты о референдуме, ускорении регистрации COVID-вакцин и усилении защиты журналистов

Рада сегодня рассмотрит законопроекты о референдуме, ускорении регистрации COVID-вакцин и усилении защиты журналистов

Верховная Рада на заседании во вторник, 26 января, планирует рассмотреть во втором чтении законопроект "О народовластии через всеукраинский референдум" (№3612).

Накануне на заседании Согласительного совета Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщал, что во вторник ожидается выступление Премьер-министра Дениса Шмыгаля по вопросу тарифов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Повестка дня заседания парламента также предусматривает включение в повестку дня и сокращение срока внесения альтернативных проектов к законопроекту №4613 "О внесении изменений в Закон Украины "О лекарственных средствах" относительно государственной регистрации лекарственных средств под обязательства". Документ предусматривает ускорение государственной регистрации вакцин от COVID-19.

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Народные депутаты планируют рассмотреть и проект постановления №3760-П, который предлагает отменить решение Верховной Рады от 17 декабря 2020 года о принятии в целом проекта закона "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями" (закон о "инвестнянях").

Кроме того, парламентарии намерены принять решение относительно проекта закона "Об одобрении решения Президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2021 году для участия в многонациональных учениях" (№4499).

В повестке дня также стоят несколько законопроектов, связанных с противопожарной безопасностью. Это проекты "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно установления ответственности за препятствование в проведении проверок по вопросам техногенной и пожарной безопасности" (№3931) и "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины относительно усиления уровня ответственности за нарушение требований техногенной и пожарной безопасности "(№4157).

Во втором чтении планируется рассмотрение законопроектов "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно усиления ответственности за совершение уголовных правонарушений против журналистов" (№3633) и "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за нарушение законодательства в сфере защиты природных экосистем от пожаров "(№3755).

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Среди вопросов повестки дня - проект постановления "О мерах по введению Электронного реестра листков нетрудоспособности" (№4243) и законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме" (№3623).

Автор: 

вакцина (3814) ВР (29225) лекарства (1222) референдум (1504)


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ага, тягнуть-потягнуть хвєдєралізацию - а воно не лізе
ото й фріків понавипускали, аж три хайпи за тиждень
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26.01.2021 09:48 Ответить
От нынешней легочной чумы, как и от смерти - спастить невозможно.Ожидаем исполнения пророчества: «И будет на всей земле, говорит Господь, две части на ней будут истреблены, вымрут, а третья останется на ней» (Захария.13:8). Вполне вероятно, что олигархи и члены их семей тоже входят в это число. На элитных дачах «слуг народа» в Пуще Водице и Конча Заспе достаточно высокие заборы. До семи, а некоторые даже до десяти метров высотой, за которыми прячутся от народа семьи олигархов. Но для вируса заборы не преграда. Смерть может проникнуть в коттеджи и дворцы плутократов через личные пляжы, украденные ими у местных жителей. Не имея возможности подойти к воде, пересiчнi громадяни проклинают «оборзевших» нуворишей и желают им того, что пожелала волонтёр и ветеран АТО пани Маруся Зверобой Холупю мiра.
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26.01.2021 09:56 Ответить
Путлер купил Белорусь Лукашеску за ярд долларов,Украину Зели купит за 100 долларов...
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26.01.2021 10:00 Ответить
Після референдуму про брексіт, один із парламентарів Британії сказав - на пляшках з відбілювачем є великі наліпки "ВЖИВАТИ ВСЕРЕДИНУ ЗАБОРОНЕНО". От поки будуть такі попередження ні про які референдуми не може бути й мови!
У нас теж є подібні речі...
Мабуть у когось пам'ять коротка...Крим і Донецька та Луганські області..
Рада сьогодні розгляне законопроєкти про референдум, прискорення реєстрації COVID-вакцин і посилення захисту журналістів - Цензор.НЕТ 9304
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26.01.2021 10:02 Ответить
Десь по кутках Верхової ради тихо заплакали сотні інвестнянь. 😁 І "няні" теж виявились популізм ом.
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26.01.2021 10:08 Ответить
Грузия может стать членом НАТО уже летом....,без рехверендума получит план ПДЧ
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26.01.2021 10:08 Ответить
С РАБссией кроме дерьма и позора ничего не светит...даже Абхазии с Асэтией...
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26.01.2021 10:10 Ответить
https://twitter.com/SantaNikol
https://twitter.com/SantaNikol

Микола Бульба

@SantaNikol

·https://twitter.com/SantaNikol/status/1354009900586835968 1 ч

Розумков зібрав нараду...

Рада сьогодні розгляне законопроєкти про референдум, прискорення реєстрації COVID-вакцин і посилення захисту журналістів - Цензор.НЕТ 6918
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26.01.2021 13:52 Ответить
 
 